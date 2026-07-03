Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
La tabla
Descripción
system.delta_lake_metadata_log registra eventos de acceso a metadatos y de análisis para tablas de Delta Lake leídas por ClickHouse. Proporciona información detallada sobre cada archivo de metadatos, lo que resulta útil para la depuración, la auditoría y para entender cómo evoluciona la estructura de las tablas de Delta.
Esta tabla registra cada archivo de metadatos leído de tablas de Delta Lake. Ayuda a los usuarios a rastrear cómo ClickHouse interpreta los metadatos de las tablas de Delta y a diagnosticar problemas relacionados con la evolución del esquema, la resolución de instantáneas o la planificación de consultas.
Esta tabla está pensada principalmente para tareas de depuración.
Puede controlar qué eventos de metadatos se registran con la opción
Control de la verbosidad del registro
delta_lake_log_metadata.
Para registrar todos los metadatos utilizados en la consulta actual:
SELECT * FROM my_delta_table SETTINGS delta_lake_log_metadata = 1;
SYSTEM FLUSH LOGS delta_lake_metadata_log;
SELECT *
FROM system.delta_lake_metadata_log
WHERE query_id = '{previous_query_id}';
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Nombre del host del servidor que ejecuta la consulta.
event_date(Date) — Fecha de la entrada.
event_time(DateTime) — Hora del evento.
query_id(String) — ID de la consulta.
table_path(String) — Ruta de la tabla.
file_path(String) — Ruta del archivo.
content(String) — Contenido en formato JSON.