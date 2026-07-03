Tabla del sistema que contiene información sobre los archivos de metadatos leídos de tablas Delta Lake. Cada entrada representa el archivo JSON raíz de metadatos.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

La tabla system.delta_lake_metadata_log registra eventos de acceso a metadatos y de análisis para tablas de Delta Lake leídas por ClickHouse. Proporciona información detallada sobre cada archivo de metadatos, lo que resulta útil para la depuración, la auditoría y para entender cómo evoluciona la estructura de las tablas de Delta.

Esta tabla registra cada archivo de metadatos leído de tablas de Delta Lake. Ayuda a los usuarios a rastrear cómo ClickHouse interpreta los metadatos de las tablas de Delta y a diagnosticar problemas relacionados con la evolución del esquema, la resolución de instantáneas o la planificación de consultas.

Esta tabla está pensada principalmente para tareas de depuración.

​ Control de la verbosidad del registro

Puede controlar qué eventos de metadatos se registran con la opción delta_lake_log_metadata

Para registrar todos los metadatos utilizados en la consulta actual:

SELECT * FROM my_delta_table SETTINGS delta_lake_log_metadata = 1 ; SYSTEM FLUSH LOGS delta_lake_metadata_log; SELECT * FROM system . delta_lake_metadata_log WHERE query_id = '{previous_query_id}' ;