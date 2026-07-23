Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene registros de logging con información sobre las operaciones
Descripción
BACKUP y
RESTORE.
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Hostname del servidor que ejecuta la consulta.
event_date(Date) — Fecha de la entrada.
event_time(DateTime) — Hora de la entrada.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — Hora de la entrada con precisión de microsegundos.
id(String) — Identificador de la operación de copia de seguridad o restauración.
name(String) — Nombre del almacenamiento de la copia de seguridad (el contenido de la cláusula FROM o TO).
base_backup_name(String) — Nombre de la copia de seguridad base en el caso de una copia incremental.
query_id(String) — ID de una consulta asociada a una operación de copia de seguridad.
status(Enum8(‘CREATING_BACKUP’ = 0, ‘BACKUP_CREATED’ = 1, ‘BACKUP_FAILED’ = 2, ‘RESTORING’ = 3, ‘RESTORED’ = 4, ‘RESTORE_FAILED’ = 5, ‘BACKUP_CANCELLED’ = 6, ‘RESTORE_CANCELLED’ = 7)) — Estado de la operación.
error(String) — Mensaje de error de la operación fallida (cadena vacía para las operaciones correctas).
start_time(DateTime64(6)) — Hora de inicio de la operación.
end_time(DateTime64(6)) — Hora de finalización de la operación.
num_files(UInt64) — Número de archivos almacenados en la copia de seguridad.
total_size(UInt64) — Tamaño total de los archivos almacenados en la copia de seguridad.
num_entries(UInt64) — Número de entradas en la copia de seguridad; es decir, el número de archivos dentro de la carpeta si la copia de seguridad se almacena como carpeta, o el número de archivos dentro del archivo si la copia de seguridad se almacena como archivo. No es lo mismo que
num_filessi se trata de una copia de seguridad incremental o si contiene archivos vacíos o duplicados. Lo siguiente siempre se cumple:
num_entries ≤ num_files.
uncompressed_size(UInt64) — Tamaño sin comprimir de la copia de seguridad.
compressed_size(UInt64) — Tamaño comprimido de la copia de seguridad. Si la copia de seguridad no se almacena como archivo, es igual a uncompressed_size.
files_read(UInt64) — Número de archivos leídos durante la operación de restauración.
bytes_read(UInt64) — Tamaño total de los archivos leídos durante la operación de restauración.
settings(Map(LowCardinality(String), String)) — Configuraciones específicas de la copia de seguridad o restauración utilizadas efectivamente para esta operación (de la cláusula
SETTINGS, incluidos los valores predeterminados). Las configuraciones sensibles no se exponen.
engine_settings(Map(LowCardinality(String), String)) — Configuraciones utilizadas efectivamente por el lector o escritor del motor de copia de seguridad (por ejemplo, S3
allow_native_copy). Está vacío cuando la operación involucra más de un motor que un mapa plano no puede representar: copias de seguridad incrementales y restauraciones, restauraciones ligeras de snapshots y operaciones
ON CLUSTERno internas.
Ejemplo
BACKUP TABLE test_db.my_table TO Disk('backups_disk', '1.zip')
┌─id───────────────────────────────────┬─status─────────┐
│ e5b74ecb-f6f1-426a-80be-872f90043885 │ BACKUP_CREATED │
└──────────────────────────────────────┴────────────────┘
SELECT hostname, event_date, event_time_microseconds, id, name, status, error, start_time, end_time, num_files, total_size, num_entries, uncompressed_size, compressed_size, files_read, bytes_read FROM system.backup_log WHERE id = 'e5b74ecb-f6f1-426a-80be-872f90043885' ORDER BY event_date, event_time_microseconds \G
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2023-08-19
event_time_microseconds: 2023-08-19 11:05:21.998566
id: e5b74ecb-f6f1-426a-80be-872f90043885
name: Disk('backups_disk', '1.zip')
status: CREATING_BACKUP
error:
start_time: 2023-08-19 11:05:21
end_time: 1970-01-01 03:00:00
num_files: 0
total_size: 0
num_entries: 0
uncompressed_size: 0
compressed_size: 0
files_read: 0
bytes_read: 0
Row 2:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2023-08-19
event_time: 2023-08-19 11:08:56
event_time_microseconds: 2023-08-19 11:08:56.916192
id: e5b74ecb-f6f1-426a-80be-872f90043885
name: Disk('backups_disk', '1.zip')
status: BACKUP_CREATED
error:
start_time: 2023-08-19 11:05:21
end_time: 2023-08-19 11:08:56
num_files: 57
total_size: 4290364870
num_entries: 46
uncompressed_size: 4290362365
compressed_size: 3525068304
files_read: 0
bytes_read: 0
RESTORE TABLE test_db.my_table FROM Disk('backups_disk', '1.zip')
┌─id───────────────────────────────────┬─status───┐
│ cdf1f731-52ef-42da-bc65-2e1bfcd4ce90 │ RESTORED │
└──────────────────────────────────────┴──────────┘
SELECT hostname, event_date, event_time_microseconds, id, name, status, error, start_time, end_time, num_files, total_size, num_entries, uncompressed_size, compressed_size, files_read, bytes_read FROM system.backup_log WHERE id = 'cdf1f731-52ef-42da-bc65-2e1bfcd4ce90' ORDER BY event_date, event_time_microseconds \G
Se trata básicamente de la misma información que aparece en la tabla del sistema
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2023-08-19
event_time_microseconds: 2023-08-19 11:09:19.718077
id: cdf1f731-52ef-42da-bc65-2e1bfcd4ce90
name: Disk('backups_disk', '1.zip')
status: RESTORING
error:
start_time: 2023-08-19 11:09:19
end_time: 1970-01-01 03:00:00
num_files: 0
total_size: 0
num_entries: 0
uncompressed_size: 0
compressed_size: 0
files_read: 0
bytes_read: 0
Row 2:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2023-08-19
event_time_microseconds: 2023-08-19 11:09:29.334234
id: cdf1f731-52ef-42da-bc65-2e1bfcd4ce90
name: Disk('backups_disk', '1.zip')
status: RESTORED
error:
start_time: 2023-08-19 11:09:19
end_time: 2023-08-19 11:09:29
num_files: 57
total_size: 4290364870
num_entries: 46
uncompressed_size: 4290362365
compressed_size: 4290362365
files_read: 57
bytes_read: 4290364870
system.backups:
SELECT id, name, status, error, start_time, end_time, num_files, total_size, num_entries, uncompressed_size, compressed_size, files_read, bytes_read FROM system.backups ORDER BY start_time
┌─id───────────────────────────────────┬─name──────────────────────────┬─status─────────┬─error─┬──────────start_time─┬────────────end_time─┬─num_files─┬─total_size─┬─num_entries─┬─uncompressed_size─┬─compressed_size─┬─files_read─┬─bytes_read─┐
│ e5b74ecb-f6f1-426a-80be-872f90043885 │ Disk('backups_disk', '1.zip') │ BACKUP_CREATED │ │ 2023-08-19 11:05:21 │ 2023-08-19 11:08:56 │ 57 │ 4290364870 │ 46 │ 4290362365 │ 3525068304 │ 0 │ 0 │
│ cdf1f731-52ef-42da-bc65-2e1bfcd4ce90 │ Disk('backups_disk', '1.zip') │ RESTORED │ │ 2023-08-19 11:09:19 │ 2023-08-19 11:09:29 │ 57 │ 4290364870 │ 46 │ 4290362365 │ 4290362365 │ 57 │ 4290364870 │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────┴───────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┘