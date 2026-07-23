Tabla del sistema que contiene registros de logging con información sobre las operaciones BACKUP y RESTORE .

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Contiene registros de logging con información sobre las operaciones BACKUP y RESTORE .

BACKUP TABLE test_db . my_table TO Disk ( 'backups_disk' , '1.zip' )

┌─id───────────────────────────────────┬─status─────────┐ │ e5b74ecb-f6f1-426a-80be-872f90043885 │ BACKUP_CREATED │ └──────────────────────────────────────┴────────────────┘

SELECT hostname, event_date, event_time_microseconds, id, name , status , error, start_time, end_time, num_files, total_size, num_entries, uncompressed_size, compressed_size, files_read, bytes_read FROM system . backup_log WHERE id = 'e5b74ecb-f6f1-426a-80be-872f90043885' ORDER BY event_date, event_time_microseconds \G

Row 1: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal event_date: 2023-08-19 event_time_microseconds: 2023-08-19 11:05:21.998566 id: e5b74ecb-f6f1-426a-80be-872f90043885 name: Disk('backups_disk', '1.zip') status: CREATING_BACKUP error: start_time: 2023-08-19 11:05:21 end_time: 1970-01-01 03:00:00 num_files: 0 total_size: 0 num_entries: 0 uncompressed_size: 0 compressed_size: 0 files_read: 0 bytes_read: 0 Row 2: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal event_date: 2023-08-19 event_time: 2023-08-19 11:08:56 event_time_microseconds: 2023-08-19 11:08:56.916192 id: e5b74ecb-f6f1-426a-80be-872f90043885 name: Disk('backups_disk', '1.zip') status: BACKUP_CREATED error: start_time: 2023-08-19 11:05:21 end_time: 2023-08-19 11:08:56 num_files: 57 total_size: 4290364870 num_entries: 46 uncompressed_size: 4290362365 compressed_size: 3525068304 files_read: 0 bytes_read: 0

RESTORE TABLE test_db . my_table FROM Disk ( 'backups_disk' , '1.zip' )

┌─id───────────────────────────────────┬─status───┐ │ cdf1f731-52ef-42da-bc65-2e1bfcd4ce90 │ RESTORED │ └──────────────────────────────────────┴──────────┘

SELECT hostname, event_date, event_time_microseconds, id, name , status , error, start_time, end_time, num_files, total_size, num_entries, uncompressed_size, compressed_size, files_read, bytes_read FROM system . backup_log WHERE id = 'cdf1f731-52ef-42da-bc65-2e1bfcd4ce90' ORDER BY event_date, event_time_microseconds \G

Row 1: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal event_date: 2023-08-19 event_time_microseconds: 2023-08-19 11:09:19.718077 id: cdf1f731-52ef-42da-bc65-2e1bfcd4ce90 name: Disk('backups_disk', '1.zip') status: RESTORING error: start_time: 2023-08-19 11:09:19 end_time: 1970-01-01 03:00:00 num_files: 0 total_size: 0 num_entries: 0 uncompressed_size: 0 compressed_size: 0 files_read: 0 bytes_read: 0 Row 2: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal event_date: 2023-08-19 event_time_microseconds: 2023-08-19 11:09:29.334234 id: cdf1f731-52ef-42da-bc65-2e1bfcd4ce90 name: Disk('backups_disk', '1.zip') status: RESTORED error: start_time: 2023-08-19 11:09:19 end_time: 2023-08-19 11:09:29 num_files: 57 total_size: 4290364870 num_entries: 46 uncompressed_size: 4290362365 compressed_size: 4290362365 files_read: 57 bytes_read: 4290364870

Se trata básicamente de la misma información que aparece en la tabla del sistema system.backups :

SELECT id, name , status , error, start_time, end_time, num_files, total_size, num_entries, uncompressed_size, compressed_size, files_read, bytes_read FROM system . backups ORDER BY start_time

┌─id───────────────────────────────────┬─name──────────────────────────┬─status─────────┬─error─┬──────────start_time─┬────────────end_time─┬─num_files─┬─total_size─┬─num_entries─┬─uncompressed_size─┬─compressed_size─┬─files_read─┬─bytes_read─┐ │ e5b74ecb-f6f1-426a-80be-872f90043885 │ Disk('backups_disk', '1.zip') │ BACKUP_CREATED │ │ 2023-08-19 11:05:21 │ 2023-08-19 11:08:56 │ 57 │ 4290364870 │ 46 │ 4290362365 │ 3525068304 │ 0 │ 0 │ │ cdf1f731-52ef-42da-bc65-2e1bfcd4ce90 │ Disk('backups_disk', '1.zip') │ RESTORED │ │ 2023-08-19 11:09:19 │ 2023-08-19 11:09:29 │ 57 │ 4290364870 │ 46 │ 4290362365 │ 4290362365 │ 57 │ 4290364870 │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────┴───────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┘