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Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

Contiene registros de logging con información sobre las operaciones BACKUP y RESTORE.

Columnas

  • hostname (LowCardinality(String)) — Hostname del servidor que ejecuta la consulta.
  • event_date (Date) — Fecha de la entrada.
  • event_time (DateTime) — Hora de la entrada.
  • event_time_microseconds (DateTime64(6)) — Hora de la entrada con precisión de microsegundos.
  • id (String) — Identificador de la operación de copia de seguridad o restauración.
  • name (String) — Nombre del almacenamiento de la copia de seguridad (el contenido de la cláusula FROM o TO).
  • base_backup_name (String) — Nombre de la copia de seguridad base en el caso de una copia incremental.
  • query_id (String) — ID de una consulta asociada a una operación de copia de seguridad.
  • status (Enum8(‘CREATING_BACKUP’ = 0, ‘BACKUP_CREATED’ = 1, ‘BACKUP_FAILED’ = 2, ‘RESTORING’ = 3, ‘RESTORED’ = 4, ‘RESTORE_FAILED’ = 5, ‘BACKUP_CANCELLED’ = 6, ‘RESTORE_CANCELLED’ = 7)) — Estado de la operación.
  • error (String) — Mensaje de error de la operación fallida (cadena vacía para las operaciones correctas).
  • start_time (DateTime64(6)) — Hora de inicio de la operación.
  • end_time (DateTime64(6)) — Hora de finalización de la operación.
  • num_files (UInt64) — Número de archivos almacenados en la copia de seguridad.
  • total_size (UInt64) — Tamaño total de los archivos almacenados en la copia de seguridad.
  • num_entries (UInt64) — Número de entradas en la copia de seguridad; es decir, el número de archivos dentro de la carpeta si la copia de seguridad se almacena como carpeta, o el número de archivos dentro del archivo si la copia de seguridad se almacena como archivo. No es lo mismo que num_files si se trata de una copia de seguridad incremental o si contiene archivos vacíos o duplicados. Lo siguiente siempre se cumple: num_entries ≤ num_files.
  • uncompressed_size (UInt64) — Tamaño sin comprimir de la copia de seguridad.
  • compressed_size (UInt64) — Tamaño comprimido de la copia de seguridad. Si la copia de seguridad no se almacena como archivo, es igual a uncompressed_size.
  • files_read (UInt64) — Número de archivos leídos durante la operación de restauración.
  • bytes_read (UInt64) — Tamaño total de los archivos leídos durante la operación de restauración.
  • settings (Map(LowCardinality(String), String)) — Configuraciones específicas de la copia de seguridad o restauración utilizadas efectivamente para esta operación (de la cláusula SETTINGS, incluidos los valores predeterminados). Las configuraciones sensibles no se exponen.
  • engine_settings (Map(LowCardinality(String), String)) — Configuraciones utilizadas efectivamente por el lector o escritor del motor de copia de seguridad (por ejemplo, S3 allow_native_copy). Está vacío cuando la operación involucra más de un motor que un mapa plano no puede representar: copias de seguridad incrementales y restauraciones, restauraciones ligeras de snapshots y operaciones ON CLUSTER no internas.

Ejemplo

Se trata básicamente de la misma información que aparece en la tabla del sistema system.backups:

Véase también

Última modificación el 23 de julio de 2026