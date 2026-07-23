CREATE HYPOTHETICAL INDEX y
EXPLAIN WHATIF.
El contenido tiene ámbito de sesión: cada conexión solo ve sus propios índices hipotéticos, y la tabla está vacía cuando no se ha creado ningún índice en la sesión actual.
Los valores actuales de
(database, table) se resuelven por UUID en tiempo de consulta, por lo que reflejan
RENAME TABLE y ocultan automáticamente las entradas de las tablas eliminadas.
Columnas
|Columna
|Tipo
|Descripción
database
String
|Base de datos de destino.
table
String
|Tabla de destino.
name
String
|Nombre del índice.
type
String
|Tipo de índice (
minmax,
set,
bloom_filter, etc.).
type_full
String
|Expresión del tipo de índice, incluidos los argumentos, p. ej.,
bloom_filter(0.01).
expression
String
|Expresión del índice tal como aparece en
CREATE HYPOTHETICAL INDEX.
granularity
UInt64
|Número de gránulos de datos por gránulo de índice.
Ejemplo
CREATE HYPOTHETICAL INDEX i1 ON t (b) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1;
CREATE HYPOTHETICAL INDEX i2 ON t (b) TYPE bloom_filter(0.001) GRANULARITY 1;
SELECT database, table, name, type, type_full, expression, granularity
FROM system.hypothetical_indexes;
┌─database─┬─table─┬─name─┬─type─────────┬─type_full───────────┬─expression─┬─granularity─┐
│ default │ t │ i1 │ bloom_filter │ bloom_filter(0.01) │ b │ 1 │
│ default │ t │ i2 │ bloom_filter │ bloom_filter(0.001) │ b │ 1 │
└──────────┴───────┴──────┴──────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────────┘
type es el nombre del tipo base y
type_full incluye los argumentos, por lo que los usuarios pueden distinguir entre variantes con parámetros como
bloom_filter(0.01) y
bloom_filter(0.001).