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Enumera todos los índices de salto hipotéticos (what-if) definidos en la sesión actual. Consulte CREATE HYPOTHETICAL INDEX y EXPLAIN WHATIF. El contenido tiene ámbito de sesión: cada conexión solo ve sus propios índices hipotéticos, y la tabla está vacía cuando no se ha creado ningún índice en la sesión actual. Los valores actuales de (database, table) se resuelven por UUID en tiempo de consulta, por lo que reflejan RENAME TABLE y ocultan automáticamente las entradas de las tablas eliminadas.

Columnas

Ejemplo

type es el nombre del tipo base y type_full incluye los argumentos, por lo que los usuarios pueden distinguir entre variantes con parámetros como bloom_filter(0.01) y bloom_filter(0.001).

Véase también

Última modificación el 23 de julio de 2026