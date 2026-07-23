Tabla del sistema que enumera los índices hipotéticos (what-if) definidos en la sesión actual

EXPLAIN WHATIF . Enumera todos los índices de salto hipotéticos (what-if) definidos en la sesión actual. Consulte CREATE HYPOTHETICAL INDEX

El contenido tiene ámbito de sesión: cada conexión solo ve sus propios índices hipotéticos, y la tabla está vacía cuando no se ha creado ningún índice en la sesión actual.

Los valores actuales de (database, table) se resuelven por UUID en tiempo de consulta, por lo que reflejan RENAME TABLE y ocultan automáticamente las entradas de las tablas eliminadas.

Columna Tipo Descripción database String Base de datos de destino. table String Tabla de destino. name String Nombre del índice. type String Tipo de índice ( minmax , set , bloom_filter , etc.). type_full String Expresión del tipo de índice, incluidos los argumentos, p. ej., bloom_filter(0.01) . expression String Expresión del índice tal como aparece en CREATE HYPOTHETICAL INDEX . granularity UInt64 Número de gránulos de datos por gránulo de índice.

CREATE HYPOTHETICAL INDEX i1 ON t (b) TYPE bloom_filter( 0 . 01 ) GRANULARITY 1 ; CREATE HYPOTHETICAL INDEX i2 ON t (b) TYPE bloom_filter( 0 . 001 ) GRANULARITY 1 ; SELECT database , table , name , type , type_full, expression, granularity FROM system . hypothetical_indexes ;

┌─database─┬─table─┬─name─┬─type─────────┬─type_full───────────┬─expression─┬─granularity─┐ │ default │ t │ i1 │ bloom_filter │ bloom_filter(0.01) │ b │ 1 │ │ default │ t │ i2 │ bloom_filter │ bloom_filter(0.001) │ b │ 1 │ └──────────┴───────┴──────┴──────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────────┘

type es el nombre del tipo base y type_full incluye los argumentos, por lo que los usuarios pueden distinguir entre variantes con parámetros como bloom_filter(0.01) y bloom_filter(0.001) .