Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Muestra el contenido de la caché de condiciones de consulta.
Descripción
Columnas
key_hash(UInt128) — Hash de (table_uuid, part_name, condition_hash).
entry_size(UInt64) — Tamaño de la entrada en bytes.
matching_marks(String) — Marcas correspondientes.
Ejemplo
Query
SELECT * FROM system.query_condition_cache FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
table_uuid: 28270a24-ea27-49f6-99cd-97b9bee976ac
part_name: all_1_1_0
condition: or(equals(b, 10000_UInt16), equals(c, 10000_UInt16))
condition_hash: 5456494897146899690 -- 5,46 cuatrillones
entry_size: 40
matching_marks: 111111110000000000000000000000000000000000000000000000000111111110000000000000000
1 row in set. Elapsed: 0.004 sec.