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Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

Muestra el contenido de la caché de condiciones de consulta.

Columnas

  • key_hash (UInt128) — Hash de (table_uuid, part_name, condition_hash).
  • entry_size (UInt64) — Tamaño de la entrada en bytes.
  • matching_marks (String) — Marcas correspondientes.

Ejemplo

Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026