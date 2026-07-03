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Descripción

Contiene información sobre la configuración de las tablas MergeTree.

Columnas

  • name (String) — Nombre del ajuste.
  • value (String) — Valor del ajuste.
  • default (String) — Valor predeterminado del ajuste.
  • changed (UInt8) — 1 si el ajuste se definió explícitamente en la configuración o se cambió explícitamente.
  • description (String) — Descripción del ajuste.
  • min (Nullable(String)) — Valor mínimo del ajuste, si se ha establecido alguno mediante restricciones. Si el ajuste no tiene valor mínimo, contiene NULL.
  • max (Nullable(String)) — Valor máximo del ajuste, si se ha establecido alguno mediante restricciones. Si el ajuste no tiene valor máximo, contiene NULL.
  • disallowed_values (Array(String)) — Lista de valores no permitidos
  • readonly (UInt8) — Indica si el usuario actual puede cambiar el ajuste: 0 — El usuario actual puede cambiar el ajuste, 1 — El usuario actual no puede cambiar el ajuste.
  • type (String) — Tipo de ajuste (valor de cadena específico de la implementación).
  • is_obsolete (UInt8) — Indica si un ajuste es obsoleto.
  • tier (Enum8(‘Production’ = 0, ‘Obsolete’ = 4, ‘Experimental’ = 8, ‘Beta’ = 12)) — Nivel de soporte de esta funcionalidad. Las funcionalidades de ClickHouse se organizan en niveles, que varían según el estado actual de su desarrollo y las expectativas que cabe tener al usarlas:
  • PRODUCTION: La funcionalidad es estable, segura de usar y no presenta problemas al interactuar con otras funcionalidades PRODUCTION.
  • BETA: La funcionalidad es estable y segura. Se desconoce el resultado de usarla junto con otras funcionalidades y no se garantiza su corrección. Se agradecen las pruebas y los informes.
  • EXPERIMENTAL: La funcionalidad está en desarrollo. Está pensada solo para desarrolladores y entusiastas de ClickHouse. La funcionalidad puede funcionar o no, y podría eliminarse en cualquier momento.
  • OBSOLETE: Ya no cuenta con soporte. O bien ya se ha eliminado o se eliminará en futuras versiones.

Ejemplo

Última modificación el 3 de julio de 2026