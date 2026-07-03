Contiene información sobre la configuración de las tablas
Descripción
MergeTree.
Columnas
name(String) — Nombre del ajuste.
value(String) — Valor del ajuste.
default(String) — Valor predeterminado del ajuste.
changed(UInt8) — 1 si el ajuste se definió explícitamente en la configuración o se cambió explícitamente.
description(String) — Descripción del ajuste.
min(Nullable(String)) — Valor mínimo del ajuste, si se ha establecido alguno mediante restricciones. Si el ajuste no tiene valor mínimo, contiene NULL.
max(Nullable(String)) — Valor máximo del ajuste, si se ha establecido alguno mediante restricciones. Si el ajuste no tiene valor máximo, contiene NULL.
disallowed_values(Array(String)) — Lista de valores no permitidos
readonly(UInt8) — Indica si el usuario actual puede cambiar el ajuste: 0 — El usuario actual puede cambiar el ajuste, 1 — El usuario actual no puede cambiar el ajuste.
type(String) — Tipo de ajuste (valor de cadena específico de la implementación).
is_obsolete(UInt8) — Indica si un ajuste es obsoleto.
tier(Enum8(‘Production’ = 0, ‘Obsolete’ = 4, ‘Experimental’ = 8, ‘Beta’ = 12)) — Nivel de soporte de esta funcionalidad. Las funcionalidades de ClickHouse se organizan en niveles, que varían según el estado actual de su desarrollo y las expectativas que cabe tener al usarlas:
- PRODUCTION: La funcionalidad es estable, segura de usar y no presenta problemas al interactuar con otras funcionalidades PRODUCTION.
- BETA: La funcionalidad es estable y segura. Se desconoce el resultado de usarla junto con otras funcionalidades y no se garantiza su corrección. Se agradecen las pruebas y los informes.
- EXPERIMENTAL: La funcionalidad está en desarrollo. Está pensada solo para desarrolladores y entusiastas de ClickHouse. La funcionalidad puede funcionar o no, y podría eliminarse en cualquier momento.
- OBSOLETE: Ya no cuenta con soporte. O bien ya se ha eliminado o se eliminará en futuras versiones.
Ejemplo
SELECT * FROM system.merge_tree_settings LIMIT 3 FORMAT Vertical;
SELECT *
FROM system.merge_tree_settings
LIMIT 3
FORMAT Vertical
Query id: 2580779c-776e-465f-a90c-4b7630d0bb70
Row 1:
──────
name: min_compress_block_size
value: 0
default: 0
changed: 0
description: When granule is written, compress the data in buffer if the size of pending uncompressed data is larger or equal than the specified threshold. If this setting is not set, the corresponding global setting is used.
min: ᴺᵁᴸᴸ
max: ᴺᵁᴸᴸ
readonly: 0
type: UInt64
is_obsolete: 0
tier: Production
Row 2:
──────
name: max_compress_block_size
value: 0
default: 0
changed: 0
description: Compress the pending uncompressed data in buffer if its size is larger or equal than the specified threshold. Block of data will be compressed even if the current granule is not finished. If this setting is not set, the corresponding global setting is used.
min: ᴺᵁᴸᴸ
max: ᴺᵁᴸᴸ
readonly: 0
type: UInt64
is_obsolete: 0
tier: Production
Row 3:
──────
name: index_granularity
value: 8192
default: 8192
changed: 0
description: How many rows correspond to one primary key value.
min: ᴺᵁᴸᴸ
max: ᴺᵁᴸᴸ
readonly: 0
type: UInt64
is_obsolete: 0
tier: Production
3 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.