Contiene información sobre las QUOTAS.
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre de la QUOTA.
id(UUID) — ID de la QUOTA.
storage(String) — Almacenamiento de las QUOTAS. Valor posible: ‘users.xml’ si la QUOTA está configurada en el archivo users.xml, ‘disk’ si la QUOTA está configurada mediante una consulta SQL.
keys(Array(Enum8(‘user_name’ = 1, ‘ip_address’ = 2, ‘forwarded_ip_address’ = 3, ‘client_key’ = 4, ‘normalized_query_hash’ = 7))) — La clave especifica cómo debe compartirse la QUOTA. Si dos conexiones usan la misma QUOTA y la misma clave, comparten las mismas cantidades de recursos. Valores: [] — Todos los usuarios comparten la misma QUOTA, [‘user_name’] — Las conexiones con el mismo nombre de usuario comparten la misma QUOTA, [‘ip_address’] — Las conexiones desde la misma dirección IP comparten la misma QUOTA. [‘client_key’] — Las conexiones con la misma clave comparten la misma QUOTA. El cliente debe proporcionar explícitamente una clave. Al usar clickhouse-client, pase un valor de clave en el parámetro —quota_key, o use el parámetro quota_key en el archivo de configuración del cliente. Al usar la interfaz HTTP, use la cabecera X-ClickHouse-Quota, [‘user_name’, ‘client_key’] — Las conexiones con la misma client_key comparten la misma QUOTA. Si el cliente no proporciona una clave, la QUOTA se registra para
user_name, [‘client_key’, ‘ip_address’] — Las conexiones con la misma client_key comparten la misma QUOTA. Si el cliente no proporciona una clave, la QUOTA se registra para ip_address.
durations(Array(UInt32)) — Duración de los intervalos de tiempo en segundos.
apply_to_all(UInt8) — Valor lógico. Muestra a qué usuarios se aplica la QUOTA. Valores: 0 — La QUOTA se aplica a los usuarios especificados en apply_to_list. 1 — La QUOTA se aplica a todos los usuarios excepto a los enumerados en apply_to_except.
apply_to_list(Array(String)) — Lista de nombres de usuario/roles a los que debe aplicarse la QUOTA.
apply_to_except(Array(String)) — Lista de nombres de usuario/roles a los que no debe aplicarse la QUOTA.
ipv4_prefix_bits(Nullable(UInt8)) — Número de bits de prefijo para el enmascaramiento de direcciones IPv4. Las conexiones desde la misma subred comparten la misma QUOTA. Solo se usa cuando la clave es
ip_addresso
forwarded_ip_address.
ipv6_prefix_bits(Nullable(UInt8)) — Número de bits de prefijo para el enmascaramiento de direcciones IPv6. Las conexiones desde la misma subred comparten la misma QUOTA. Solo se usa cuando la clave es
ip_addresso
forwarded_ip_address.