Contiene información sobre los parámetros graphite_rollup que se usan en tablas con motores *GraphiteMergeTree.
Descripción
Columnas
config_name(String) — Nombre del parámetro graphite_rollup.
rule_type(String) — El tipo de regla. Valores posibles: RuleTypeAll = 0 - predeterminado, con regex, compatible con el esquema anterior; RuleTypePlain = 1 - métricas simples, con regex, compatible con el esquema anterior; RuleTypeTagged = 2 - métricas etiquetadas, con regex, compatible con el esquema anterior; RuleTypeTagList = 3 - métricas etiquetadas, con regex (convertido a RuleTypeTagged a partir de una cadena como ‘retention=10min ; env=(staging|prod)’)
regexp(String) — Un patrón para el nombre de la métrica.
function(String) — El nombre de la función de agregación.
age(UInt64) — La antigüedad mínima de los datos, en segundos.
precision(UInt64) — Con qué precisión se define la antigüedad de los datos, en segundos.
priority(UInt16) — Prioridad del patrón.
is_default(UInt8) — Indica si el patrón es el predeterminado.
Tables.database(Array(String)) — Array de nombres de tablas de bases de datos que usan el parámetro
config_name.
Tables.table(Array(String)) — Array de nombres de tablas que usan el parámetro
config_name.