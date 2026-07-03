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Descripción

Contiene información sobre los parámetros graphite_rollup que se usan en tablas con motores *GraphiteMergeTree.

Columnas

  • config_name (String) — Nombre del parámetro graphite_rollup.
  • rule_type (String) — El tipo de regla. Valores posibles: RuleTypeAll = 0 - predeterminado, con regex, compatible con el esquema anterior; RuleTypePlain = 1 - métricas simples, con regex, compatible con el esquema anterior; RuleTypeTagged = 2 - métricas etiquetadas, con regex, compatible con el esquema anterior; RuleTypeTagList = 3 - métricas etiquetadas, con regex (convertido a RuleTypeTagged a partir de una cadena como ‘retention=10min ; env=(staging|prod)’)
  • regexp (String) — Un patrón para el nombre de la métrica.
  • function (String) — El nombre de la función de agregación.
  • age (UInt64) — La antigüedad mínima de los datos, en segundos.
  • precision (UInt64) — Con qué precisión se define la antigüedad de los datos, en segundos.
  • priority (UInt16) — Prioridad del patrón.
  • is_default (UInt8) — Indica si el patrón es el predeterminado.
  • Tables.database (Array(String)) — Array de nombres de tablas de bases de datos que usan el parámetro config_name.
  • Tables.table (Array(String)) — Array de nombres de tablas que usan el parámetro config_name.
Última modificación el 3 de julio de 2026