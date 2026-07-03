Contiene información sobre los certificados disponibles y sus fuentes.
Descripción
Columnas
version(Int32) — Versión del certificado. Los valores son 0 para v1, 1 para v2 y 2 para v3.
serial_number(Nullable(String)) — Número de serie del certificado asignado por el emisor.
signature_algo(Nullable(String)) — Algoritmo de firma: algoritmo utilizado por el emisor para firmar este certificado.
issuer(Nullable(String)) — Emisor: identificador único de la autoridad de certificación que emite este certificado.
not_before(Nullable(String)) — Inicio de la ventana de tiempo en la que este certificado es válido.
not_after(Nullable(String)) — Fin de la ventana de tiempo en la que este certificado es válido.
subject(Nullable(String)) — Sujeto: identifica al propietario de la clave pública.
pkey_algo(Nullable(String)) — Algoritmo de clave pública: define el algoritmo con el que se puede usar la clave pública.
path(String) — Ruta al archivo o directorio que contiene este certificado.
default(UInt8) — El certificado se encuentra en la ubicación predeterminada de certificados.
protocol(String) — Nombre del protocolo si el certificado proviene de la configuración TLS por protocolo; de lo contrario, está vacío.