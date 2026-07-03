Skip to main content

Descripción

Contiene información sobre los certificados disponibles y sus fuentes.

Columnas

  • version (Int32) — Versión del certificado. Los valores son 0 para v1, 1 para v2 y 2 para v3.
  • serial_number (Nullable(String)) — Número de serie del certificado asignado por el emisor.
  • signature_algo (Nullable(String)) — Algoritmo de firma: algoritmo utilizado por el emisor para firmar este certificado.
  • issuer (Nullable(String)) — Emisor: identificador único de la autoridad de certificación que emite este certificado.
  • not_before (Nullable(String)) — Inicio de la ventana de tiempo en la que este certificado es válido.
  • not_after (Nullable(String)) — Fin de la ventana de tiempo en la que este certificado es válido.
  • subject (Nullable(String)) — Sujeto: identifica al propietario de la clave pública.
  • pkey_algo (Nullable(String)) — Algoritmo de clave pública: define el algoritmo con el que se puede usar la clave pública.
  • path (String) — Ruta al archivo o directorio que contiene este certificado.
  • default (UInt8) — El certificado se encuentra en la ubicación predeterminada de certificados.
  • protocol (String) — Nombre del protocolo si el certificado proviene de la configuración TLS por protocolo; de lo contrario, está vacío.
Última modificación el 3 de julio de 2026