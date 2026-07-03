Contiene una lista de todos los ajustes específicos del motor ReplicatedMergeTree, sus valores actuales y predeterminados, junto con sus descripciones. Puede cambiar cualquiera de ellas en la sección SETTINGS de la consulta CREATE.
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre del ajuste.
value(String) — Valor del ajuste.
default(String) — Valor predeterminado del ajuste.
changed(UInt8) — 1 si el ajuste se definió explícitamente en la configuración o se modificó explícitamente.
description(String) — Descripción del ajuste.
min(Nullable(String)) — Valor mínimo del ajuste, si se ha establecido alguno mediante restricciones. Si el ajuste no tiene valor mínimo, contiene NULL.
max(Nullable(String)) — Valor máximo del ajuste, si se ha establecido alguno mediante restricciones. Si el ajuste no tiene valor máximo, contiene NULL.
disallowed_values(Array(String)) — Lista de valores no permitidos
readonly(UInt8) — Indica si el usuario actual puede cambiar el ajuste: 0 — El usuario actual puede cambiar el ajuste, 1 — El usuario actual no puede cambiar el ajuste.
type(String) — Tipo de ajuste (valor de cadena específico de la implementación).
is_obsolete(UInt8) — Indica si un ajuste es obsoleto.
tier(Enum8(‘Production’ = 0, ‘Obsolete’ = 4, ‘Experimental’ = 8, ‘Beta’ = 12)) — Nivel de soporte de esta funcionalidad. Las funcionalidades de ClickHouse se organizan en niveles, que varían según el estado actual de su desarrollo y las expectativas que cabe tener al usarlas:
- PRODUCTION: La funcionalidad es estable, su uso es seguro y no presenta problemas al interactuar con otras funcionalidades PRODUCTION.
- BETA: La funcionalidad es estable y segura. Se desconoce el resultado de usarla junto con otras funcionalidades y no se garantiza su corrección. Se agradecen las pruebas y los informes.
- EXPERIMENTAL: La funcionalidad está en desarrollo. Está pensada únicamente para desarrolladores y entusiastas de ClickHouse. Puede funcionar o no, y podría eliminarse en cualquier momento.
- OBSOLETE: Ya no se admite. O bien ya se ha eliminado o se eliminará en futuras releases.