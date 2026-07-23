Tabla del sistema que contiene información sobre las tareas de los pools de programación en segundo plano.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Contiene información sobre las tareas de los pools de programación en segundo plano. Los pools de programación en segundo plano se utilizan para ejecutar tareas periódicas, como envíos distribuidos, vaciados del búfer, operaciones del broker de mensajes, trabajos en segundo plano de consultas en streaming y actualización de metadato de la tabla Iceberg.

pool (String) — Nombre del pool. Valores posibles: schedule (pool de programación de uso general), buffer_flush (pool para el vaciado de datos de la tabla Buffer), distributed (pool para operaciones de la tabla distribuida), message_broker (pool para operaciones del broker de mensajes), streaming (pool para tareas en segundo plano de consultas de streaming), iceberg (pool para la actualización de metadatos de la tabla Iceberg).

(String) — Nombre del pool. Valores posibles: (pool de programación de uso general), (pool para el vaciado de datos de la tabla Buffer), (pool para operaciones de la tabla distribuida), (pool para operaciones del broker de mensajes), (pool para tareas en segundo plano de consultas de streaming), (pool para la actualización de metadatos de la tabla Iceberg). database (String) — Nombre de la base de datos.

(String) — Nombre de la base de datos. table (String) — Nombre de la tabla.

(String) — Nombre de la tabla. table_uuid (UUID) — UUID de la tabla.

(UUID) — UUID de la tabla. query_id (String) — ID de consulta (si se está ejecutando ahora). Nota: no es una consulta real, sino un ID generado aleatoriamente para correlacionar los logs en system.text_log .

(String) — ID de consulta (si se está ejecutando ahora). Nota: no es una consulta real, sino un ID generado aleatoriamente para correlacionar los logs en . elapsed_ms (UInt64) — Tiempo de ejecución de la tarea (si se está ejecutando ahora).

(UInt64) — Tiempo de ejecución de la tarea (si se está ejecutando ahora). log_name (String) — Nombre del log de la tarea.

(String) — Nombre del log de la tarea. deactivated (UInt8) — Indica si la tarea está desactivada (siempre es falso, ya que las tareas desactivadas se eliminan del pool).

(UInt8) — Indica si la tarea está desactivada (siempre es falso, ya que las tareas desactivadas se eliminan del pool). scheduled (UInt8) — Indica si la tarea está programada para ejecutarse.

(UInt8) — Indica si la tarea está programada para ejecutarse. delayed (UInt8) — Indica si la tarea está programada con retraso.

(UInt8) — Indica si la tarea está programada con retraso. executing (UInt8) — Indica si la tarea se está ejecutando actualmente.

Query SELECT * FROM system . background_schedule_pool LIMIT 5 FORMAT Vertical;

Response Row 1: ────── pool: distributed database: default table: data table_uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 query_id: elapsed_ms: 0 log_name: BackgroundJobsAssignee:DataProcessing deactivated: 0 scheduled: 1 delayed: 0 executing: 0

​ Véase también