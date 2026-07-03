Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene registros de registro. El nivel de registro que se envía a esta tabla puede limitarse mediante la configuración del servidor
Descripción
text_log.level.
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Nombre de host del servidor que ejecuta la consulta.
event_date(Date) — Fecha de la entrada.
event_time(DateTime) — Hora de la entrada.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — Hora de la entrada con precisión de microsegundos.
thread_name(LowCardinality(String)) — Nombre del hilo desde el que se realizó el registro.
thread_id(UInt64) — ID del hilo del sistema operativo.
level(Enum8(‘Fatal’ = 1, ‘Critical’ = 2, ‘Error’ = 3, ‘Warning’ = 4, ‘Notice’ = 5, ‘Information’ = 6, ‘Debug’ = 7, ‘Trace’ = 8, ‘Test’ = 9)) — Nivel de la entrada. Valores posibles: 1 o ‘Fatal’, 2 o ‘Critical’, 3 o ‘Error’, 4 o ‘Warning’, 5 o ‘Notice’, 6 o ‘Information’, 7 o ‘Debug’, 8 o ‘Trace’.
query_id(String) — ID de la consulta.
logger_name(LowCardinality(String)) — Nombre del logger (p. ej., DDLWorker).
message(String) — El mensaje en sí.
revision(UInt32) — Revisión de ClickHouse.
source_file(LowCardinality(String)) — Archivo fuente desde el que se realizó el registro.
source_line(UInt64) — Línea del archivo fuente desde la que se realizó el registro.
message_format_string(LowCardinality(String)) — Cadena de formato utilizada para dar formato al mensaje.
value1(String) — Argumento 1 utilizado para dar formato al mensaje.
value2(String) — Argumento 2 utilizado para dar formato al mensaje.
value3(String) — Argumento 3 utilizado para dar formato al mensaje.
value4(String) — Argumento 4 utilizado para dar formato al mensaje.
value5(String) — Argumento 5 utilizado para dar formato al mensaje.
value6(String) — Argumento 6 utilizado para dar formato al mensaje.
value7(String) — Argumento 7 utilizado para dar formato al mensaje.
value8(String) — Argumento 8 utilizado para dar formato al mensaje.
value9(String) — Argumento 9 utilizado para dar formato al mensaje.
value10(String) — Argumento 10 utilizado para dar formato al mensaje.
Ejemplo
SELECT * FROM system.text_log LIMIT 1 \G
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2020-09-10
event_time: 2020-09-10 11:23:07
event_time_microseconds: 2020-09-10 11:23:07.871397
microseconds: 871397
thread_name: clickhouse-serv
thread_id: 564917
level: Information
query_id:
logger_name: DNSCacheUpdater
message: Update period 15 seconds
revision: 54440
source_file: /ClickHouse/src/Interpreters/DNSCacheUpdater.cpp; void DB::DNSCacheUpdater::start()
source_line: 45
message_format_string: Update period {} seconds
value1: 15
value2:
value3:
value4:
value5:
value6:
value7:
value8:
value9:
value10: