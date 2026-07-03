Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Esta tabla muestra información de introspección combinada sobre ZooKeeper, y los nodos se toman de la configuración.
Descripción
Columnas
zookeeper_cluster_name(String) — nombre del clúster de ZooKeeper.
host(String) — El nombre de host o la IP del nodo de ZooKeeper al que se conectó ClickHouse.
port(UInt16) — El puerto del nodo de ZooKeeper al que se conectó ClickHouse.
index(Nullable(UInt8)) — El índice del nodo de ZooKeeper al que se conectó ClickHouse. El índice procede de la configuración de ZooKeeper. Si no está conectado, esta columna es NULL.
is_connected(Nullable(UInt8)) — Indica si ZooKeeper está conectado o no.
is_readonly(UInt8) — Indica si es de solo lectura.
version(String) — La versión de ZooKeeper.
avg_latency(UInt64) — La latencia media.
max_latency(UInt64) — La latencia máxima.
min_latency(UInt64) — La latencia mínima.
packets_received(UInt64) — Número de paquetes recibidos.
packets_sent(UInt64) — El número de paquetes enviados.
outstanding_requests(UInt64) — El número de solicitudes pendientes.
server_state(String) — Estado del servidor.
is_leader(UInt8) — Indica si es el líder de ZooKeeper.
znode_count(UInt64) — El número de znodes.
watch_count(UInt64) — El número de watches.
ephemerals_count(UInt64) — El recuento de valores efímeros.
approximate_data_size(UInt64) — El tamaño aproximado de los datos.
followers(UInt64) — Los seguidores del líder. Este campo solo lo expone el líder.
synced_followers(UInt64) — Los seguidores sincronizados del líder. Este campo solo está expuesto por el líder.
pending_syncs(UInt64) — Las sincronizaciones pendientes del líder. Este campo solo está expuesto por el líder.
open_file_descriptor_count(UInt64) — El número de descriptores de archivo abiertos. Solo está disponible en plataformas Unix.
max_file_descriptor_count(UInt64) — El número máximo de descriptores de archivo. Solo está disponible en plataformas Unix.
connections(UInt64) — Las conexiones a ZooKeeper.
outstanding(UInt64) — Solicitudes pendientes de ZooKeeper.
zxid(UInt64) — El zxid de ZooKeeper.
node_count(UInt64) — El número de nodos de ZooKeeper.
snapshot_dir_size(UInt64) — El tamaño del directorio de snapshots de ZooKeeper.
log_dir_size(UInt64) — El tamaño del directorio de logs de ZooKeeper.
first_log_idx(UInt64) — El primer índice del registro de ZooKeeper.
first_log_term(UInt64) — El primer término del log de ZooKeeper.
last_log_idx(UInt64) — El último índice del log de ZooKeeper.
last_log_term(UInt64) — El último término del log de ZooKeeper.
last_committed_idx(UInt64) — El último índice confirmado en ZooKeeper.
leader_committed_log_idx(UInt64) — El índice de log confirmado por el líder de ZooKeeper.
target_committed_log_idx(UInt64) — El índice del log confirmado de destino en ZooKeeper.
last_snapshot_idx(UInt64) — El índice de la última instantánea en ZooKeeper.