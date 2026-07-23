Tabla del sistema que contiene registros con información sobre las operaciones BACKUP y RESTORE .

Contiene una lista de todas las operaciones BACKUP o RESTORE , con sus estados actuales y otras propiedades. Tenga en cuenta que esta tabla no es persistente y solo muestra las operaciones ejecutadas después del último reinicio del servidor.

​ Atomicidad de la restauración

RESTORE no es transaccional y no revierte los cambios en caso de error. En cada tabla, todas las partes seleccionadas se copian antes de adjuntar cualquiera de ellas, pero la fase de adjuntar en sí no es transaccional: las partes pasan a ser visibles una a una. Las tablas se procesan de forma independiente.

Las tablas son independientes. Una tabla cuya restauración se completa permanece en su lugar aunque más adelante falle otra tabla del mismo comando:

RESTORE TABLE db . t0 , TABLE db . t1 FROM S3( '<endpoint>' , '<access_key>' , '<secret_key>' ) SETTINGS allow_non_empty_tables = true;

Si este comando falla después de que db.t0 se haya restaurado por completo, pero db.t1 aún no haya terminado, db.t0 sigue restaurada.

La cláusula PARTITIONS no marca un límite de commit. Solo selecciona qué partes de una tabla se restauran:

RESTORE TABLE db . t0 PARTITIONS '2026-06-01' , '2026-06-02' , '2026-06-03' FROM S3( '<endpoint>' , '<access_key>' , '<secret_key>' ) SETTINGS allow_non_empty_tables = true;

Primero se copian todas las partes seleccionadas de la tabla y solo se adjuntan cuando todas están listas. Por lo tanto, si este comando falla durante la fase de copia —por ejemplo, después de que la partición 2026-06-01 se haya copiado por completo pero 2026-06-02 y 2026-06-03 no hayan terminado— entonces no se hace commit de 2026-06-01 y la tabla queda sin datos restaurados por este comando. Una vez que finaliza la fase de copia y comienza el paso de adjuntar, se hace commit de las partes de una en una, por lo que un fallo durante el adjuntar puede dejar la tabla parcialmente restaurada, sin rollback.