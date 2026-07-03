Contiene filtros para una tabla concreta, así como una lista de roles y/o usuarios que deben utilizar esta ROW POLICY.
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre de una ROW POLICY.
short_name(String) — Nombre corto de una ROW POLICY. Los nombres de las ROW POLICY son compuestos; por ejemplo: myfilter ON mydb.mytable. Aquí, ‘myfilter ON mydb.mytable’ es el nombre de la ROW POLICY y ‘myfilter’ es su nombre corto.
database(String) — Nombre de la base de datos.
table(String) — Nombre de la tabla. Vacío si la política es para la base de datos.
id(UUID) — ID de la ROW POLICY.
storage(String) — Nombre del directorio donde se almacena la ROW POLICY.
select_filter(Nullable(String)) — Expresión que se usa para filtrar en consultas SELECT.
is_restrictive(UInt8) — Indica si la ROW POLICY restringe el acceso a las filas. Valor: • 0 — La ROW POLICY se define con la cláusula
AS PERMISSIVE, • 1 — La ROW POLICY se define con la cláusula AS RESTRICTIVE.
apply_to_all(UInt8) — Indica que las ROW POLICY se establecen para todos los roles y/o usuarios.
apply_to_list(Array(String)) — Lista de roles y/o usuarios a los que se aplican las ROW POLICY.
apply_to_except(Array(String)) — Las ROW POLICY se aplican a todos los roles y/o usuarios excepto a los enumerados.