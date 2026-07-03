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Descripción

Contiene filtros para una tabla concreta, así como una lista de roles y/o usuarios que deben utilizar esta ROW POLICY.

Columnas

  • name (String) — Nombre de una ROW POLICY.
  • short_name (String) — Nombre corto de una ROW POLICY. Los nombres de las ROW POLICY son compuestos; por ejemplo: myfilter ON mydb.mytable. Aquí, ‘myfilter ON mydb.mytable’ es el nombre de la ROW POLICY y ‘myfilter’ es su nombre corto.
  • database (String) — Nombre de la base de datos.
  • table (String) — Nombre de la tabla. Vacío si la política es para la base de datos.
  • id (UUID) — ID de la ROW POLICY.
  • storage (String) — Nombre del directorio donde se almacena la ROW POLICY.
  • select_filter (Nullable(String)) — Expresión que se usa para filtrar en consultas SELECT.
  • is_restrictive (UInt8) — Indica si la ROW POLICY restringe el acceso a las filas. Valor: • 0 — La ROW POLICY se define con la cláusula AS PERMISSIVE, • 1 — La ROW POLICY se define con la cláusula AS RESTRICTIVE.
  • apply_to_all (UInt8) — Indica que las ROW POLICY se establecen para todos los roles y/o usuarios.
  • apply_to_list (Array(String)) — Lista de roles y/o usuarios a los que se aplican las ROW POLICY.
  • apply_to_except (Array(String)) — Las ROW POLICY se aplican a todos los roles y/o usuarios excepto a los enumerados.

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026