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Contiene un historial de todos los eventos relacionados con la caché del sistema de archivos para objetos en un sistema de archivos remoto. Es seguro truncar o eliminar esta tabla en cualquier momento. Columnas:
  • hostname (LowCardinality(String)) — Nombre del host
  • event_date (Date) — Fecha del evento
  • event_time (DateTime) — Hora del evento
  • query_id (String) — ID de la consulta
  • source_file_path (String) — Ruta del segmento de archivo en el sistema de archivos
  • file_segment_range (Tuple(UInt64, UInt64)) — Rango del segmento de archivo
  • total_requested_range (Tuple(UInt64, UInt64)) — Rango de lectura completo
  • key (String) — Clave del segmento de archivo
  • offset (UInt64) — Desplazamiento del segmento de archivo
  • size (UInt64) — Tamaño de lectura
  • read_type (String) — Tipo de lectura: READ_FROM_CACHE, READ_FROM_FS_AND_DOWNLOADED_TO_CACHE, READ_FROM_FS_BYPASSING_CACHE
  • read_from_cache_attempted (UInt8) — Si se intentó leer desde la caché
  • read_buffer_id (String) — ID interno del búfer de lectura
  • user_id (String) — ID del usuario que creó el segmento de archivo
Última modificación el 3 de julio de 2026