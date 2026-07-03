Contiene un historial de todos los eventos relacionados con la caché del sistema de archivos para objetos en un sistema de archivos remoto. Es seguro truncar o eliminar esta tabla en cualquier momento.

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