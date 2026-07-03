hostname(LowCardinality(String)) — Nombre del host
event_date(Date) — Fecha del evento
event_time(DateTime) — Hora del evento
query_id(String) — ID de la consulta
source_file_path(String) — Ruta del segmento de archivo en el sistema de archivos
file_segment_range(Tuple(UInt64, UInt64)) — Rango del segmento de archivo
total_requested_range(Tuple(UInt64, UInt64)) — Rango de lectura completo
key(String) — Clave del segmento de archivo
offset(UInt64) — Desplazamiento del segmento de archivo
size(UInt64) — Tamaño de lectura
read_type(String) — Tipo de lectura: READ_FROM_CACHE, READ_FROM_FS_AND_DOWNLOADED_TO_CACHE, READ_FROM_FS_BYPASSING_CACHE
read_from_cache_attempted(UInt8) — Si se intentó leer desde la caché
read_buffer_id(String) — ID interno del búfer de lectura
user_id(String) — ID del usuario que creó el segmento de archivo
system.filesystem_cache_log
Contiene un historial de todos los eventos relacionados con la caché del sistema de archivos para objetos en un sistema de archivos remoto. Es seguro truncar o eliminar esta tabla en cualquier momento.
Contiene un historial de todos los eventos relacionados con la caché del sistema de archivos para objetos en un sistema de archivos remoto. Es seguro truncar o eliminar esta tabla en cualquier momento. Columnas:
Última modificación el 3 de julio de 2026
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