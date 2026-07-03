Contiene información sobre los cambios de configuración en versiones anteriores de ClickHouse.
Descripción
Columnas
type(Enum8(‘Session’ = 0, ‘MergeTree’ = 1)) — El grupo de configuraciones (Session, MergeTree…)
version(String) — La versión del servidor de ClickHouse.
changes(Array(Tuple(name String, previous_value String, new_value String, reason String))) — La lista de cambios en la configuración que modificaron el comportamiento de ClickHouse.
Ejemplo
SELECT *
FROM system.settings_changes
WHERE version = '23.5'
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
type: Core
version: 23.5
changes: [('input_format_parquet_preserve_order','1','0','Allow Parquet reader to reorder rows for better parallelism.'),('parallelize_output_from_storages','0','1','Allow parallelism when executing queries that read from file/url/s3/etc. This may reorder rows.'),('use_with_fill_by_sorting_prefix','0','1','Columns preceding WITH FILL columns in ORDER BY clause form sorting prefix. Rows with different values in sorting prefix are filled independently'),('output_format_parquet_compliant_nested_types','0','1','Change an internal field name in output Parquet file schema.')]