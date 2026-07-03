Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Historial de
Descripción
system.histogram_metrics. Instantánea tomada cada
collect_interval_milliseconds, guardada en disco.
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Nombre de host del servidor que ejecuta la consulta.
event_date(Date) — Fecha del evento.
event_time(DateTime) — Hora del evento.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — Hora del evento con resolución de microsegundos.
metric(LowCardinality(String)) — Nombre de la métrica.
labels(Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String))) — Etiquetas de la métrica.
histogram(Map(Float64, UInt64)) — Histograma acumulativo: asocia el límite superior de cada bucket con el número de observaciones ≤ a ese límite; incluye +inf como bucket final.
count(UInt64) — Número total de observaciones; equivale a histogram[+inf].
sum(Float64) — Suma de todos los valores observados.
Ejemplo
SELECT event_time, metric, labels, histogram
FROM system.histogram_metric_log
WHERE metric = 'keeper_response_time_ms'
ORDER BY event_time DESC
LIMIT 1
FORMAT Vertical;
Véase también
- system.histogram_metrics — Métricas de histograma en tiempo real.
- system.metric_log — Historial de
system.metricsy
system.events.