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Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

Historial de system.histogram_metrics. Instantánea tomada cada collect_interval_milliseconds, guardada en disco.

Columnas

Ejemplo

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026