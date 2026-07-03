Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información sobre las inserciones asíncronas pendientes en cola.
Descripción
Columnas
query(String) — Texto de la consulta.
database(String) — Nombre de la base de datos.
table(String) — Nombre de la tabla.
format(String) — Nombre del formato.
first_update(DateTime64(6)) — Primer instante de inserción con resolución de microsegundos.
total_bytes(UInt64) — Número total de bytes en espera en la cola.
entries.query_id(Array(String)) — Array de identificadores de consulta de las inserciones en espera en la cola.
entries.bytes(Array(UInt64)) — Array de bytes de cada consulta de inserción en espera en la cola.
Ejemplo
Query
SELECT * FROM system.asynchronous_inserts LIMIT 1 \G;
Response
Row 1:
──────
query: INSERT INTO public.data_guess (user_id, datasource_id, timestamp, path, type, num, str) FORMAT CSV
database: public
table: data_guess
format: CSV
first_update: 2023-06-08 10:08:54.199606
total_bytes: 133223
entries.query_id: ['b46cd4c4-0269-4d0b-99f5-d27668c6102e']
entries.bytes: [133223]
Véase también
- system.query_log — Descripción de la tabla del sistema
query_log, que contiene información general sobre la ejecución de consultas.
- system.asynchronous_insert_log — Esta tabla contiene información sobre las inserciones asíncronas realizadas.