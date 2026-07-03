Skip to main content
Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

Contiene información sobre las inserciones asíncronas pendientes en cola.

Columnas

  • query (String) — Texto de la consulta.
  • database (String) — Nombre de la base de datos.
  • table (String) — Nombre de la tabla.
  • format (String) — Nombre del formato.
  • first_update (DateTime64(6)) — Primer instante de inserción con resolución de microsegundos.
  • total_bytes (UInt64) — Número total de bytes en espera en la cola.
  • entries.query_id (Array(String)) — Array de identificadores de consulta de las inserciones en espera en la cola.
  • entries.bytes (Array(UInt64)) — Array de bytes de cada consulta de inserción en espera en la cola.

Ejemplo

Query
Response

Véase también

  • system.query_log — Descripción de la tabla del sistema query_log, que contiene información general sobre la ejecución de consultas.
  • system.asynchronous_insert_log — Esta tabla contiene información sobre las inserciones asíncronas realizadas.
Última modificación el 3 de julio de 2026