Contiene una lista de transacciones y sus estados.
Descripción
Columnas
tid(Tuple(UInt64, UInt64, UUID)) — El identificador de la transacción.
tid_hash(UInt64) — El hash del identificador.
elapsed(Float64) — El tiempo transcurrido de la transacción que se está procesando.
is_readonly(UInt8) — El indicador que muestra si la transacción ha ejecutado alguna operación de escritura.
state(Enum8(‘RUNNING’ = 0, ‘COMMITTING’ = 1, ‘COMMITTED’ = 2, ‘ROLLED_BACK’ = 3)) — El estado de la transacción. Valores posibles: RUNNING, COMMITTING, COMMITTED, ROLLED_BACK.