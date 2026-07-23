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Descripción

Esta tabla del sistema contiene el historial de instantáneas de las tablas Iceberg que existen en ClickHouse. Estará vacía si no hay ninguna tabla Iceberg en ClickHouse.

Columnas

  • database (String) — Nombre de la base de datos.
  • table (String) — Nombre de la tabla.
  • made_current_at (Nullable(DateTime64(3))) — Fecha y hora en que esta instantánea pasó a ser la instantánea actual.
  • snapshot_id (UInt64) — ID de la instantánea que se utiliza para identificar una instantánea.
  • parent_id (UInt64) — ID principal de esta instantánea.
  • is_current_ancestor (UInt8) — Indicador de si esta instantánea es un ancestro de la instantánea actual.
  • operation (Enum8(‘UNKNOWN’ = -1, ‘APPEND’ = 0, ‘OVERWRITE’ = 1, ‘DELETE’ = 2, ‘REPLACE’ = 3)) — Operación de la instantánea (APPEND, OVERWRITE, DELETE, REPLACE y UNKNOWN). El estado UNKNOWN significa que no se pudo leer el resumen o que está vacío (es opcional para v1). El campo operation correcto es obligatorio.
  • summary (Map(String, String)) — Campos de resumen de la instantánea
Última modificación el 23 de julio de 2026