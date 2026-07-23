Esta tabla del sistema contiene el historial de instantáneas de las tablas Iceberg que existen en ClickHouse. Estará vacía si no hay ninguna tabla Iceberg en ClickHouse.
Descripción
Columnas
database(String) — Nombre de la base de datos.
table(String) — Nombre de la tabla.
made_current_at(Nullable(DateTime64(3))) — Fecha y hora en que esta instantánea pasó a ser la instantánea actual.
snapshot_id(UInt64) — ID de la instantánea que se utiliza para identificar una instantánea.
parent_id(UInt64) — ID principal de esta instantánea.
is_current_ancestor(UInt8) — Indicador de si esta instantánea es un ancestro de la instantánea actual.
operation(Enum8(‘UNKNOWN’ = -1, ‘APPEND’ = 0, ‘OVERWRITE’ = 1, ‘DELETE’ = 2, ‘REPLACE’ = 3)) — Operación de la instantánea (APPEND, OVERWRITE, DELETE, REPLACE y UNKNOWN). El estado UNKNOWN significa que no se pudo leer el resumen o que está vacío (es opcional para v1). El campo
operationcorrecto es obligatorio.
summary(Map(String, String)) — Campos de resumen de la instantánea