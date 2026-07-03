Contiene información sobre las tablas en las que se ha ejecutado
Descripción
drop table, pero cuya limpieza de datos aún no se ha realizado.
Columnas
index(UInt32) — Índice en la cola marked_dropped_tables.
database(String) — Nombre de la base de datos.
table(String) — Nombre de la tabla.
uuid(UUID) — UUID de la tabla.
engine(String) — Nombre del motor de la tabla.
metadata_dropped_path(String) — Ruta del archivo de metadatos de la tabla en el directorio metadata_dropped.
table_dropped_time(DateTime) — Momento en que está programado el siguiente intento de eliminar los datos de la tabla. Normalmente, es la hora en que se eliminó la tabla más
database_atomic_delay_before_drop_table_sec.
El siguiente ejemplo muestra cómo obtener información sobre
Ejemplo
dropped_tables.
SELECT *
FROM system.dropped_tables\G
Row 1:
──────
index: 0
database: default
table: test
uuid: 03141bb2-e97a-4d7c-a172-95cc066bb3bd
engine: MergeTree
metadata_dropped_path: /data/ClickHouse/build/programs/data/metadata_dropped/default.test.03141bb2-e97a-4d7c-a172-95cc066bb3bd.sql
table_dropped_time: 2023-03-16 23:43:31