Tabla del sistema que contiene información sobre las tablas en las que se ha ejecutado DROP TABLE, pero cuya limpieza de datos aún no se ha llevado a cabo

Contiene información sobre las tablas en las que se ha ejecutado drop table , pero cuya limpieza de datos aún no se ha realizado.

index (UInt32) — Índice en la cola marked_dropped_tables.

(UInt32) — Índice en la cola marked_dropped_tables. database (String) — Nombre de la base de datos.

(String) — Nombre de la base de datos. table (String) — Nombre de la tabla.

(String) — Nombre de la tabla. uuid (UUID) — UUID de la tabla.

(UUID) — UUID de la tabla. engine (String) — Nombre del motor de la tabla.

(String) — Nombre del motor de la tabla. metadata_dropped_path (String) — Ruta del archivo de metadatos de la tabla en el directorio metadata_dropped.

(String) — Ruta del archivo de metadatos de la tabla en el directorio metadata_dropped. table_dropped_time (DateTime) — Momento en que está programado el siguiente intento de eliminar los datos de la tabla. Normalmente, es la hora en que se eliminó la tabla más database_atomic_delay_before_drop_table_sec .

El siguiente ejemplo muestra cómo obtener información sobre dropped_tables .

SELECT * FROM system . dropped_tables \G