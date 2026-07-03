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Descripción

Contiene información sobre las tablas en las que se ha ejecutado drop table, pero cuya limpieza de datos aún no se ha realizado.

Columnas

  • index (UInt32) — Índice en la cola marked_dropped_tables.
  • database (String) — Nombre de la base de datos.
  • table (String) — Nombre de la tabla.
  • uuid (UUID) — UUID de la tabla.
  • engine (String) — Nombre del motor de la tabla.
  • metadata_dropped_path (String) — Ruta del archivo de metadatos de la tabla en el directorio metadata_dropped.
  • table_dropped_time (DateTime) — Momento en que está programado el siguiente intento de eliminar los datos de la tabla. Normalmente, es la hora en que se eliminó la tabla más database_atomic_delay_before_drop_table_sec.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra cómo obtener información sobre dropped_tables.
Última modificación el 3 de julio de 2026