Tabla del sistema que contiene el historial de valores de métricas de las tablas system.metrics y system.events , que se escriben periódicamente en disco.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Contiene el historial de los valores de métricas de las tablas system.metrics y system.events , volcados periódicamente a disco.

hostname (LowCardinality(String)) — Nombre de host del servidor que ejecuta la consulta.

(LowCardinality(String)) — Nombre de host del servidor que ejecuta la consulta. event_date (Date) — Fecha del evento.

(Date) — Fecha del evento. event_time (DateTime) — Hora del evento.

(DateTime) — Hora del evento. event_time_microseconds (DateTime64(6)) — Hora del evento con resolución de microsegundos.

(DateTime64(6)) — Hora del evento con resolución de microsegundos. ProfileEvent_Query (UInt64) — Número de consultas que se interpretan y pueden llegar a ejecutarse. No incluye las consultas que no se pudieron analizar ni las que fueron rechazadas debido a límites del tamaño del AST, límites de QUOTA o límites en el número de consultas que pueden ejecutarse simultáneamente. Puede incluir consultas internas iniciadas por el propio ClickHouse. No cuenta las subconsultas.

(UInt64) — Número de consultas que se interpretan y pueden llegar a ejecutarse. No incluye las consultas que no se pudieron analizar ni las que fueron rechazadas debido a límites del tamaño del AST, límites de QUOTA o límites en el número de consultas que pueden ejecutarse simultáneamente. Puede incluir consultas internas iniciadas por el propio ClickHouse. No cuenta las subconsultas. ProfileEvent_SelectQuery (UInt64) — Igual que Query, pero solo para consultas SELECT.

(UInt64) — Igual que Query, pero solo para consultas SELECT. ProfileEvent_InsertQuery (UInt64) — Igual que Query, pero solo para consultas INSERT.

(UInt64) — Igual que Query, pero solo para consultas INSERT. ProfileEvent_InitialQuery (UInt64) — Igual que Query, pero solo cuenta las consultas iniciales (consulte is_initial_query).

(UInt64) — Igual que Query, pero solo cuenta las consultas iniciales (consulte is_initial_query). ProfileEvent_InitialSelectQuery (UInt64) — Igual que InitialQuery, pero solo para consultas SELECT.

(UInt64) — Igual que InitialQuery, pero solo para consultas SELECT. ProfileEvent_QueriesWithSubqueries (UInt64) — Recuento de consultas con todas sus subconsultas

(UInt64) — Recuento de consultas con todas sus subconsultas ProfileEvent_SelectQueriesWithSubqueries (UInt64) — Recuento de consultas SELECT con todas sus subconsultas

(UInt64) — Recuento de consultas SELECT con todas sus subconsultas ProfileEvent_InsertQueriesWithSubqueries (UInt64) — Recuento de consultas INSERT con todas sus subconsultas

(UInt64) — Recuento de consultas INSERT con todas sus subconsultas ProfileEvent_SelectQueriesWithPrimaryKeyUsage (UInt64) — Recuento de consultas SELECT que usan la clave primaria para evaluar la condición WHERE

(UInt64) — Recuento de consultas SELECT que usan la clave primaria para evaluar la condición WHERE ProfileEvent_AsyncInsertQuery (UInt64) — Igual que InsertQuery, pero solo para consultas INSERT asíncronas.

(UInt64) — Igual que InsertQuery, pero solo para consultas INSERT asíncronas. ProfileEvent_AsyncInsertBytes (UInt64) — Tamaño de los datos, en bytes, de las consultas INSERT asíncronas.

(UInt64) — Tamaño de los datos, en bytes, de las consultas INSERT asíncronas. ProfileEvent_AsyncInsertRows (UInt64) — Número de filas insertadas por consultas INSERT asíncronas.

(UInt64) — Número de filas insertadas por consultas INSERT asíncronas. ProfileEvent_AsyncInsertCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró un identificador hash duplicado en la caché de identificadores hash de INSERT asíncrono.

(UInt64) — Número de veces que se encontró un identificador hash duplicado en la caché de identificadores hash de INSERT asíncrono. ProfileEvent_FailedInternalQuery (UInt64) — Número de consultas internas fallidas.

(UInt64) — Número de consultas internas fallidas. ProfileEvent_FailedInternalSelectQuery (UInt64) — Igual que FailedInternalQuery, pero solo para consultas SELECT.

(UInt64) — Igual que FailedInternalQuery, pero solo para consultas SELECT. ProfileEvent_FailedInternalInsertQuery (UInt64) — Igual que FailedInternalQuery, pero solo para consultas INSERT.

(UInt64) — Igual que FailedInternalQuery, pero solo para consultas INSERT. ProfileEvent_FailedInitialQuery (UInt64) — Número de consultas iniciales fallidas.

(UInt64) — Número de consultas iniciales fallidas. ProfileEvent_FailedInitialSelectQuery (UInt64) — Igual que FailedInitialQuery, pero solo para consultas SELECT.

(UInt64) — Igual que FailedInitialQuery, pero solo para consultas SELECT. ProfileEvent_FailedQuery (UInt64) — Número total de consultas fallidas, tanto internas como de usuario.

(UInt64) — Número total de consultas fallidas, tanto internas como de usuario. ProfileEvent_FailedSelectQuery (UInt64) — Igual que FailedQuery, pero solo para consultas SELECT.

(UInt64) — Igual que FailedQuery, pero solo para consultas SELECT. ProfileEvent_FailedInsertQuery (UInt64) — Igual que FailedQuery, pero solo para consultas INSERT.

(UInt64) — Igual que FailedQuery, pero solo para consultas INSERT. ProfileEvent_FailedAsyncInsertQuery (UInt64) — Número de consultas ASYNC INSERT fallidas.

(UInt64) — Número de consultas ASYNC INSERT fallidas. ProfileEvent_ASTFuzzerQueries (UInt64) — Número de consultas con fuzzing intentadas por el fuzzer AST del servidor.

(UInt64) — Número de consultas con fuzzing intentadas por el fuzzer AST del servidor. ProfileEvent_QueryTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de todas las consultas.

(UInt64) — Tiempo total de todas las consultas. ProfileEvent_SelectQueryTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de las consultas SELECT.

(UInt64) — Tiempo total de las consultas SELECT. ProfileEvent_InsertQueryTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de las consultas INSERT.

(UInt64) — Tiempo total de las consultas INSERT. ProfileEvent_OtherQueryTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de las consultas que no son SELECT ni INSERT.

(UInt64) — Tiempo total de las consultas que no son SELECT ni INSERT. ProfileEvent_FileOpen (UInt64) — Número de archivos abiertos.

(UInt64) — Número de archivos abiertos. ProfileEvent_Seek (UInt64) — Número de veces que se llamó a la función ‘lseek’.

(UInt64) — Número de veces que se llamó a la función ‘lseek’. ProfileEvent_ReadBufferFromFileDescriptorRead (UInt64) — Número de lecturas (read/pread) desde un descriptor de archivo. No incluye sockets.

(UInt64) — Número de lecturas (read/pread) desde un descriptor de archivo. No incluye sockets. ProfileEvent_ReadBufferFromFileDescriptorReadFailed (UInt64) — Número de veces que falló una lectura (read/pread) desde un descriptor de archivo.

(UInt64) — Número de veces que falló una lectura (read/pread) desde un descriptor de archivo. ProfileEvent_ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes (UInt64) — Número de bytes leídos desde descriptores de archivo. Si el archivo está comprimido, mostrará el tamaño de los datos comprimidos.

(UInt64) — Número de bytes leídos desde descriptores de archivo. Si el archivo está comprimido, mostrará el tamaño de los datos comprimidos. ProfileEvent_WriteBufferFromFileDescriptorWrite (UInt64) — Número de escrituras (write/pwrite) en un descriptor de archivo. No incluye sockets.

(UInt64) — Número de escrituras (write/pwrite) en un descriptor de archivo. No incluye sockets. ProfileEvent_WriteBufferFromFileDescriptorWriteFailed (UInt64) — Número de veces que falló una escritura (write/pwrite) en un descriptor de archivo.

(UInt64) — Número de veces que falló una escritura (write/pwrite) en un descriptor de archivo. ProfileEvent_WriteBufferFromFileDescriptorWriteBytes (UInt64) — Número de bytes escritos en descriptores de archivo. Si el archivo está comprimido, mostrará el tamaño de los datos comprimidos.

(UInt64) — Número de bytes escritos en descriptores de archivo. Si el archivo está comprimido, mostrará el tamaño de los datos comprimidos. ProfileEvent_FileSync (UInt64) — Número de veces que se llamó a la función F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para archivos.

(UInt64) — Número de veces que se llamó a la función F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para archivos. ProfileEvent_DirectorySync (UInt64) — Número de veces que se llamó a la función F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para directorios.

(UInt64) — Número de veces que se llamó a la función F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para directorios. ProfileEvent_FileSyncElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en esperar la llamada al sistema F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para archivos.

(UInt64) — Tiempo total empleado en esperar la llamada al sistema F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para archivos. ProfileEvent_DirectorySyncElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en esperar la llamada al sistema F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para directorios.

(UInt64) — Tiempo total empleado en esperar la llamada al sistema F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para directorios. ProfileEvent_ReadCompressedBytes (UInt64) — Número de bytes (el número de bytes antes de la descompresión) leídos desde fuentes comprimidas (archivos, red).

(UInt64) — Número de bytes (el número de bytes antes de la descompresión) leídos desde fuentes comprimidas (archivos, red). ProfileEvent_CompressedReadBufferBlocks (UInt64) — Número de bloques comprimidos (bloques de datos que se comprimen de forma independiente entre sí) leídos desde fuentes comprimidas (archivos, red).

(UInt64) — Número de bloques comprimidos (bloques de datos que se comprimen de forma independiente entre sí) leídos desde fuentes comprimidas (archivos, red). ProfileEvent_CompressedReadBufferBytes (UInt64) — Número de bytes sin comprimir (el número de bytes después de la descompresión) leídos desde fuentes comprimidas (archivos, red).

(UInt64) — Número de bytes sin comprimir (el número de bytes después de la descompresión) leídos desde fuentes comprimidas (archivos, red). ProfileEvent_CompressedReadBufferChecksumDoesntMatch (UInt64) — Número de veces que la suma de comprobación del bloque comprimido no coincidió.

(UInt64) — Número de veces que la suma de comprobación del bloque comprimido no coincidió. ProfileEvent_CompressedReadBufferChecksumDoesntMatchSingleBitMismatch (UInt64) — Número de veces que una discrepancia en la suma de comprobación de un bloque comprimido se debió a una diferencia de un solo bit.

(UInt64) — Número de veces que una discrepancia en la suma de comprobación de un bloque comprimido se debió a una diferencia de un solo bit. ProfileEvent_CompressedReadBufferChecksumDoesntMatchMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en detectar cambios de bits debidos a discrepancias en la suma de comprobación de bloques comprimidos.

(UInt64) — Tiempo total empleado en detectar cambios de bits debidos a discrepancias en la suma de comprobación de bloques comprimidos. ProfileEvent_UncompressedCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró un bloque de datos en la caché sin comprimir (y se evitó la descompresión).

(UInt64) — Número de veces que se encontró un bloque de datos en la caché sin comprimir (y se evitó la descompresión). ProfileEvent_UncompressedCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontró un bloque de datos en la caché sin comprimir (y fue necesario descomprimirlo).

(UInt64) — Número de veces que no se encontró un bloque de datos en la caché sin comprimir (y fue necesario descomprimirlo). ProfileEvent_UncompressedCacheWeightLost (UInt64) — Número de bytes expulsados de la caché sin comprimir.

(UInt64) — Número de bytes expulsados de la caché sin comprimir. ProfileEvent_PageCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró un bloque de datos en la caché de páginas en espacio de usuario.

(UInt64) — Número de veces que se encontró un bloque de datos en la caché de páginas en espacio de usuario. ProfileEvent_PageCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontró un bloque de datos en la caché de páginas en espacio de usuario.

(UInt64) — Número de veces que no se encontró un bloque de datos en la caché de páginas en espacio de usuario. ProfileEvent_PageCacheWeightLost (UInt64) — Número de bytes expulsados de la caché de páginas en espacio de usuario

(UInt64) — Número de bytes expulsados de la caché de páginas en espacio de usuario ProfileEvent_PageCacheResized (UInt64) — Número de veces que la caché de páginas en espacio de usuario se redimensionó automáticamente (normalmente ocurre unas pocas veces por segundo, controlado por memory_worker_period_ms).

(UInt64) — Número de veces que la caché de páginas en espacio de usuario se redimensionó automáticamente (normalmente ocurre unas pocas veces por segundo, controlado por memory_worker_period_ms). ProfileEvent_PageCacheOvercommitResize (UInt64) — Número de veces que la caché de páginas en espacio de usuario se redimensionó automáticamente para liberar memoria durante una asignación de memoria.

(UInt64) — Número de veces que la caché de páginas en espacio de usuario se redimensionó automáticamente para liberar memoria durante una asignación de memoria. ProfileEvent_PageCacheReadBytes (UInt64) — Número de bytes leídos desde la caché de páginas en espacio de usuario.

(UInt64) — Número de bytes leídos desde la caché de páginas en espacio de usuario. ProfileEvent_MMappedFileCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró un archivo en la caché MMap (para el read_method ‘mmap’), por lo que no tuvimos que volver a mapearlo con mmap.

(UInt64) — Número de veces que se encontró un archivo en la caché MMap (para el read_method ‘mmap’), por lo que no tuvimos que volver a mapearlo con mmap. ProfileEvent_MMappedFileCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontró un archivo en la caché MMap (para el read_method ‘mmap’), por lo que tuvimos que volver a mapearlo con mmap.

(UInt64) — Número de veces que no se encontró un archivo en la caché MMap (para el read_method ‘mmap’), por lo que tuvimos que volver a mapearlo con mmap. ProfileEvent_OpenedFileCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró un archivo en la caché de archivos abiertos, por lo que no tuvimos que volver a abrirlo.

(UInt64) — Número de veces que se encontró un archivo en la caché de archivos abiertos, por lo que no tuvimos que volver a abrirlo. ProfileEvent_OpenedFileCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontró un archivo en la caché de archivos abiertos, por lo que tuvimos que volver a abrirlo.

(UInt64) — Número de veces que no se encontró un archivo en la caché de archivos abiertos, por lo que tuvimos que volver a abrirlo. ProfileEvent_OpenedFileCacheMicroseconds (UInt64) — Cantidad de tiempo invertido en ejecutar métodos de OpenedFileCache.

(UInt64) — Cantidad de tiempo invertido en ejecutar métodos de OpenedFileCache. ProfileEvent_AIOWrite (UInt64) — Número de escrituras con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD

(UInt64) — Número de escrituras con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD ProfileEvent_AIOWriteBytes (UInt64) — Número de bytes escritos con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD

(UInt64) — Número de bytes escritos con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD ProfileEvent_AIORead (UInt64) — Número de lecturas con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD

(UInt64) — Número de lecturas con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD ProfileEvent_AIOReadBytes (UInt64) — Número de bytes leídos con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD

(UInt64) — Número de bytes leídos con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD ProfileEvent_IOBufferAllocs (UInt64) — Número de asignaciones de búferes de E/S (para ReadBuffer/WriteBuffer).

(UInt64) — Número de asignaciones de búferes de E/S (para ReadBuffer/WriteBuffer). ProfileEvent_IOBufferAllocBytes (UInt64) — Número de bytes asignados para los búferes de E/S (para ReadBuffer/WriteBuffer).

(UInt64) — Número de bytes asignados para los búferes de E/S (para ReadBuffer/WriteBuffer). ProfileEvent_ArenaAllocChunks (UInt64) — Número de fragmentos asignados para la Arena de memoria (utilizada para GROUP BY y operaciones similares)

(UInt64) — Número de fragmentos asignados para la Arena de memoria (utilizada para GROUP BY y operaciones similares) ProfileEvent_ArenaAllocBytes (UInt64) — Número de bytes asignados para la Arena de memoria (utilizada para GROUP BY y operaciones similares)

(UInt64) — Número de bytes asignados para la Arena de memoria (utilizada para GROUP BY y operaciones similares) ProfileEvent_FunctionExecute (UInt64) — Número de llamadas a funciones SQL ordinarias (las funciones SQL se llaman por bloque, por lo que este número representa la cantidad de bloques).

(UInt64) — Número de llamadas a funciones SQL ordinarias (las funciones SQL se llaman por bloque, por lo que este número representa la cantidad de bloques). ProfileEvent_TableFunctionExecute (UInt64) — Número de llamadas a funciones de tabla.

(UInt64) — Número de llamadas a funciones de tabla. ProfileEvent_DefaultImplementationForNullsRows (UInt64) — Número de filas procesadas por la implementación predeterminada para NULL en la ejecución de funciones

(UInt64) — Número de filas procesadas por la implementación predeterminada para NULL en la ejecución de funciones ProfileEvent_DefaultImplementationForNullsRowsWithNulls (UInt64) — Número de filas que contienen valores NULL procesadas por la implementación predeterminada para NULL en la ejecución de funciones

(UInt64) — Número de filas que contienen valores NULL procesadas por la implementación predeterminada para NULL en la ejecución de funciones ProfileEvent_MarkCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró una entrada en la caché de marcas, por lo que no fue necesario cargar un archivo de marcas.

(UInt64) — Número de veces que se encontró una entrada en la caché de marcas, por lo que no fue necesario cargar un archivo de marcas. ProfileEvent_MarkCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontró una entrada en la caché de marcas, por lo que fue necesario cargar un archivo de marcas en memoria, una operación costosa que aumenta la latencia de la consulta.

(UInt64) — Número de veces que no se encontró una entrada en la caché de marcas, por lo que fue necesario cargar un archivo de marcas en memoria, una operación costosa que aumenta la latencia de la consulta. ProfileEvent_PrimaryIndexCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró una entrada en la caché del índice primario, por lo que no fue necesario cargar un archivo de índice.

(UInt64) — Número de veces que se encontró una entrada en la caché del índice primario, por lo que no fue necesario cargar un archivo de índice. ProfileEvent_PrimaryIndexCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontró una entrada en la caché del índice primario, por lo que fue necesario cargar un archivo de índice en memoria, una operación costosa que aumenta la latencia de la consulta.

(UInt64) — Número de veces que no se encontró una entrada en la caché del índice primario, por lo que fue necesario cargar un archivo de índice en memoria, una operación costosa que aumenta la latencia de la consulta. ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontraron archivos de metadatos de Iceberg en la caché.

(UInt64) — Número de veces que se encontraron archivos de metadatos de Iceberg en la caché. ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontraron archivos de metadatos de Iceberg en la caché de metadatos de Iceberg y fue necesario leerlos desde el disco (remoto).

(UInt64) — Número de veces que no se encontraron archivos de metadatos de Iceberg en la caché de metadatos de Iceberg y fue necesario leerlos desde el disco (remoto). ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheStaleMisses (UInt64) — Número de veces que se encontraron archivos de metadatos de Iceberg en la caché, pero se consideraron desactualizados y fue necesario leerlos desde el disco (remoto).

(UInt64) — Número de veces que se encontraron archivos de metadatos de Iceberg en la caché, pero se consideraron desactualizados y fue necesario leerlos desde el disco (remoto). ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheWeightLost (UInt64) — Número aproximado de bytes expulsados de la caché de metadatos de Iceberg.

(UInt64) — Número aproximado de bytes expulsados de la caché de metadatos de Iceberg. ProfileEvent_IcebergMetadataReadWaitTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que los lectores de datos pasan esperando a que los archivos de metadatos de Iceberg se lean y analicen, sumado en todos los hilos de lectura.

(UInt64) — Tiempo total que los lectores de datos pasan esperando a que los archivos de metadatos de Iceberg se lean y analicen, sumado en todos los hilos de lectura. ProfileEvent_ParquetMetadataCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontraron metadatos de Parquet en la caché.

(UInt64) — Número de veces que se encontraron metadatos de Parquet en la caché. ProfileEvent_ParquetMetadataCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontraron metadatos de Parquet en la caché y fue necesario leerlos desde el disco.

(UInt64) — Número de veces que no se encontraron metadatos de Parquet en la caché y fue necesario leerlos desde el disco. ProfileEvent_ParquetMetadataCacheWeightLost (UInt64) — Número aproximado de bytes expulsados de la caché de metadatos de Parquet.

(UInt64) — Número aproximado de bytes expulsados de la caché de metadatos de Parquet. ProfileEvent_IcebergIteratorInitializationMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la inicialización síncrona de los iteradores de datos de Iceberg.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a la inicialización síncrona de los iteradores de datos de Iceberg. ProfileEvent_IcebergMetadataUpdateMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a actualizar los metadatos de almacenamiento de Iceberg desde el estado (buildStorageMetadataFromState).

(UInt64) — Tiempo total dedicado a actualizar los metadatos de almacenamiento de Iceberg desde el estado (buildStorageMetadataFromState). ProfileEvent_IcebergMetadataReturnedObjectInfos (UInt64) — Número total de informaciones de objetos devueltas por el iterador de Iceberg.

(UInt64) — Número total de informaciones de objetos devueltas por el iterador de Iceberg. ProfileEvent_IcebergMinMaxNonPrunedDeleteFiles (UInt64) — Número total de pares aceptados de archivos de datos y archivos de eliminación por posición mediante análisis minmax, a partir de pares aptos según la partición y el número de secuencia.

(UInt64) — Número total de pares aceptados de archivos de datos y archivos de eliminación por posición mediante análisis minmax, a partir de pares aptos según la partición y el número de secuencia. ProfileEvent_IcebergMinMaxPrunedDeleteFiles (UInt64) — Número total de pares aceptados de archivos de datos y archivos de eliminación por posición mediante análisis minmax, a partir de pares aptos según la partición y el número de secuencia.

(UInt64) — Número total de pares aceptados de archivos de datos y archivos de eliminación por posición mediante análisis minmax, a partir de pares aptos según la partición y el número de secuencia. ProfileEvent_VectorSimilarityIndexCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró un gránulo de índice en la caché del índice vectorial.

(UInt64) — Número de veces que se encontró un gránulo de índice en la caché del índice vectorial. ProfileEvent_VectorSimilarityIndexCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontró un gránulo de índice en la caché del índice vectorial y fue necesario leerlo desde el disco.

(UInt64) — Número de veces que no se encontró un gránulo de índice en la caché del índice vectorial y fue necesario leerlo desde el disco. ProfileEvent_VectorSimilarityIndexCacheWeightLost (UInt64) — Número aproximado de bytes expulsados de la caché del índice vectorial.

(UInt64) — Número aproximado de bytes expulsados de la caché del índice vectorial. ProfileEvent_TextIndexReadDictionaryBlocks (UInt64) — Número de veces que se leyó desde el disco un bloque de diccionario del índice de texto.

(UInt64) — Número de veces que se leyó desde el disco un bloque de diccionario del índice de texto. ProfileEvent_TextIndexTokensCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró en la caché información de token del índice de texto.

(UInt64) — Número de veces que se encontró en la caché información de token del índice de texto. ProfileEvent_TextIndexTokensCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontró en la caché información de token del índice de texto.

(UInt64) — Número de veces que no se encontró en la caché información de token del índice de texto. ProfileEvent_TextIndexHeaderCacheHits (UInt64) — Número de veces que se ha encontrado un encabezado en la caché.

(UInt64) — Número de veces que se ha encontrado un encabezado en la caché. ProfileEvent_TextIndexHeaderCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado un encabezado en la caché.

(UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado un encabezado en la caché. ProfileEvent_TextIndexPostingsCacheHits (UInt64) — Número de veces que se ha encontrado una lista de postings del índice de texto en la caché.

(UInt64) — Número de veces que se ha encontrado una lista de postings del índice de texto en la caché. ProfileEvent_TextIndexPostingsCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado una lista de postings del índice de texto en la caché.

(UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado una lista de postings del índice de texto en la caché. ProfileEvent_TextIndexReadSparseIndexBlocks (UInt64) — Número de veces que se ha leído un bloque de índice disperso desde el índice de texto.

(UInt64) — Número de veces que se ha leído un bloque de índice disperso desde el índice de texto. ProfileEvent_TextIndexReaderTotalMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a leer el índice de texto.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a leer el índice de texto. ProfileEvent_TextIndexReadGranulesMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a leer y analizar gránulos del índice de texto.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a leer y analizar gránulos del índice de texto. ProfileEvent_TextIndexReadPostings (UInt64) — Número de veces que se ha leído una lista de postings desde el índice de texto.

(UInt64) — Número de veces que se ha leído una lista de postings desde el índice de texto. ProfileEvent_TextIndexUsedEmbeddedPostings (UInt64) — Número de veces que se ha utilizado una lista de postings incrustada en el Diccionario.

(UInt64) — Número de veces que se ha utilizado una lista de postings incrustada en el Diccionario. ProfileEvent_TextIndexUseHint (UInt64) — Número de gránulos de índice en los que se añadió como sugerencia una lectura directa desde el índice de texto y se utilizó.

(UInt64) — Número de gránulos de índice en los que se añadió como sugerencia una lectura directa desde el índice de texto y se utilizó. ProfileEvent_TextIndexDiscardHint (UInt64) — Número de gránulos de índice en los que se añadió como sugerencia una lectura directa desde el índice de texto y se descartó debido a la baja selectividad.

(UInt64) — Número de gránulos de índice en los que se añadió como sugerencia una lectura directa desde el índice de texto y se descartó debido a la baja selectividad. ProfileEvent_TextIndexDiscardPatternScan (UInt64) — Número de veces que se descartó una exploración del diccionario basada en patrones en un índice de texto porque el número de listas de postings que debían leerse superó el umbral.

(UInt64) — Número de veces que se descartó una exploración del diccionario basada en patrones en un índice de texto porque el número de listas de postings que debían leerse superó el umbral. ProfileEvent_QueryConditionCacheHits (UInt64) — Número de veces que se ha encontrado una entrada en la caché de condiciones de consulta (y se puede omitir la lectura de marcas). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_condition_cache = 1.

(UInt64) — Número de veces que se ha encontrado una entrada en la caché de condiciones de consulta (y se puede omitir la lectura de marcas). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_condition_cache = 1. ProfileEvent_QueryConditionCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado una entrada en la caché de condiciones de consulta (y no se puede omitir la lectura de una marca). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_condition_cache = 1.

(UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado una entrada en la caché de condiciones de consulta (y no se puede omitir la lectura de una marca). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_condition_cache = 1. ProfileEvent_QueryCacheHits (UInt64) — Número de veces que se ha encontrado un resultado de consulta en la caché de consultas (y se evitó el cálculo de la consulta). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_cache = 1.

(UInt64) — Número de veces que se ha encontrado un resultado de consulta en la caché de consultas (y se evitó el cálculo de la consulta). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_cache = 1. ProfileEvent_QueryCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado un resultado de consulta en la caché de consultas (y fue necesario calcular la consulta). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_cache = 1.

(UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado un resultado de consulta en la caché de consultas (y fue necesario calcular la consulta). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_cache = 1. ProfileEvent_QueryCacheAgeSeconds (UInt64) — La suma, en segundos, de la antigüedad de las entradas de la caché de consultas encontradas. El valor se establece tanto para aciertos como para fallos.

(UInt64) — La suma, en segundos, de la antigüedad de las entradas de la caché de consultas encontradas. El valor se establece tanto para aciertos como para fallos. ProfileEvent_QueryCacheReadRows (UInt64) — El número de filas leídas desde la caché de consultas.

(UInt64) — El número de filas leídas desde la caché de consultas. ProfileEvent_QueryCacheReadBytes (UInt64) — El número de bytes (sin comprimir) leídos desde la caché de consultas.

(UInt64) — El número de bytes (sin comprimir) leídos desde la caché de consultas. ProfileEvent_QueryCacheWrittenRows (UInt64) — El número de filas guardadas en la caché de consultas.

(UInt64) — El número de filas guardadas en la caché de consultas. ProfileEvent_QueryCacheWrittenBytes (UInt64) — El número de bytes (sin comprimir) guardados en la caché de consultas

(UInt64) — El número de bytes (sin comprimir) guardados en la caché de consultas ProfileEvent_CreatedReadBufferOrdinary (UInt64) — Número de veces que se creó un búfer de lectura normal para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura).

(UInt64) — Número de veces que se creó un búfer de lectura normal para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura). ProfileEvent_CreatedReadBufferDirectIO (UInt64) — Número de veces que se creó un búfer de lectura con O_DIRECT para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura).

(UInt64) — Número de veces que se creó un búfer de lectura con O_DIRECT para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura). ProfileEvent_CreatedReadBufferDirectIOFailed (UInt64) — Número de veces que se intentó crear un búfer de lectura con O_DIRECT para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura), pero el SO no lo permitió (por falta de compatibilidad del sistema de archivos u otros motivos) y se volvió al método de lectura habitual.

(UInt64) — Número de veces que se intentó crear un búfer de lectura con O_DIRECT para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura), pero el SO no lo permitió (por falta de compatibilidad del sistema de archivos u otros motivos) y se volvió al método de lectura habitual. ProfileEvent_CreatedReadBufferMMap (UInt64) — Número de veces que se creó un búfer de lectura con ‘mmap’ para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura).

(UInt64) — Número de veces que se creó un búfer de lectura con ‘mmap’ para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura). ProfileEvent_CreatedReadBufferMMapFailed (UInt64) — Número de veces que se intentó crear un búfer de lectura con ‘mmap’ para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura), pero el SO no lo permitió (por falta de compatibilidad del sistema de archivos u otros motivos) y se volvió al método de lectura habitual.

(UInt64) — Número de veces que se intentó crear un búfer de lectura con ‘mmap’ para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura), pero el SO no lo permitió (por falta de compatibilidad del sistema de archivos u otros motivos) y se volvió al método de lectura habitual. ProfileEvent_DiskReadElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la syscall de lectura. Esto incluye lecturas desde la caché de páginas.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la syscall de lectura. Esto incluye lecturas desde la caché de páginas. ProfileEvent_DiskWriteElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la syscall de escritura. Esto incluye escrituras en la caché de páginas.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la syscall de escritura. Esto incluye escrituras en la caché de páginas. ProfileEvent_NetworkReceiveElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la recepción de datos o a recibir datos desde la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la recepción de datos o a recibir datos desde la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros. ProfileEvent_NetworkSendElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar el envío de datos a la red o a enviar datos por la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar el envío de datos a la red o a enviar datos por la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros. ProfileEvent_NetworkReceiveBytes (UInt64) — Número total de bytes recibidos desde la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.

(UInt64) — Número total de bytes recibidos desde la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros. ProfileEvent_NetworkSendBytes (UInt64) — Número total de bytes enviados por la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.

(UInt64) — Número total de bytes enviados por la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros. ProfileEvent_FilterPartsByVirtualColumnsMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la función filterPartsByVirtualColumns.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a la función filterPartsByVirtualColumns. ProfileEvent_GlobalThreadPoolExpansions (UInt64) — Recuento total de veces que se han añadido nuevos hilos al grupo global de hilos. Esta métrica indica la frecuencia con la que se amplía el grupo global de hilos para atender un aumento de la demanda de procesamiento.

(UInt64) — Recuento total de veces que se han añadido nuevos hilos al grupo global de hilos. Esta métrica indica la frecuencia con la que se amplía el grupo global de hilos para atender un aumento de la demanda de procesamiento. ProfileEvent_GlobalThreadPoolShrinks (UInt64) — Recuento total de veces que el grupo global de hilos se ha reducido al eliminar hilos. Esto ocurre cuando el número de hilos inactivos supera max_thread_pool_free_size, lo que indica ajustes en el tamaño del grupo global de hilos en respuesta a una menor utilización de los hilos.

(UInt64) — Recuento total de veces que el grupo global de hilos se ha reducido al eliminar hilos. Esto ocurre cuando el número de hilos inactivos supera max_thread_pool_free_size, lo que indica ajustes en el tamaño del grupo global de hilos en respuesta a una menor utilización de los hilos. ProfileEvent_GlobalThreadPoolThreadCreationMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar a que se inicien nuevos hilos.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar a que se inicien nuevos hilos. ProfileEvent_GlobalThreadPoolLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que los hilos han dedicado a esperar bloqueos en el grupo global de hilos.

(UInt64) — Tiempo total que los hilos han dedicado a esperar bloqueos en el grupo global de hilos. ProfileEvent_GlobalThreadPoolJobs (UInt64) — Recuento del número de trabajos enviados al grupo global de hilos.

(UInt64) — Recuento del número de trabajos enviados al grupo global de hilos. ProfileEvent_GlobalThreadPoolJobWaitTimeMicroseconds (UInt64) — Mide el tiempo transcurrido desde que un trabajo se programa en el grupo de hilos hasta que un hilo de trabajo lo recoge para ejecutarlo. Esta métrica ayuda a identificar retrasos en el procesamiento de trabajos e indica la capacidad de respuesta del grupo de hilos ante nuevas tareas.

(UInt64) — Mide el tiempo transcurrido desde que un trabajo se programa en el grupo de hilos hasta que un hilo de trabajo lo recoge para ejecutarlo. Esta métrica ayuda a identificar retrasos en el procesamiento de trabajos e indica la capacidad de respuesta del grupo de hilos ante nuevas tareas. ProfileEvent_LocalThreadPoolExpansions (UInt64) — Recuento total de veces que se han tomado prestados hilos del grupo global de hilos para ampliar los grupos de hilos locales.

(UInt64) — Recuento total de veces que se han tomado prestados hilos del grupo global de hilos para ampliar los grupos de hilos locales. ProfileEvent_LocalThreadPoolShrinks (UInt64) — Recuento total de veces que se han devuelto hilos de los grupos de hilos locales al grupo global de hilos.

(UInt64) — Recuento total de veces que se han devuelto hilos de los grupos de hilos locales al grupo global de hilos. ProfileEvent_LocalThreadPoolThreadCreationMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que los grupos de hilos locales han dedicado a esperar para tomar prestado un hilo del grupo global.

(UInt64) — Tiempo total que los grupos de hilos locales han dedicado a esperar para tomar prestado un hilo del grupo global. ProfileEvent_LocalThreadPoolLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que los hilos han pasado esperando bloqueos en los grupos de hilos locales.

(UInt64) — Tiempo total que los hilos han pasado esperando bloqueos en los grupos de hilos locales. ProfileEvent_LocalThreadPoolJobs (UInt64) — Número de trabajos que se han enviado a los grupos de hilos locales.

(UInt64) — Número de trabajos que se han enviado a los grupos de hilos locales. ProfileEvent_LocalThreadPoolBusyMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que los hilos han pasado ejecutando el trabajo propiamente dicho.

(UInt64) — Tiempo total que los hilos han pasado ejecutando el trabajo propiamente dicho. ProfileEvent_LocalThreadPoolJobWaitTimeMicroseconds (UInt64) — Mide el tiempo transcurrido desde que un trabajo se programa en el grupo de hilos hasta que un hilo de trabajo lo recoge para ejecutarlo. Esta métrica ayuda a identificar retrasos en el procesamiento de trabajos, lo que indica la capacidad de respuesta del grupo de hilos ante nuevas tareas.

(UInt64) — Mide el tiempo transcurrido desde que un trabajo se programa en el grupo de hilos hasta que un hilo de trabajo lo recoge para ejecutarlo. Esta métrica ayuda a identificar retrasos en el procesamiento de trabajos, lo que indica la capacidad de respuesta del grupo de hilos ante nuevas tareas. ProfileEvent_DiskS3GetRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de DiskS3 que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.

(UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de DiskS3 que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas. ProfileEvent_DiskS3GetRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de DiskS3 bloqueadas por el limitador.

(UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de DiskS3 bloqueadas por el limitador. ProfileEvent_DiskS3GetRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta estuvo en espera para cumplir con la limitación de solicitudes GET y SELECT de DiskS3.

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta estuvo en espera para cumplir con la limitación de solicitudes GET y SELECT de DiskS3. ProfileEvent_DiskS3PutRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3 que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.

(UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3 que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas. ProfileEvent_DiskS3PutRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3 bloqueadas por el limitador.

(UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3 bloqueadas por el limitador. ProfileEvent_DiskS3PutRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta estuvo en espera para cumplir con la limitación de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3.

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta estuvo en espera para cumplir con la limitación de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3. ProfileEvent_S3GetRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de S3 que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.

(UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de S3 que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas. ProfileEvent_S3GetRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de S3 bloqueadas por el limitador.

(UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de S3 bloqueadas por el limitador. ProfileEvent_S3GetRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta estuvo en espera para cumplir con la limitación de solicitudes GET y SELECT de S3.

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta estuvo en espera para cumplir con la limitación de solicitudes GET y SELECT de S3. ProfileEvent_S3PutRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de S3 que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.

(UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de S3 que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas. ProfileEvent_S3PutRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de S3 bloqueadas por el limitador.

(UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de S3 bloqueadas por el limitador. ProfileEvent_S3PutRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta estuvo en espera para cumplir con la limitación de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de S3.

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta estuvo en espera para cumplir con la limitación de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de S3. ProfileEvent_ACMEAPIRequests (UInt64) — Número de solicitudes a la API de ACME emitidas.

(UInt64) — Número de solicitudes a la API de ACME emitidas. ProfileEvent_ACMECertificateOrders (UInt64) — Número de solicitudes de certificados ACME emitidas.

(UInt64) — Número de solicitudes de certificados ACME emitidas. ProfileEvent_DiskAzureReadMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar solicitudes de lectura del disco de Azure.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar solicitudes de lectura del disco de Azure. ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes de lectura del disco de Azure.

(UInt64) — Número de solicitudes de lectura del disco de Azure. ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsErrors (UInt64) — Número de errores en las solicitudes de lectura del disco de Azure.

(UInt64) — Número de errores en las solicitudes de lectura del disco de Azure. ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsThrottling (UInt64) — Número de solicitudes de lectura del disco de Azure limitadas.

(UInt64) — Número de solicitudes de lectura del disco de Azure limitadas. ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsRedirects (UInt64) — Número de redirecciones de solicitudes de lectura del disco de Azure.

(UInt64) — Número de redirecciones de solicitudes de lectura del disco de Azure. ProfileEvent_DiskAzureWriteMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar solicitudes de escritura del disco de Azure.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar solicitudes de escritura del disco de Azure. ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes de escritura en el disco de Azure.

(UInt64) — Número de solicitudes de escritura en el disco de Azure. ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsErrors (UInt64) — Número de errores en las solicitudes de escritura en el disco de Azure.

(UInt64) — Número de errores en las solicitudes de escritura en el disco de Azure. ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsThrottling (UInt64) — Número de solicitudes de escritura en el disco de Azure limitadas.

(UInt64) — Número de solicitudes de escritura en el disco de Azure limitadas. ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsRedirects (UInt64) — Número de redireccionamientos de solicitudes de escritura en el disco de Azure.

(UInt64) — Número de redireccionamientos de solicitudes de escritura en el disco de Azure. ProfileEvent_AzureReadMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar solicitudes de lectura de Azure.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar solicitudes de lectura de Azure. ProfileEvent_AzureReadRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes de lectura de Azure.

(UInt64) — Número de solicitudes de lectura de Azure. ProfileEvent_AzureReadRequestsErrors (UInt64) — Número de errores en las solicitudes de lectura de Azure.

(UInt64) — Número de errores en las solicitudes de lectura de Azure. ProfileEvent_AzureReadRequestsThrottling (UInt64) — Número de solicitudes de lectura de Azure limitadas.

(UInt64) — Número de solicitudes de lectura de Azure limitadas. ProfileEvent_AzureReadRequestsRedirects (UInt64) — Número de redireccionamientos de solicitudes de lectura de Azure.

(UInt64) — Número de redireccionamientos de solicitudes de lectura de Azure. ProfileEvent_AzureWriteMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar solicitudes de escritura de Azure.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar solicitudes de escritura de Azure. ProfileEvent_AzureWriteRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes de escritura de Azure.

(UInt64) — Número de solicitudes de escritura de Azure. ProfileEvent_AzureWriteRequestsErrors (UInt64) — Número de errores en las solicitudes de escritura de Azure.

(UInt64) — Número de errores en las solicitudes de escritura de Azure. ProfileEvent_AzureWriteRequestsThrottling (UInt64) — Número de solicitudes de escritura de Azure limitadas.

(UInt64) — Número de solicitudes de escritura de Azure limitadas. ProfileEvent_AzureWriteRequestsRedirects (UInt64) — Número de redireccionamientos de solicitudes de escritura de Azure.

(UInt64) — Número de redireccionamientos de solicitudes de escritura de Azure. ProfileEvent_AzureGetRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes GET de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.

(UInt64) — Número de solicitudes GET de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas. ProfileEvent_AzureGetRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes GET de Azure bloqueadas por el limitador.

(UInt64) — Número de solicitudes GET de Azure bloqueadas por el limitador. ProfileEvent_AzureGetRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el cual una consulta estuvo en espera para cumplir con la limitación de solicitudes GET de Azure.

(UInt64) — Tiempo total durante el cual una consulta estuvo en espera para cumplir con la limitación de solicitudes GET de Azure. ProfileEvent_DiskAzureGetRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes GET del disco de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.

(UInt64) — Número de solicitudes GET del disco de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas. ProfileEvent_DiskAzureGetRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes GET del disco de Azure bloqueadas por el limitador.

(UInt64) — Número de solicitudes GET del disco de Azure bloqueadas por el limitador. ProfileEvent_DiskAzureGetRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el cual una consulta estuvo en espera para cumplir con la limitación de solicitudes GET del disco de Azure.

(UInt64) — Tiempo total durante el cual una consulta estuvo en espera para cumplir con la limitación de solicitudes GET del disco de Azure. ProfileEvent_AzurePutRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes PUT de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.

(UInt64) — Número de solicitudes PUT de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas. ProfileEvent_AzurePutRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes PUT de Azure bloqueadas por el limitador.

(UInt64) — Número de solicitudes PUT de Azure bloqueadas por el limitador. ProfileEvent_AzurePutRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el cual una consulta estuvo en espera para cumplir con la limitación de solicitudes PUT de Azure.

(UInt64) — Tiempo total durante el cual una consulta estuvo en espera para cumplir con la limitación de solicitudes PUT de Azure. ProfileEvent_DiskAzurePutRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes PUT del disco de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.

(UInt64) — Número de solicitudes PUT del disco de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas. ProfileEvent_DiskAzurePutRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes PUT del disco de Azure bloqueadas por el limitador.

(UInt64) — Número de solicitudes PUT del disco de Azure bloqueadas por el limitador. ProfileEvent_DiskAzurePutRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de solicitudes PUT del disco de Azure.

(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de solicitudes PUT del disco de Azure. ProfileEvent_RemoteReadThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_remote_read_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_read_network_bandwidth’.

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_remote_read_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_read_network_bandwidth’. ProfileEvent_RemoteReadThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_remote_read_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_read_network_bandwidth’.

(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_remote_read_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_read_network_bandwidth’. ProfileEvent_RemoteWriteThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_remote_write_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_write_network_bandwidth’.

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_remote_write_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_write_network_bandwidth’. ProfileEvent_RemoteWriteThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_remote_write_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_write_network_bandwidth’.

(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_remote_write_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_write_network_bandwidth’. ProfileEvent_LocalReadThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_local_read_bandwidth_for_server’/‘max_local_read_bandwidth’.

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_local_read_bandwidth_for_server’/‘max_local_read_bandwidth’. ProfileEvent_LocalReadThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_local_read_bandwidth_for_server’/‘max_local_read_bandwidth’.

(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_local_read_bandwidth_for_server’/‘max_local_read_bandwidth’. ProfileEvent_LocalWriteThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_local_write_bandwidth_for_server’/‘max_local_write_bandwidth’.

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_local_write_bandwidth_for_server’/‘max_local_write_bandwidth’. ProfileEvent_LocalWriteThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_local_write_bandwidth_for_server’/‘max_local_write_bandwidth’.

(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_local_write_bandwidth_for_server’/‘max_local_write_bandwidth’. ProfileEvent_BackupThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_backup_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_backup_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_BackupThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_backup_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_backup_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_MergesThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_merges_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_merges_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_MergesThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_merges_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_merges_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_MutationsThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_mutations_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_mutations_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_MutationsThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación max_mutations_bandwidth_for_server .

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación . ProfileEvent_UserThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador max_network_bandwidth_for_user .

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador . ProfileEvent_UserThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación max_network_bandwidth_for_user .

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación . ProfileEvent_AllUsersThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador max_network_bandwidth_for_all_users .

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador . ProfileEvent_AllUsersThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación max_network_bandwidth_for_all_users .

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación . ProfileEvent_QueryRemoteReadThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador max_remote_read_network_bandwidth .

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador . ProfileEvent_QueryRemoteReadThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación max_remote_read_network_bandwidth .

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación . ProfileEvent_QueryRemoteWriteThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador max_remote_write_network_bandwidth .

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador . ProfileEvent_QueryRemoteWriteThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación max_remote_write_network_bandwidth .

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación . ProfileEvent_QueryLocalReadThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador max_local_read_bandwidth .

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador . ProfileEvent_QueryLocalReadThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación max_local_read_bandwidth .

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación . ProfileEvent_QueryLocalWriteThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador max_local_write_bandwidth .

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador . ProfileEvent_QueryLocalWriteThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación max_local_write_bandwidth .

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación . ProfileEvent_QueryBackupThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador max_backup_bandwidth .

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador . ProfileEvent_QueryBackupThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación max_backup_bandwidth .

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación . ProfileEvent_DistrCacheReadThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server .

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador . ProfileEvent_DistrCacheReadThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server .

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en pausa para cumplir con la limitación . ProfileEvent_DistrCacheWriteThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_DistrCacheWriteThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta estuvo en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta estuvo en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_ThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta estuvo en espera para ajustarse a todos los límites configurados.

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta estuvo en espera para ajustarse a todos los límites configurados. ProfileEvent_ReadTasksWithAppliedPatches (UInt64) — Número total de tareas de lectura en las que se aplicó alguna patch part

(UInt64) — Número total de tareas de lectura en las que se aplicó alguna patch part ProfileEvent_PatchesAppliedInAllReadTasks (UInt64) — Número total de patch parts aplicadas entre todas las tareas de lectura

(UInt64) — Número total de patch parts aplicadas entre todas las tareas de lectura ProfileEvent_PatchesMergeAppliedInAllReadTasks (UInt64) — Número total de patch parts aplicadas en modo Merge entre todas las tareas de lectura

(UInt64) — Número total de patch parts aplicadas en modo Merge entre todas las tareas de lectura ProfileEvent_PatchesJoinAppliedInAllReadTasks (UInt64) — Número total de patch parts aplicadas en modo Join entre todas las tareas de lectura

(UInt64) — Número total de patch parts aplicadas en modo Join entre todas las tareas de lectura ProfileEvent_PatchesReadRows (UInt64) — Número total de filas leídas de patch parts

(UInt64) — Número total de filas leídas de patch parts ProfileEvent_PatchesReadUncompressedBytes (UInt64) — Número total de bytes sin comprimir leídos de patch parts

(UInt64) — Número total de bytes sin comprimir leídos de patch parts ProfileEvent_PatchesJoinRowsAddedToHashTable (UInt64) — Número total de filas añadidas a tablas hash al aplicar patch parts en modo Join

(UInt64) — Número total de filas añadidas a tablas hash al aplicar patch parts en modo Join ProfileEvent_ApplyPatchesMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a aplicar patch parts a bloques

(UInt64) — Tiempo total dedicado a aplicar patch parts a bloques ProfileEvent_ReadPatchesMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a leer patch parts

(UInt64) — Tiempo total dedicado a leer patch parts ProfileEvent_BuildPatchesMergeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a construir índices para aplicar patch parts en modo Merge

(UInt64) — Tiempo total dedicado a construir índices para aplicar patch parts en modo Merge ProfileEvent_BuildPatchesJoinMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a construir índices y tablas hash para aplicar patch parts en modo Join

(UInt64) — Tiempo total dedicado a construir índices y tablas hash para aplicar patch parts en modo Join ProfileEvent_AnalyzePatchRangesMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a analizar el índice de las patch parts

(UInt64) — Tiempo total dedicado a analizar el índice de las patch parts ProfileEvent_ReadTasksWithAppliedMutationsOnFly (UInt64) — Número total de tareas de lectura en las que se aplicó alguna mutación sobre la marcha

(UInt64) — Número total de tareas de lectura en las que se aplicó alguna mutación sobre la marcha ProfileEvent_MutationsAppliedOnFlyInAllReadTasks (UInt64) — Número total de mutaciones aplicadas sobre la marcha entre todas las tareas de lectura

(UInt64) — Número total de mutaciones aplicadas sobre la marcha entre todas las tareas de lectura ProfileEvent_PatchesAcquireLockTries (UInt64) — Número total de intentos de adquirir el bloqueo para ejecutar actualizaciones ligeras

(UInt64) — Número total de intentos de adquirir el bloqueo para ejecutar actualizaciones ligeras ProfileEvent_PatchesAcquireLockMicroseconds (UInt64) — Número total de microsegundos dedicados a adquirir el bloqueo para ejecutar actualizaciones ligeras

(UInt64) — Número total de microsegundos dedicados a adquirir el bloqueo para ejecutar actualizaciones ligeras ProfileEvent_DiskObjectStorageWaitBlobRemovalMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar la eliminación pendiente del blob después de hacer commit de la transacción de metadatos

(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar la eliminación pendiente del blob después de hacer commit de la transacción de metadatos ProfileEvent_SchedulerIOReadRequests (UInt64) — Solicitudes de recursos que pasaron por el planificador para lecturas de E/S.

(UInt64) — Solicitudes de recursos que pasaron por el planificador para lecturas de E/S. ProfileEvent_SchedulerIOReadBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el planificador para lecturas de E/S.

(UInt64) — Bytes que pasaron por el planificador para lecturas de E/S. ProfileEvent_SchedulerIOReadWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta estuvo esperando solicitudes de recursos para lecturas de E/S.

(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta estuvo esperando solicitudes de recursos para lecturas de E/S. ProfileEvent_SchedulerIOWriteRequests (UInt64) — Solicitudes de recursos que pasaron por el planificador para escrituras de E/S.

(UInt64) — Solicitudes de recursos que pasaron por el planificador para escrituras de E/S. ProfileEvent_SchedulerIOWriteBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el planificador para escrituras de E/S.

(UInt64) — Bytes que pasaron por el planificador para escrituras de E/S. ProfileEvent_SchedulerIOWriteWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando solicitudes de recursos para escrituras de E/S.

(UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando solicitudes de recursos para escrituras de E/S. ProfileEvent_QueryMaskingRulesMatch (UInt64) — Número de veces que se aplicaron correctamente las reglas de enmascaramiento de consultas.

(UInt64) — Número de veces que se aplicaron correctamente las reglas de enmascaramiento de consultas. ProfileEvent_ReplicatedPartFetches (UInt64) — Número de veces que una parte de datos se descargó desde una réplica de una tabla ReplicatedMergeTree.

(UInt64) — Número de veces que una parte de datos se descargó desde una réplica de una tabla ReplicatedMergeTree. ProfileEvent_ReplicatedPartFailedFetches (UInt64) — Número de veces que no se pudo descargar una parte de datos desde una réplica de una tabla ReplicatedMergeTree.

(UInt64) — Número de veces que no se pudo descargar una parte de datos desde una réplica de una tabla ReplicatedMergeTree. ProfileEvent_ObsoleteReplicatedParts (UInt64) — Número de veces que una parte de datos quedó cubierta por otra parte de datos obtenida desde una réplica (por lo tanto, marcamos la parte de datos cubierta como obsoleta y ya no necesaria).

(UInt64) — Número de veces que una parte de datos quedó cubierta por otra parte de datos obtenida desde una réplica (por lo tanto, marcamos la parte de datos cubierta como obsoleta y ya no necesaria). ProfileEvent_ReplicatedPartMerges (UInt64) — Número de veces que las partes de datos de tablas ReplicatedMergeTree se fusionaron correctamente.

(UInt64) — Número de veces que las partes de datos de tablas ReplicatedMergeTree se fusionaron correctamente. ProfileEvent_ReplicatedPartFetchesOfMerged (UInt64) — Número de veces que preferimos descargar una parte ya fusionada desde una réplica de una tabla ReplicatedMergeTree en lugar de realizar la fusión nosotros mismos (normalmente preferimos hacer la fusión nosotros mismos para ahorrar tráfico de red). Esto ocurre cuando no tenemos todas las partes de origen para realizar una fusión o cuando la parte de datos es lo bastante antigua.

(UInt64) — Número de veces que preferimos descargar una parte ya fusionada desde una réplica de una tabla ReplicatedMergeTree en lugar de realizar la fusión nosotros mismos (normalmente preferimos hacer la fusión nosotros mismos para ahorrar tráfico de red). Esto ocurre cuando no tenemos todas las partes de origen para realizar una fusión o cuando la parte de datos es lo bastante antigua. ProfileEvent_ReplicatedPartMutations (UInt64) — Número de veces que las partes de datos de tablas ReplicatedMergeTree se mutaron correctamente.

(UInt64) — Número de veces que las partes de datos de tablas ReplicatedMergeTree se mutaron correctamente. ProfileEvent_ReplicatedPartChecks (UInt64) — Número de veces que tuvimos que realizar una búsqueda avanzada de una parte de datos en las réplicas o aclarar la necesidad de una parte de datos existente.

(UInt64) — Número de veces que tuvimos que realizar una búsqueda avanzada de una parte de datos en las réplicas o aclarar la necesidad de una parte de datos existente. ProfileEvent_ReplicatedPartChecksFailed (UInt64) — Número de veces que la búsqueda avanzada de una parte de datos en las réplicas no dio resultados o en que se encontró una parte inesperada y se apartó.

(UInt64) — Número de veces que la búsqueda avanzada de una parte de datos en las réplicas no dio resultados o en que se encontró una parte inesperada y se apartó. ProfileEvent_ReplicatedDataLoss (UInt64) — Número de veces que una parte de datos que queríamos no existe en ninguna réplica (ni siquiera en las réplicas que están desconectadas en este momento). Esas partes de datos están definitivamente perdidas. Esto es normal debido a la replicación asíncrona (si la inserción con cuórum no estaba habilitada), cuando falla la réplica en la que se escribió la parte de datos y, al volver a estar en línea tras el fallo, no contiene esa parte de datos.

(UInt64) — Número de veces que una parte de datos que queríamos no existe en ninguna réplica (ni siquiera en las réplicas que están desconectadas en este momento). Esas partes de datos están definitivamente perdidas. Esto es normal debido a la replicación asíncrona (si la inserción con cuórum no estaba habilitada), cuando falla la réplica en la que se escribió la parte de datos y, al volver a estar en línea tras el fallo, no contiene esa parte de datos. ProfileEvent_ReplicatedCoveredPartsInZooKeeperOnStart (UInt64) — Con fines de depuración. Número de partes en ZooKeeper que tienen una parte que las cubre, pero no existen en disco. Se comprueba al iniciar el servidor.

(UInt64) — Con fines de depuración. Número de partes en ZooKeeper que tienen una parte que las cubre, pero no existen en disco. Se comprueba al iniciar el servidor. ProfileEvent_QuorumParts (UInt64) — Número de partes de datos escritas con cuórum. Cuenta como una parte para un INSERT síncrono y puede contar hasta el número de inserciones asíncronas para un INSERT que vacía inserciones asíncronas.

(UInt64) — Número de partes de datos escritas con cuórum. Cuenta como una parte para un INSERT síncrono y puede contar hasta el número de inserciones asíncronas para un INSERT que vacía inserciones asíncronas. ProfileEvent_QuorumWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado esperando el cuórum durante las inserciones.

(UInt64) — Tiempo total empleado esperando el cuórum durante las inserciones. ProfileEvent_QuorumFailedInserts (UInt64) — Número de inserciones que fallaron porque no se alcanzó el cuórum.

(UInt64) — Número de inserciones que fallaron porque no se alcanzó el cuórum. ProfileEvent_InsertedRows (UInt64) — Número de filas INSERTadas en todas las tablas.

(UInt64) — Número de filas INSERTadas en todas las tablas. ProfileEvent_InsertedBytes (UInt64) — Número de bytes (sin comprimir; para las columnas tal como se almacenan en memoria) INSERTados en todas las tablas.

(UInt64) — Número de bytes (sin comprimir; para las columnas tal como se almacenan en memoria) INSERTados en todas las tablas. ProfileEvent_DelayedInserts (UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree fue limitado debido al alto número de partes de datos activas en la partición.

(UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree fue limitado debido al alto número de partes de datos activas en la partición. ProfileEvent_RejectedInserts (UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree fue rechazado con la excepción ‘Too many parts’ debido al alto número de partes de datos activas en la partición.

(UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree fue rechazado con la excepción ‘Too many parts’ debido al alto número de partes de datos activas en la partición. ProfileEvent_DelayedInsertsMilliseconds (UInt64) — Número total de milisegundos empleados mientras el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree fue limitado debido al alto número de partes de datos activas en la partición.

(UInt64) — Número total de milisegundos empleados mientras el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree fue limitado debido al alto número de partes de datos activas en la partición. ProfileEvent_DelayedMutations (UInt64) — Número de veces que la mutación de una tabla MergeTree se limitó debido al elevado número de mutaciones sin finalizar en la tabla.

(UInt64) — Número de veces que la mutación de una tabla MergeTree se limitó debido al elevado número de mutaciones sin finalizar en la tabla. ProfileEvent_RejectedMutations (UInt64) — Número de veces que la mutación de una tabla MergeTree fue rechazada con la excepción ‘Too many mutations’ debido al elevado número de mutaciones sin finalizar en la tabla.

(UInt64) — Número de veces que la mutación de una tabla MergeTree fue rechazada con la excepción ‘Too many mutations’ debido al elevado número de mutaciones sin finalizar en la tabla. ProfileEvent_DelayedMutationsMilliseconds (UInt64) — Número total de milisegundos transcurridos mientras la mutación de una tabla MergeTree se limitó debido al elevado número de mutaciones sin finalizar en la tabla.

(UInt64) — Número total de milisegundos transcurridos mientras la mutación de una tabla MergeTree se limitó debido al elevado número de mutaciones sin finalizar en la tabla. ProfileEvent_RejectedLightweightUpdates (UInt64) — Número de veces que la actualización ligera fue rechazada debido a que había demasiados bytes sin comprimir en los parches.

(UInt64) — Número de veces que la actualización ligera fue rechazada debido a que había demasiados bytes sin comprimir en los parches. ProfileEvent_DistributedDelayedInserts (UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla Distributed se limitó debido al elevado número de bytes pendientes.

(UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla Distributed se limitó debido al elevado número de bytes pendientes. ProfileEvent_DistributedRejectedInserts (UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla Distributed fue rechazado con la excepción ‘Too many bytes’ debido al elevado número de bytes pendientes.

(UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla Distributed fue rechazado con la excepción ‘Too many bytes’ debido al elevado número de bytes pendientes. ProfileEvent_DistributedDelayedInsertsMilliseconds (UInt64) — Número total de milisegundos transcurridos mientras el INSERT de un bloque en una tabla Distributed se limitó debido al elevado número de bytes pendientes.

(UInt64) — Número total de milisegundos transcurridos mientras el INSERT de un bloque en una tabla Distributed se limitó debido al elevado número de bytes pendientes. ProfileEvent_DuplicatedInsertedBlocks (UInt64) — Número de inserciones síncronas en una tabla *MergeTree que se deduplicaron.

(UInt64) — Número de inserciones síncronas en una tabla *MergeTree que se deduplicaron. ProfileEvent_SelfDuplicatedAsyncInserts (UInt64) — Número de inserciones asíncronas en el bloque insertado en una tabla ReplicatedMergeTree que se deduplicaron internamente.

(UInt64) — Número de inserciones asíncronas en el bloque insertado en una tabla ReplicatedMergeTree que se deduplicaron internamente. ProfileEvent_DuplicatedAsyncInserts (UInt64) — Número de inserciones asíncronas en el bloque insertado en una tabla ReplicatedMergeTree que se deduplicaron.

(UInt64) — Número de inserciones asíncronas en el bloque insertado en una tabla ReplicatedMergeTree que se deduplicaron. ProfileEvent_DuplicationElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en comprobar la duplicación de bloques insertados en tablas *MergeTree.

(UInt64) — Tiempo total empleado en comprobar la duplicación de bloques insertados en tablas *MergeTree. ProfileEvent_ZooKeeperInit (UInt64) — Número de veces que se ha establecido una conexión con ZooKeeper.

(UInt64) — Número de veces que se ha establecido una conexión con ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperTransactions (UInt64) — Número de operaciones de ZooKeeper, incluidas operaciones de lectura y escritura, así como multitransacciones.

(UInt64) — Número de operaciones de ZooKeeper, incluidas operaciones de lectura y escritura, así como multitransacciones. ProfileEvent_ZooKeeperList (UInt64) — Número de solicitudes ‘list’ (getChildren) a ZooKeeper.

(UInt64) — Número de solicitudes ‘list’ (getChildren) a ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperListRecursive (UInt64) — Número de solicitudes ‘listRecursive’ a ZooKeeper.

(UInt64) — Número de solicitudes ‘listRecursive’ a ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperCreate (UInt64) — Número de solicitudes ‘create’ a ZooKeeper.

(UInt64) — Número de solicitudes ‘create’ a ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperRemove (UInt64) — Número de solicitudes ‘remove’ a ZooKeeper.

(UInt64) — Número de solicitudes ‘remove’ a ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperExists (UInt64) — Número de solicitudes ‘exists’ a ZooKeeper.

(UInt64) — Número de solicitudes ‘exists’ a ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperGet (UInt64) — Número de solicitudes ‘get’ a ZooKeeper.

(UInt64) — Número de solicitudes ‘get’ a ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperSet (UInt64) — Número de solicitudes ‘set’ a ZooKeeper.

(UInt64) — Número de solicitudes ‘set’ a ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperMulti (UInt64) — Número de solicitudes ‘multi’ a ZooKeeper (transacciones compuestas).

(UInt64) — Número de solicitudes ‘multi’ a ZooKeeper (transacciones compuestas). ProfileEvent_ZooKeeperMultiRead (UInt64) — Número de solicitudes ‘multi’ de lectura a ZooKeeper (transacciones compuestas).

(UInt64) — Número de solicitudes ‘multi’ de lectura a ZooKeeper (transacciones compuestas). ProfileEvent_ZooKeeperMultiWrite (UInt64) — Número de solicitudes ‘multi’ de escritura a ZooKeeper (transacciones compuestas).

(UInt64) — Número de solicitudes ‘multi’ de escritura a ZooKeeper (transacciones compuestas). ProfileEvent_ZooKeeperCheck (UInt64) — Número de solicitudes ‘check’ a ZooKeeper. Normalmente no tienen sentido por sí solas, solo como parte de una transacción compleja.

(UInt64) — Número de solicitudes ‘check’ a ZooKeeper. Normalmente no tienen sentido por sí solas, solo como parte de una transacción compleja. ProfileEvent_ZooKeeperSync (UInt64) — Número de solicitudes ‘sync’ a ZooKeeper. Estas solicitudes rara vez son necesarias o útiles.

(UInt64) — Número de solicitudes ‘sync’ a ZooKeeper. Estas solicitudes rara vez son necesarias o útiles. ProfileEvent_ZooKeeperReconfig (UInt64) — Número de solicitudes ‘reconfig’ a ZooKeeper.

(UInt64) — Número de solicitudes ‘reconfig’ a ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperClose (UInt64) — Número de veces que la conexión con ZooKeeper se ha cerrado voluntariamente.

(UInt64) — Número de veces que la conexión con ZooKeeper se ha cerrado voluntariamente. ProfileEvent_ZooKeeperGetACL (UInt64) — Número de solicitudes ‘getACL’ a ZooKeeper.

(UInt64) — Número de solicitudes ‘getACL’ a ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperWatchResponse (UInt64) — Número de veces que se ha recibido una notificación watch de ZooKeeper.

(UInt64) — Número de veces que se ha recibido una notificación watch de ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperUserExceptions (UInt64) — Número de excepciones al trabajar con ZooKeeper relacionadas con los datos (nodo inexistente, versión incorrecta o similar).

(UInt64) — Número de excepciones al trabajar con ZooKeeper relacionadas con los datos (nodo inexistente, versión incorrecta o similar). ProfileEvent_ZooKeeperHardwareExceptions (UInt64) — Número de excepciones al trabajar con ZooKeeper relacionadas con la red (pérdida de conexión o similar).

(UInt64) — Número de excepciones al trabajar con ZooKeeper relacionadas con la red (pérdida de conexión o similar). ProfileEvent_ZooKeeperOtherExceptions (UInt64) — Número de excepciones al trabajar con ZooKeeper distintas de ZooKeeperUserExceptions y ZooKeeperHardwareExceptions.

(UInt64) — Número de excepciones al trabajar con ZooKeeper distintas de ZooKeeperUserExceptions y ZooKeeperHardwareExceptions. ProfileEvent_ZooKeeperWaitMicroseconds (UInt64) — Número de microsegundos dedicados a esperar respuestas de ZooKeeper después de crear una solicitud, sumado entre todos los hilos solicitantes.

(UInt64) — Número de microsegundos dedicados a esperar respuestas de ZooKeeper después de crear una solicitud, sumado entre todos los hilos solicitantes. ProfileEvent_ZooKeeperBytesSent (UInt64) — Número de bytes enviados por la red al comunicarse con ZooKeeper.

(UInt64) — Número de bytes enviados por la red al comunicarse con ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperBytesReceived (UInt64) — Número de bytes recibidos por la red al comunicarse con ZooKeeper.

(UInt64) — Número de bytes recibidos por la red al comunicarse con ZooKeeper. ProfileEvent_DistributedConnectionTries (UInt64) — Recuento total de intentos de conexión distribuida.

(UInt64) — Recuento total de intentos de conexión distribuida. ProfileEvent_DistributedConnectionUsable (UInt64) — Recuento total de conexiones distribuidas correctas a un servidor utilizable (con la tabla requerida, aunque quizá desactualizado).

(UInt64) — Recuento total de conexiones distribuidas correctas a un servidor utilizable (con la tabla requerida, aunque quizá desactualizado). ProfileEvent_DistributedConnectionFailTry (UInt64) — Recuento total de veces que una conexión distribuida falla y se reintenta.

(UInt64) — Recuento total de veces que una conexión distribuida falla y se reintenta. ProfileEvent_DistributedConnectionMissingTable (UInt64) — Número de veces que se rechazó una réplica de una consulta distribuida porque no contenía una tabla necesaria para la consulta.

(UInt64) — Número de veces que se rechazó una réplica de una consulta distribuida porque no contenía una tabla necesaria para la consulta. ProfileEvent_DistributedConnectionStaleReplica (UInt64) — Número de veces que se rechazó una réplica de una consulta distribuida porque alguna tabla necesaria para la consulta tenía un retraso de replicación superior al umbral configurado.

(UInt64) — Número de veces que se rechazó una réplica de una consulta distribuida porque alguna tabla necesaria para la consulta tenía un retraso de replicación superior al umbral configurado. ProfileEvent_DistributedConnectionSkipReadOnlyReplica (UInt64) — Número de réplicas omitidas durante INSERT en una tabla Distributed debido a que las réplicas eran de solo lectura

(UInt64) — Número de réplicas omitidas durante en una tabla Distributed debido a que las réplicas eran de solo lectura ProfileEvent_DistributedConnectionFailAtAll (UInt64) — Recuento total de veces que una conexión distribuida falla tras agotarse todos los reintentos.

(UInt64) — Recuento total de veces que una conexión distribuida falla tras agotarse todos los reintentos. ProfileEvent_Shards (UInt64) — Número de segmentos implicados en una consulta, sumado entre todas las tablas distribuidas y las funciones de tabla. Un mismo host se cuenta varias veces si aparece en varias tablas. El recuento refleja el número total esperado de segmentos, incluidos los segmentos omitidos con la configuración skip_unavailable_shards .

(UInt64) — Número de segmentos implicados en una consulta, sumado entre todas las tablas distribuidas y las funciones de tabla. Un mismo host se cuenta varias veces si aparece en varias tablas. El recuento refleja el número total esperado de segmentos, incluidos los segmentos omitidos con la configuración . ProfileEvent_HedgedRequestsChangeReplica (UInt64) — Recuento total de veces que expiró el timeout para cambiar de réplica en solicitudes hedged.

(UInt64) — Recuento total de veces que expiró el timeout para cambiar de réplica en solicitudes hedged. ProfileEvent_SuspendSendingQueryToShard (UInt64) — Recuento total de veces que se suspendió el envío de la consulta al segmento cuando async_query_sending_for_remote está habilitado.

(UInt64) — Recuento total de veces que se suspendió el envío de la consulta al segmento cuando async_query_sending_for_remote está habilitado. ProfileEvent_CompileFunction (UInt64) — Número de veces que se inició una compilación del código LLVM generado (para crear una función fusionada para expresiones complejas).

(UInt64) — Número de veces que se inició una compilación del código LLVM generado (para crear una función fusionada para expresiones complejas). ProfileEvent_CompiledFunctionExecute (UInt64) — Número de veces que se ejecutó una función compilada.

(UInt64) — Número de veces que se ejecutó una función compilada. ProfileEvent_CompileExpressionsMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a compilar expresiones a código LLVM.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a compilar expresiones a código LLVM. ProfileEvent_CompileExpressionsBytes (UInt64) — Número de bytes utilizados para la compilación de expresiones.

(UInt64) — Número de bytes utilizados para la compilación de expresiones. ProfileEvent_ExecuteShellCommand (UInt64) — Número de ejecuciones de comandos de shell.

(UInt64) — Número de ejecuciones de comandos de shell. ProfileEvent_ExternalProcessingCompressedBytesTotal (UInt64) — Número de bytes comprimidos escritos por el procesamiento externo (ordenación/agregación/join)

(UInt64) — Número de bytes comprimidos escritos por el procesamiento externo (ordenación/agregación/join) ProfileEvent_ExternalProcessingUncompressedBytesTotal (UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escrita por el procesamiento externo (ordenación/agregación/join)

(UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escrita por el procesamiento externo (ordenación/agregación/join) ProfileEvent_ExternalProcessingFilesTotal (UInt64) — Número de archivos utilizados por el procesamiento externo (ordenación/agregación/join)

(UInt64) — Número de archivos utilizados por el procesamiento externo (ordenación/agregación/join) ProfileEvent_ExternalSortWritePart (UInt64) — Número de veces que se escribió un archivo temporal en disco para la ordenación en memoria externa.

(UInt64) — Número de veces que se escribió un archivo temporal en disco para la ordenación en memoria externa. ProfileEvent_ExternalSortMerge (UInt64) — Número de veces que se combinaron archivos temporales para la ordenación en memoria externa.

(UInt64) — Número de veces que se combinaron archivos temporales para la ordenación en memoria externa. ProfileEvent_ExternalSortCompressedBytes (UInt64) — Número de bytes comprimidos escritos para la ordenación en memoria externa.

(UInt64) — Número de bytes comprimidos escritos para la ordenación en memoria externa. ProfileEvent_ExternalSortUncompressedBytes (UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escrita para la ordenación en memoria externa.

(UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escrita para la ordenación en memoria externa. ProfileEvent_ExternalAggregationWritePart (UInt64) — Número de veces que se escribió un archivo temporal en disco para la agregación en memoria externa.

(UInt64) — Número de veces que se escribió un archivo temporal en disco para la agregación en memoria externa. ProfileEvent_ExternalAggregationMerge (UInt64) — Número de veces que se combinaron archivos temporales para la agregación en memoria externa.

(UInt64) — Número de veces que se combinaron archivos temporales para la agregación en memoria externa. ProfileEvent_ExternalAggregationCompressedBytes (UInt64) — Número de bytes comprimidos escritos en disco para la agregación en memoria externa.

(UInt64) — Número de bytes comprimidos escritos en disco para la agregación en memoria externa. ProfileEvent_ExternalAggregationUncompressedBytes (UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escrita en disco para la agregación en memoria externa.

(UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escrita en disco para la agregación en memoria externa. ProfileEvent_ExternalJoinWritePart (UInt64) — Número de veces que se escribió un archivo temporal en disco para JOIN en memoria externa.

(UInt64) — Número de veces que se escribió un archivo temporal en disco para JOIN en memoria externa. ProfileEvent_ExternalJoinMerge (UInt64) — Número de veces que se combinaron archivos temporales para JOIN en memoria externa.

(UInt64) — Número de veces que se combinaron archivos temporales para JOIN en memoria externa. ProfileEvent_ExternalJoinCompressedBytes (UInt64) — Número de bytes comprimidos escritos para JOIN en memoria externa.

(UInt64) — Número de bytes comprimidos escritos para JOIN en memoria externa. ProfileEvent_ExternalJoinUncompressedBytes (UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escrita para JOIN en memoria externa.

(UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escrita para JOIN en memoria externa. ProfileEvent_IcebergPartitionPrunedFiles (UInt64) — Número de archivos omitidos durante la poda de particiones en Iceberg

(UInt64) — Número de archivos omitidos durante la poda de particiones en Iceberg ProfileEvent_IcebergTrivialCountOptimizationApplied (UInt64) — Optimización de conteo trivial aplicada durante la lectura de Iceberg

(UInt64) — Optimización de conteo trivial aplicada durante la lectura de Iceberg ProfileEvent_IcebergVersionHintUsed (UInt64) — Número de veces que se ha utilizado version-hint.text.

(UInt64) — Número de veces que se ha utilizado version-hint.text. ProfileEvent_IcebergMinMaxIndexPrunedFiles (UInt64) — Número de archivos omitidos al usar el índice MinMax en Iceberg

(UInt64) — Número de archivos omitidos al usar el índice MinMax en Iceberg ProfileEvent_JoinBuildTableRowCount (UInt64) — Número total de filas en la tabla build para una operación JOIN.

(UInt64) — Número total de filas en la tabla build para una operación JOIN. ProfileEvent_JoinProbeTableRowCount (UInt64) — Número total de filas en la tabla probe para una operación JOIN.

(UInt64) — Número total de filas en la tabla probe para una operación JOIN. ProfileEvent_JoinResultRowCount (UInt64) — Número total de filas en el resultado de una operación JOIN.

(UInt64) — Número total de filas en el resultado de una operación JOIN. ProfileEvent_JoinNonJoinedTransformBlockCount (UInt64) — Número de bloques emitidos por NonJoinedBlocksTransform.

(UInt64) — Número de bloques emitidos por NonJoinedBlocksTransform. ProfileEvent_JoinNonJoinedTransformRowCount (UInt64) — Número de filas no emparejadas emitidas por NonJoinedBlocksTransform.

(UInt64) — Número de filas no emparejadas emitidas por NonJoinedBlocksTransform. ProfileEvent_JoinDelayedJoinedTransformBlockCount (UInt64) — Número de bloques emitidos por DelayedJoinedBlocksWorkerTransform.

(UInt64) — Número de bloques emitidos por DelayedJoinedBlocksWorkerTransform. ProfileEvent_JoinDelayedJoinedTransformRowCount (UInt64) — Número de filas emitidas por DelayedJoinedBlocksWorkerTransform.

(UInt64) — Número de filas emitidas por DelayedJoinedBlocksWorkerTransform. ProfileEvent_JoinSpillingHashJoinSwitchedToGraceJoin (UInt64) — Número de veces que un (Concurrent)HashJoin se cambió a GraceHashJoin debido al límite de memoria en SpillingHashJoin.

(UInt64) — Número de veces que un (Concurrent)HashJoin se cambió a GraceHashJoin debido al límite de memoria en SpillingHashJoin. ProfileEvent_JoinReorderMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en ejecutar el algoritmo de reordenación de JOIN.

(UInt64) — Tiempo total empleado en ejecutar el algoritmo de reordenación de JOIN. ProfileEvent_JoinOptimizeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en ejecutar las optimizaciones del plan de JOIN.

(UInt64) — Tiempo total empleado en ejecutar las optimizaciones del plan de JOIN. ProfileEvent_QueryPlanOptimizeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en ejecutar las optimizaciones del plan de consulta.

(UInt64) — Tiempo total empleado en ejecutar las optimizaciones del plan de consulta. ProfileEvent_DeltaLakePartitionPrunedFiles (UInt64) — Número de archivos omitidos durante la poda de particiones de DeltaLake

(UInt64) — Número de archivos omitidos durante la poda de particiones de DeltaLake ProfileEvent_DeltaLakeSnapshotInitializations (UInt64) — Número de veces que se inicializó una instantánea de tabla de DeltaLake (cargada desde almacenamiento de objetos)

(UInt64) — Número de veces que se inicializó una instantánea de tabla de DeltaLake (cargada desde almacenamiento de objetos) ProfileEvent_DeltaLakeScannedFiles (UInt64) — Número de archivos analizados durante los callbacks de escaneo de DeltaLake

(UInt64) — Número de archivos analizados durante los callbacks de escaneo de DeltaLake ProfileEvent_SlowRead (UInt64) — Número de lecturas lentas desde un archivo. Esto indica una sobrecarga del sistema. Los umbrales se controlan mediante la configuración read_backoff_*.

(UInt64) — Número de lecturas lentas desde un archivo. Esto indica una sobrecarga del sistema. Los umbrales se controlan mediante la configuración read_backoff_*. ProfileEvent_ReadBackoff (UInt64) — Número de veces que se redujo el número de hilos de procesamiento de consultas debido a lecturas lentas.

(UInt64) — Número de veces que se redujo el número de hilos de procesamiento de consultas debido a lecturas lentas. ProfileEvent_ReplicaPartialShutdown (UInt64) — Número de veces que una tabla Replicated tiene que desinicializar su estado debido al vencimiento de la sesión en ZooKeeper. El estado se reinicializa cada vez que ZooKeeper vuelve a estar disponible.

(UInt64) — Número de veces que una tabla Replicated tiene que desinicializar su estado debido al vencimiento de la sesión en ZooKeeper. El estado se reinicializa cada vez que ZooKeeper vuelve a estar disponible. ProfileEvent_IndexAnalysisRounds (UInt64) — Número de veces que se realizó el análisis de índices dentro de la consulta.

(UInt64) — Número de veces que se realizó el análisis de índices dentro de la consulta. ProfileEvent_SelectedParts (UInt64) — Número de partes de datos seleccionadas para leer de una tabla MergeTree.

(UInt64) — Número de partes de datos seleccionadas para leer de una tabla MergeTree. ProfileEvent_SelectedPartsTotal (UInt64) — Número total de partes de datos antes de seleccionar cuáles leer de una tabla MergeTree.

(UInt64) — Número total de partes de datos antes de seleccionar cuáles leer de una tabla MergeTree. ProfileEvent_SelectedRanges (UInt64) — Número de rangos (no adyacentes) en todas las partes de datos seleccionadas para leer de una tabla MergeTree.

(UInt64) — Número de rangos (no adyacentes) en todas las partes de datos seleccionadas para leer de una tabla MergeTree. ProfileEvent_SelectedMarks (UInt64) — Número de marcas (granularidades de índice) seleccionadas para leer de una tabla MergeTree.

(UInt64) — Número de marcas (granularidades de índice) seleccionadas para leer de una tabla MergeTree. ProfileEvent_SelectedMarksTotal (UInt64) — Número total de marcas (granularidades de índice) antes de seleccionar cuáles leer de una tabla MergeTree.

(UInt64) — Número total de marcas (granularidades de índice) antes de seleccionar cuáles leer de una tabla MergeTree. ProfileEvent_SelectedRows (UInt64) — Número de filas seleccionadas de todas las tablas.

(UInt64) — Número de filas seleccionadas de todas las tablas. ProfileEvent_SelectedBytes (UInt64) — Número de bytes (sin comprimir; de las columnas tal como se almacenan en memoria) seleccionados de todas las tablas.

(UInt64) — Número de bytes (sin comprimir; de las columnas tal como se almacenan en memoria) seleccionados de todas las tablas. ProfileEvent_RowsReadByMainReader (UInt64) — Número de filas leídas de tablas MergeTree por el lector principal (después del paso PREWHERE).

(UInt64) — Número de filas leídas de tablas MergeTree por el lector principal (después del paso PREWHERE). ProfileEvent_RowsReadByPrewhereReaders (UInt64) — Número total de filas leídas de tablas MergeTree por lectores prewhere.

(UInt64) — Número total de filas leídas de tablas MergeTree por lectores prewhere. ProfileEvent_LoadedDataParts (UInt64) — Número de partes de datos cargadas por tablas MergeTree durante la inicialización.

(UInt64) — Número de partes de datos cargadas por tablas MergeTree durante la inicialización. ProfileEvent_LoadedDataPartsMicroseconds (UInt64) — Microsegundos empleados por las tablas MergeTree en cargar partes de datos durante la inicialización.

(UInt64) — Microsegundos empleados por las tablas MergeTree en cargar partes de datos durante la inicialización. ProfileEvent_FilteringMarksWithPrimaryKeyProcessedMarks (UInt64) — Total de marcas procesadas durante el análisis de la clave primaria.

(UInt64) — Total de marcas procesadas durante el análisis de la clave primaria. ProfileEvent_FilteringMarksWithPrimaryKeyMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a filtrar partes por PK.

(UInt64) — Tiempo dedicado a filtrar partes por PK. ProfileEvent_FilteringMarksWithSecondaryKeysMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a filtrar partes mediante índices de omisión.

(UInt64) — Tiempo dedicado a filtrar partes mediante índices de omisión. ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado al análisis distribuido de índices

(UInt64) — Tiempo total dedicado al análisis distribuido de índices ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisScheduledReplicas (UInt64) — Número de réplicas (la réplica local se contabiliza una vez) para las que se ha programado el análisis distribuido de índices

(UInt64) — Número de réplicas (la réplica local se contabiliza una vez) para las que se ha programado el análisis distribuido de índices ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisReplicaUnavailable (UInt64) — Número de veces que el análisis distribuido de índices falló en una de las réplicas sin fallback (falló durante la conexión)

(UInt64) — Número de veces que el análisis distribuido de índices falló en una de las réplicas sin fallback (falló durante la conexión) ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisReplicaFallback (UInt64) — Número de veces que el análisis distribuido de índices falló en una de las réplicas con fallback a la réplica local

(UInt64) — Número de veces que el análisis distribuido de índices falló en una de las réplicas con fallback a la réplica local ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisParts (UInt64) — Número de partes enviadas para el análisis distribuido de índices

(UInt64) — Número de partes enviadas para el análisis distribuido de índices ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisMissingParts (UInt64) — Número de partes faltantes durante el análisis distribuido de índices que se resolverán localmente

(UInt64) — Número de partes faltantes durante el análisis distribuido de índices que se resolverán localmente ProfileEvent_WaitMarksLoadMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a cargar marcas

(UInt64) — Tiempo dedicado a cargar marcas ProfileEvent_BackgroundLoadingMarksTasks (UInt64) — Número de tareas en segundo plano para cargar marcas

(UInt64) — Número de tareas en segundo plano para cargar marcas ProfileEvent_MarksTasksFromCache (UInt64) — Número de veces que las marcas se cargaron de forma síncrona porque ya estaban presentes en la caché.

(UInt64) — Número de veces que las marcas se cargaron de forma síncrona porque ya estaban presentes en la caché. ProfileEvent_LoadingMarksTasksCanceled (UInt64) — Número de veces que se cancelaron tareas en segundo plano para cargar marcas

(UInt64) — Número de veces que se cancelaron tareas en segundo plano para cargar marcas ProfileEvent_LoadedMarksFiles (UInt64) — Número de archivos de marcas cargados.

(UInt64) — Número de archivos de marcas cargados. ProfileEvent_LoadedMarksCount (UInt64) — Número de marcas cargadas (total en todas las columnas).

(UInt64) — Número de marcas cargadas (total en todas las columnas). ProfileEvent_LoadedMarksMemoryBytes (UInt64) — Tamaño de las representaciones en memoria de las marcas cargadas.

(UInt64) — Tamaño de las representaciones en memoria de las marcas cargadas. ProfileEvent_MarkCacheEvictedBytes (UInt64) — Número de bytes expulsados de la caché de marcas.

(UInt64) — Número de bytes expulsados de la caché de marcas. ProfileEvent_MarkCacheEvictedMarks (UInt64) — Número de marcas expulsadas de la caché de marcas.

(UInt64) — Número de marcas expulsadas de la caché de marcas. ProfileEvent_MarkCacheEvictedFiles (UInt64) — Número de archivos de marcas expulsados de la caché de marcas.

(UInt64) — Número de archivos de marcas expulsados de la caché de marcas. ProfileEvent_LoadedPrimaryIndexFiles (UInt64) — Número de archivos de índice primario cargados.

(UInt64) — Número de archivos de índice primario cargados. ProfileEvent_LoadedPrimaryIndexRows (UInt64) — Número de filas de la clave primaria cargadas.

(UInt64) — Número de filas de la clave primaria cargadas. ProfileEvent_LoadedPrimaryIndexBytes (UInt64) — Número de filas de la clave primaria cargadas.

(UInt64) — Número de filas de la clave primaria cargadas. ProfileEvent_Merge (UInt64) — Número de background merges iniciadas.

(UInt64) — Número de background merges iniciadas. ProfileEvent_MergeSourceParts (UInt64) — Número de partes de origen programadas para merges.

(UInt64) — Número de partes de origen programadas para merges. ProfileEvent_MergedRows (UInt64) — Filas leídas para background merges. Es el número de filas antes del merge.

(UInt64) — Filas leídas para background merges. Es el número de filas antes del merge. ProfileEvent_MergedColumns (UInt64) — Número de columnas fusionadas durante la fase horizontal de los merges.

(UInt64) — Número de columnas fusionadas durante la fase horizontal de los merges. ProfileEvent_GatheredColumns (UInt64) — Número de columnas recopiladas durante la etapa vertical de las fusiones.

(UInt64) — Número de columnas recopiladas durante la etapa vertical de las fusiones. ProfileEvent_MergedProjections (UInt64) — Número de proyecciones fusionadas (no reconstruidas) durante las fusiones de MergeTree.

(UInt64) — Número de proyecciones fusionadas (no reconstruidas) durante las fusiones de MergeTree. ProfileEvent_RebuiltProjections (UInt64) — Número de proyecciones reconstruidas desde cero durante las fusiones de MergeTree.

(UInt64) — Número de proyecciones reconstruidas desde cero durante las fusiones de MergeTree. ProfileEvent_MergedUncompressedBytes (UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) leídos para las fusiones en segundo plano. Este es el valor anterior a la fusión.

(UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) leídos para las fusiones en segundo plano. Este es el valor anterior a la fusión. ProfileEvent_MergeWrittenRows (UInt64) — Número de filas escritas durante la fusión.

(UInt64) — Número de filas escritas durante la fusión. ProfileEvent_MergeTotalMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a las fusiones en segundo plano

(UInt64) — Tiempo total dedicado a las fusiones en segundo plano ProfileEvent_MergeExecuteMilliseconds (UInt64) — Tiempo total de actividad dedicado a la ejecución de las fusiones en segundo plano

(UInt64) — Tiempo total de actividad dedicado a la ejecución de las fusiones en segundo plano ProfileEvent_MergeCommitMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado al commit de los resultados de la fusión (cambio de nombre de partes, verificación de la suma de comprobación, actualizaciones de ZooKeeper)

(UInt64) — Tiempo total dedicado al commit de los resultados de la fusión (cambio de nombre de partes, verificación de la suma de comprobación, actualizaciones de ZooKeeper) ProfileEvent_MergeHorizontalStageTotalMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa horizontal de las fusiones en segundo plano

(UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa horizontal de las fusiones en segundo plano ProfileEvent_MergeHorizontalStageExecuteMilliseconds (UInt64) — Tiempo total de actividad dedicado a la ejecución de la etapa horizontal de las fusiones en segundo plano

(UInt64) — Tiempo total de actividad dedicado a la ejecución de la etapa horizontal de las fusiones en segundo plano ProfileEvent_MergeVerticalStageTotalMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa vertical de las fusiones en segundo plano

(UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa vertical de las fusiones en segundo plano ProfileEvent_MergeVerticalStageExecuteMilliseconds (UInt64) — Tiempo total de actividad dedicado a la ejecución de la etapa vertical de las fusiones en segundo plano

(UInt64) — Tiempo total de actividad dedicado a la ejecución de la etapa vertical de las fusiones en segundo plano ProfileEvent_MergeTextIndexStageTotalMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa de índice de texto de las fusiones en segundo plano

(UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa de índice de texto de las fusiones en segundo plano ProfileEvent_MergeTextIndexStageExecuteMilliseconds (UInt64) — Tiempo total de actividad dedicado a la ejecución de la etapa de índice de texto de las fusiones en segundo plano

(UInt64) — Tiempo total de actividad dedicado a la ejecución de la etapa de índice de texto de las fusiones en segundo plano ProfileEvent_MergeProjectionStageTotalMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa de proyección de las fusiones en segundo plano

(UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa de proyección de las fusiones en segundo plano ProfileEvent_MergeProjectionStageExecuteMilliseconds (UInt64) — Tiempo total de actividad dedicado a la ejecución de la etapa de proyección de las fusiones en segundo plano

(UInt64) — Tiempo total de actividad dedicado a la ejecución de la etapa de proyección de las fusiones en segundo plano ProfileEvent_MergePrewarmStageTotalMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa de precalentamiento de las fusiones en segundo plano

(UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa de precalentamiento de las fusiones en segundo plano ProfileEvent_MergePrewarmStageExecuteMilliseconds (UInt64) — Tiempo total de actividad dedicado a la ejecución de la etapa de precalentamiento de las fusiones en segundo plano

(UInt64) — Tiempo total de actividad dedicado a la ejecución de la etapa de precalentamiento de las fusiones en segundo plano ProfileEvent_MergesRejectedByMemoryLimit (UInt64) — Número de fusiones en segundo plano rechazadas debido al límite de memoria

(UInt64) — Número de fusiones en segundo plano rechazadas debido al límite de memoria ProfileEvent_MergingSortedMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a fusionar columnas ordenadas

(UInt64) — Tiempo total dedicado a fusionar columnas ordenadas ProfileEvent_AggregatingSortedMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a agregar columnas ordenadas

(UInt64) — Tiempo total dedicado a agregar columnas ordenadas ProfileEvent_CoalescingSortedMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la coalescencia de columnas ordenadas

(UInt64) — Tiempo total dedicado a la coalescencia de columnas ordenadas ProfileEvent_CollapsingSortedMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado al colapsado de columnas ordenadas

(UInt64) — Tiempo total dedicado al colapsado de columnas ordenadas ProfileEvent_ReplacingSortedMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a reemplazar columnas ordenadas

(UInt64) — Tiempo total dedicado a reemplazar columnas ordenadas ProfileEvent_SummingSortedMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a sumar columnas ordenadas

(UInt64) — Tiempo total dedicado a sumar columnas ordenadas ProfileEvent_VersionedCollapsingSortedMilliseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en el colapso por versión de columnas ordenadas

(UInt64) — Tiempo total empleado en el colapso por versión de columnas ordenadas ProfileEvent_GatheringColumnMilliseconds (UInt64) — Tiempo total empleado al reunir columnas para la fusión vertical

(UInt64) — Tiempo total empleado al reunir columnas para la fusión vertical ProfileEvent_MutationTotalParts (UInt64) — Número total de partes a las que se intentó aplicar mutaciones

(UInt64) — Número total de partes a las que se intentó aplicar mutaciones ProfileEvent_MutationUntouchedParts (UInt64) — Número total de partes a las que se intentó aplicar mutaciones, pero que se omitieron por completo según el predicado

(UInt64) — Número total de partes a las que se intentó aplicar mutaciones, pero que se omitieron por completo según el predicado ProfileEvent_MutationCreatedEmptyParts (UInt64) — Número total de partes que se reemplazaron por partes vacías en lugar de ejecutar la mutación

(UInt64) — Número total de partes que se reemplazaron por partes vacías en lugar de ejecutar la mutación ProfileEvent_MutatedRows (UInt64) — Filas leídas para mutaciones. Este es el número de filas antes de la mutación

(UInt64) — Filas leídas para mutaciones. Este es el número de filas antes de la mutación ProfileEvent_MutatedUncompressedBytes (UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) leídos para mutaciones. Este es el valor antes de la mutación.

(UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) leídos para mutaciones. Este es el valor antes de la mutación. ProfileEvent_MutationAffectedRowsUpperBound (UInt64) — Límite superior del número de filas afectadas por la mutación (por ejemplo, el número de filas que satisfacen el predicado de una mutación UPDATE o DELETE). El número real puede ser ligeramente menor

(UInt64) — Límite superior del número de filas afectadas por la mutación (por ejemplo, el número de filas que satisfacen el predicado de una mutación UPDATE o DELETE). El número real puede ser ligeramente menor ProfileEvent_MutationTotalMilliseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en mutaciones.

(UInt64) — Tiempo total empleado en mutaciones. ProfileEvent_MutationExecuteMilliseconds (UInt64) — Tiempo total de actividad empleado en la ejecución de mutaciones.

(UInt64) — Tiempo total de actividad empleado en la ejecución de mutaciones. ProfileEvent_MutationCommitMilliseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en hacer commit de los resultados de la mutación (cambio de nombre de partes, verificación de suma de comprobación, actualizaciones de ZooKeeper)

(UInt64) — Tiempo total empleado en hacer commit de los resultados de la mutación (cambio de nombre de partes, verificación de suma de comprobación, actualizaciones de ZooKeeper) ProfileEvent_MutationAllPartColumns (UInt64) — Número de veces que se creó una tarea para mutar todas las columnas de una parte

(UInt64) — Número de veces que se creó una tarea para mutar todas las columnas de una parte ProfileEvent_MutationSomePartColumns (UInt64) — Número de veces que se creó una tarea para mutar algunas columnas de una parte

(UInt64) — Número de veces que se creó una tarea para mutar algunas columnas de una parte ProfileEvent_MutateTaskProjectionsCalculationMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en calcular proyecciones en mutaciones

(UInt64) — Tiempo empleado en calcular proyecciones en mutaciones ProfileEvent_MergeTreeDataWriterRows (UInt64) — Número de filas INSERTadas en tablas MergeTree.

(UInt64) — Número de filas INSERTadas en tablas MergeTree. ProfileEvent_MergeTreeDataWriterUncompressedBytes (UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) INSERTados en tablas MergeTree.

(UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) INSERTados en tablas MergeTree. ProfileEvent_MergeTreeDataWriterCompressedBytes (UInt64) — Bytes escritos en el sistema de archivos para datos INSERTados en tablas MergeTree.

(UInt64) — Bytes escritos en el sistema de archivos para datos INSERTados en tablas MergeTree. ProfileEvent_MergeTreeDataWriterBlocks (UInt64) — Número de bloques INSERTados en tablas MergeTree. Cada bloque forma una parte de datos de nivel cero.

(UInt64) — Número de bloques INSERTados en tablas MergeTree. Cada bloque forma una parte de datos de nivel cero. ProfileEvent_MergeTreeDataWriterBlocksAlreadySorted (UInt64) — Número de bloques INSERTados en tablas MergeTree que ya estaban ordenados.

(UInt64) — Número de bloques INSERTados en tablas MergeTree que ya estaban ordenados. ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en executeStep() para tareas del ejecutor MergeMutate.

(UInt64) — Tiempo empleado en executeStep() para tareas del ejecutor MergeMutate. ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en cancel() para tareas del ejecutor MergeMutate.

(UInt64) — Tiempo empleado en cancel() para tareas del ejecutor MergeMutate. ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en restablecer tareas para el ejecutor MergeMutate.

(UInt64) — Tiempo empleado en restablecer tareas para el ejecutor MergeMutate. ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en esperar a que finalicen las tareas en el ejecutor MergeMutate.

(UInt64) — Tiempo empleado en esperar a que finalicen las tareas en el ejecutor MergeMutate. ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en executeStep() para tareas del ejecutor Move.

(UInt64) — Tiempo empleado en executeStep() para tareas del ejecutor Move. ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en cancel() para tareas del ejecutor Move.

(UInt64) — Tiempo empleado en cancel() para tareas del ejecutor Move. ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a reiniciar la tarea para el ejecutor Move.

(UInt64) — Tiempo dedicado a reiniciar la tarea para el ejecutor Move. ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar a que finalice en el ejecutor Move.

(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar a que finalice en el ejecutor Move. ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a executeStep() en las tareas del ejecutor Fetch.

(UInt64) — Tiempo dedicado a executeStep() en las tareas del ejecutor Fetch. ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a cancel() en las tareas del ejecutor Fetch.

(UInt64) — Tiempo dedicado a cancel() en las tareas del ejecutor Fetch. ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a reiniciar la tarea para el ejecutor Fetch.

(UInt64) — Tiempo dedicado a reiniciar la tarea para el ejecutor Fetch. ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar a que finalice en el ejecutor Fetch.

(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar a que finalice en el ejecutor Fetch. ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a executeStep() en las tareas del ejecutor Common.

(UInt64) — Tiempo dedicado a executeStep() en las tareas del ejecutor Common. ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a cancel() en las tareas del ejecutor Common.

(UInt64) — Tiempo dedicado a cancel() en las tareas del ejecutor Common. ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a reiniciar la tarea para el ejecutor Common.

(UInt64) — Tiempo dedicado a reiniciar la tarea para el ejecutor Common. ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar a que finalice en el ejecutor Common.

(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar a que finalice en el ejecutor Common. ProfileEvent_MergeTreeDataWriterSkipIndicesCalculationMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a calcular índices de omisión

(UInt64) — Tiempo dedicado a calcular índices de omisión ProfileEvent_MergeTreeDataWriterStatisticsCalculationMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a calcular estadísticas

(UInt64) — Tiempo dedicado a calcular estadísticas ProfileEvent_MergeTreeDataWriterSortingBlocksMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a ordenar bloques

(UInt64) — Tiempo dedicado a ordenar bloques ProfileEvent_MergeTreeDataWriterMergingBlocksMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a fusionar bloques de entrada (para motores MergeTree especiales)

(UInt64) — Tiempo dedicado a fusionar bloques de entrada (para motores MergeTree especiales) ProfileEvent_MergeTreeDataWriterProjectionsCalculationMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a calcular proyecciones

(UInt64) — Tiempo dedicado a calcular proyecciones ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterSortingBlocksMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a ordenar bloques (en la proyección, la clave puede ser distinta de la clave de ordenación de la tabla)

(UInt64) — Tiempo dedicado a ordenar bloques (en la proyección, la clave puede ser distinta de la clave de ordenación de la tabla) ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterMergingBlocksMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a fusionar bloques

(UInt64) — Tiempo dedicado a fusionar bloques ProfileEvent_InsertedWideParts (UInt64) — Número de partes insertadas en formato Wide.

(UInt64) — Número de partes insertadas en formato Wide. ProfileEvent_InsertedCompactParts (UInt64) — Número de partes insertadas en formato Compact.

(UInt64) — Número de partes insertadas en formato Compact. ProfileEvent_MergedIntoWideParts (UInt64) — Número de partes fusionadas en formato Wide.

(UInt64) — Número de partes fusionadas en formato Wide. ProfileEvent_MergedIntoCompactParts (UInt64) — Número de partes fusionadas en formato Compact.

(UInt64) — Número de partes fusionadas en formato Compact. ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterRows (UInt64) — Número de filas insertadas en la proyección de las tablas MergeTree.

(UInt64) — Número de filas insertadas en la proyección de las tablas MergeTree. ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterUncompressedBytes (UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) insertados en la proyección de las tablas MergeTree.

(UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) insertados en la proyección de las tablas MergeTree. ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterCompressedBytes (UInt64) — Bytes escritos en el sistema de archivos para los datos insertados en la proyección de las tablas MergeTree.

(UInt64) — Bytes escritos en el sistema de archivos para los datos insertados en la proyección de las tablas MergeTree. ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterBlocks (UInt64) — Número de bloques insertados en la proyección de las tablas MergeTree. Cada bloque forma una parte de datos de nivel cero.

(UInt64) — Número de bloques insertados en la proyección de las tablas MergeTree. Cada bloque forma una parte de datos de nivel cero. ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterBlocksAlreadySorted (UInt64) — Número de bloques insertados en la proyección de tablas MergeTree que aparentemente ya estaban ordenados.

(UInt64) — Número de bloques insertados en la proyección de tablas MergeTree que aparentemente ya estaban ordenados. ProfileEvent_CannotRemoveEphemeralNode (UInt64) — Número de veces que se produjo un error al intentar eliminar un nodo efímero. Esto no es un issue, porque nuestra implementación de la biblioteca ZooKeeper garantiza que la sesión expirará y el nodo se eliminará.

(UInt64) — Número de veces que se produjo un error al intentar eliminar un nodo efímero. Esto no es un issue, porque nuestra implementación de la biblioteca ZooKeeper garantiza que la sesión expirará y el nodo se eliminará. ProfileEvent_RegexpWithMultipleNeedlesCreated (UInt64) — Expresiones regulares con múltiples patrones (biblioteca VectorScan) compiladas.

(UInt64) — Expresiones regulares con múltiples patrones (biblioteca VectorScan) compiladas. ProfileEvent_RegexpWithMultipleNeedlesGlobalCacheHit (UInt64) — Número de veces que recuperamos de la caché global una expresión regular compilada con múltiples patrones (biblioteca VectorScan).

(UInt64) — Número de veces que recuperamos de la caché global una expresión regular compilada con múltiples patrones (biblioteca VectorScan). ProfileEvent_RegexpWithMultipleNeedlesGlobalCacheMiss (UInt64) — Número de veces que no pudimos recuperar de la caché global una expresión regular compilada con múltiples patrones (biblioteca VectorScan).

(UInt64) — Número de veces que no pudimos recuperar de la caché global una expresión regular compilada con múltiples patrones (biblioteca VectorScan). ProfileEvent_RegexpLocalCacheHit (UInt64) — Número de veces que recuperamos una expresión regular compilada de una caché local.

(UInt64) — Número de veces que recuperamos una expresión regular compilada de una caché local. ProfileEvent_RegexpLocalCacheMiss (UInt64) — Número de veces que no pudimos recuperar una expresión regular compilada de una caché local.

(UInt64) — Número de veces que no pudimos recuperar una expresión regular compilada de una caché local. ProfileEvent_ContextLock (UInt64) — Número de veces que se adquirió o se intentó adquirir el bloqueo de Context. Este es un bloqueo global.

(UInt64) — Número de veces que se adquirió o se intentó adquirir el bloqueo de Context. Este es un bloqueo global. ProfileEvent_ContextLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera del bloqueo de Context en microsegundos

(UInt64) — Tiempo de espera del bloqueo de Context en microsegundos ProfileEvent_StorageBufferFlush (UInt64) — Número de veces que se volcó un búfer en una tabla ‘Buffer’.

(UInt64) — Número de veces que se volcó un búfer en una tabla ‘Buffer’. ProfileEvent_StorageBufferErrorOnFlush (UInt64) — Número de veces que un búfer de la tabla ‘Buffer’ no pudo volcarse debido a un error de escritura en la tabla de destino.

(UInt64) — Número de veces que un búfer de la tabla ‘Buffer’ no pudo volcarse debido a un error de escritura en la tabla de destino. ProfileEvent_StorageBufferPassedAllMinThresholds (UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbrales mínimos para volcar un búfer en una tabla ‘Buffer’.

(UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbrales mínimos para volcar un búfer en una tabla ‘Buffer’. ProfileEvent_StorageBufferPassedTimeMaxThreshold (UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbral máximo de tiempo para volcar un búfer en una tabla ‘Buffer’.

(UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbral máximo de tiempo para volcar un búfer en una tabla ‘Buffer’. ProfileEvent_StorageBufferPassedRowsMaxThreshold (UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbral máximo de filas para volcar un búfer en una tabla ‘Buffer’.

(UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbral máximo de filas para volcar un búfer en una tabla ‘Buffer’. ProfileEvent_StorageBufferPassedBytesMaxThreshold (UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbral máximo de bytes para volcar un búfer en una tabla ‘Buffer’.

(UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbral máximo de bytes para volcar un búfer en una tabla ‘Buffer’. ProfileEvent_StorageBufferPassedTimeFlushThreshold (UInt64) — Número de veces que se alcanzó el umbral de vaciado solo en segundo plano basado en el tiempo para volcar un búfer en una tabla ‘Buffer’. Esta métrica es solo para expertos. Si está leyendo esto y no es un experto, deje de leer.

(UInt64) — Número de veces que se alcanzó el umbral de vaciado solo en segundo plano basado en el tiempo para volcar un búfer en una tabla ‘Buffer’. Esta métrica es solo para expertos. Si está leyendo esto y no es un experto, deje de leer. ProfileEvent_StorageBufferPassedRowsFlushThreshold (UInt64) — Número de veces que se alcanzó el umbral de vaciado solo en segundo plano basado en filas para volcar un búfer en una tabla ‘Buffer’. Esta métrica es solo para expertos. Si está leyendo esto y no es un experto, deje de leer.

(UInt64) — Número de veces que se alcanzó el umbral de vaciado solo en segundo plano basado en filas para volcar un búfer en una tabla ‘Buffer’. Esta métrica es solo para expertos. Si está leyendo esto y no es un experto, deje de leer. ProfileEvent_StorageBufferPassedBytesFlushThreshold (UInt64) — Número de veces que se alcanzó el umbral de vaciado solo en segundo plano basado en bytes para volcar un búfer en una tabla ‘Buffer’. Esta métrica es solo para expertos. Si está leyendo esto y no es un experto, deje de leer.

(UInt64) — Número de veces que se alcanzó el umbral de vaciado solo en segundo plano basado en bytes para volcar un búfer en una tabla ‘Buffer’. Esta métrica es solo para expertos. Si está leyendo esto y no es un experto, deje de leer. ProfileEvent_StorageBufferLayerLockReadersWaitMilliseconds (UInt64) — Tiempo de espera por la capa Buffer durante la lectura.

(UInt64) — Tiempo de espera por la capa Buffer durante la lectura. ProfileEvent_StorageBufferLayerLockWritersWaitMilliseconds (UInt64) — Tiempo de espera para disponer de una capa Buffer libre donde escribir (puede usarse para ajustar las capas Buffer).

(UInt64) — Tiempo de espera para disponer de una capa Buffer libre donde escribir (puede usarse para ajustar las capas Buffer). ProfileEvent_SystemLogErrorOnFlush (UInt64) — Número de veces que alguno de los logs del sistema no pudo volcarse en la tabla del sistema correspondiente. Los intentos de volcado se repiten.

(UInt64) — Número de veces que alguno de los logs del sistema no pudo volcarse en la tabla del sistema correspondiente. Los intentos de volcado se repiten. ProfileEvent_DictCacheKeysRequested (UInt64) — Número de claves solicitadas a la fuente de datos para los diccionarios de tipo ‘cache’.

(UInt64) — Número de claves solicitadas a la fuente de datos para los diccionarios de tipo ‘cache’. ProfileEvent_DictCacheKeysRequestedMiss (UInt64) — Número de claves solicitadas a la fuente de datos para diccionarios de tipo ‘cache’, pero no encontradas en la fuente de datos.

(UInt64) — Número de claves solicitadas a la fuente de datos para diccionarios de tipo ‘cache’, pero no encontradas en la fuente de datos. ProfileEvent_DictCacheKeysRequestedFound (UInt64) — Número de claves solicitadas a la fuente de datos para diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en la fuente de datos.

(UInt64) — Número de claves solicitadas a la fuente de datos para diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en la fuente de datos. ProfileEvent_DictCacheKeysExpired (UInt64) — Número de claves buscadas en los diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en la caché, pero que estaban obsoletas.

(UInt64) — Número de claves buscadas en los diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en la caché, pero que estaban obsoletas. ProfileEvent_DictCacheKeysNotFound (UInt64) — Número de claves buscadas en los diccionarios de tipo ‘cache’ y no encontradas.

(UInt64) — Número de claves buscadas en los diccionarios de tipo ‘cache’ y no encontradas. ProfileEvent_DictCacheKeysHit (UInt64) — Número de claves buscadas en los diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en la caché.

(UInt64) — Número de claves buscadas en los diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en la caché. ProfileEvent_DictCacheRequestTimeNs (UInt64) — Número de nanosegundos dedicados a consultar las fuentes de datos externas para los diccionarios de tipo ‘cache’.

(UInt64) — Número de nanosegundos dedicados a consultar las fuentes de datos externas para los diccionarios de tipo ‘cache’. ProfileEvent_DictCacheRequests (UInt64) — Número de solicitudes masivas a las fuentes de datos externas para los diccionarios de tipo ‘cache’.

(UInt64) — Número de solicitudes masivas a las fuentes de datos externas para los diccionarios de tipo ‘cache’. ProfileEvent_DictCacheLockWriteNs (UInt64) — Número de nanosegundos dedicados a esperar un bloqueo de escritura para actualizar los datos de los diccionarios de tipo ‘cache’.

(UInt64) — Número de nanosegundos dedicados a esperar un bloqueo de escritura para actualizar los datos de los diccionarios de tipo ‘cache’. ProfileEvent_DictCacheLockReadNs (UInt64) — Número de nanosegundos dedicados a esperar un bloqueo de lectura para buscar los datos de los diccionarios de tipo ‘cache’.

(UInt64) — Número de nanosegundos dedicados a esperar un bloqueo de lectura para buscar los datos de los diccionarios de tipo ‘cache’. ProfileEvent_DistributedSyncInsertionTimeoutExceeded (UInt64) — Se superó el tiempo de espera mientras se aguardaba a los segmentos durante la inserción síncrona en una tabla Distributed (con ‘distributed_foreground_insert’ = 1)

(UInt64) — Se superó el tiempo de espera mientras se aguardaba a los segmentos durante la inserción síncrona en una tabla Distributed (con ‘distributed_foreground_insert’ = 1) ProfileEvent_DistributedAsyncInsertionFailures (UInt64) — Número de fallos en la inserción asíncrona en una tabla Distributed (con ‘distributed_foreground_insert’ = 0)

(UInt64) — Número de fallos en la inserción asíncrona en una tabla Distributed (con ‘distributed_foreground_insert’ = 0) ProfileEvent_DataAfterMergeDiffersFromReplica (UInt64) — Número de veces que los datos después de la fusión no son idénticos, byte a byte, a los datos de otras réplicas. Puede haber varias razones: Uso de una versión más reciente de la biblioteca de compresión después de actualizar el servidor. Uso de otro método de compresión. Algoritmo de compresión no determinista (muy poco probable). Algoritmo de fusión no determinista debido a un error lógico en el código. Corrupción de datos en memoria debido a un error en el código. Corrupción de datos en memoria debido a un problema de hardware. Modificación manual de los datos de origen después del arranque del servidor. Modificación manual de las sumas de comprobación almacenadas en ZooKeeper. La configuración relacionada con el formato de las partes, como ‘enable_mixed_granularity_parts’, es diferente en distintas réplicas. El servidor detectó correctamente esta situación y descargará la parte fusionada desde la réplica para forzar un resultado idéntico byte a byte.

(UInt64) — Número de veces que los datos después de la fusión no son idénticos, byte a byte, a los datos de otras réplicas. Puede haber varias razones: ProfileEvent_DataAfterMutationDiffersFromReplica (UInt64) — Número de veces que los datos tras una mutación no son idénticos byte a byte a los datos de otras réplicas. Además de las razones descritas en ‘DataAfterMergeDiffersFromReplica’, esto también puede deberse a una mutación no determinista.

(UInt64) — Número de veces que los datos tras una mutación no son idénticos byte a byte a los datos de otras réplicas. Además de las razones descritas en ‘DataAfterMergeDiffersFromReplica’, esto también puede deberse a una mutación no determinista. ProfileEvent_NaiveBayesClassifierModelsLoaded (UInt64) — Número de modelos del clasificador Naive Bayes cargados.

(UInt64) — Número de modelos del clasificador Naive Bayes cargados. ProfileEvent_NaiveBayesClassifierModelsAllocatedBytes (UInt64) — Número de bytes asignados para los modelos del clasificador Naive Bayes.

(UInt64) — Número de bytes asignados para los modelos del clasificador Naive Bayes. ProfileEvent_USearchAddCount (UInt64) — Número de vectores añadidos a los índices de usearch.

(UInt64) — Número de vectores añadidos a los índices de usearch. ProfileEvent_USearchAddVisitedMembers (UInt64) — Número de nodos visitados al añadir vectores a los índices de usearch.

(UInt64) — Número de nodos visitados al añadir vectores a los índices de usearch. ProfileEvent_USearchAddComputedDistances (UInt64) — Número de veces que se calculó la distancia al añadir vectores a los índices de usearch.

(UInt64) — Número de veces que se calculó la distancia al añadir vectores a los índices de usearch. ProfileEvent_USearchSearchCount (UInt64) — Número de operaciones de búsqueda realizadas en los índices de usearch.

(UInt64) — Número de operaciones de búsqueda realizadas en los índices de usearch. ProfileEvent_USearchSearchVisitedMembers (UInt64) — Número de nodos visitados al buscar en los índices de usearch.

(UInt64) — Número de nodos visitados al buscar en los índices de usearch. ProfileEvent_USearchSearchComputedDistances (UInt64) — Número de veces que se calculó la distancia al buscar en los índices de usearch.

(UInt64) — Número de veces que se calculó la distancia al buscar en los índices de usearch. ProfileEvent_RWLockAcquiredReadLocks (UInt64) — Número de veces que se adquirió un bloqueo de lectura (en un heavy RWLock).

(UInt64) — Número de veces que se adquirió un bloqueo de lectura (en un heavy RWLock). ProfileEvent_RWLockAcquiredWriteLocks (UInt64) — Número de veces que se adquirió un bloqueo de escritura (en un heavy RWLock).

(UInt64) — Número de veces que se adquirió un bloqueo de escritura (en un heavy RWLock). ProfileEvent_RWLockReadersWaitMilliseconds (UInt64) — Tiempo total de espera para adquirir un bloqueo de lectura (en un heavy RWLock).

(UInt64) — Tiempo total de espera para adquirir un bloqueo de lectura (en un heavy RWLock). ProfileEvent_RWLockWritersWaitMilliseconds (UInt64) — Tiempo total de espera para adquirir un bloqueo de escritura (en un heavy RWLock).

(UInt64) — Tiempo total de espera para adquirir un bloqueo de escritura (en un heavy RWLock). ProfileEvent_DNSError (UInt64) — Recuento total de errores en la resolución DNS

(UInt64) — Recuento total de errores en la resolución DNS ProfileEvent_PartsLockHoldMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que se mantuvo el bloqueo de las partes de datos en tablas MergeTree

(UInt64) — Tiempo total durante el que se mantuvo el bloqueo de las partes de datos en tablas MergeTree ProfileEvent_PartsLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de espera para el bloqueo de las partes de datos en tablas MergeTree

(UInt64) — Tiempo total de espera para el bloqueo de las partes de datos en tablas MergeTree ProfileEvent_PartsLocks (UInt64) — Número de veces que se ha adquirido el bloqueo de las partes de datos en tablas MergeTree

(UInt64) — Número de veces que se ha adquirido el bloqueo de las partes de datos en tablas MergeTree ProfileEvent_SharedPartsLockHoldMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que se mantuvo el bloqueo compartido de las partes de datos en tablas MergeTree

(UInt64) — Tiempo total durante el que se mantuvo el bloqueo compartido de las partes de datos en tablas MergeTree ProfileEvent_SharedPartsLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de espera para el bloqueo compartido de las partes de datos en tablas MergeTree

(UInt64) — Tiempo total de espera para el bloqueo compartido de las partes de datos en tablas MergeTree ProfileEvent_SharedPartsLocks (UInt64) — Número de veces que se ha adquirido el bloqueo compartido de las partes de datos en tablas MergeTree

(UInt64) — Número de veces que se ha adquirido el bloqueo compartido de las partes de datos en tablas MergeTree ProfileEvent_RealTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total (de reloj) dedicado en los hilos de procesamiento (consultas y otras tareas) (tenga en cuenta que esto es una suma).

(UInt64) — Tiempo total (de reloj) dedicado en los hilos de procesamiento (consultas y otras tareas) (tenga en cuenta que esto es una suma). ProfileEvent_UserTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado en los hilos de procesamiento (consultas y otras tareas) a ejecutar instrucciones de CPU en modo usuario. Esto incluye el tiempo en que la canalización de la CPU estuvo detenida debido al acceso a la memoria principal, fallos de caché, errores de predicción de bifurcación, hyper-threading, etc.

(UInt64) — Tiempo total dedicado en los hilos de procesamiento (consultas y otras tareas) a ejecutar instrucciones de CPU en modo usuario. Esto incluye el tiempo en que la canalización de la CPU estuvo detenida debido al acceso a la memoria principal, fallos de caché, errores de predicción de bifurcación, hyper-threading, etc. ProfileEvent_SystemTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que los hilos de procesamiento (consultas y otras tareas) dedicaron a ejecutar instrucciones de CPU en modo kernel del sistema operativo. Es el tiempo empleado en llamadas al sistema, excluido el tiempo de espera durante llamadas al sistema bloqueantes.

(UInt64) — Tiempo total que los hilos de procesamiento (consultas y otras tareas) dedicaron a ejecutar instrucciones de CPU en modo kernel del sistema operativo. Es el tiempo empleado en llamadas al sistema, excluido el tiempo de espera durante llamadas al sistema bloqueantes. ProfileEvent_MemoryOvercommitWaitTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar a que se liberara memoria en OvercommitTracker.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar a que se liberara memoria en OvercommitTracker. ProfileEvent_MemoryAllocatorPurge (UInt64) — Número total de veces que se solicitó la purga del asignador de memoria

(UInt64) — Número total de veces que se solicitó la purga del asignador de memoria ProfileEvent_MemoryAllocatorPurgeTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la purga del asignador de memoria

(UInt64) — Tiempo total dedicado a la purga del asignador de memoria ProfileEvent_SoftPageFaults (UInt64) — Número de fallos de página leves en los hilos de ejecución de consultas. Un fallo de página leve suele significar un fallo en la caché del asignador de memoria, lo que requiere una nueva asignación de memoria desde el sistema operativo y la posterior asignación de una página de memoria física.

(UInt64) — Número de fallos de página leves en los hilos de ejecución de consultas. Un fallo de página leve suele significar un fallo en la caché del asignador de memoria, lo que requiere una nueva asignación de memoria desde el sistema operativo y la posterior asignación de una página de memoria física. ProfileEvent_HardPageFaults (UInt64) — Número de fallos de página graves en los hilos de ejecución de consultas. Los valores altos indican que olvidó desactivar el swap en su servidor, o la expulsión de páginas de memoria del binario de ClickHouse durante una presión de memoria muy alta, o el uso correcto del método de lectura ‘mmap’ para los datos de las tablas.

(UInt64) — Número de fallos de página graves en los hilos de ejecución de consultas. Los valores altos indican que olvidó desactivar el swap en su servidor, o la expulsión de páginas de memoria del binario de ClickHouse durante una presión de memoria muy alta, o el uso correcto del método de lectura ‘mmap’ para los datos de las tablas. ProfileEvent_OSIOWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que un hilo pasó esperando el resultado de una operación de IO, desde el punto de vista del sistema operativo. Se trata de IO real que no incluye la caché de páginas.

(UInt64) — Tiempo total que un hilo pasó esperando el resultado de una operación de IO, desde el punto de vista del sistema operativo. Se trata de IO real que no incluye la caché de páginas. ProfileEvent_OSCPUWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el cual un hilo estuvo listo para ejecutarse, pero esperando a que el sistema operativo lo planificara, desde el punto de vista del sistema operativo.

(UInt64) — Tiempo total durante el cual un hilo estuvo listo para ejecutarse, pero esperando a que el sistema operativo lo planificara, desde el punto de vista del sistema operativo. ProfileEvent_OSCPUVirtualTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo de CPU consumido según lo ve el sistema operativo. No incluye esperas involuntarias debidas a la virtualización.

(UInt64) — Tiempo de CPU consumido según lo ve el sistema operativo. No incluye esperas involuntarias debidas a la virtualización. ProfileEvent_OSReadBytes (UInt64) — Número de bytes leídos de discos o dispositivos de bloque. No incluye los bytes leídos desde la caché de páginas. Puede incluir datos adicionales debido al tamaño del bloque, la lectura anticipada, etc.

(UInt64) — Número de bytes leídos de discos o dispositivos de bloque. No incluye los bytes leídos desde la caché de páginas. Puede incluir datos adicionales debido al tamaño del bloque, la lectura anticipada, etc. ProfileEvent_OSWriteBytes (UInt64) — Número de bytes escritos en discos o dispositivos de bloque. No incluye bytes que estén en páginas sucias de la caché de páginas. Puede no incluir datos que el sistema operativo haya escrito de forma asíncrona.

(UInt64) — Número de bytes escritos en discos o dispositivos de bloque. No incluye bytes que estén en páginas sucias de la caché de páginas. Puede no incluir datos que el sistema operativo haya escrito de forma asíncrona. ProfileEvent_OSReadChars (UInt64) — Número de bytes leídos del sistema de archivos, incluida la caché de páginas, así como de la red y otros archivos.

(UInt64) — Número de bytes leídos del sistema de archivos, incluida la caché de páginas, así como de la red y otros archivos. ProfileEvent_OSWriteChars (UInt64) — Número de bytes escritos en el sistema de archivos, incluida la caché de páginas, así como en la red y otros archivos.

(UInt64) — Número de bytes escritos en el sistema de archivos, incluida la caché de páginas, así como en la red y otros archivos. ProfileEvent_ParallelReplicasHandleRequestMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a procesar solicitudes de marcas de las réplicas

(UInt64) — Tiempo dedicado a procesar solicitudes de marcas de las réplicas ProfileEvent_ParallelReplicasHandleAnnouncementMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a procesar anuncios de las réplicas

(UInt64) — Tiempo dedicado a procesar anuncios de las réplicas ProfileEvent_ParallelReplicasAnnouncementMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a enviar un anuncio

(UInt64) — Tiempo dedicado a enviar un anuncio ProfileEvent_ParallelReplicasReadRequestMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a las solicitudes de lectura

(UInt64) — Tiempo dedicado a las solicitudes de lectura ProfileEvent_ParallelReplicasReadAssignedMarks (UInt64) — Suma, en todas las réplicas, de cuántas de las marcas programadas fueron asignadas mediante hash consistente

(UInt64) — Suma, en todas las réplicas, de cuántas de las marcas programadas fueron asignadas mediante hash consistente ProfileEvent_ParallelReplicasReadUnassignedMarks (UInt64) — Suma, en todas las réplicas, de cuántas marcas no asignadas fueron programadas

(UInt64) — Suma, en todas las réplicas, de cuántas marcas no asignadas fueron programadas ProfileEvent_ParallelReplicasReadAssignedForStealingMarks (UInt64) — Suma, en todas las réplicas, de cuántas de las marcas programadas fueron asignadas para robo mediante hash consistente

(UInt64) — Suma, en todas las réplicas, de cuántas de las marcas programadas fueron asignadas para robo mediante hash consistente ProfileEvent_ParallelReplicasReadMarks (UInt64) — Cuántas marcas fueron leídas por la réplica dada

(UInt64) — Cuántas marcas fueron leídas por la réplica dada ProfileEvent_ParallelReplicasStealingByHashMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a recopilar segmentos destinados al robo mediante hash

(UInt64) — Tiempo dedicado a recopilar segmentos destinados al robo mediante hash ProfileEvent_ParallelReplicasProcessingPartsMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a procesar partes de datos

(UInt64) — Tiempo dedicado a procesar partes de datos ProfileEvent_ParallelReplicasStealingLeftoversMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a recopilar segmentos huérfanos

(UInt64) — Tiempo dedicado a recopilar segmentos huérfanos ProfileEvent_ParallelReplicasCollectingOwnedSegmentsMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a recopilar segmentos asignados por hash

(UInt64) — Tiempo dedicado a recopilar segmentos asignados por hash ProfileEvent_ParallelReplicasNumRequests (UInt64) — Número de solicitudes al iniciador.

(UInt64) — Número de solicitudes al iniciador. ProfileEvent_ParallelReplicasDeniedRequests (UInt64) — Número de solicitudes completamente denegadas al iniciador

(UInt64) — Número de solicitudes completamente denegadas al iniciador ProfileEvent_CacheWarmerBytesDownloaded (UInt64) — Cantidad de datos descargados en la caché del sistema de archivos por hilos en segundo plano dedicados.

(UInt64) — Cantidad de datos descargados en la caché del sistema de archivos por hilos en segundo plano dedicados. ProfileEvent_CacheWarmerDataPartsDownloaded (UInt64) — Número de partes de datos que CacheWarmer descargó por completo.

(UInt64) — Número de partes de datos que CacheWarmer descargó por completo. ProfileEvent_IgnoredColdParts (UInt64) — Consulte la configuración ignore_cold_parts_seconds. Número de veces que las consultas de lectura ignoraron partes muy nuevas que CacheWarmer aún no había cargado en la caché.

(UInt64) — Consulte la configuración ignore_cold_parts_seconds. Número de veces que las consultas de lectura ignoraron partes muy nuevas que CacheWarmer aún no había cargado en la caché. ProfileEvent_PreferredWarmedUnmergedParts (UInt64) — Consulte la configuración prefer_warmed_unmerged_parts_seconds. Número de veces que las consultas de lectura usaron partes sin fusionar previas a la fusión que estaban en la caché en lugar de la parte fusionada que CacheWarmer aún no había cargado en la caché.

(UInt64) — Consulte la configuración prefer_warmed_unmerged_parts_seconds. Número de veces que las consultas de lectura usaron partes sin fusionar previas a la fusión que estaban en la caché en lugar de la parte fusionada que CacheWarmer aún no había cargado en la caché. ProfileEvent_PerfCPUCycles (UInt64) — Ciclos totales. Tenga cuidado con lo que ocurre durante el escalado de frecuencia de la CPU.

(UInt64) — Ciclos totales. Tenga cuidado con lo que ocurre durante el escalado de frecuencia de la CPU. ProfileEvent_PerfInstructions (UInt64) — Instrucciones retiradas. Tenga cuidado: pueden verse afectadas por varios factores, especialmente por los recuentos de interrupciones de hardware.

(UInt64) — Instrucciones retiradas. Tenga cuidado: pueden verse afectadas por varios factores, especialmente por los recuentos de interrupciones de hardware. ProfileEvent_PerfCacheReferences (UInt64) — Accesos a la caché. Normalmente, esto indica accesos a la caché de último nivel, pero puede variar según su CPU. Esto puede incluir prefetches y mensajes de coherencia; de nuevo, esto depende del diseño de su CPU.

(UInt64) — Accesos a la caché. Normalmente, esto indica accesos a la caché de último nivel, pero puede variar según su CPU. Esto puede incluir prefetches y mensajes de coherencia; de nuevo, esto depende del diseño de su CPU. ProfileEvent_PerfCacheMisses (UInt64) — Fallos de caché. Normalmente, esto indica fallos en la caché de último nivel; está pensado para usarse junto con el evento PERFCOUNTHWCACHEREFERENCES para calcular las tasas de fallos de caché.

(UInt64) — Fallos de caché. Normalmente, esto indica fallos en la caché de último nivel; está pensado para usarse junto con el evento PERFCOUNTHWCACHEREFERENCES para calcular las tasas de fallos de caché. ProfileEvent_PerfBranchInstructions (UInt64) — Instrucciones de bifurcación retiradas. Antes de Linux 2.6.35, esto usaba el evento incorrecto en procesadores AMD.

(UInt64) — Instrucciones de bifurcación retiradas. Antes de Linux 2.6.35, esto usaba el evento incorrecto en procesadores AMD. ProfileEvent_PerfBranchMisses (UInt64) — Instrucciones de bifurcación mal predichas.

(UInt64) — Instrucciones de bifurcación mal predichas. ProfileEvent_PerfBusCycles (UInt64) — Ciclos de bus, que pueden ser distintos de los ciclos totales.

(UInt64) — Ciclos de bus, que pueden ser distintos de los ciclos totales. ProfileEvent_PerfStalledCyclesFrontend (UInt64) — Ciclos bloqueados durante la emisión.

(UInt64) — Ciclos bloqueados durante la emisión. ProfileEvent_PerfStalledCyclesBackend (UInt64) — Ciclos bloqueados durante la retirada.

(UInt64) — Ciclos bloqueados durante la retirada. ProfileEvent_PerfRefCPUCycles (UInt64) — Ciclos totales; no se ven afectados por el escalado de frecuencia de la CPU.

(UInt64) — Ciclos totales; no se ven afectados por el escalado de frecuencia de la CPU. ProfileEvent_PerfCPUClock (UInt64) — El reloj de la CPU, un temporizador por CPU de alta resolución

(UInt64) — El reloj de la CPU, un temporizador por CPU de alta resolución ProfileEvent_PerfTaskClock (UInt64) — Un recuento de reloj específico de la tarea que se está ejecutando

(UInt64) — Un recuento de reloj específico de la tarea que se está ejecutando ProfileEvent_PerfContextSwitches (UInt64) — Número de cambios de contexto

(UInt64) — Número de cambios de contexto ProfileEvent_PerfCPUMigrations (UInt64) — Número de veces que el proceso ha migrado a una nueva CPU

(UInt64) — Número de veces que el proceso ha migrado a una nueva CPU ProfileEvent_PerfAlignmentFaults (UInt64) — Número de fallos de alineación. Estos ocurren cuando se producen accesos a memoria no alineados; el kernel puede gestionarlos, pero eso reduce el rendimiento. Esto sucede solo en algunas arquitecturas (nunca en x86).

(UInt64) — Número de fallos de alineación. Estos ocurren cuando se producen accesos a memoria no alineados; el kernel puede gestionarlos, pero eso reduce el rendimiento. Esto sucede solo en algunas arquitecturas (nunca en x86). ProfileEvent_PerfEmulationFaults (UInt64) — Número de fallos de emulación. A veces, el kernel intercepta instrucciones no implementadas y las emula para el espacio de usuario. Esto puede afectar negativamente al rendimiento.

(UInt64) — Número de fallos de emulación. A veces, el kernel intercepta instrucciones no implementadas y las emula para el espacio de usuario. Esto puede afectar negativamente al rendimiento. ProfileEvent_PerfMinEnabledTime (UInt64) — Para todos los eventos, tiempo mínimo durante el que un evento estuvo habilitado. Se utiliza para rastrear la influencia de la multiplexación de eventos

(UInt64) — Para todos los eventos, tiempo mínimo durante el que un evento estuvo habilitado. Se utiliza para rastrear la influencia de la multiplexación de eventos ProfileEvent_PerfMinEnabledRunningTime (UInt64) — Tiempo de ejecución del evento con el menor tiempo habilitado. Se utiliza para rastrear la cantidad de multiplexación de eventos

(UInt64) — Tiempo de ejecución del evento con el menor tiempo habilitado. Se utiliza para rastrear la cantidad de multiplexación de eventos ProfileEvent_PerfDataTLBReferences (UInt64) — Referencias de TLB de datos

(UInt64) — Referencias de TLB de datos ProfileEvent_PerfDataTLBMisses (UInt64) — Fallos de TLB de datos

(UInt64) — Fallos de TLB de datos ProfileEvent_PerfInstructionTLBReferences (UInt64) — Referencias de TLB de instrucciones

(UInt64) — Referencias de TLB de instrucciones ProfileEvent_PerfInstructionTLBMisses (UInt64) — Fallos de TLB de instrucciones

(UInt64) — Fallos de TLB de instrucciones ProfileEvent_PerfLocalMemoryReferences (UInt64) — Lecturas de memoria del nodo NUMA local

(UInt64) — Lecturas de memoria del nodo NUMA local ProfileEvent_PerfLocalMemoryMisses (UInt64) — Fallos de lectura de memoria del nodo NUMA local

(UInt64) — Fallos de lectura de memoria del nodo NUMA local ProfileEvent_CannotWriteToWriteBufferDiscard (UInt64) — Número de trazas de pila descartadas por el perfilador de consultas o el manejador de señales porque la tubería está llena o no se puede escribir en ella.

(UInt64) — Número de trazas de pila descartadas por el perfilador de consultas o el manejador de señales porque la tubería está llena o no se puede escribir en ella. ProfileEvent_QueryProfilerSignalOverruns (UInt64) — Número de veces que se descarta el procesamiento de una señal del perfilador de consultas debido a un desbordamiento, más el número de señales que el SO no ha entregado por ese mismo desbordamiento.

(UInt64) — Número de veces que se descarta el procesamiento de una señal del perfilador de consultas debido a un desbordamiento, más el número de señales que el SO no ha entregado por ese mismo desbordamiento. ProfileEvent_QueryProfilerConcurrencyOverruns (UInt64) — Número de veces que se descarta el procesamiento de una señal del perfilador de consultas debido a que hay demasiados perfiladores de consultas concurrentes en otros hilos, lo que puede indicar sobrecarga.

(UInt64) — Número de veces que se descarta el procesamiento de una señal del perfilador de consultas debido a que hay demasiados perfiladores de consultas concurrentes en otros hilos, lo que puede indicar sobrecarga. ProfileEvent_QueryProfilerRuns (UInt64) — Número de veces que se ha ejecutado QueryProfiler.

(UInt64) — Número de veces que se ha ejecutado QueryProfiler. ProfileEvent_QueryProfilerErrors (UInt64) — Accesos a memoria no válidos durante el desenrollado asíncrono de la pila.

(UInt64) — Accesos a memoria no válidos durante el desenrollado asíncrono de la pila. ProfileEvent_CreatedLogEntryForMerge (UInt64) — Se creó correctamente una entrada de registro para fusionar partes en ReplicatedMergeTree.

(UInt64) — Se creó correctamente una entrada de registro para fusionar partes en ReplicatedMergeTree. ProfileEvent_NotCreatedLogEntryForMerge (UInt64) — La entrada de registro para fusionar partes en ReplicatedMergeTree no se crea debido a una actualización concurrente del registro por otra réplica.

(UInt64) — La entrada de registro para fusionar partes en ReplicatedMergeTree no se crea debido a una actualización concurrente del registro por otra réplica. ProfileEvent_CreatedLogEntryForMutation (UInt64) — Se creó correctamente una entrada de registro para mutar partes en ReplicatedMergeTree.

(UInt64) — Se creó correctamente una entrada de registro para mutar partes en ReplicatedMergeTree. ProfileEvent_NotCreatedLogEntryForMutation (UInt64) — La entrada de registro para mutar partes en ReplicatedMergeTree no se crea debido a una actualización concurrente del registro por otra réplica.

(UInt64) — La entrada de registro para mutar partes en ReplicatedMergeTree no se crea debido a una actualización concurrente del registro por otra réplica. ProfileEvent_S3ReadMicroseconds (UInt64) — Tiempo de las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3.

(UInt64) — Tiempo de las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3. ProfileEvent_S3ReadRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3.

(UInt64) — Número de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3. ProfileEvent_S3ReadRequestsErrors (UInt64) — Número de errores no debidos a throttling en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3.

(UInt64) — Número de errores no debidos a throttling en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3. ProfileEvent_S3ReadRequestsThrottling (UInt64) — Número de errores 429 y 503 en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3.

(UInt64) — Número de errores 429 y 503 en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3. ProfileEvent_S3ReadRequestsRedirects (UInt64) — Número de redirecciones en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3.

(UInt64) — Número de redirecciones en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3. ProfileEvent_S3ReadRequestAttempts (UInt64) — Número de intentos de las solicitudes GET y HEAD, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3

(UInt64) — Número de intentos de las solicitudes GET y HEAD, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3 ProfileEvent_S3ReadRequestRetryableErrors (UInt64) — Número de error recuperable en las solicitudes GET y HEAD, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3

(UInt64) — Número de error recuperable en las solicitudes GET y HEAD, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3 ProfileEvent_S3WriteMicroseconds (UInt64) — Tiempo de las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento S3.

(UInt64) — Tiempo de las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento S3. ProfileEvent_S3WriteRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de S3.

(UInt64) — Número de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de S3. ProfileEvent_S3WriteRequestsErrors (UInt64) — Número de errores no debidos a la limitación de velocidad en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de S3.

(UInt64) — Número de errores no debidos a la limitación de velocidad en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de S3. ProfileEvent_S3WriteRequestsThrottling (UInt64) — Número de errores 429 y 503 en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de S3.

(UInt64) — Número de errores 429 y 503 en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de S3. ProfileEvent_S3WriteRequestsRedirects (UInt64) — Número de redireccionamientos en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de S3.

(UInt64) — Número de redireccionamientos en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de S3. ProfileEvent_S3WriteRequestAttempts (UInt64) — Número de intentos de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento

(UInt64) — Número de intentos de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento ProfileEvent_S3WriteRequestRetryableErrors (UInt64) — Número de errores recuperables en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento

(UInt64) — Número de errores recuperables en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento ProfileEvent_DiskS3ReadMicroseconds (UInt64) — Tiempo de las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3.

(UInt64) — Tiempo de las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3. ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3.

(UInt64) — Número de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3. ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsErrors (UInt64) — Número de errores no debidos a la limitación de velocidad en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3.

(UInt64) — Número de errores no debidos a la limitación de velocidad en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3. ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsThrottling (UInt64) — Número de errores 429 y 503 en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3.

(UInt64) — Número de errores 429 y 503 en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3. ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsRedirects (UInt64) — Número de redireccionamientos en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3.

(UInt64) — Número de redireccionamientos en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3. ProfileEvent_DiskS3ReadRequestAttempts (UInt64) — Número de intentos de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3

(UInt64) — Número de intentos de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3 ProfileEvent_DiskS3ReadRequestRetryableErrors (UInt64) — Número de errores recuperables en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3

(UInt64) — Número de errores recuperables en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3 ProfileEvent_DiskS3WriteMicroseconds (UInt64) — Tiempo de las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3.

(UInt64) — Tiempo de las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3. ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3.

(UInt64) — Número de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3. ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsErrors (UInt64) — Número de errores no debidos a la limitación de velocidad en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3.

(UInt64) — Número de errores no debidos a la limitación de velocidad en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3. ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsThrottling (UInt64) — Número de errores 429 y 503 en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3.

(UInt64) — Número de errores 429 y 503 en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3. ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsRedirects (UInt64) — Número de redireccionamientos en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3.

(UInt64) — Número de redireccionamientos en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3. ProfileEvent_DiskS3WriteRequestAttempts (UInt64) — Número de intentos de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento

(UInt64) — Número de intentos de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento ProfileEvent_DiskS3WriteRequestRetryableErrors (UInt64) — Número de errores recuperables en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento

(UInt64) — Número de errores recuperables en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento ProfileEvent_S3DeleteObjects (UInt64) — Número de llamadas DeleteObject(s) de la API de S3.

(UInt64) — Número de llamadas DeleteObject(s) de la API de S3. ProfileEvent_S3CopyObject (UInt64) — Número de llamadas CopyObject de la API de S3.

(UInt64) — Número de llamadas CopyObject de la API de S3. ProfileEvent_S3ListObjects (UInt64) — Número de llamadas ListObjects de la API de S3.

(UInt64) — Número de llamadas ListObjects de la API de S3. ProfileEvent_S3HeadObject (UInt64) — Número de llamadas a HeadObject de la API de S3.

(UInt64) — Número de llamadas a HeadObject de la API de S3. ProfileEvent_S3GetObjectTagging (UInt64) — Número de llamadas a GetObjectTagging de la API de S3.

(UInt64) — Número de llamadas a GetObjectTagging de la API de S3. ProfileEvent_S3CreateMultipartUpload (UInt64) — Número de llamadas a CreateMultipartUpload de la API de S3.

(UInt64) — Número de llamadas a CreateMultipartUpload de la API de S3. ProfileEvent_S3UploadPartCopy (UInt64) — Número de llamadas a UploadPartCopy de la API de S3.

(UInt64) — Número de llamadas a UploadPartCopy de la API de S3. ProfileEvent_S3UploadPart (UInt64) — Número de llamadas a UploadPart de la API de S3.

(UInt64) — Número de llamadas a UploadPart de la API de S3. ProfileEvent_S3AbortMultipartUpload (UInt64) — Número de llamadas a AbortMultipartUpload de la API de S3.

(UInt64) — Número de llamadas a AbortMultipartUpload de la API de S3. ProfileEvent_S3CompleteMultipartUpload (UInt64) — Número de llamadas a CompleteMultipartUpload de la API de S3.

(UInt64) — Número de llamadas a CompleteMultipartUpload de la API de S3. ProfileEvent_S3PutObject (UInt64) — Número de llamadas a PutObject de la API de S3.

(UInt64) — Número de llamadas a PutObject de la API de S3. ProfileEvent_S3GetObject (UInt64) — Número de llamadas a GetObject de la API de S3.

(UInt64) — Número de llamadas a GetObject de la API de S3. ProfileEvent_DiskS3DeleteObjects (UInt64) — Número de llamadas a DeleteObject(s) de la API de DiskS3.

(UInt64) — Número de llamadas a DeleteObject(s) de la API de DiskS3. ProfileEvent_DiskS3CopyObject (UInt64) — Número de llamadas a CopyObject de la API de DiskS3.

(UInt64) — Número de llamadas a CopyObject de la API de DiskS3. ProfileEvent_DiskS3ListObjects (UInt64) — Número de llamadas a ListObjects de la API de DiskS3.

(UInt64) — Número de llamadas a ListObjects de la API de DiskS3. ProfileEvent_DiskS3HeadObject (UInt64) — Número de llamadas a HeadObject de la API de DiskS3.

(UInt64) — Número de llamadas a HeadObject de la API de DiskS3. ProfileEvent_DiskS3GetObjectTagging (UInt64) — Número de llamadas a GetObjectTagging de la API de DiskS3.

(UInt64) — Número de llamadas a GetObjectTagging de la API de DiskS3. ProfileEvent_DiskS3CreateMultipartUpload (UInt64) — Número de llamadas a CreateMultipartUpload de la API de DiskS3.

(UInt64) — Número de llamadas a CreateMultipartUpload de la API de DiskS3. ProfileEvent_DiskS3UploadPartCopy (UInt64) — Número de llamadas a UploadPartCopy de la API de DiskS3.

(UInt64) — Número de llamadas a UploadPartCopy de la API de DiskS3. ProfileEvent_DiskS3UploadPart (UInt64) — Número de llamadas a UploadPart de la API de DiskS3.

(UInt64) — Número de llamadas a UploadPart de la API de DiskS3. ProfileEvent_DiskS3AbortMultipartUpload (UInt64) — Número de llamadas a AbortMultipartUpload de la API de DiskS3.

(UInt64) — Número de llamadas a AbortMultipartUpload de la API de DiskS3. ProfileEvent_DiskS3CompleteMultipartUpload (UInt64) — Número de llamadas a CompleteMultipartUpload de la API de DiskS3.

(UInt64) — Número de llamadas a CompleteMultipartUpload de la API de DiskS3. ProfileEvent_DiskS3PutObject (UInt64) — Número de llamadas a PutObject de la API de DiskS3.

(UInt64) — Número de llamadas a PutObject de la API de DiskS3. ProfileEvent_DiskS3GetObject (UInt64) — Número de llamadas a GetObject de la API de DiskS3.

(UInt64) — Número de llamadas a GetObject de la API de DiskS3. ProfileEvent_DiskPlainRewritableAzureDirectoryCreated (UInt64) — Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para AzureObjectStorage.

(UInt64) — Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para AzureObjectStorage. ProfileEvent_DiskPlainRewritableAzureDirectoryRemoved (UInt64) — Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para AzureObjectStorage.

(UInt64) — Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para AzureObjectStorage. ProfileEvent_DiskPlainRewritableLocalDirectoryCreated (UInt64) — Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para LocalObjectStorage.

(UInt64) — Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para LocalObjectStorage. ProfileEvent_DiskPlainRewritableLocalDirectoryRemoved (UInt64) — Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para LocalObjectStorage.

(UInt64) — Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para LocalObjectStorage. ProfileEvent_DiskPlainRewritableS3DirectoryCreated (UInt64) — Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para S3ObjectStorage.

(UInt64) — Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para S3ObjectStorage. ProfileEvent_DiskPlainRewritableS3DirectoryRemoved (UInt64) — Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para S3ObjectStorage.

(UInt64) — Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para S3ObjectStorage. ProfileEvent_DiskPlainRewritableLegacyLayoutDiskCount (UInt64) — Número de discos ‘plain_rewritable’ con layout heredado.

(UInt64) — Número de discos ‘plain_rewritable’ con layout heredado. ProfileEvent_S3Clients (UInt64) — Número de clientes de S3 creados.

(UInt64) — Número de clientes de S3 creados. ProfileEvent_TinyS3Clients (UInt64) — Número de copias de clientes de S3 que reutilizan un proveedor de autenticación existente de otro cliente.

(UInt64) — Número de copias de clientes de S3 que reutilizan un proveedor de autenticación existente de otro cliente. ProfileEvent_EngineFileLikeReadFiles (UInt64) — Número de archivos leídos en motores de tabla que trabajan con archivos (como File/S3/URL/HDFS).

(UInt64) — Número de archivos leídos en motores de tabla que trabajan con archivos (como File/S3/URL/HDFS). ProfileEvent_ReadBufferFromS3Microseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a leer desde S3.

(UInt64) — Tiempo dedicado a leer desde S3. ProfileEvent_ReadBufferFromS3InitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a inicializar la conexión a S3.

(UInt64) — Tiempo dedicado a inicializar la conexión a S3. ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes (UInt64) — Bytes leídos desde S3.

(UInt64) — Bytes leídos desde S3. ProfileEvent_ReadBufferFromS3RequestsErrors (UInt64) — Número de excepciones al leer desde S3.

(UInt64) — Número de excepciones al leer desde S3. ProfileEvent_WriteBufferFromS3Microseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a escribir en S3.

(UInt64) — Tiempo dedicado a escribir en S3. ProfileEvent_WriteBufferFromS3Bytes (UInt64) — Bytes escritos en S3.

(UInt64) — Bytes escritos en S3. ProfileEvent_WriteBufferFromS3RequestsErrors (UInt64) — Número de excepciones al escribir en S3.

(UInt64) — Número de excepciones al escribir en S3. ProfileEvent_WriteBufferFromS3WaitInflightLimitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar mientras algunas de las solicitudes actuales finalizan al alcanzar su número el límite definido por s3_max_inflight_parts_for_one_file.

(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar mientras algunas de las solicitudes actuales finalizan al alcanzar su número el límite definido por s3_max_inflight_parts_for_one_file. ProfileEvent_QueryMemoryLimitExceeded (UInt64) — Número de veces que se superó el límite de memoria de la consulta.

(UInt64) — Número de veces que se superó el límite de memoria de la consulta. ProfileEvent_MemoryAllocatedWithoutCheck (UInt64) — Número de veces que se asignó memoria sin comprobar las restricciones de memoria.

(UInt64) — Número de veces que se asignó memoria sin comprobar las restricciones de memoria. ProfileEvent_MemoryAllocatedWithoutCheckBytes (UInt64) — Cantidad de bytes asignados sin comprobar las restricciones de memoria.

(UInt64) — Cantidad de bytes asignados sin comprobar las restricciones de memoria. ProfileEvent_AzureGetObject (UInt64) — Número de llamadas a GetObject de la API de Azure.

(UInt64) — Número de llamadas a GetObject de la API de Azure. ProfileEvent_AzureUpload (UInt64) — Número de llamadas a Upload de la API de Azure Blob Storage.

(UInt64) — Número de llamadas a Upload de la API de Azure Blob Storage. ProfileEvent_AzureStageBlock (UInt64) — Número de llamadas a StageBlock de la API de Azure Blob Storage.

(UInt64) — Número de llamadas a StageBlock de la API de Azure Blob Storage. ProfileEvent_AzureCommitBlockList (UInt64) — Número de llamadas a CommitBlockList de la API de Azure Blob Storage.

(UInt64) — Número de llamadas a CommitBlockList de la API de Azure Blob Storage. ProfileEvent_AzureCopyObject (UInt64) — Número de llamadas a CopyObject de la API de Azure Blob Storage.

(UInt64) — Número de llamadas a CopyObject de la API de Azure Blob Storage. ProfileEvent_AzureDeleteObjects (UInt64) — Número de llamadas a DeleteObject(s) de la API de Azure Blob Storage.

(UInt64) — Número de llamadas a DeleteObject(s) de la API de Azure Blob Storage. ProfileEvent_AzureListObjects (UInt64) — Número de llamadas a ListObjects de la API de Azure Blob Storage.

(UInt64) — Número de llamadas a ListObjects de la API de Azure Blob Storage. ProfileEvent_AzureGetProperties (UInt64) — Número de llamadas a GetProperties de la API de Azure Blob Storage.

(UInt64) — Número de llamadas a GetProperties de la API de Azure Blob Storage. ProfileEvent_AzureCreateContainer (UInt64) — Número de llamadas a CreateContainer de la API de Azure blob storage.

(UInt64) — Número de llamadas a CreateContainer de la API de Azure blob storage. ProfileEvent_DiskAzureGetObject (UInt64) — Número de llamadas a GetObject de la API de Disk Azure.

(UInt64) — Número de llamadas a GetObject de la API de Disk Azure. ProfileEvent_DiskAzureUpload (UInt64) — Número de llamadas a Upload de la API de Azure blob storage de Disk Azure

(UInt64) — Número de llamadas a Upload de la API de Azure blob storage de Disk Azure ProfileEvent_DiskAzureStageBlock (UInt64) — Número de llamadas a StageBlock de la API de Azure blob storage de Disk Azure

(UInt64) — Número de llamadas a StageBlock de la API de Azure blob storage de Disk Azure ProfileEvent_DiskAzureCommitBlockList (UInt64) — Número de llamadas a CommitBlockList de la API de Azure blob storage de Disk Azure

(UInt64) — Número de llamadas a CommitBlockList de la API de Azure blob storage de Disk Azure ProfileEvent_DiskAzureCopyObject (UInt64) — Número de llamadas a CopyObject de la API de Azure blob storage de Disk Azure

(UInt64) — Número de llamadas a CopyObject de la API de Azure blob storage de Disk Azure ProfileEvent_DiskAzureListObjects (UInt64) — Número de llamadas a ListObjects de la API de Azure blob storage de Disk Azure.

(UInt64) — Número de llamadas a ListObjects de la API de Azure blob storage de Disk Azure. ProfileEvent_DiskAzureDeleteObjects (UInt64) — Número de llamadas a DeleteObject(s) de la API de Azure blob storage.

(UInt64) — Número de llamadas a DeleteObject(s) de la API de Azure blob storage. ProfileEvent_DiskAzureGetProperties (UInt64) — Número de llamadas a GetProperties de la API de Azure blob storage de Disk Azure.

(UInt64) — Número de llamadas a GetProperties de la API de Azure blob storage de Disk Azure. ProfileEvent_DiskAzureCreateContainer (UInt64) — Número de llamadas a CreateContainer de la API de Azure blob storage de Disk Azure.

(UInt64) — Número de llamadas a CreateContainer de la API de Azure blob storage de Disk Azure. ProfileEvent_ReadBufferFromAzureMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a leer desde Azure.

(UInt64) — Tiempo dedicado a leer desde Azure. ProfileEvent_ReadBufferFromAzureInitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a inicializar la conexión con Azure.

(UInt64) — Tiempo dedicado a inicializar la conexión con Azure. ProfileEvent_ReadBufferFromAzureBytes (UInt64) — Bytes leídos desde Azure.

(UInt64) — Bytes leídos desde Azure. ProfileEvent_ReadBufferFromAzureRequestsErrors (UInt64) — Número de excepciones durante la lectura desde Azure

(UInt64) — Número de excepciones durante la lectura desde Azure ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheHits (UInt64) — Número de veces que la lectura desde la caché del sistema de archivos encontró datos en la caché.

(UInt64) — Número de veces que la lectura desde la caché del sistema de archivos encontró datos en la caché. ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheMisses (UInt64) — Número de veces que la lectura desde la caché del sistema de archivos no encontró datos en la caché.

(UInt64) — Número de veces que la lectura desde la caché del sistema de archivos no encontró datos en la caché. ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromSourceMicroseconds (UInt64) — Tiempo de lectura desde el origen de la caché del sistema de archivos (desde un sistema de archivos remoto, etc.)

(UInt64) — Tiempo de lectura desde el origen de la caché del sistema de archivos (desde un sistema de archivos remoto, etc.) ProfileEvent_CachedReadBufferWaitReadBufferMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar el búfer de lectura interno (incluye la espera de la caché)

(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar el búfer de lectura interno (incluye la espera de la caché) ProfileEvent_CachedReadBufferPredownloadedFromSourceMicroseconds (UInt64) — Tiempo de lectura desde el origen de la caché del sistema de archivos para la predescarga (desde un sistema de archivos remoto, etc.)

(UInt64) — Tiempo de lectura desde el origen de la caché del sistema de archivos para la predescarga (desde un sistema de archivos remoto, etc.) ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheMicroseconds (UInt64) — Tiempo de lectura desde la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Tiempo de lectura desde la caché del sistema de archivos ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromSourceBytes (UInt64) — Bytes leídos desde el origen de la caché del sistema de archivos (desde un sistema de archivos remoto, etc.)

(UInt64) — Bytes leídos desde el origen de la caché del sistema de archivos (desde un sistema de archivos remoto, etc.) ProfileEvent_CachedReadBufferPredownloadedFromSourceBytes (UInt64) — Bytes leídos desde el origen de la caché del sistema de archivos para la predescarga (desde un sistema de archivos remoto, etc.)

(UInt64) — Bytes leídos desde el origen de la caché del sistema de archivos para la predescarga (desde un sistema de archivos remoto, etc.) ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes (UInt64) — Bytes leídos desde la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Bytes leídos desde la caché del sistema de archivos ProfileEvent_CachedReadBufferPredownloadedBytes (UInt64) — Bytes leídos desde el origen de la caché del sistema de archivos. Los segmentos de la caché se leen completos de izquierda a derecha; puede que sea necesario predescargar alguna parte del segmento que no sea relevante para la tarea actual solo para llegar a los datos necesarios

(UInt64) — Bytes leídos desde el origen de la caché del sistema de archivos. Los segmentos de la caché se leen completos de izquierda a derecha; puede que sea necesario predescargar alguna parte del segmento que no sea relevante para la tarea actual solo para llegar a los datos necesarios ProfileEvent_CachedReadBufferCacheWriteBytes (UInt64) — Bytes escritos desde el origen (sistema de archivos remoto, etc.) en la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Bytes escritos desde el origen (sistema de archivos remoto, etc.) en la caché del sistema de archivos ProfileEvent_CachedReadBufferCacheWriteMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a escribir datos en la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Tiempo dedicado a escribir datos en la caché del sistema de archivos ProfileEvent_CachedReadBufferCreateBufferMicroseconds (UInt64) — Tiempo de preparación del búfer

(UInt64) — Tiempo de preparación del búfer ProfileEvent_CachedWriteBufferCacheWriteBytes (UInt64) — Bytes escritos desde el origen (remote fs, etc.) en la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Bytes escritos desde el origen (remote fs, etc.) en la caché del sistema de archivos ProfileEvent_CachedWriteBufferCacheWriteMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a escribir datos en la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Tiempo dedicado a escribir datos en la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FilesystemCacheLoadMetadataMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a cargar los metadatos de la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Tiempo dedicado a cargar los metadatos de la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FilesystemCacheEvictedBytes (UInt64) — Número de bytes expulsados de la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Número de bytes expulsados de la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FilesystemCacheCreatedKeyDirectories (UInt64) — Número de directorios de claves creados

(UInt64) — Número de directorios de claves creados ProfileEvent_FilesystemCacheEvictedFileSegments (UInt64) — Número de segmentos de archivo expulsados de la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Número de segmentos de archivo expulsados de la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FilesystemCacheDowngradedFileSegments (UInt64) — Número de segmentos de archivo degradados (movidos) de la cola protegida a la cola de prueba en la política de caché SLRU. Se trata de un movimiento interno dentro de la caché, no de una expulsión.

(UInt64) — Número de segmentos de archivo degradados (movidos) de la cola protegida a la cola de prueba en la política de caché SLRU. Se trata de un movimiento interno dentro de la caché, no de una expulsión. ProfileEvent_FilesystemCacheBackgroundDownloadQueuePush (UInt64) — Número de segmentos de archivo enviados a descarga en segundo plano en la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Número de segmentos de archivo enviados a descarga en segundo plano en la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionSkippedFileSegments (UInt64) — Número de segmentos de archivo omitidos para expulsión por estar en un estado no liberable

(UInt64) — Número de segmentos de archivo omitidos para expulsión por estar en un estado no liberable ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionSkippedEvictingFileSegments (UInt64) — Número de segmentos de archivo omitidos para expulsión por estar en estado de expulsión

(UInt64) — Número de segmentos de archivo omitidos para expulsión por estar en estado de expulsión ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionSkippedMovingFileSegments (UInt64) — Número de segmentos de archivo omitidos para expulsión por estar en estado de movimiento

(UInt64) — Número de segmentos de archivo omitidos para expulsión por estar en estado de movimiento ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionTries (UInt64) — Número de intentos de expulsión de la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Número de intentos de expulsión de la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionReusedIterator (UInt64) — Número de reutilizaciones del iterador de la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Número de reutilizaciones del iterador de la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FilesystemCacheLockKeyMicroseconds (UInt64) — Tiempo de bloqueo de la clave de caché

(UInt64) — Tiempo de bloqueo de la clave de caché ProfileEvent_FilesystemCacheLockMetadataMicroseconds (UInt64) — Tiempo de bloqueo de los metadatos de la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Tiempo de bloqueo de los metadatos de la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FilesystemCachePriorityWriteLockMicroseconds (UInt64) — Tiempo de bloqueo de la caché del sistema de archivos para escritura en la cola de prioridad

(UInt64) — Tiempo de bloqueo de la caché del sistema de archivos para escritura en la cola de prioridad ProfileEvent_FilesystemCachePriorityReadLockMicroseconds (UInt64) — Tiempo de bloqueo de la caché del sistema de archivos para lectura en la cola de prioridad

(UInt64) — Tiempo de bloqueo de la caché del sistema de archivos para lectura en la cola de prioridad ProfileEvent_FilesystemCacheStateLockMicroseconds (UInt64) — Tiempo de bloqueo del estado de la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Tiempo de bloqueo del estado de la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FilesystemCacheReserveMicroseconds (UInt64) — Tiempo de reserva de espacio en la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Tiempo de reserva de espacio en la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FilesystemCacheReserveAttempts (UInt64) — Número de intentos de reserva de espacio en la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Número de intentos de reserva de espacio en la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FilesystemCacheEvictMicroseconds (UInt64) — Tiempo de expulsión de la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Tiempo de expulsión de la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FilesystemCacheGetOrSetMicroseconds (UInt64) — Tiempo de getOrSet() de la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Tiempo de getOrSet() de la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FilesystemCacheGetMicroseconds (UInt64) — Tiempo de get() de la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Tiempo de get() de la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FilesystemCacheBackgroundEvictedFileSegments (UInt64) — Número de segmentos de archivo desalojados por el hilo en segundo plano

(UInt64) — Número de segmentos de archivo desalojados por el hilo en segundo plano ProfileEvent_FilesystemCacheBackgroundEvictedBytes (UInt64) — Número de bytes desalojados por el hilo en segundo plano

(UInt64) — Número de bytes desalojados por el hilo en segundo plano ProfileEvent_FilesystemCacheCheckCorrectness (UInt64) — Número de veces que se llamó a FileCache::assertCacheCorrectness

(UInt64) — Número de veces que se llamó a FileCache::assertCacheCorrectness ProfileEvent_FilesystemCacheCheckCorrectnessMicroseconds (UInt64) — Tiempo que tarda FileCache::assertCacheCorrectness

(UInt64) — Tiempo que tarda FileCache::assertCacheCorrectness ProfileEvent_FileSegmentWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera en el estado DOWNLOADING

(UInt64) — Tiempo de espera en el estado DOWNLOADING ProfileEvent_FileSegmentCompleteMicroseconds (UInt64) — Duración de FileSegment::complete() en la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Duración de FileSegment::complete() en la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FileSegmentLockMicroseconds (UInt64) — Tiempo de bloqueo del segmento de archivo

(UInt64) — Tiempo de bloqueo del segmento de archivo ProfileEvent_FileSegmentWriteMicroseconds (UInt64) — Tiempo de write() del segmento de archivo

(UInt64) — Tiempo de write() del segmento de archivo ProfileEvent_FileSegmentIncreasePriorityMicroseconds (UInt64) — Tiempo para aumentar la prioridad del segmento de archivo

(UInt64) — Tiempo para aumentar la prioridad del segmento de archivo ProfileEvent_FileSegmentRemoveMicroseconds (UInt64) — Tiempo de remove() del segmento de archivo

(UInt64) — Tiempo de remove() del segmento de archivo ProfileEvent_FileSegmentHolderCompleteMicroseconds (UInt64) — Tiempo de complete() del contenedor de segmentos de archivo

(UInt64) — Tiempo de complete() del contenedor de segmentos de archivo ProfileEvent_FileSegmentFailToIncreasePriority (UInt64) — Número de veces que no se aumentó la prioridad debido a una alta contención en el bloqueo de la caché

(UInt64) — Número de veces que no se aumentó la prioridad debido a una alta contención en el bloqueo de la caché ProfileEvent_FilesystemCacheFailToReserveSpaceBecauseOfLockContention (UInt64) — Número de veces que se omitió la reserva de espacio debido a una alta contención en el bloqueo de la caché

(UInt64) — Número de veces que se omitió la reserva de espacio debido a una alta contención en el bloqueo de la caché ProfileEvent_FilesystemCacheFailToReserveSpaceBecauseOfCacheResize (UInt64) — Número de veces que se omitió la reserva de espacio porque se estaba redimensionando la caché

(UInt64) — Número de veces que se omitió la reserva de espacio porque se estaba redimensionando la caché ProfileEvent_FilesystemCacheHoldFileSegments (UInt64) — Recuento de segmentos de archivo retenidos en la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Recuento de segmentos de archivo retenidos en la caché del sistema de archivos ProfileEvent_FilesystemCacheUnusedHoldFileSegments (UInt64) — Recuento de segmentos de archivo retenidos en la caché del sistema de archivos, pero no utilizados (debido a un reposicionamiento o a LIMIT n, etc.)

(UInt64) — Recuento de segmentos de archivo retenidos en la caché del sistema de archivos, pero no utilizados (debido a un reposicionamiento o a LIMIT n, etc.) ProfileEvent_FilesystemCacheFreeSpaceKeepingThreadRun (UInt64) — Número de veces que el hilo en segundo plano ejecutó la tarea de mantenimiento del espacio libre

(UInt64) — Número de veces que el hilo en segundo plano ejecutó la tarea de mantenimiento del espacio libre ProfileEvent_FilesystemCacheFreeSpaceKeepingThreadWorkMilliseconds (UInt64) — Tiempo durante el cual el hilo en segundo plano ejecutó la tarea de mantenimiento del espacio libre

(UInt64) — Tiempo durante el cual el hilo en segundo plano ejecutó la tarea de mantenimiento del espacio libre ProfileEvent_FilesystemCacheFailedEvictionCandidates (UInt64) — Número de segmentos de archivo que, inesperadamente, no pudieron desalojarse durante el desalojo dinámico de la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Número de segmentos de archivo que, inesperadamente, no pudieron desalojarse durante el desalojo dinámico de la caché del sistema de archivos ProfileEvent_RemoteFSSeeks (UInt64) — Número total de reposicionamientos del búfer asíncrono

(UInt64) — Número total de reposicionamientos del búfer asíncrono ProfileEvent_RemoteFSPrefetches (UInt64) — Número de precargas realizadas con lectura asíncrona desde el sistema de archivos remoto

(UInt64) — Número de precargas realizadas con lectura asíncrona desde el sistema de archivos remoto ProfileEvent_RemoteFSCancelledPrefetches (UInt64) — Número de precargas canceladas (debido a un reposicionamiento)

(UInt64) — Número de precargas canceladas (debido a un reposicionamiento) ProfileEvent_RemoteFSUnusedPrefetches (UInt64) — Número de precargas pendientes al destruir el búfer

(UInt64) — Número de precargas pendientes al destruir el búfer ProfileEvent_RemoteFSPrefetchedReads (UInt64) — Número de lecturas desde el búfer precargado

(UInt64) — Número de lecturas desde el búfer precargado ProfileEvent_RemoteFSPrefetchedBytes (UInt64) — Número de bytes del búfer precargado

(UInt64) — Número de bytes del búfer precargado ProfileEvent_RemoteFSUnprefetchedReads (UInt64) — Número de lecturas desde un búfer sin precarga

(UInt64) — Número de lecturas desde un búfer sin precarga ProfileEvent_RemoteFSUnprefetchedBytes (UInt64) — Número de bytes desde un búfer sin precarga

(UInt64) — Número de bytes desde un búfer sin precarga ProfileEvent_RemoteFSLazySeeks (UInt64) — Número de reposicionamientos diferidos

(UInt64) — Número de reposicionamientos diferidos ProfileEvent_RemoteFSSeeksWithReset (UInt64) — Número de reposicionamientos que provocan una nueva conexión

(UInt64) — Número de reposicionamientos que provocan una nueva conexión ProfileEvent_RemoteFSBuffers (UInt64) — Número de búferes creados para la lectura asíncrona desde un sistema de archivos remoto

(UInt64) — Número de búferes creados para la lectura asíncrona desde un sistema de archivos remoto ProfileEvent_MergeTreePrefetchedReadPoolInit (UInt64) — Tiempo dedicado a preparar tareas en MergeTreePrefetchedReadPool

(UInt64) — Tiempo dedicado a preparar tareas en MergeTreePrefetchedReadPool ProfileEvent_WaitPrefetchTaskMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar al lector con precarga

(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar al lector con precarga ProfileEvent_ThreadpoolReaderTaskMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a obtener los datos en la lectura asíncrona

(UInt64) — Tiempo dedicado a obtener los datos en la lectura asíncrona ProfileEvent_ThreadpoolReaderPrepareMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a la preparación (p. ej., llamada al método seek() del lector)

(UInt64) — Tiempo dedicado a la preparación (p. ej., llamada al método del lector) ProfileEvent_ThreadpoolReaderReadBytes (UInt64) — Bytes leídos por una tarea del thread pool en la lectura asíncrona

(UInt64) — Bytes leídos por una tarea del thread pool en la lectura asíncrona ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmit (UInt64) — Bytes leídos por una tarea del thread pool en la lectura asíncrona

(UInt64) — Bytes leídos por una tarea del thread pool en la lectura asíncrona ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitReadSynchronously (UInt64) — Número de veces que no se programó una tarea en el thread pool y se leyó de forma síncrona en su lugar

(UInt64) — Número de veces que no se programó una tarea en el thread pool y se leyó de forma síncrona en su lugar ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitReadSynchronouslyBytes (UInt64) — Número de bytes leídos de forma síncrona

(UInt64) — Número de bytes leídos de forma síncrona ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitReadSynchronouslyMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a leer de forma síncrona

(UInt64) — Tiempo dedicado a leer de forma síncrona ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitLookupInCacheMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a comprobar si el contenido está en caché

(UInt64) — Tiempo dedicado a comprobar si el contenido está en caché ProfileEvent_AsynchronousReaderIgnoredBytes (UInt64) — Número de bytes ignorados durante la lectura asíncrona

(UInt64) — Número de bytes ignorados durante la lectura asíncrona ProfileEvent_ReadBufferSeekCancelConnection (UInt64) — Número de reposicionamientos que provocan una nueva conexión (S3, HTTP)

(UInt64) — Número de reposicionamientos que provocan una nueva conexión (S3, HTTP) ProfileEvent_SleepFunctionCalls (UInt64) — Número de veces que se ha llamado a una función de suspensión ( sleep , sleepEachRow ).

(UInt64) — Número de veces que se ha llamado a una función de suspensión ( , ). ProfileEvent_SleepFunctionMicroseconds (UInt64) — Tiempo de suspensión configurado en una función de suspensión ( sleep , sleepEachRow ).

(UInt64) — Tiempo de suspensión configurado en una función de suspensión ( , ). ProfileEvent_SleepFunctionElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a suspender la ejecución en una función de suspensión ( sleep , sleepEachRow ).

(UInt64) — Tiempo dedicado a suspender la ejecución en una función de suspensión ( , ). ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheHit (UInt64) — Número de veces que la lectura dentro de ThreadPoolReader se realizó desde la page cache.

(UInt64) — Número de veces que la lectura dentro de ThreadPoolReader se realizó desde la page cache. ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheHitBytes (UInt64) — Número de bytes leídos dentro de ThreadPoolReader cuando se realizó desde la page cache.

(UInt64) — Número de bytes leídos dentro de ThreadPoolReader cuando se realizó desde la page cache. ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheHitElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a leer datos desde la page cache en ThreadPoolReader.

(UInt64) — Tiempo dedicado a leer datos desde la page cache en ThreadPoolReader. ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheMiss (UInt64) — Número de veces que la lectura dentro de ThreadPoolReader no se realizó desde la page cache y se delegó al thread pool.

(UInt64) — Número de veces que la lectura dentro de ThreadPoolReader no se realizó desde la page cache y se delegó al thread pool. ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheMissBytes (UInt64) — Número de bytes leídos dentro de ThreadPoolReader cuando la lectura no se realizó desde la page cache y se delegó al thread pool.

(UInt64) — Número de bytes leídos dentro de ThreadPoolReader cuando la lectura no se realizó desde la page cache y se delegó al thread pool. ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheMissElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a leer datos dentro del trabajo asíncrono en ThreadPoolReader cuando la lectura no se realizó desde la caché de páginas.

(UInt64) — Tiempo dedicado a leer datos dentro del trabajo asíncrono en ThreadPoolReader cuando la lectura no se realizó desde la caché de páginas. ProfileEvent_AsynchronousReadWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas asíncronas en la lectura local asíncrona.

(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas asíncronas en la lectura local asíncrona. ProfileEvent_SynchronousReadWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas síncronas en la lectura local asíncrona.

(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas síncronas en la lectura local asíncrona. ProfileEvent_AsynchronousRemoteReadWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas remotas asíncronas.

(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas remotas asíncronas. ProfileEvent_SynchronousRemoteReadWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas remotas síncronas.

(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas remotas síncronas. ProfileEvent_ExternalDataSourceLocalCacheReadBytes (UInt64) — Bytes leídos del búfer de caché local en RemoteReadBufferCache

(UInt64) — Bytes leídos del búfer de caché local en RemoteReadBufferCache ProfileEvent_MainConfigLoads (UInt64) — Número de veces que se recargó la configuración principal.

(UInt64) — Número de veces que se recargó la configuración principal. ProfileEvent_AggregationPreallocatedElementsInHashTables (UInt64) — Cantidad de elementos preasignados en tablas hash para la agregación.

(UInt64) — Cantidad de elementos preasignados en tablas hash para la agregación. ProfileEvent_AggregationHashTablesInitializedAsTwoLevel (UInt64) — Cantidad de tablas hash inicializadas como de dos niveles para la agregación.

(UInt64) — Cantidad de tablas hash inicializadas como de dos niveles para la agregación. ProfileEvent_AggregationOptimizedEqualRangesOfKeys (UInt64) — Número de bloques en los que se aplicó la optimización de rangos iguales de claves

(UInt64) — Número de bloques en los que se aplicó la optimización de rangos iguales de claves ProfileEvent_HashJoinPreallocatedElementsInHashTables (UInt64) — Cantidad de elementos preasignados en tablas hash para hash join.

(UInt64) — Cantidad de elementos preasignados en tablas hash para hash join. ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheHit (UInt64) — Número de veces que una solicitud de metadatos de almacenamiento de objetos se resolvió desde la caché sin realizar una solicitud a Keeper

(UInt64) — Número de veces que una solicitud de metadatos de almacenamiento de objetos se resolvió desde la caché sin realizar una solicitud a Keeper ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheMiss (UInt64) — Número de veces que una solicitud de metadatos de almacenamiento de objetos tuvo que resolverse desde Keeper

(UInt64) — Número de veces que una solicitud de metadatos de almacenamiento de objetos tuvo que resolverse desde Keeper ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheTooManyInvalidated (UInt64) — Número de veces que la caché del sistema de archivos devolvió demasiadas entradas invalidadas

(UInt64) — Número de veces que la caché del sistema de archivos devolvió demasiadas entradas invalidadas ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheUpdateMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a actualizar la caché, incluida la espera de respuestas de Keeper

(UInt64) — Tiempo total dedicado a actualizar la caché, incluida la espera de respuestas de Keeper ProfileEvent_MetadataFromKeeperUpdateCacheOneLevel (UInt64) — Número de veces que se realizó una actualización de la caché para un nivel del árbol de directorios

(UInt64) — Número de veces que se realizó una actualización de la caché para un nivel del árbol de directorios ProfileEvent_MetadataFromKeeperTransactionCommit (UInt64) — Número de veces que se intentó el commit de una transacción de metadatos

(UInt64) — Número de veces que se intentó el commit de una transacción de metadatos ProfileEvent_MetadataFromKeeperTransactionCommitRetry (UInt64) — Número de veces que se reintentó el commit de una transacción de metadatos

(UInt64) — Número de veces que se reintentó el commit de una transacción de metadatos ProfileEvent_MetadataFromKeeperCleanupTransactionCommit (UInt64) — Número de veces que se intentó el commit de una transacción de metadatos para la limpieza de objetos eliminados

(UInt64) — Número de veces que se intentó el commit de una transacción de metadatos para la limpieza de objetos eliminados ProfileEvent_MetadataFromKeeperCleanupTransactionCommitRetry (UInt64) — Número de veces que se reintentó el commit de una transacción de metadatos para la limpieza de objetos eliminados

(UInt64) — Número de veces que se reintentó el commit de una transacción de metadatos para la limpieza de objetos eliminados ProfileEvent_MetadataFromKeeperOperations (UInt64) — Número de veces que se realizó una solicitud a Keeper

(UInt64) — Número de veces que se realizó una solicitud a Keeper ProfileEvent_MetadataFromKeeperIndividualOperations (UInt64) — Número de rutas leídas o escritas mediante solicitudes individuales o múltiples a Keeper

(UInt64) — Número de rutas leídas o escritas mediante solicitudes individuales o múltiples a Keeper ProfileEvent_MetadataFromKeeperIndividualOperationsMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a solicitudes individuales o múltiples a Keeper

(UInt64) — Tiempo dedicado a solicitudes individuales o múltiples a Keeper ProfileEvent_MetadataFromKeeperReconnects (UInt64) — Número de veces que se volvió a establecer la conexión con Keeper

(UInt64) — Número de veces que se volvió a establecer la conexión con Keeper ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupObjects (UInt64) — Número de veces que una tarea en segundo plano realizó la limpieza de un objeto eliminado antiguo

(UInt64) — Número de veces que una tarea en segundo plano realizó la limpieza de un objeto eliminado antiguo ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupTransactions (UInt64) — Número de veces que una tarea en segundo plano limpió un token de idempotencia de transacción antiguo

(UInt64) — Número de veces que una tarea en segundo plano limpió un token de idempotencia de transacción antiguo ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupBlobs (UInt64) — Número de veces que una tarea en segundo plano limpió una parte vacía del diseño de un blob

(UInt64) — Número de veces que una tarea en segundo plano limpió una parte vacía del diseño de un blob ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupErrors (UInt64) — Número de veces que se produjo un error en una tarea de limpieza en segundo plano

(UInt64) — Número de veces que se produjo un error en una tarea de limpieza en segundo plano ProfileEvent_BlobKillerThreadRuns (UInt64) — Número de ejecuciones del hilo BlobKiller

(UInt64) — Número de ejecuciones del hilo BlobKiller ProfileEvent_BlobKillerThreadLockedBlobs (UInt64) — Número de blobs devueltos desde el almacenamiento de metadatos

(UInt64) — Número de blobs devueltos desde el almacenamiento de metadatos ProfileEvent_BlobKillerThreadRemoveTasks (UInt64) — Número de tareas de eliminación creadas por BlobKiller

(UInt64) — Número de tareas de eliminación creadas por BlobKiller ProfileEvent_BlobKillerThreadRemovedBlobs (UInt64) — Número de blobs eliminados por BlobKiller

(UInt64) — Número de blobs eliminados por BlobKiller ProfileEvent_BlobKillerThreadRecordedBlobs (UInt64) — Número de blobs cuya eliminación por BlobKiller se registró en el almacenamiento de metadatos

(UInt64) — Número de blobs cuya eliminación por BlobKiller se registró en el almacenamiento de metadatos ProfileEvent_BlobKillerThreadLockBlobsErrors (UInt64) — Número de errores de bloqueo de blobs ocurridos durante la ejecución de BlobKiller

(UInt64) — Número de errores de bloqueo de blobs ocurridos durante la ejecución de BlobKiller ProfileEvent_BlobKillerThreadRemoveBlobsErrors (UInt64) — Número de errores al eliminar blobs ocurridos durante la ejecución de BlobKiller

(UInt64) — Número de errores al eliminar blobs ocurridos durante la ejecución de BlobKiller ProfileEvent_BlobKillerThreadRecordBlobsErrors (UInt64) — Número de errores al registrar blobs ocurridos durante la ejecución de BlobKiller

(UInt64) — Número de errores al registrar blobs ocurridos durante la ejecución de BlobKiller ProfileEvent_BlobCopierThreadRuns (UInt64) — Número de ejecuciones del hilo BlobCopier

(UInt64) — Número de ejecuciones del hilo BlobCopier ProfileEvent_BlobCopierThreadLockedBlobs (UInt64) — Número de blobs devueltos desde el almacenamiento de metadatos

(UInt64) — Número de blobs devueltos desde el almacenamiento de metadatos ProfileEvent_BlobCopierThreadReplicatedBlobs (UInt64) — Número de blobs replicados por BlobCopier

(UInt64) — Número de blobs replicados por BlobCopier ProfileEvent_BlobCopierThreadRecordedBlobs (UInt64) — Número de blobs cuya replicación por BlobCopier se registró en el almacenamiento de metadatos

(UInt64) — Número de blobs cuya replicación por BlobCopier se registró en el almacenamiento de metadatos ProfileEvent_BlobCopierThreadLockBlobsErrors (UInt64) — Número de errores de bloqueo de blobs ocurridos durante la ejecución de BlobCopier

(UInt64) — Número de errores de bloqueo de blobs ocurridos durante la ejecución de BlobCopier ProfileEvent_BlobCopierThreadReplicateBlobsErrors (UInt64) — Número de errores de replicación de blobs ocurridos durante la ejecución de BlobCopier

(UInt64) — Número de errores de replicación de blobs ocurridos durante la ejecución de BlobCopier ProfileEvent_BlobCopierThreadRecordBlobsErrors (UInt64) — Número de errores al registrar blobs ocurridos durante la ejecución de BlobCopier

(UInt64) — Número de errores al registrar blobs ocurridos durante la ejecución de BlobCopier ProfileEvent_SharedMergeTreeMetadataCacheHintLoadedFromCache (UInt64) — Número de veces que se encontró una sugerencia de caché de metadatos sin recurrir a Keeper

(UInt64) — Número de veces que se encontró una sugerencia de caché de metadatos sin recurrir a Keeper ProfileEvent_KafkaRebalanceRevocations (UInt64) — Número de revocaciones de particiones (la primera etapa del reequilibrado del grupo de consumidores)

(UInt64) — Número de revocaciones de particiones (la primera etapa del reequilibrado del grupo de consumidores) ProfileEvent_KafkaRebalanceAssignments (UInt64) — Número de asignaciones de particiones (la etapa final del reequilibrado del grupo de consumidores)

(UInt64) — Número de asignaciones de particiones (la etapa final del reequilibrado del grupo de consumidores) ProfileEvent_KafkaRebalanceErrors (UInt64) — Número de reequilibrados fallidos del grupo de consumidores

(UInt64) — Número de reequilibrados fallidos del grupo de consumidores ProfileEvent_KafkaMessagesPolled (UInt64) — Número de mensajes de Kafka obtenidos mediante poll desde librdkafka hacia ClickHouse

(UInt64) — Número de mensajes de Kafka obtenidos mediante poll desde librdkafka hacia ClickHouse ProfileEvent_KafkaMessagesRead (UInt64) — Número de mensajes de Kafka ya procesados por ClickHouse

(UInt64) — Número de mensajes de Kafka ya procesados por ClickHouse ProfileEvent_KafkaMessagesFailed (UInt64) — Número de mensajes de Kafka que ClickHouse no pudo analizar

(UInt64) — Número de mensajes de Kafka que ClickHouse no pudo analizar ProfileEvent_KafkaRowsRead (UInt64) — Número de filas analizadas a partir de mensajes de Kafka

(UInt64) — Número de filas analizadas a partir de mensajes de Kafka ProfileEvent_KafkaRowsRejected (UInt64) — Número de filas analizadas que posteriormente fueron rechazadas (debido a reequilibrios, errores o motivos similares). Esas filas se volverán a consumir después del reequilibrio.

(UInt64) — Número de filas analizadas que posteriormente fueron rechazadas (debido a reequilibrios, errores o motivos similares). Esas filas se volverán a consumir después del reequilibrio. ProfileEvent_KafkaDirectReads (UInt64) — Número de consultas directas desde tablas de Kafka desde el inicio del servidor

(UInt64) — Número de consultas directas desde tablas de Kafka desde el inicio del servidor ProfileEvent_KafkaBackgroundReads (UInt64) — Número de lecturas en segundo plano que alimentan vistas materializadas desde Kafka desde el inicio del servidor

(UInt64) — Número de lecturas en segundo plano que alimentan vistas materializadas desde Kafka desde el inicio del servidor ProfileEvent_KafkaCommits (UInt64) — Número de commits exitosos de desplazamientos consumidos en Kafka (normalmente debería ser el mismo que KafkaBackgroundReads)

(UInt64) — Número de commits exitosos de desplazamientos consumidos en Kafka (normalmente debería ser el mismo que KafkaBackgroundReads) ProfileEvent_KafkaCommitFailures (UInt64) — Número de commits fallidos de desplazamientos consumidos en Kafka (normalmente es una señal de cierta duplicación de datos)

(UInt64) — Número de commits fallidos de desplazamientos consumidos en Kafka (normalmente es una señal de cierta duplicación de datos) ProfileEvent_KafkaConsumerErrors (UInt64) — Número de errores informados por librdkafka durante los polls

(UInt64) — Número de errores informados por librdkafka durante los polls ProfileEvent_KafkaMVNotReady (UInt64) — Número de intentos fallidos de transmitir datos a una vista materializada que no está lista

(UInt64) — Número de intentos fallidos de transmitir datos a una vista materializada que no está lista ProfileEvent_KafkaWrites (UInt64) — Número de escrituras (inserts) en tablas de Kafka

(UInt64) — Número de escrituras (inserts) en tablas de Kafka ProfileEvent_KafkaRowsWritten (UInt64) — Número de filas insertadas en tablas de Kafka

(UInt64) — Número de filas insertadas en tablas de Kafka ProfileEvent_KafkaProducerFlushes (UInt64) — Número de flushes explícitos al productor de Kafka

(UInt64) — Número de flushes explícitos al productor de Kafka ProfileEvent_KafkaMessagesProduced (UInt64) — Número de mensajes producidos en Kafka

(UInt64) — Número de mensajes producidos en Kafka ProfileEvent_KafkaProducerErrors (UInt64) — Número de errores durante la producción de mensajes en Kafka

(UInt64) — Número de errores durante la producción de mensajes en Kafka ProfileEvent_ScalarSubqueriesGlobalCacheHit (UInt64) — Número de veces que una lectura de una subconsulta escalar se realizó usando la caché global

(UInt64) — Número de veces que una lectura de una subconsulta escalar se realizó usando la caché global ProfileEvent_ScalarSubqueriesLocalCacheHit (UInt64) — Número de veces que una lectura de una subconsulta escalar se realizó usando la caché local

(UInt64) — Número de veces que una lectura de una subconsulta escalar se realizó usando la caché local ProfileEvent_ScalarSubqueriesCacheMiss (UInt64) — Número de veces que una lectura de una subconsulta escalar no estaba en caché y tuvo que calcularse por completo

(UInt64) — Número de veces que una lectura de una subconsulta escalar no estaba en caché y tuvo que calcularse por completo ProfileEvent_SchemaInferenceCacheHits (UInt64) — Número de veces que la fuente solicitada se encuentra en la caché de esquemas

(UInt64) — Número de veces que la fuente solicitada se encuentra en la caché de esquemas ProfileEvent_SchemaInferenceCacheSchemaHits (UInt64) — Número de veces que el esquema se encuentra en la caché de esquemas durante la inferencia de esquemas

(UInt64) — Número de veces que el esquema se encuentra en la caché de esquemas durante la inferencia de esquemas ProfileEvent_SchemaInferenceCacheNumRowsHits (UInt64) — Número de veces que el número de filas se encuentra en la caché de esquemas durante el conteo a partir de archivos

(UInt64) — Número de veces que el número de filas se encuentra en la caché de esquemas durante el conteo a partir de archivos ProfileEvent_SchemaInferenceCacheMisses (UInt64) — Número de veces que la fuente solicitada no está en la caché de esquemas

(UInt64) — Número de veces que la fuente solicitada no está en la caché de esquemas ProfileEvent_SchemaInferenceCacheSchemaMisses (UInt64) — Número de veces que la fuente solicitada está en caché, pero el esquema no está en caché durante la inferencia de esquemas

(UInt64) — Número de veces que la fuente solicitada está en caché, pero el esquema no está en caché durante la inferencia de esquemas ProfileEvent_SchemaInferenceCacheNumRowsMisses (UInt64) — Número de veces que la fuente solicitada está en caché, pero el número de filas no está en caché durante el conteo a partir de archivos

(UInt64) — Número de veces que la fuente solicitada está en caché, pero el número de filas no está en caché durante el conteo a partir de archivos ProfileEvent_SchemaInferenceCacheEvictions (UInt64) — Número de veces que un esquema de la caché fue expulsado debido a un desbordamiento

(UInt64) — Número de veces que un esquema de la caché fue expulsado debido a un desbordamiento ProfileEvent_SchemaInferenceCacheInvalidations (UInt64) — Número de veces que un esquema en caché dejó de ser válido debido a cambios en los datos

(UInt64) — Número de veces que un esquema en caché dejó de ser válido debido a cambios en los datos ProfileEvent_KeeperPacketsSent (UInt64) — Paquetes enviados por el servidor Keeper

(UInt64) — Paquetes enviados por el servidor Keeper ProfileEvent_KeeperPacketsReceived (UInt64) — Paquetes recibidos por el servidor Keeper

(UInt64) — Paquetes recibidos por el servidor Keeper ProfileEvent_KeeperRequestTotal (UInt64) — Número total de solicitudes en el servidor Keeper

(UInt64) — Número total de solicitudes en el servidor Keeper ProfileEvent_KeeperRequestTotalWithSubrequests (UInt64) — Número total de solicitudes en el servidor Keeper, contando cada subsolicitud dentro de una solicitud múltiple

(UInt64) — Número total de solicitudes en el servidor Keeper, contando cada subsolicitud dentro de una solicitud múltiple ProfileEvent_KeeperLatency (UInt64) — Latencia de Keeper

(UInt64) — Latencia de Keeper ProfileEvent_KeeperTotalElapsedMicroseconds (UInt64) — Latencia total de Keeper para una sola solicitud

(UInt64) — Latencia total de Keeper para una sola solicitud ProfileEvent_KeeperProcessElapsedMicroseconds (UInt64) — Latencia de commit de Keeper para una sola solicitud

(UInt64) — Latencia de commit de Keeper para una sola solicitud ProfileEvent_KeeperPreprocessElapsedMicroseconds (UInt64) — Latencia de preprocesamiento de Keeper para una sola solicitud

(UInt64) — Latencia de preprocesamiento de Keeper para una sola solicitud ProfileEvent_KeeperStorageLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de almacenamiento de Keeper

(UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de almacenamiento de Keeper ProfileEvent_KeeperStorageSharedLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo compartido de almacenamiento de Keeper

(UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo compartido de almacenamiento de Keeper ProfileEvent_KeeperChangelogLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo del changelog de Keeper

(UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo del changelog de Keeper ProfileEvent_KeeperServerWriteLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de escritura del servidor Keeper

(UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de escritura del servidor Keeper ProfileEvent_KeeperSessionCallbackLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de callback de sesión de Keeper

(UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de callback de sesión de Keeper ProfileEvent_KeeperReadRequestQueueLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de la cola de solicitudes de lectura de Keeper

(UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de la cola de solicitudes de lectura de Keeper ProfileEvent_KeeperProcessAndResponsesLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de procesamiento y respuestas de Keeper

(UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de procesamiento y respuestas de Keeper ProfileEvent_KeeperCommitWaitElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera hasta que se haga commit de un determinado log

(UInt64) — Tiempo de espera hasta que se haga commit de un determinado log ProfileEvent_KeeperBatchMaxCount (UInt64) — Número de veces que el tamaño del lote estuvo limitado por la cantidad

(UInt64) — Número de veces que el tamaño del lote estuvo limitado por la cantidad ProfileEvent_KeeperBatchMaxTotalSize (UInt64) — Número de veces que el tamaño del lote estuvo limitado por el tamaño total en bytes

(UInt64) — Número de veces que el tamaño del lote estuvo limitado por el tamaño total en bytes ProfileEvent_KeeperReadBatchCount (UInt64) — Número de lotes de solicitudes de lectura procesados por Keeper

(UInt64) — Número de lotes de solicitudes de lectura procesados por Keeper ProfileEvent_KeeperReadBatchTotalRequests (UInt64) — Número total de solicitudes de lectura procesadas en lotes por Keeper

(UInt64) — Número total de solicitudes de lectura procesadas en lotes por Keeper ProfileEvent_KeeperCommits (UInt64) — Número de commits exitosos

(UInt64) — Número de commits exitosos ProfileEvent_KeeperCommitsFailed (UInt64) — Número de commits fallidos

(UInt64) — Número de commits fallidos ProfileEvent_KeeperSnapshotCreations (UInt64) — Número de creaciones de instantáneas

(UInt64) — Número de creaciones de instantáneas ProfileEvent_KeeperSnapshotCreationsFailed (UInt64) — Número de creaciones de instantáneas fallidas

(UInt64) — Número de creaciones de instantáneas fallidas ProfileEvent_KeeperSnapshotApplys (UInt64) — Número de aplicaciones de instantáneas

(UInt64) — Número de aplicaciones de instantáneas ProfileEvent_KeeperSnapshotApplysFailed (UInt64) — Número de aplicaciones de instantáneas fallidas

(UInt64) — Número de aplicaciones de instantáneas fallidas ProfileEvent_KeeperReadSnapshot (UInt64) — Número de lecturas de snapshot completadas

(UInt64) — Número de lecturas de snapshot completadas ProfileEvent_KeeperReadSnapshotObject (UInt64) — Número de objetos de snapshot enviados a followers

(UInt64) — Número de objetos de snapshot enviados a followers ProfileEvent_KeeperReadSnapshotFailed (UInt64) — Número de lecturas de snapshot fallidas

(UInt64) — Número de lecturas de snapshot fallidas ProfileEvent_KeeperSnapshotRemoteLoaderErrors (UInt64) — Número de errores de lectura remota en RemoteSnapshotLoader al servir un snapshot a un follower

(UInt64) — Número de errores de lectura remota en RemoteSnapshotLoader al servir un snapshot a un follower ProfileEvent_KeeperSaveSnapshotObject (UInt64) — Número de objetos de snapshot recibidos del leader

(UInt64) — Número de objetos de snapshot recibidos del leader ProfileEvent_KeeperSaveSnapshotFailed (UInt64) — Número de guardados de snapshot fallidos

(UInt64) — Número de guardados de snapshot fallidos ProfileEvent_KeeperSaveSnapshot (UInt64) — Número de guardados de snapshot

(UInt64) — Número de guardados de snapshot ProfileEvent_KeeperCreateRequest (UInt64) — Número de solicitudes de creación

(UInt64) — Número de solicitudes de creación ProfileEvent_KeeperRemoveRequest (UInt64) — Número de solicitudes de eliminación

(UInt64) — Número de solicitudes de eliminación ProfileEvent_KeeperSetRequest (UInt64) — Número de solicitudes de establecimiento

(UInt64) — Número de solicitudes de establecimiento ProfileEvent_KeeperReconfigRequest (UInt64) — Número de solicitudes de reconfiguración

(UInt64) — Número de solicitudes de reconfiguración ProfileEvent_KeeperCheckRequest (UInt64) — Número de solicitudes de comprobación

(UInt64) — Número de solicitudes de comprobación ProfileEvent_KeeperMultiRequest (UInt64) — Número de solicitudes múltiples

(UInt64) — Número de solicitudes múltiples ProfileEvent_KeeperMultiReadRequest (UInt64) — Número de solicitudes de lectura múltiple

(UInt64) — Número de solicitudes de lectura múltiple ProfileEvent_KeeperGetRequest (UInt64) — Número de solicitudes de obtención

(UInt64) — Número de solicitudes de obtención ProfileEvent_KeeperListRequest (UInt64) — Número de solicitudes de listado

(UInt64) — Número de solicitudes de listado ProfileEvent_KeeperListRecursiveRequest (UInt64) — Número de solicitudes recursivas de obtención de elementos secundarios

(UInt64) — Número de solicitudes recursivas de obtención de elementos secundarios ProfileEvent_KeeperExistsRequest (UInt64) — Número de solicitudes de existencia

(UInt64) — Número de solicitudes de existencia ProfileEvent_KeeperSetWatchesRequest (UInt64) — Número de solicitudes de establecimiento de watches

(UInt64) — Número de solicitudes de establecimiento de watches ProfileEvent_KeeperAddWatchRequest (UInt64) — Número de solicitudes de agregado de watches

(UInt64) — Número de solicitudes de agregado de watches ProfileEvent_KeeperRemoveWatchRequest (UInt64) — Número de solicitudes de remove watches

(UInt64) — Número de solicitudes de remove watches ProfileEvent_KeeperCheckWatchRequest (UInt64) — Número de solicitudes de remove watches

(UInt64) — Número de solicitudes de remove watches ProfileEvent_KeeperRequestRejectedDueToSoftMemoryLimitCount (UInt64) — Número de solicitudes rechazadas por superar el soft memory limit

(UInt64) — Número de solicitudes rechazadas por superar el soft memory limit ProfileEvent_KeeperStaleRequestsSkipped (UInt64) — Número de solicitudes de Keeper omitidas porque la sesión ya no está activa

(UInt64) — Número de solicitudes de Keeper omitidas porque la sesión ya no está activa ProfileEvent_KeeperLiveSessionsLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar para adquirir el bloqueo de sesiones activas de Keeper

(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar para adquirir el bloqueo de sesiones activas de Keeper ProfileEvent_OverflowBreak (UInt64) — Número de veces que el procesamiento de datos se canceló debido a la limitación de complejidad de la consulta con la configuración ’*_overflow_mode’ = ‘break’, y el resultado quedó incompleto.

(UInt64) — Número de veces que el procesamiento de datos se canceló debido a la limitación de complejidad de la consulta con la configuración ’*_overflow_mode’ = ‘break’, y el resultado quedó incompleto. ProfileEvent_OverflowThrow (UInt64) — Número de veces que el procesamiento de datos se canceló debido a la limitación de complejidad de la consulta con la configuración ’*_overflow_mode’ = ‘throw’ y se lanzó una excepción.

(UInt64) — Número de veces que el procesamiento de datos se canceló debido a la limitación de complejidad de la consulta con la configuración ’*_overflow_mode’ = ‘throw’ y se lanzó una excepción. ProfileEvent_OverflowAny (UInt64) — Número de veces que se aplicó un GROUP BY aproximado: cuando la agregación se realizó solo sobre las primeras ‘max_rows_to_group_by’ claves únicas y las demás claves se ignoraron debido a ‘group_by_overflow_mode’ = ‘any’.

(UInt64) — Número de veces que se aplicó un GROUP BY aproximado: cuando la agregación se realizó solo sobre las primeras ‘max_rows_to_group_by’ claves únicas y las demás claves se ignoraron debido a ‘group_by_overflow_mode’ = ‘any’. ProfileEvent_S3QueueSetFileProcessingMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en marcar el archivo como en procesamiento

(UInt64) — Tiempo empleado en marcar el archivo como en procesamiento ProfileEvent_S3QueueSetFileProcessedMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en marcar el archivo como procesado

(UInt64) — Tiempo empleado en marcar el archivo como procesado ProfileEvent_S3QueueSetFileFailedMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en marcar el archivo como fallido

(UInt64) — Tiempo empleado en marcar el archivo como fallido ProfileEvent_ObjectStorageQueueFailedFiles (UInt64) — Número de archivos cuyo procesamiento falló

(UInt64) — Número de archivos cuyo procesamiento falló ProfileEvent_ObjectStorageQueueProcessedFiles (UInt64) — Número de archivos procesados

(UInt64) — Número de archivos procesados ProfileEvent_ObjectStorageQueueCleanupMaxSetSizeOrTTLMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en marcar el archivo como fallido

(UInt64) — Tiempo empleado en marcar el archivo como fallido ProfileEvent_ObjectStorageQueuePullMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en leer los datos del archivo

(UInt64) — Tiempo empleado en leer los datos del archivo ProfileEvent_ObjectStorageQueueFailedToBatchSetProcessing (UInt64) — Número de veces que falló una solicitud por lotes para marcar archivos como en procesamiento

(UInt64) — Número de veces que falló una solicitud por lotes para marcar archivos como en procesamiento ProfileEvent_ObjectStorageQueueTrySetProcessingRequests (UInt64) — Número de veces que se intentó realizar una solicitud para marcar archivos como en procesamiento

(UInt64) — Número de veces que se intentó realizar una solicitud para marcar archivos como en procesamiento ProfileEvent_ObjectStorageQueueTrySetProcessingSucceeded (UInt64) — Número de veces que se marcó correctamente el archivo como en procesamiento

(UInt64) — Número de veces que se marcó correctamente el archivo como en procesamiento ProfileEvent_ObjectStorageQueueTrySetProcessingFailed (UInt64) — Número de veces que no se pudo marcar el archivo como en procesamiento

(UInt64) — Número de veces que no se pudo marcar el archivo como en procesamiento ProfileEvent_ObjectStorageQueueListedFiles (UInt64) — Número de archivos listados en StorageS3(Azure)Queue

(UInt64) — Número de archivos listados en StorageS3(Azure)Queue ProfileEvent_ObjectStorageQueueFilteredFiles (UInt64) — Número de archivos filtrados en StorageS3(Azure)Queue

(UInt64) — Número de archivos filtrados en StorageS3(Azure)Queue ProfileEvent_ObjectStorageQueueReadFiles (UInt64) — Número de archivos leídos (no equivale al número de archivos realmente insertados)

(UInt64) — Número de archivos leídos (no equivale al número de archivos realmente insertados) ProfileEvent_ObjectStorageQueueReadRows (UInt64) — Número de filas leídas (no equivale al número de filas realmente insertadas)

(UInt64) — Número de filas leídas (no equivale al número de filas realmente insertadas) ProfileEvent_ObjectStorageQueueReadBytes (UInt64) — Número de bytes leídos (no equivale al número de bytes realmente insertados)

(UInt64) — Número de bytes leídos (no equivale al número de bytes realmente insertados) ProfileEvent_ObjectStorageQueueExceptionsDuringRead (UInt64) — Número de excepciones durante la lectura en S3(Azure)Queue

(UInt64) — Número de excepciones durante la lectura en S3(Azure)Queue ProfileEvent_ObjectStorageQueueExceptionsDuringInsert (UInt64) — Número de excepciones durante la inserción en S3(Azure)Queue

(UInt64) — Número de excepciones durante la inserción en S3(Azure)Queue ProfileEvent_ObjectStorageQueueMovedObjects (UInt64) — Número de objetos movidos como parte de after_processing = move

(UInt64) — Número de objetos movidos como parte de after_processing = move ProfileEvent_ObjectStorageQueueRemovedObjects (UInt64) — Número de objetos eliminados como parte de after_processing = delete

(UInt64) — Número de objetos eliminados como parte de after_processing = delete ProfileEvent_ObjectStorageQueueTaggedObjects (UInt64) — Número de objetos etiquetados como parte de after_processing = tag

(UInt64) — Número de objetos etiquetados como parte de after_processing = tag ProfileEvent_ObjectStorageQueueInsertIterations (UInt64) — Número de iteraciones de inserción

(UInt64) — Número de iteraciones de inserción ProfileEvent_ObjectStorageQueueCommitRequests (UInt64) — Número de solicitudes a Keeper para hacer commit de archivos como fallidos o procesados

(UInt64) — Número de solicitudes a Keeper para hacer commit de archivos como fallidos o procesados ProfileEvent_ObjectStorageQueueSuccessfulCommits (UInt64) — Número de commits de Keeper realizados correctamente

(UInt64) — Número de commits de Keeper realizados correctamente ProfileEvent_ObjectStorageQueueUnsuccessfulCommits (UInt64) — Número de commits de Keeper fallidos

(UInt64) — Número de commits de Keeper fallidos ProfileEvent_ObjectStorageQueueCancelledFiles (UInt64) — Número de archivos cancelados en StorageS3(Azure)Queue

(UInt64) — Número de archivos cancelados en StorageS3(Azure)Queue ProfileEvent_ObjectStorageQueueProcessedRows (UInt64) — Número de filas procesadas en StorageS3(Azure)Queue

(UInt64) — Número de filas procesadas en StorageS3(Azure)Queue ProfileEvent_ObjectStorageListedObjects (UInt64) — Total de objetos devueltos por la API de listado de almacenamiento de objetos antes de aplicar cualquier filtro.

(UInt64) — Total de objetos devueltos por la API de listado de almacenamiento de objetos antes de aplicar cualquier filtro. ProfileEvent_ObjectStorageGlobFilteredObjects (UInt64) — Objetos que no coincidieron con el patrón glob o Regex y se omitieron durante el listado.

(UInt64) — Objetos que no coincidieron con el patrón glob o Regex y se omitieron durante el listado. ProfileEvent_ObjectStoragePredicateFilteredObjects (UInt64) — Objetos descartados por el filtrado mediante predicados en las columnas virtuales _path/_file.

(UInt64) — Objetos descartados por el filtrado mediante predicados en las columnas virtuales _path/_file. ProfileEvent_ObjectStorageReadObjects (UInt64) — Objetos realmente abiertos para lectura por el origen de almacenamiento de objetos.

(UInt64) — Objetos realmente abiertos para lectura por el origen de almacenamiento de objetos. ProfileEvent_ServerStartupMilliseconds (UInt64) — Tiempo transcurrido desde el inicio del servidor hasta que empieza a escuchar en los sockets, en milisegundos

(UInt64) — Tiempo transcurrido desde el inicio del servidor hasta que empieza a escuchar en los sockets, en milisegundos ProfileEvent_IOUringSQEsSubmitted (UInt64) — Número total de SQE de io_uring enviados

(UInt64) — Número total de SQE de io_uring enviados ProfileEvent_IOUringSQEsResubmitsAsync (UInt64) — Número total de reenvíos asíncronos de SQE de io_uring realizados

(UInt64) — Número total de reenvíos asíncronos de SQE de io_uring realizados ProfileEvent_IOUringSQEsResubmitsSync (UInt64) — Número total de reenvíos síncronos de SQE de io_uring realizados

(UInt64) — Número total de reenvíos síncronos de SQE de io_uring realizados ProfileEvent_IOUringCQEsCompleted (UInt64) — Número total de CQE de io_uring completados correctamente

(UInt64) — Número total de CQE de io_uring completados correctamente ProfileEvent_IOUringCQEsFailed (UInt64) — Número total de CQE de io_uring completados con errores

(UInt64) — Número total de CQE de io_uring completados con errores ProfileEvent_BackupsOpenedForRead (UInt64) — Número de copias de seguridad abiertas para lectura

(UInt64) — Número de copias de seguridad abiertas para lectura ProfileEvent_BackupsOpenedForWrite (UInt64) — Número de copias de seguridad abiertas para escritura

(UInt64) — Número de copias de seguridad abiertas para escritura ProfileEvent_BackupsOpenedForUnlock (UInt64) — Número de copias de seguridad abiertas para desbloquear

(UInt64) — Número de copias de seguridad abiertas para desbloquear ProfileEvent_BackupReadMetadataMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a leer los metadatos de la copia de seguridad desde el archivo .backup

(UInt64) — Tiempo dedicado a leer los metadatos de la copia de seguridad desde el archivo .backup ProfileEvent_BackupWriteMetadataMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a escribir los metadatos de la copia de seguridad en el archivo .backup

(UInt64) — Tiempo dedicado a escribir los metadatos de la copia de seguridad en el archivo .backup ProfileEvent_BackupEntriesCollectorMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a crear entradas de copia de seguridad

(UInt64) — Tiempo dedicado a crear entradas de copia de seguridad ProfileEvent_BackupEntriesCollectorForTablesDataMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a crear entradas de copia de seguridad para los datos de las tablas

(UInt64) — Tiempo dedicado a crear entradas de copia de seguridad para los datos de las tablas ProfileEvent_BackupEntriesCollectorRunPostTasksMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar tareas posteriores después de crear las entradas de copia de seguridad

(UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar tareas posteriores después de crear las entradas de copia de seguridad ProfileEvent_BackupPreparingFileInfosMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a preparar la información de archivos para las entradas de copia de seguridad

(UInt64) — Tiempo dedicado a preparar la información de archivos para las entradas de copia de seguridad ProfileEvent_BackupReadLocalFilesToCalculateChecksums (UInt64) — Número de archivos leídos localmente para calcular sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad

(UInt64) — Número de archivos leídos localmente para calcular sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad ProfileEvent_BackupReadLocalBytesToCalculateChecksums (UInt64) — Tamaño total de los archivos leídos localmente para calcular las sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad

(UInt64) — Tamaño total de los archivos leídos localmente para calcular las sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad ProfileEvent_BackupReadRemoteFilesToCalculateChecksums (UInt64) — Número de archivos leídos desde discos remotos para calcular las sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad

(UInt64) — Número de archivos leídos desde discos remotos para calcular las sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad ProfileEvent_BackupReadRemoteBytesToCalculateChecksums (UInt64) — Tamaño total de los archivos leídos desde discos remotos para calcular las sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad

(UInt64) — Tamaño total de los archivos leídos desde discos remotos para calcular las sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad ProfileEvent_BackupLockFileReads (UInt64) — Número de veces que se leyó el archivo ‘.lock’ mientras se realizaba la copia de seguridad

(UInt64) — Número de veces que se leyó el archivo ‘.lock’ mientras se realizaba la copia de seguridad ProfileEvent_RestorePartsSkippedFiles (UInt64) — Número de archivos omitidos al restaurar partes

(UInt64) — Número de archivos omitidos al restaurar partes ProfileEvent_RestorePartsSkippedBytes (UInt64) — Tamaño total de los archivos omitidos al restaurar partes

(UInt64) — Tamaño total de los archivos omitidos al restaurar partes ProfileEvent_ReadTaskRequestsReceived (UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la table function s3Cluster y similares). Medido del lado del servidor iniciador.

(UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la table function y similares). Medido del lado del servidor iniciador. ProfileEvent_MergeTreeReadTaskRequestsReceived (UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Medido del lado del servidor iniciador.

(UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Medido del lado del servidor iniciador. ProfileEvent_ReadTaskRequestsSent (UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la table function s3Cluster y similares). Medido del lado del servidor remoto.

(UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la table function y similares). Medido del lado del servidor remoto. ProfileEvent_MergeTreeReadTaskRequestsSent (UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Medido del lado del servidor remoto.

(UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Medido del lado del servidor remoto. ProfileEvent_MergeTreeAllRangesAnnouncementsSent (UInt64) — Número de anuncios enviados desde el servidor remoto al servidor iniciador sobre el conjunto de partes de datos (para tablas MergeTree). Medido del lado del servidor remoto.

(UInt64) — Número de anuncios enviados desde el servidor remoto al servidor iniciador sobre el conjunto de partes de datos (para tablas MergeTree). Medido del lado del servidor remoto. ProfileEvent_ReadTaskRequestsSentElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a los callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la table function s3Cluster y similares). Medido del lado del servidor remoto.

(UInt64) — Tiempo dedicado a los callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la table function y similares). Medido del lado del servidor remoto. ProfileEvent_MergeTreeReadTaskRequestsSentElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a los callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Medido del lado del servidor remoto.

(UInt64) — Tiempo dedicado a los callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Medido del lado del servidor remoto. ProfileEvent_MergeTreeAllRangesAnnouncementsSentElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a enviar el anuncio desde el servidor remoto al servidor iniciador sobre el conjunto de partes de datos (para tablas MergeTree). Medido del lado del servidor remoto.

(UInt64) — Tiempo dedicado a enviar el anuncio desde el servidor remoto al servidor iniciador sobre el conjunto de partes de datos (para tablas MergeTree). Medido del lado del servidor remoto. ProfileEvent_MergerMutatorsGetPartsForMergeElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a tomar una instantánea de las partes de datos para construir rangos a partir de ellas.

(UInt64) — Tiempo dedicado a tomar una instantánea de las partes de datos para construir rangos a partir de ellas. ProfileEvent_MergerMutatorPrepareRangesForMergeElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a preparar rangos de partes que pueden fusionarse según el predicado de fusión.

(UInt64) — Tiempo dedicado a preparar rangos de partes que pueden fusionarse según el predicado de fusión. ProfileEvent_MergerMutatorSelectPartsForMergeElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a seleccionar partes de los rangos que pueden fusionarse.

(UInt64) — Tiempo dedicado a seleccionar partes de los rangos que pueden fusionarse. ProfileEvent_MergerMutatorRangesForMergeCount (UInt64) — Cantidad de rangos candidatos para la fusión

(UInt64) — Cantidad de rangos candidatos para la fusión ProfileEvent_MergerMutatorPartsInRangesForMergeCount (UInt64) — Cantidad de partes candidatas para la fusión

(UInt64) — Cantidad de partes candidatas para la fusión ProfileEvent_MergerMutatorSelectRangePartsCount (UInt64) — Cantidad de partes en el rango seleccionado para la fusión

(UInt64) — Cantidad de partes en el rango seleccionado para la fusión ProfileEvent_ConnectionPoolIsFullMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar un hueco en el grupo de conexiones.

(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar un hueco en el grupo de conexiones. ProfileEvent_AsyncLoaderWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando trabajos del cargador asíncrono.

(UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando trabajos del cargador asíncrono. ProfileEvent_DistrCacheServerSwitches (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de cambios de server entre servers de Distributed Cache en la caché read/write-through

(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de cambios de server entre servers de Distributed Cache en la caché read/write-through ProfileEvent_DistrCacheReadMicroseconds (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a leer desde Distributed Cache

(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a leer desde Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheFallbackReadMicroseconds (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a leer desde el búfer de respaldo en lugar de Distributed Cache

(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a leer desde el búfer de respaldo en lugar de Distributed Cache ProfileEvent_DistrCachePrecomputeRangesMicroseconds (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a precalcular los rangos de lectura

(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a precalcular los rangos de lectura ProfileEvent_DistrCacheNextImplMicroseconds (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado en ReadBufferFromDistributedCache::nextImpl

(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado en ReadBufferFromDistributedCache::nextImpl ProfileEvent_DistrCacheStartRangeMicroseconds (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a iniciar un nuevo rango de lectura con Distributed Cache

(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a iniciar un nuevo rango de lectura con Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheRangeChange (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que cambiamos el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position

(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que cambiamos el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position ProfileEvent_DistrCacheRangeResetBackward (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que restablecimos el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position

(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que restablecimos el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position ProfileEvent_DistrCacheRangeResetForward (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que restablecimos el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position

(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que restablecimos el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position ProfileEvent_DistrCacheReconnectsAfterTimeout (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de reconexiones tras un timeout

(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de reconexiones tras un timeout ProfileEvent_DistrCacheServerUpdates (UInt64) — Evento de Distributed Cache. Número de cambios de server durante la lectura o escritura porque cambió el server elegido por hash (p. ej., debido a la anulación del registro del server)

(UInt64) — Evento de Distributed Cache. Número de cambios de server durante la lectura o escritura porque cambió el server elegido por hash (p. ej., debido a la anulación del registro del server) ProfileEvent_DistrCacheReadErrors (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache durante la lectura

(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache durante la lectura ProfileEvent_DistrCacheWriteErrors (UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache durante la escritura

(UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache durante la escritura ProfileEvent_DistrCacheWriteReconnectsAfterTimeout (UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de reconexiones tras un timeout

(UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de reconexiones tras un timeout ProfileEvent_DistrCacheWriteMicroseconds (UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Tiempo dedicado en WriteBufferFromDistributedCache::writeToFileSegment

(UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Tiempo dedicado en WriteBufferFromDistributedCache::writeToFileSegment ProfileEvent_DistrCacheWriteBytes (UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de bytes escritos en Distributed Cache

(UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de bytes escritos en Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheObjectStorageWriteMicroseconds (UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a escribir en el almacenamiento de objetos

(UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a escribir en el almacenamiento de objetos ProfileEvent_DistrCacheObjectStorageWriteBytes (UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de bytes escritos en el almacenamiento de objetos

(UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de bytes escritos en el almacenamiento de objetos ProfileEvent_DistrCacheGetResponseMicroseconds (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Tiempo dedicado a esperar la respuesta de Distributed Cache

(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Tiempo dedicado a esperar la respuesta de Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheMakeRequestErrors (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache al realizar una solicitud

(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache al realizar una solicitud ProfileEvent_DistrCacheReceiveResponseErrors (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache al recibir la respuesta a una solicitud

(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache al recibir la respuesta a una solicitud ProfileEvent_DistrCacheReceivedDataPackets (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes Data recibidos desde Distributed Cache

(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes Data recibidos desde Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheReceivedDataPacketsBytes (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de bytes en los paquetes Data recibidos desde Distributed Cache

(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de bytes en los paquetes Data recibidos desde Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheReceivedOkPackets (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes Ok recibidos desde Distributed Cache

(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes Ok recibidos desde Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheReceivedErrorPackets (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes Error recibidos desde Distributed Cache

(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes Error recibidos desde Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheReceivedCredentialsRefreshPackets (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes RefreshCredentials recibidos desde Distributed Cache

(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes RefreshCredentials recibidos desde Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheReceivedStopPackets (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes Stop recibidos desde Distributed Cache

(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes Stop recibidos desde Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheSentDataPackets (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes Data enviados a Distributed Cache

(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes Data enviados a Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheSentDataPacketsBytes (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de bytes de los paquetes Data enviados a Distributed Cache

(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de bytes de los paquetes Data enviados a Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheUnusedPackets (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de paquetes no utilizados omitidos de Distributed Cache

(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de paquetes no utilizados omitidos de Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheUnusedDataPacketsBytes (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de bytes de los paquetes Data que se ignoraron

(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de bytes de los paquetes Data que se ignoraron ProfileEvent_DistrCacheUnusedPacketsBufferAllocations (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de asignaciones adicionales de búfer cuando no se pudo reutilizar el búfer existente

(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de asignaciones adicionales de búfer cuando no se pudo reutilizar el búfer existente ProfileEvent_DistrCacheLockRegistryMicroseconds (UInt64) — Evento de registry de Distributed Cache. Tiempo empleado en adquirir el bloqueo de DistributedCacheRegistry

(UInt64) — Evento de registry de Distributed Cache. Tiempo empleado en adquirir el bloqueo de DistributedCacheRegistry ProfileEvent_DistrCacheRegistryUpdateMicroseconds (UInt64) — Evento de registry de Distributed Cache. Tiempo empleado en actualizar el registro de Distributed Cache

(UInt64) — Evento de registry de Distributed Cache. Tiempo empleado en actualizar el registro de Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheRegistryUpdates (UInt64) — Evento de registry de Distributed Cache. Número de actualizaciones del registro de Distributed Cache

(UInt64) — Evento de registry de Distributed Cache. Número de actualizaciones del registro de Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheHashRingRebuilds (UInt64) — Evento de registry de Distributed Cache. Número de reconstrucciones del anillo hash de Distributed Cache

(UInt64) — Evento de registry de Distributed Cache. Número de reconstrucciones del anillo hash de Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheSuccessfulRegistryUpdates (UInt64) — Evento de registry de Distributed Cache. Número de actualizaciones correctas del registro del server

(UInt64) — Evento de registry de Distributed Cache. Número de actualizaciones correctas del registro del server ProfileEvent_DistrCacheUnsuccessfulRegistryUpdates (UInt64) — Evento de registry de Distributed Cache. Número de actualizaciones fallidas del registro del server

(UInt64) — Evento de registry de Distributed Cache. Número de actualizaciones fallidas del registro del server ProfileEvent_DistrCacheReadBytesFromFallbackBuffer (UInt64) — Evento de read buffer de Distributed Cache. Bytes leídos desde el búfer de respaldo

(UInt64) — Evento de read buffer de Distributed Cache. Bytes leídos desde el búfer de respaldo ProfileEvent_DistrCacheOpenedConnections (UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Número de conexiones abiertas a Distributed Cache

(UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Número de conexiones abiertas a Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheReusedConnections (UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Número de conexiones reutilizadas a Distributed Cache

(UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Número de conexiones reutilizadas a Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheStaleReconnections (UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Número de reconexiones debidas a conexiones del grupo obsoletas (cerradas por el peer)

(UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Número de reconexiones debidas a conexiones del grupo obsoletas (cerradas por el peer) ProfileEvent_DistrCacheRemoveOutdatedMicroseconds (UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Tiempo empleado en eliminar conexiones desactualizadas del grupo

(UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Tiempo empleado en eliminar conexiones desactualizadas del grupo ProfileEvent_DistrCacheOpenedConnectionsBypassingPool (UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Número de conexiones abiertas a Distributed Cache omitiendo el grupo

(UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Número de conexiones abiertas a Distributed Cache omitiendo el grupo ProfileEvent_DistrCacheConnectMicroseconds (UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Tiempo empleado en conectarse a Distributed Cache

(UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Tiempo empleado en conectarse a Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheConnectAttempts (UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Número de intentos de conexión a Distributed Cache

(UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Número de intentos de conexión a Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheSuccessfulConnectAttempts (UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Número de intentos de conexión correctos a Distributed Cache

(UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Número de intentos de conexión correctos a Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheUnsuccessfulConnectAttempts (UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Número de intentos de conexión fallidos a Distributed Cache

(UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Número de intentos de conexión fallidos a Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheGetClientMicroseconds (UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Tiempo empleado en obtener el client para Distributed Cache

(UInt64) — Evento de connection de Distributed Cache. Tiempo empleado en obtener el client para Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheTemporaryFilesCreated (UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de archivos temporales creados en Distributed Cache

(UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de archivos temporales creados en Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheTemporaryFilesBytesWritten (UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de bytes escritos en archivos temporales creados en Distributed Cache

(UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de bytes escritos en archivos temporales creados en Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheServerProcessRequestMicroseconds (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Tiempo dedicado a procesar solicitudes en el lado del servidor de DistributedCache

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Tiempo dedicado a procesar solicitudes en el lado del servidor de DistributedCache ProfileEvent_DistrCacheServerStartRequestPackets (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes StartRequest en DistributedCacheServer

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes StartRequest en DistributedCacheServer ProfileEvent_DistrCacheServerContinueRequestPackets (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes ContinueRequest en DistributedCacheServer

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes ContinueRequest en DistributedCacheServer ProfileEvent_DistrCacheServerEndRequestPackets (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes EndRequest en DistributedCacheServer

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes EndRequest en DistributedCacheServer ProfileEvent_DistrCacheServerReceivedCredentialsRefreshPackets (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes client RefreshCredentials en DistributedCacheServer

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes client RefreshCredentials en DistributedCacheServer ProfileEvent_DistrCacheServerAckRequestPackets (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes AckRequest en DistributedCacheServer

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes AckRequest en DistributedCacheServer ProfileEvent_DistrCacheServerNewS3CachedClients (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de nuevos clients de S3 en caché

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de nuevos clients de S3 en caché ProfileEvent_DistrCacheServerReusedS3CachedClients (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de clients de S3 en caché reutilizados

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de clients de S3 en caché reutilizados ProfileEvent_DistrCacheServerCredentialsRefresh (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de credenciales vencidas que se actualizaron

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de credenciales vencidas que se actualizaron ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheHits (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que Distributed Cache obtuvo un acierto de caché al leer desde la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que Distributed Cache obtuvo un acierto de caché al leer desde la caché del sistema de archivos ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheMisses (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que Distributed Cache obtuvo un fallo de caché al leer desde la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que Distributed Cache obtuvo un fallo de caché al leer desde la caché del sistema de archivos ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheWrittenBytes (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes escritos en la caché de Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes escritos en la caché de Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheReadBytes (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos desde la caché de Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos desde la caché de Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferObjectStorageReadBytes (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos del object storage en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos del object storage en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCachePredownloadBytes (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos del object storage para predownload en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos del object storage para predownload en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos ProfileEvent_DistrCacheServerSkipped (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que se omitió el servidor de Distributed Cache debido a intentos de conexión fallidos anteriores

(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que se omitió el servidor de Distributed Cache debido a intentos de conexión fallidos anteriores ProfileEvent_LogTest (UInt64) — Número de mensajes de registro con nivel Test

(UInt64) — Número de mensajes de registro con nivel Test ProfileEvent_LogTrace (UInt64) — Número de mensajes de registro con nivel Trace

(UInt64) — Número de mensajes de registro con nivel Trace ProfileEvent_LogDebug (UInt64) — Número de mensajes de registro con nivel Debug

(UInt64) — Número de mensajes de registro con nivel Debug ProfileEvent_LogInfo (UInt64) — Número de mensajes de registro con nivel Info

(UInt64) — Número de mensajes de registro con nivel Info ProfileEvent_LogWarning (UInt64) — Número de mensajes de registro con nivel Warning

(UInt64) — Número de mensajes de registro con nivel Warning ProfileEvent_LogError (UInt64) — Número de mensajes de registro con nivel Error

(UInt64) — Número de mensajes de registro con nivel Error ProfileEvent_LogFatal (UInt64) — Número de mensajes de registro con nivel Fatal

(UInt64) — Número de mensajes de registro con nivel Fatal ProfileEvent_LoggerElapsedNanoseconds (UInt64) — Tiempo acumulado dedicado al logging

(UInt64) — Tiempo acumulado dedicado al logging ProfileEvent_InterfaceHTTPSendBytes (UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces HTTP

(UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces HTTP ProfileEvent_InterfaceHTTPReceiveBytes (UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces HTTP

(UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces HTTP ProfileEvent_InterfaceNativeSendBytes (UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces nativas

(UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces nativas ProfileEvent_InterfaceNativeReceiveBytes (UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces nativas

(UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces nativas ProfileEvent_InterfacePrometheusSendBytes (UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces de Prometheus

(UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces de Prometheus ProfileEvent_InterfacePrometheusReceiveBytes (UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces de Prometheus

(UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces de Prometheus ProfileEvent_InterfaceInterserverSendBytes (UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces entre servidores

(UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces entre servidores ProfileEvent_InterfaceInterserverReceiveBytes (UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces entre servidores

(UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces entre servidores ProfileEvent_InterfaceMySQLSendBytes (UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces MySQL

(UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces MySQL ProfileEvent_InterfaceMySQLReceiveBytes (UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces MySQL

(UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces MySQL ProfileEvent_InterfacePostgreSQLSendBytes (UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces PostgreSQL

(UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces PostgreSQL ProfileEvent_InterfacePostgreSQLReceiveBytes (UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces PostgreSQL

(UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces PostgreSQL ProfileEvent_ParallelReplicasUsedCount (UInt64) — Número de réplicas utilizadas para ejecutar una consulta con réplicas paralelas basadas en tareas

(UInt64) — Número de réplicas utilizadas para ejecutar una consulta con réplicas paralelas basadas en tareas ProfileEvent_ParallelReplicasAvailableCount (UInt64) — Número de réplicas disponibles para ejecutar una consulta con réplicas paralelas basadas en tareas

(UInt64) — Número de réplicas disponibles para ejecutar una consulta con réplicas paralelas basadas en tareas ProfileEvent_ParallelReplicasUnavailableCount (UInt64) — Número de réplicas seleccionadas que resultaron no estar disponibles durante la ejecución de la consulta con réplicas paralelas basadas en tareas

(UInt64) — Número de réplicas seleccionadas que resultaron no estar disponibles durante la ejecución de la consulta con réplicas paralelas basadas en tareas ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdates (UInt64) — Número de actualizaciones de partes virtuales

(UInt64) — Número de actualizaciones de partes virtuales ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesByLeader (UInt64) — Actualizaciones de partes virtuales por el líder

(UInt64) — Actualizaciones de partes virtuales por el líder ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdateMicroseconds (UInt64) — Microsegundos dedicados a la actualización de partes virtuales

(UInt64) — Microsegundos dedicados a la actualización de partes virtuales ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromZooKeeper (UInt64) — Número de actualizaciones de partes virtuales desde ZooKeeper

(UInt64) — Número de actualizaciones de partes virtuales desde ZooKeeper ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromZooKeeperMicroseconds (UInt64) — Microsegundos de las actualizaciones de partes virtuales desde ZooKeeper

(UInt64) — Microsegundos de las actualizaciones de partes virtuales desde ZooKeeper ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesPeerNotFound (UInt64) — Las actualizaciones virtuales desde el par fallaron porque no se encontró ninguno

(UInt64) — Las actualizaciones virtuales desde el par fallaron porque no se encontró ninguno ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromPeer (UInt64) — Número de actualizaciones de partes virtuales desde el par

(UInt64) — Número de actualizaciones de partes virtuales desde el par ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromPeerMicroseconds (UInt64) — Microsegundos de las actualizaciones de partes virtuales desde el par

(UInt64) — Microsegundos de las actualizaciones de partes virtuales desde el par ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesForMergesOrStatus (UInt64) — Actualizaciones de partes virtuales desde un trabajo en segundo plano no predeterminado

(UInt64) — Actualizaciones de partes virtuales desde un trabajo en segundo plano no predeterminado ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesLeaderFailedElection (UInt64) — Falló la elección del líder de actualizaciones de partes virtuales

(UInt64) — Falló la elección del líder de actualizaciones de partes virtuales ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesLeaderSuccessfulElection (UInt64) — La elección del líder de actualizaciones de partes virtuales fue exitosa

(UInt64) — La elección del líder de actualizaciones de partes virtuales fue exitosa ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentAttempt (UInt64) — Cuántas veces intentamos asignar una fusión o mutación

(UInt64) — Cuántas veces intentamos asignar una fusión o mutación ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentFailedWithNothingToDo (UInt64) — Cuántas veces intentamos asignar una fusión o mutación y fallamos porque no había nada que fusionar

(UInt64) — Cuántas veces intentamos asignar una fusión o mutación y fallamos porque no había nada que fusionar ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentFailedWithConflict (UInt64) — Cuántas veces intentamos asignar una fusión o mutación y fallamos debido a un conflicto en Keeper

(UInt64) — Cuántas veces intentamos asignar una fusión o mutación y fallamos debido a un conflicto en Keeper ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentSuccessful (UInt64) — Cuántas veces logramos asignar una fusión o mutación

(UInt64) — Cuántas veces logramos asignar una fusión o mutación ProfileEvent_SharedMergeTreeMergePartsMovedToOudated (UInt64) — Cuántas partes se movieron al directorio de partes obsoletas

(UInt64) — Cuántas partes se movieron al directorio de partes obsoletas ProfileEvent_SharedMergeTreeMergePartsMovedToCondemned (UInt64) — Cuántas partes se movieron al directorio de partes condenadas

(UInt64) — Cuántas partes se movieron al directorio de partes condenadas ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsConfirmationRequest (UInt64) — Cuántas solicitudes a ZooKeeper se usaron para confirmar las partes obsoletas

(UInt64) — Cuántas solicitudes a ZooKeeper se usaron para confirmar las partes obsoletas ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsConfirmationInvocations (UInt64) — Cuántas invocaciones se realizaron para confirmar las partes obsoletas

(UInt64) — Cuántas invocaciones se realizaron para confirmar las partes obsoletas ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsHTTPRequest (UInt64) — Cuántas solicitudes HTTP se enviaron para confirmar las partes obsoletas

(UInt64) — Cuántas solicitudes HTTP se enviaron para confirmar las partes obsoletas ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsHTTPResponse (UInt64) — Cuántas respuestas HTTP se enviaron para confirmar las partes obsoletas

(UInt64) — Cuántas respuestas HTTP se enviaron para confirmar las partes obsoletas ProfileEvent_SharedMergeTreeCondemnedPartsKillRequest (UInt64) — Cuántas solicitudes a ZooKeeper se usaron para eliminar partes condenadas

(UInt64) — Cuántas solicitudes a ZooKeeper se usaron para eliminar partes condenadas ProfileEvent_SharedMergeTreeCondemnedPartsLockConflict (UInt64) — Cuántas veces no se pudo adquirir el bloqueo debido a un conflicto

(UInt64) — Cuántas veces no se pudo adquirir el bloqueo debido a un conflicto ProfileEvent_SharedMergeTreeCondemnedPartsRemoved (UInt64) — Cuántas partes condenadas se eliminaron

(UInt64) — Cuántas partes condenadas se eliminaron ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerRuns (UInt64) — Cuántas veces se ejecutó el eliminador de partes

(UInt64) — Cuántas veces se ejecutó el eliminador de partes ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerMicroseconds (UInt64) — Cuánto tiempo tarda el hilo principal del eliminador de partes

(UInt64) — Cuánto tiempo tarda el hilo principal del eliminador de partes ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerParts (UInt64) — Cuántas partes programó el eliminador

(UInt64) — Cuántas partes programó el eliminador ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerPartsMicroseconds (UInt64) — Cuánto tiempo se tarda en eliminar partes (ejecutado desde varios hilos)

(UInt64) — Cuánto tiempo se tarda en eliminar partes (ejecutado desde varios hilos) ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeSelectingTaskMicroseconds (UInt64) — Microsegundos de la tarea de selección de fusiones para SMT

(UInt64) — Microsegundos de la tarea de selección de fusiones para SMT ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdateTaskRuns (UInt64) — Número de veces que se ha ejecutado updateReplicaSetTask

(UInt64) — Número de veces que se ha ejecutado updateReplicaSetTask ProfileEvent_SharedMergeTreeOptimizeAsync (UInt64) — Consultas OPTIMIZE asíncronas ejecutadas

(UInt64) — Consultas OPTIMIZE asíncronas ejecutadas ProfileEvent_SharedMergeTreeOptimizeSync (UInt64) — Consultas OPTIMIZE síncronas ejecutadas

(UInt64) — Consultas OPTIMIZE síncronas ejecutadas ProfileEvent_SharedMergeTreeScheduleDataProcessingJob (UInt64) — Cuántas veces se llamó a scheduleDataProcessingJob/

(UInt64) — Cuántas veces se llamó a scheduleDataProcessingJob/ ProfileEvent_SharedMergeTreeScheduleDataProcessingJobNothingToScheduled (UInt64) — Cuántas veces se llamó a scheduleDataProcessingJob, pero no había nada que hacer

(UInt64) — Cuántas veces se llamó a scheduleDataProcessingJob, pero no había nada que hacer ProfileEvent_SharedMergeTreeScheduleDataProcessingJobMicroseconds (UInt64) — tiempo de ejecución de scheduleDataProcessingJob

(UInt64) — tiempo de ejecución de scheduleDataProcessingJob ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleBlockingParts (UInt64) — cuántas partes que bloquean se gestionan en scheduleDataProcessingJob

(UInt64) — cuántas partes que bloquean se gestionan en scheduleDataProcessingJob ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleBlockingPartsMicroseconds (UInt64) — tiempo de gestión de las partes que bloquean en scheduleDataProcessingJob

(UInt64) — tiempo de gestión de las partes que bloquean en scheduleDataProcessingJob ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleFetchPartsMicroseconds (UInt64) — tiempo de gestión de las partes obtenidas en scheduleDataProcessingJob

(UInt64) — tiempo de gestión de las partes obtenidas en scheduleDataProcessingJob ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleOutdatedParts (UInt64) — cuántas partes obsoletas se gestionan en scheduleDataProcessingJob

(UInt64) — cuántas partes obsoletas se gestionan en scheduleDataProcessingJob ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleOutdatedPartsMicroseconds (UInt64) — tiempo de gestión de las partes obsoletas en scheduleDataProcessingJob

(UInt64) — tiempo de gestión de las partes obsoletas en scheduleDataProcessingJob ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForRendezvousFetchMicroseconds (UInt64) — tiempo de selectPartsForRendezvousFetch

(UInt64) — tiempo de selectPartsForRendezvousFetch ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForRendezvousFetchParts (UInt64) — número de partes seleccionadas por selectPartsForRendezvousFetch

(UInt64) — número de partes seleccionadas por selectPartsForRendezvousFetch ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForCoordinatedFetchMicroseconds (UInt64) — tiempo de selectPartsForCoordinatedFetch

(UInt64) — tiempo de selectPartsForCoordinatedFetch ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForCoordinatedFetchParts (UInt64) — número de partes seleccionadas por selectPartsForCoordinatedFetch

(UInt64) — número de partes seleccionadas por selectPartsForCoordinatedFetch ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForFullFetchMicroseconds (UInt64) — tiempo de selectPartsForFullFetch

(UInt64) — tiempo de selectPartsForFullFetch ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForFullFetchParts (UInt64) — número de partes seleccionadas por selectPartsForFullFetch

(UInt64) — número de partes seleccionadas por selectPartsForFullFetch ProfileEvent_SharedMergeTreeTryUpdateDiskMetadataCacheForPartMicroseconds (UInt64) — tiempo de tryUpdateDiskMetadataCacheForPart en scheduleDataProcessingJob

(UInt64) — tiempo de tryUpdateDiskMetadataCacheForPart en scheduleDataProcessingJob ProfileEvent_SharedMergeTreeLoadChecksumAndIndexesMicroseconds (UInt64) — tiempo de loadColumnsChecksumsIndexes solo para SharedMergeTree

(UInt64) — tiempo de loadColumnsChecksumsIndexes solo para SharedMergeTree ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanRequest (UInt64) — cuántas veces SnapshotCleanerThread decide limpiar una parte

(UInt64) — cuántas veces SnapshotCleanerThread decide limpiar una parte ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerParts (UInt64) — cuánto tiempo intenta SnapshotCleanerThread limpiar una parte

(UInt64) — cuánto tiempo intenta SnapshotCleanerThread limpiar una parte ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsRemoved (UInt64) — cuántas veces SnapshotCleanerThread limpia correctamente una parte

(UInt64) — cuántas veces SnapshotCleanerThread limpia correctamente una parte ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerRuns (UInt64) — cuántas veces se ejecuta SnapshotCleanerThread

(UInt64) — cuántas veces se ejecuta SnapshotCleanerThread ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerMicroseconds (UInt64) — cuánto tiempo ha estado ejecutándose SnapshotCleanerThread

(UInt64) — cuánto tiempo ha estado ejecutándose SnapshotCleanerThread ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerPartsMicroseconds (UInt64) — cuánto tiempo tarda SnapshotCleanerThread en limpiar partes

(UInt64) — cuánto tiempo tarda SnapshotCleanerThread en limpiar partes ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchAttempt (UInt64) — cuántas veces intentamos obtener partes de datos

(UInt64) — cuántas veces intentamos obtener partes de datos ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchFromPeer (UInt64) — cuántas veces obtenemos partes de datos desde un par

(UInt64) — cuántas veces obtenemos partes de datos desde un par ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchFromPeerMicroseconds (UInt64) — microsegundos empleados en obtener partes de datos desde un par

(UInt64) — microsegundos empleados en obtener partes de datos desde un par ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchFromS3 (UInt64) — cuántas veces obtenemos partes de datos desde S3

(UInt64) — cuántas veces obtenemos partes de datos desde S3 ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdatesFromZooKeeper (UInt64) — cuántas veces hemos actualizado el conjunto de réplicas desde ZooKeeper

(UInt64) — cuántas veces hemos actualizado el conjunto de réplicas desde ZooKeeper ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdatesFromZooKeeperRequests (UInt64) — Número total de solicitudes a ZooKeeper realizadas para actualizar el conjunto de réplicas

(UInt64) — Número total de solicitudes a ZooKeeper realizadas para actualizar el conjunto de réplicas ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdatesFromZooKeeperMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a actualizar el conjunto de réplicas

(UInt64) — Tiempo dedicado a actualizar el conjunto de réplicas ProfileEvent_KeeperLogsEntryReadFromLatestCache (UInt64) — Número de entradas de log de Keeper leídas desde la caché de logs más recientes

(UInt64) — Número de entradas de log de Keeper leídas desde la caché de logs más recientes ProfileEvent_KeeperLogsEntryReadFromCommitCache (UInt64) — Número de entradas de log de Keeper leídas desde la caché de logs de commit

(UInt64) — Número de entradas de log de Keeper leídas desde la caché de logs de commit ProfileEvent_KeeperLogsEntryReadFromFile (UInt64) — Número de entradas de log de Keeper leídas directamente desde el archivo de changelog

(UInt64) — Número de entradas de log de Keeper leídas directamente desde el archivo de changelog ProfileEvent_KeeperLogsPrefetchedEntries (UInt64) — Número de entradas de log de Keeper precargadas desde el archivo de changelog

(UInt64) — Número de entradas de log de Keeper precargadas desde el archivo de changelog ProfileEvent_KeeperChangelogWrittenBytes (UInt64) — Número de bytes escritos en el changelog de Keeper

(UInt64) — Número de bytes escritos en el changelog de Keeper ProfileEvent_KeeperChangelogFileSyncMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a fsync para el changelog de Keeper (solo logs sin comprimir)

(UInt64) — Tiempo dedicado a fsync para el changelog de Keeper (solo logs sin comprimir) ProfileEvent_KeeperSnapshotWrittenBytes (UInt64) — Número de bytes escritos en los archivos de snapshot de Keeper

(UInt64) — Número de bytes escritos en los archivos de snapshot de Keeper ProfileEvent_KeeperSnapshotFileSyncMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a fsync para los archivos de snapshot de Keeper

(UInt64) — Tiempo dedicado a fsync para los archivos de snapshot de Keeper ProfileEvent_StorageConnectionsCreated (UInt64) — Número de conexiones creadas para almacenamientos

(UInt64) — Número de conexiones creadas para almacenamientos ProfileEvent_StorageConnectionsReused (UInt64) — Número de conexiones reutilizadas para almacenamientos

(UInt64) — Número de conexiones reutilizadas para almacenamientos ProfileEvent_StorageConnectionsReset (UInt64) — Número de conexiones restablecidas para almacenamientos

(UInt64) — Número de conexiones restablecidas para almacenamientos ProfileEvent_StorageConnectionsPreserved (UInt64) — Número de conexiones conservadas para almacenamientos

(UInt64) — Número de conexiones conservadas para almacenamientos ProfileEvent_StorageConnectionsExpired (UInt64) — Número de conexiones expiradas para almacenamientos

(UInt64) — Número de conexiones expiradas para almacenamientos ProfileEvent_StorageConnectionsErrors (UInt64) — Número de casos en los que falló la creación de una conexión para almacenamiento

(UInt64) — Número de casos en los que falló la creación de una conexión para almacenamiento ProfileEvent_StorageConnectionsElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a crear conexiones para almacenamientos

(UInt64) — Tiempo total dedicado a crear conexiones para almacenamientos ProfileEvent_DiskConnectionsCreated (UInt64) — Número de conexiones creadas para disco

(UInt64) — Número de conexiones creadas para disco ProfileEvent_DiskConnectionsReused (UInt64) — Número de conexiones reutilizadas para disco

(UInt64) — Número de conexiones reutilizadas para disco ProfileEvent_DiskConnectionsReset (UInt64) — Número de conexiones restablecidas para disco

(UInt64) — Número de conexiones restablecidas para disco ProfileEvent_DiskConnectionsPreserved (UInt64) — Número de conexiones conservadas para disco

(UInt64) — Número de conexiones conservadas para disco ProfileEvent_DiskConnectionsExpired (UInt64) — Número de conexiones expiradas para disco

(UInt64) — Número de conexiones expiradas para disco ProfileEvent_DiskConnectionsErrors (UInt64) — Número de casos en los que falló la creación de una conexión para disco

(UInt64) — Número de casos en los que falló la creación de una conexión para disco ProfileEvent_DiskConnectionsElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a crear conexiones para disco

(UInt64) — Tiempo total dedicado a crear conexiones para disco ProfileEvent_HTTPConnectionsCreated (UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente creadas

(UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente creadas ProfileEvent_HTTPConnectionsReused (UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente reutilizadas

(UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente reutilizadas ProfileEvent_HTTPConnectionsReset (UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente restablecidas

(UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente restablecidas ProfileEvent_HTTPConnectionsPreserved (UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente conservadas

(UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente conservadas ProfileEvent_HTTPConnectionsExpired (UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente expiradas

(UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente expiradas ProfileEvent_HTTPConnectionsErrors (UInt64) — Número de casos en los que falló la creación de una conexión HTTP del cliente

(UInt64) — Número de casos en los que falló la creación de una conexión HTTP del cliente ProfileEvent_HTTPConnectionsElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a crear conexiones HTTP del cliente

(UInt64) — Tiempo total dedicado a crear conexiones HTTP del cliente ProfileEvent_HTTPServerConnectionsCreated (UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor creadas

(UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor creadas ProfileEvent_HTTPServerConnectionsReused (UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor reutilizadas

(UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor reutilizadas ProfileEvent_HTTPServerConnectionsPreserved (UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor conservadas. La conexión se mantuvo activa correctamente

(UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor conservadas. La conexión se mantuvo activa correctamente ProfileEvent_HTTPServerConnectionsExpired (UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor expiradas.

(UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor expiradas. ProfileEvent_HTTPServerConnectionsClosed (UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor cerradas. No se ha negociado Keep alive

(UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor cerradas. No se ha negociado ProfileEvent_HTTPServerConnectionsReset (UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor restablecidas. El servidor cierra la conexión

(UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor restablecidas. El servidor cierra la conexión ProfileEvent_AddressesDiscovered (UInt64) — Recuento total de direcciones nuevas en los resultados de resolución DNS para conexiones HTTP

(UInt64) — Recuento total de direcciones nuevas en los resultados de resolución DNS para conexiones HTTP ProfileEvent_AddressesExpired (UInt64) — Recuento total de direcciones expiradas que ya no aparecen en los resultados de resolución DNS para conexiones HTTP

(UInt64) — Recuento total de direcciones expiradas que ya no aparecen en los resultados de resolución DNS para conexiones HTTP ProfileEvent_AddressesMarkedAsFailed (UInt64) — Recuento total de direcciones marcadas como defectuosas debido a errores de conexión para conexiones HTTP

(UInt64) — Recuento total de direcciones marcadas como defectuosas debido a errores de conexión para conexiones HTTP ProfileEvent_ReadWriteBufferFromHTTPRequestsSent (UInt64) — Número de solicitudes HTTP enviadas por ReadWriteBufferFromHTTP

(UInt64) — Número de solicitudes HTTP enviadas por ReadWriteBufferFromHTTP ProfileEvent_ReadWriteBufferFromHTTPBytes (UInt64) — Tamaño total de los bytes de la carga útil recibidos y enviados por ReadWriteBufferFromHTTP. No incluye las cabeceras HTTP.

(UInt64) — Tamaño total de los bytes de la carga útil recibidos y enviados por ReadWriteBufferFromHTTP. No incluye las cabeceras HTTP. ProfileEvent_WriteBufferFromHTTPRequestsSent (UInt64) — Número de solicitudes HTTP enviadas por WriteBufferFromHTTP

(UInt64) — Número de solicitudes HTTP enviadas por WriteBufferFromHTTP ProfileEvent_WriteBufferFromHTTPBytes (UInt64) — Tamaño total de los bytes de la carga útil recibidos y enviados por WriteBufferFromHTTP. No incluye las cabeceras HTTP.

(UInt64) — Tamaño total de los bytes de la carga útil recibidos y enviados por WriteBufferFromHTTP. No incluye las cabeceras HTTP. ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsGranted (UInt64) — Número de slots de CPU asignados según la garantía de 1 hilo por consulta y para consultas con la configuración ‘use_concurrency_control’ = 0

(UInt64) — Número de slots de CPU asignados según la garantía de 1 hilo por consulta y para consultas con la configuración ‘use_concurrency_control’ = 0 ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsDelayed (UInt64) — Número de slots de CPU no asignados inicialmente y que tuvieron que esperar a que hubiera un slot de CPU libre

(UInt64) — Número de slots de CPU no asignados inicialmente y que tuvieron que esperar a que hubiera un slot de CPU libre ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsAcquired (UInt64) — Número total de slots de CPU adquiridos

(UInt64) — Número total de slots de CPU adquiridos ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsAcquiredNonCompeting (UInt64) — Número total de slots de CPU adquiridos sin competencia

(UInt64) — Número total de slots de CPU adquiridos sin competencia ProfileEvent_ConcurrencyControlQueriesDelayed (UInt64) — Número total de asignaciones de slots de CPU (consultas) que tuvieron que esperar a que hubiera slots disponibles para ampliar la capacidad

(UInt64) — Número total de asignaciones de slots de CPU (consultas) que tuvieron que esperar a que hubiera slots disponibles para ampliar la capacidad ProfileEvent_ConcurrencyControlWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando solicitudes de recurso para slots de CPU.

(UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando solicitudes de recurso para slots de CPU. ProfileEvent_ConcurrencyControlPreemptedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando debido a la expulsión preventiva de slots de CPU.

(UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando debido a la expulsión preventiva de slots de CPU. ProfileEvent_ConcurrencyControlPreemptions (UInt64) — Número total de expulsiones preventivas de CPU

(UInt64) — Número total de expulsiones preventivas de CPU ProfileEvent_ConcurrencyControlUpscales (UInt64) — Número total de eventos de ampliación de CPU

(UInt64) — Número total de eventos de ampliación de CPU ProfileEvent_ConcurrencyControlDownscales (UInt64) — Número total de eventos de reducción de CPU

(UInt64) — Número total de eventos de reducción de CPU ProfileEvent_ConcurrentQuerySlotsAcquired (UInt64) — Número total de slots de consulta adquiridos

(UInt64) — Número total de slots de consulta adquiridos ProfileEvent_ConcurrentQueryWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando por slots de consulta

(UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando por slots de consulta ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorUpdateCount (UInt64) — Número total de actualizaciones del coordinador de merge

(UInt64) — Número total de actualizaciones del coordinador de merge ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorUpdateMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a actualizar el estado del coordinador de merge

(UInt64) — Tiempo total dedicado a actualizar el estado del coordinador de merge ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorFetchMetadataMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a obtener metadatos actualizados dentro del coordinador de merge

(UInt64) — Tiempo total dedicado a obtener metadatos actualizados dentro del coordinador de merge ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorFilterMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a filtrar merges preparados dentro del coordinador de merge

(UInt64) — Tiempo total dedicado a filtrar merges preparados dentro del coordinador de merge ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorSelectMergesMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a encontrar merges usando selectores de merge dentro del coordinador de merge

(UInt64) — Tiempo total dedicado a encontrar merges usando selectores de merge dentro del coordinador de merge ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateForShareCount (UInt64) — Número total de adquisiciones en modo compartido del bloqueo de estado del coordinador

(UInt64) — Número total de adquisiciones en modo compartido del bloqueo de estado del coordinador ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateExclusivelyCount (UInt64) — Número total de adquisiciones exclusivas del bloqueo de estado del coordinador

(UInt64) — Número total de adquisiciones exclusivas del bloqueo de estado del coordinador ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateForShareMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a bloquear el mutex de estado del coordinador en modo compartido

(UInt64) — Tiempo total dedicado a bloquear el mutex de estado del coordinador en modo compartido ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateExclusivelyMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a bloquear el mutex de estado del coordinador en modo exclusivo

(UInt64) — Tiempo total dedicado a bloquear el mutex de estado del coordinador en modo exclusivo ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeWorkerUpdateCount (UInt64) — Número total de actualizaciones del merge worker

(UInt64) — Número total de actualizaciones del merge worker ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeWorkerUpdateMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a actualizar el estado local de los merges asignados en el worker

(UInt64) — Tiempo total dedicado a actualizar el estado local de los merges asignados en el worker ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentRequest (UInt64) — Número total de solicitudes de asignación de merge

(UInt64) — Número total de solicitudes de asignación de merge ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentResponse (UInt64) — Número total de respuestas de asignación de merge

(UInt64) — Número total de respuestas de asignación de merge ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentRequestMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado al client de asignación de merge

(UInt64) — Tiempo total dedicado al client de asignación de merge ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentResponseMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado al handler de asignación de merge

(UInt64) — Tiempo total dedicado al handler de asignación de merge ProfileEvent_SharedDatabaseCatalogFailedToApplyState (UInt64) — Número de fallos al aplicar un nuevo estado en SharedDatabaseCatalog

(UInt64) — Número de fallos al aplicar un nuevo estado en SharedDatabaseCatalog ProfileEvent_SharedDatabaseCatalogStateApplicationMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a aplicar un nuevo estado en SharedDatabaseCatalog

(UInt64) — Tiempo total dedicado a aplicar un nuevo estado en SharedDatabaseCatalog ProfileEvent_MemoryWorkerRun (UInt64) — Número de ejecuciones realizadas por MemoryWorker en segundo plano

(UInt64) — Número de ejecuciones realizadas por MemoryWorker en segundo plano ProfileEvent_MemoryWorkerRunElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado por MemoryWorker al trabajo en segundo plano

(UInt64) — Tiempo total dedicado por MemoryWorker al trabajo en segundo plano ProfileEvent_ParquetFetchWaitTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera de las lecturas de archivos Parquet realizadas por los hilos de decodificación (no por los hilos de prefetch)

(UInt64) — Tiempo de espera de las lecturas de archivos Parquet realizadas por los hilos de decodificación (no por los hilos de prefetch) ProfileEvent_WasmSerializationMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly

(UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly ProfileEvent_WasmDeserializationMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly

(UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly ProfileEvent_WasmGuestExecuteMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly

(UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly ProfileEvent_WasmTotalExecuteMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly

(UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly ProfileEvent_WasmModuleInstatiate (UInt64) — Número de compartimentos de WebAssembly creados

(UInt64) — Número de compartimentos de WebAssembly creados ProfileEvent_WasmMemoryAllocated (UInt64) — Memoria total asignada a los compartimentos de WebAssembly

(UInt64) — Memoria total asignada a los compartimentos de WebAssembly ProfileEvent_ParquetReadRowGroups (UInt64) — Número total de grupos de filas leídos de datos Parquet

(UInt64) — Número total de grupos de filas leídos de datos Parquet ProfileEvent_ParquetPrunedRowGroups (UInt64) — Número total de grupos de filas descartados de los datos Parquet

(UInt64) — Número total de grupos de filas descartados de los datos Parquet ProfileEvent_ParquetDecodingTasks (UInt64) — Tareas emitidas por el lector de Parquet

(UInt64) — Tareas emitidas por el lector de Parquet ProfileEvent_ParquetDecodingTaskBatches (UInt64) — Grupos de tareas enviados a un pool de hilos por el lector de Parquet

(UInt64) — Grupos de tareas enviados a un pool de hilos por el lector de Parquet ProfileEvent_ParquetPrefetcherReadRandomRead (UInt64) — Número total de lecturas con ReadMode::RandomRead realizadas por DB::Parquet::Prefetcher

(UInt64) — Número total de lecturas con ReadMode::RandomRead realizadas por DB::Parquet::Prefetcher ProfileEvent_ParquetPrefetcherReadSeekAndRead (UInt64) — Número total de lecturas con ReadMode::SeekAndRead realizadas por DB::Parquet::Prefetcher

(UInt64) — Número total de lecturas con ReadMode::SeekAndRead realizadas por DB::Parquet::Prefetcher ProfileEvent_ParquetPrefetcherReadEntireFile (UInt64) — Número total de lecturas con ReadMode::EntireFileIsInMemory realizadas por DB::Parquet::Prefetcher

(UInt64) — Número total de lecturas con ReadMode::EntireFileIsInMemory realizadas por DB::Parquet::Prefetcher ProfileEvent_ParquetRowsFilterExpression (UInt64) — Número total de filas que pasaron por el filtro

(UInt64) — Número total de filas que pasaron por el filtro ProfileEvent_ParquetColumnsFilterExpression (UInt64) — Número total de columnas que pasaron por el filtro

(UInt64) — Número total de columnas que pasaron por el filtro ProfileEvent_FilterTransformPassedRows (UInt64) — Número de filas que pasaron el filtro en la consulta

(UInt64) — Número de filas que pasaron el filtro en la consulta ProfileEvent_FilterTransformPassedBytes (UInt64) — Número de bytes que pasaron el filtro en la consulta

(UInt64) — Número de bytes que pasaron el filtro en la consulta ProfileEvent_QueryPreempted (UInt64) — Número de veces que las tareas se pausan y quedan en espera debido a la configuración ‘priority’

(UInt64) — Número de veces que las tareas se pausan y quedan en espera debido a la configuración ‘priority’ ProfileEvent_IndexBinarySearchAlgorithm (UInt64) — Número de veces que se usa el algoritmo de búsqueda binaria sobre las marcas de índice

(UInt64) — Número de veces que se usa el algoritmo de búsqueda binaria sobre las marcas de índice ProfileEvent_IndexGenericExclusionSearchAlgorithm (UInt64) — Número de veces que se usa el algoritmo genérico de búsqueda por exclusión sobre las marcas de índice

(UInt64) — Número de veces que se usa el algoritmo genérico de búsqueda por exclusión sobre las marcas de índice ProfileEvent_ParallelReplicasQueryCount (UInt64) — Número de (sub)consultas ejecutadas con réplicas paralelas durante la ejecución de una consulta

(UInt64) — Número de (sub)consultas ejecutadas con réplicas paralelas durante la ejecución de una consulta ProfileEvent_DistributedConnectionReconnectCount (UInt64) — Número de reconexiones a otros servidores realizadas durante la ejecución distribuida de consultas. Puede ocurrir cuando se obtiene una conexión obsoleta del pool de conexiones

(UInt64) — Número de reconexiones a otros servidores realizadas durante la ejecución distribuida de consultas. Puede ocurrir cuando se obtiene una conexión obsoleta del pool de conexiones ProfileEvent_DistributedConnectionConnectCount (UInt64) — Número de conexiones a otros servidores realizadas durante la ejecución distribuida de consultas. Ocurre cuando se establece una conexión nueva en lugar de usar una existente del pool.

(UInt64) — Número de conexiones a otros servidores realizadas durante la ejecución distribuida de consultas. Ocurre cuando se establece una conexión nueva en lugar de usar una existente del pool. ProfileEvent_RefreshableViewRefreshSuccess (UInt64) — Número de veces que se actualizaron las vistas materializadas actualizables

(UInt64) — Número de veces que se actualizaron las vistas materializadas actualizables ProfileEvent_RefreshableViewRefreshFailed (UInt64) — Cuántas veces falló la actualización de las vistas materializadas actualizables

(UInt64) — Cuántas veces falló la actualización de las vistas materializadas actualizables ProfileEvent_RefreshableViewSyncReplicaSuccess (UInt64) — Cuántas veces un SELECT sobre una vista materializada actualizable realizó un SYNC REPLICA implícito

(UInt64) — Cuántas veces un SELECT sobre una vista materializada actualizable realizó un SYNC REPLICA implícito ProfileEvent_RefreshableViewSyncReplicaRetry (UInt64) — Cuántas veces un SELECT sobre una vista materializada actualizable falló y reintentó un SYNC REPLICA implícito

(UInt64) — Cuántas veces un SELECT sobre una vista materializada actualizable falló y reintentó un SYNC REPLICA implícito ProfileEvent_RefreshableViewLockTableRetry (UInt64) — Cuántas veces un SELECT sobre una vista materializada actualizable tuvo que cambiar a una tabla nueva porque se eliminó la tabla anterior

(UInt64) — Cuántas veces un SELECT sobre una vista materializada actualizable tuvo que cambiar a una tabla nueva porque se eliminó la tabla anterior ProfileEvent_AsyncLoggingConsoleTotalMessages (UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del registro de consola

(UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del registro de consola ProfileEvent_AsyncLoggingFileLogTotalMessages (UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del file log

(UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del file log ProfileEvent_AsyncLoggingErrorFileLogTotalMessages (UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del error file log

(UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del error file log ProfileEvent_AsyncLoggingSyslogTotalMessages (UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del syslog

(UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del syslog ProfileEvent_AsyncLoggingTextLogTotalMessages (UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del text_log

(UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del text_log ProfileEvent_AsyncLoggingConsoleDroppedMessages (UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del registro de consola porque la cola de logs asíncrona estaba llena

(UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del registro de consola porque la cola de logs asíncrona estaba llena ProfileEvent_AsyncLoggingFileLogDroppedMessages (UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del file log porque la cola de logs asíncrona estaba llena

(UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del file log porque la cola de logs asíncrona estaba llena ProfileEvent_AsyncLoggingErrorFileLogDroppedMessages (UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del error file log porque la cola de logs asíncrona estaba llena

(UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del error file log porque la cola de logs asíncrona estaba llena ProfileEvent_AsyncLoggingSyslogDroppedMessages (UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del syslog porque la cola de logs asíncrona estaba llena

(UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del syslog porque la cola de logs asíncrona estaba llena ProfileEvent_AsyncLoggingTextLogDroppedMessages (UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del text_log porque la cola de logs asíncrona estaba llena

(UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del text_log porque la cola de logs asíncrona estaba llena ProfileEvent_JemallocFailedAllocationSampleTracking (UInt64) — Número total de veces que falló el seguimiento de la muestra de allocations de jemalloc

(UInt64) — Número total de veces que falló el seguimiento de la muestra de allocations de jemalloc ProfileEvent_JemallocFailedDeallocationSampleTracking (UInt64) — Número total de veces que falló el seguimiento de la muestra de deallocations de jemalloc

(UInt64) — Número total de veces que falló el seguimiento de la muestra de deallocations de jemalloc ProfileEvent_LoadedStatisticsMicroseconds (UInt64) — Tiempo transcurrido al cargar STATISTICS desde las partes

(UInt64) — Tiempo transcurrido al cargar STATISTICS desde las partes ProfileEvent_RuntimeDataflowStatisticsInputBytes (UInt64) — Estadísticas recopiladas sobre la cantidad de bytes que leerían las réplicas si la consulta se ejecutara con réplicas en paralelo

(UInt64) — Estadísticas recopiladas sobre la cantidad de bytes que leerían las réplicas si la consulta se ejecutara con réplicas en paralelo ProfileEvent_RuntimeDataflowStatisticsOutputBytes (UInt64) — Estadísticas recopiladas sobre la cantidad de bytes que las réplicas enviarían al iniciador si la consulta se ejecutara con réplicas en paralelo

(UInt64) — Estadísticas recopiladas sobre la cantidad de bytes que las réplicas enviarían al iniciador si la consulta se ejecutara con réplicas en paralelo ProfileEvent_S3CachedCredentialsProvidersReused (UInt64) — Número total de proveedores de credenciales reutilizados desde la caché

(UInt64) — Número total de proveedores de credenciales reutilizados desde la caché ProfileEvent_S3CachedCredentialsProvidersAdded (UInt64) — Número total de proveedores de credenciales añadidos a la caché

(UInt64) — Número total de proveedores de credenciales añadidos a la caché ProfileEvent_RuntimeFiltersCreated (UInt64) — Número de JOIN Runtime Filters distintos creados en una consulta

(UInt64) — Número de JOIN Runtime Filters distintos creados en una consulta ProfileEvent_RuntimeFilterBlocksProcessed (UInt64) — Número de bloques procesados por JOIN Runtime Filters

(UInt64) — Número de bloques procesados por JOIN Runtime Filters ProfileEvent_RuntimeFilterBlocksSkipped (UInt64) — Número de bloques omitidos por JOIN Runtime Filters sin procesarse porque el filtro se deshabilitó dinámicamente debido a una baja proporción de filtrado

(UInt64) — Número de bloques omitidos por JOIN Runtime Filters sin procesarse porque el filtro se deshabilitó dinámicamente debido a una baja proporción de filtrado ProfileEvent_RuntimeFilterRowsChecked (UInt64) — Número de filas comprobadas por JOIN Runtime Filters

(UInt64) — Número de filas comprobadas por JOIN Runtime Filters ProfileEvent_RuntimeFilterRowsPassed (UInt64) — Número de filas que pasaron (es decir, que no fueron filtradas por) JOIN Runtime Filters

(UInt64) — Número de filas que pasaron (es decir, que no fueron filtradas por) JOIN Runtime Filters ProfileEvent_RuntimeFilterRowsSkipped (UInt64) — Número de filas de bloques que fueron omitidas por JOIN Runtime Filters

(UInt64) — Número de filas de bloques que fueron omitidas por JOIN Runtime Filters ProfileEvent_JoinBuildPostProcessingMicroseconds (UInt64) — Tiempo transcurrido en los pasos de posprocesamiento después de construir el lado derecho del JOIN.

(UInt64) — Tiempo transcurrido en los pasos de posprocesamiento después de construir el lado derecho del JOIN. ProfileEvent_AIInputTokens (UInt64) — Total de tokens de prompt consumidos en todas las llamadas a funciones de IA de la consulta.

(UInt64) — Total de tokens de prompt consumidos en todas las llamadas a funciones de IA de la consulta. ProfileEvent_AIOutputTokens (UInt64) — Total de tokens de completado consumidos en todas las llamadas a funciones de IA de la consulta.

(UInt64) — Total de tokens de completado consumidos en todas las llamadas a funciones de IA de la consulta. ProfileEvent_AIAPICalls (UInt64) — Número de solicitudes HTTP enviadas a proveedores de IA.

(UInt64) — Número de solicitudes HTTP enviadas a proveedores de IA. ProfileEvent_AIRowsProcessed (UInt64) — Número de filas que recibieron un resultado de IA.

(UInt64) — Número de filas que recibieron un resultado de IA. ProfileEvent_AIRowsSkipped (UInt64) — Número de filas que recibieron un valor predeterminado debido a una cuota o a un error.

(UInt64) — Número de filas que recibieron un valor predeterminado debido a una cuota o a un error. CurrentMetric_Query (Int64) — Número de consultas en ejecución

(Int64) — Número de consultas en ejecución CurrentMetric_ASTFuzzerAccumulatedFragments (Int64) — Número de fragmentos de AST acumulados por el AST fuzzer del lado del servidor para su uso en futuras mutaciones.

(Int64) — Número de fragmentos de AST acumulados por el AST fuzzer del lado del servidor para su uso en futuras mutaciones. CurrentMetric_QueryNonInternal (Int64) — Número de consultas no internas en ejecución (consultas iniciadas por usuarios, excluidas las consultas internas de ClickHouse)

(Int64) — Número de consultas no internas en ejecución (consultas iniciadas por usuarios, excluidas las consultas internas de ClickHouse) CurrentMetric_Merge (Int64) — Número de merges en segundo plano en ejecución

(Int64) — Número de merges en segundo plano en ejecución CurrentMetric_MergeParts (Int64) — Número de partes de origen que participan en los merges en segundo plano actuales

(Int64) — Número de partes de origen que participan en los merges en segundo plano actuales CurrentMetric_Move (Int64) — Número de movimientos en ejecución actualmente

(Int64) — Número de movimientos en ejecución actualmente CurrentMetric_PartMutation (Int64) — Número de mutaciones (ALTER DELETE/UPDATE)

(Int64) — Número de mutaciones (ALTER DELETE/UPDATE) CurrentMetric_ReplicatedFetch (Int64) — Número de partes de datos que se están obteniendo de una réplica

(Int64) — Número de partes de datos que se están obteniendo de una réplica CurrentMetric_ReplicatedSend (Int64) — Número de partes de datos que se están enviando a las réplicas

(Int64) — Número de partes de datos que se están enviando a las réplicas CurrentMetric_ReplicatedChecks (Int64) — Número de partes de datos cuya consistencia se está comprobando

(Int64) — Número de partes de datos cuya consistencia se está comprobando CurrentMetric_BackgroundMergesAndMutationsPoolTask (Int64) — Número de merges y mutaciones activos en un pool en segundo plano asociado

(Int64) — Número de merges y mutaciones activos en un pool en segundo plano asociado CurrentMetric_BackgroundMergesAndMutationsPoolSize (Int64) — Límite del número de merges y mutaciones activos en un pool en segundo plano asociado

(Int64) — Límite del número de merges y mutaciones activos en un pool en segundo plano asociado CurrentMetric_BackgroundFetchesPoolTask (Int64) — Número de fetches activos en un pool en segundo plano asociado

(Int64) — Número de fetches activos en un pool en segundo plano asociado CurrentMetric_BackgroundFetchesPoolSize (Int64) — Límite del número de fetches simultáneos en un pool en segundo plano asociado

(Int64) — Límite del número de fetches simultáneos en un pool en segundo plano asociado CurrentMetric_BackgroundCommonPoolTask (Int64) — Número de tareas activas en un pool en segundo plano asociado

(Int64) — Número de tareas activas en un pool en segundo plano asociado CurrentMetric_BackgroundCommonPoolSize (Int64) — Límite del número de tareas en un pool en segundo plano asociado

(Int64) — Límite del número de tareas en un pool en segundo plano asociado CurrentMetric_BackgroundMovePoolTask (Int64) — Número de tareas activas en BackgroundProcessingPool para movimientos

(Int64) — Número de tareas activas en BackgroundProcessingPool para movimientos CurrentMetric_BackgroundMovePoolSize (Int64) — Límite del número de tareas en BackgroundProcessingPool para movimientos

(Int64) — Límite del número de tareas en BackgroundProcessingPool para movimientos CurrentMetric_AzureRequests (Int64) — Número de solicitudes de Azure que se están ejecutando actualmente

(Int64) — Número de solicitudes de Azure que se están ejecutando actualmente CurrentMetric_BackgroundSchedulePoolTask (Int64) — Número de tareas activas en BackgroundSchedulePool. Este grupo se usa para tareas periódicas de ReplicatedMergeTree, como limpiar partes de datos antiguas, modificar partes de datos, reinicializar réplicas, etc.

(Int64) — Número de tareas activas en BackgroundSchedulePool. Este grupo se usa para tareas periódicas de ReplicatedMergeTree, como limpiar partes de datos antiguas, modificar partes de datos, reinicializar réplicas, etc. CurrentMetric_BackgroundSchedulePoolSize (Int64) — Límite del número de tareas en BackgroundSchedulePool. Este grupo se usa para tareas periódicas de ReplicatedMergeTree, como limpiar partes de datos antiguas, modificar partes de datos, reinicializar réplicas, etc.

(Int64) — Límite del número de tareas en BackgroundSchedulePool. Este grupo se usa para tareas periódicas de ReplicatedMergeTree, como limpiar partes de datos antiguas, modificar partes de datos, reinicializar réplicas, etc. CurrentMetric_BackgroundBufferFlushSchedulePoolTask (Int64) — Número de tareas activas en BackgroundBufferFlushSchedulePool. Este grupo se usa para vaciados periódicos del búfer

(Int64) — Número de tareas activas en BackgroundBufferFlushSchedulePool. Este grupo se usa para vaciados periódicos del búfer CurrentMetric_BackgroundBufferFlushSchedulePoolSize (Int64) — Límite del número de tareas en BackgroundBufferFlushSchedulePool

(Int64) — Límite del número de tareas en BackgroundBufferFlushSchedulePool CurrentMetric_BackgroundDistributedSchedulePoolTask (Int64) — Número de tareas activas en BackgroundDistributedSchedulePool. Este grupo se usa para envíos distribuidos que se realizan en segundo plano.

(Int64) — Número de tareas activas en BackgroundDistributedSchedulePool. Este grupo se usa para envíos distribuidos que se realizan en segundo plano. CurrentMetric_BackgroundDistributedSchedulePoolSize (Int64) — Límite del número de tareas en BackgroundDistributedSchedulePool

(Int64) — Límite del número de tareas en BackgroundDistributedSchedulePool CurrentMetric_BackgroundMessageBrokerSchedulePoolTask (Int64) — Número de tareas activas en BackgroundMessageBrokerSchedulePool para streaming de mensajes

(Int64) — Número de tareas activas en BackgroundMessageBrokerSchedulePool para streaming de mensajes CurrentMetric_BackgroundMessageBrokerSchedulePoolSize (Int64) — Límite del número de tareas en BackgroundMessageBrokerSchedulePool para streaming de mensajes

(Int64) — Límite del número de tareas en BackgroundMessageBrokerSchedulePool para streaming de mensajes CurrentMetric_CacheDictionaryUpdateQueueBatches (Int64) — Número de ‘lotes’ (un conjunto de claves) en la cola de actualización de CacheDictionaries.

(Int64) — Número de ‘lotes’ (un conjunto de claves) en la cola de actualización de CacheDictionaries. CurrentMetric_CacheDictionaryUpdateQueueKeys (Int64) — Número exacto de claves en la cola de actualización de CacheDictionaries.

(Int64) — Número exacto de claves en la cola de actualización de CacheDictionaries. CurrentMetric_DiskSpaceReservedForMerge (Int64) — Espacio en disco reservado para las fusiones en segundo plano que se están ejecutando actualmente. Es ligeramente superior al tamaño total de las partes que se están fusionando actualmente.

(Int64) — Espacio en disco reservado para las fusiones en segundo plano que se están ejecutando actualmente. Es ligeramente superior al tamaño total de las partes que se están fusionando actualmente. CurrentMetric_DistributedSend (Int64) — Número de conexiones a servidores remotos que envían datos que se insertaron en tablas Distributed. Tanto en modo síncrono como asíncrono.

(Int64) — Número de conexiones a servidores remotos que envían datos que se insertaron en tablas Distributed. Tanto en modo síncrono como asíncrono. CurrentMetric_QueryPreempted (Int64) — Número de tareas en ejecución que están pausadas y en espera debido a la configuración ‘priority’.

(Int64) — Número de tareas en ejecución que están pausadas y en espera debido a la configuración ‘priority’. CurrentMetric_TCPConnection (Int64) — Número de conexiones al servidor TCP (clientes con interfaz nativa), incluidas también las conexiones de consultas distribuidas entre servidores

(Int64) — Número de conexiones al servidor TCP (clientes con interfaz nativa), incluidas también las conexiones de consultas distribuidas entre servidores CurrentMetric_MySQLConnection (Int64) — Número de conexiones de cliente que usan el protocolo MySQL

(Int64) — Número de conexiones de cliente que usan el protocolo MySQL CurrentMetric_HTTPConnection (Int64) — Número de conexiones al servidor HTTP

(Int64) — Número de conexiones al servidor HTTP CurrentMetric_InterserverConnection (Int64) — Número de conexiones desde otras réplicas para obtener partes

(Int64) — Número de conexiones desde otras réplicas para obtener partes CurrentMetric_PostgreSQLConnection (Int64) — Número de conexiones de cliente que usan el protocolo PostgreSQL

(Int64) — Número de conexiones de cliente que usan el protocolo PostgreSQL CurrentMetric_OpenFileForRead (Int64) — Número de archivos abiertos para lectura

(Int64) — Número de archivos abiertos para lectura CurrentMetric_OpenFileForWrite (Int64) — Número de archivos abiertos para escritura

(Int64) — Número de archivos abiertos para escritura CurrentMetric_Compressing (Int64) — Número de operaciones de compresión que usan códecs de compresión internos

(Int64) — Número de operaciones de compresión que usan códecs de compresión internos CurrentMetric_Decompressing (Int64) — Número de operaciones de descompresión que usan códecs de compresión internos

(Int64) — Número de operaciones de descompresión que usan códecs de compresión internos CurrentMetric_ParallelCompressedWriteBufferThreads (Int64) — Número de hilos en todas las instancias de ParallelCompressedWriteBuffer; estos hilos realizan compresión y escritura en paralelo

(Int64) — Número de hilos en todas las instancias de ParallelCompressedWriteBuffer; estos hilos realizan compresión y escritura en paralelo CurrentMetric_ParallelCompressedWriteBufferWait (Int64) — Número de hilos en todas las instancias de ParallelCompressedWriteBuffer que actualmente están esperando a que el búfer esté disponible para escribir

(Int64) — Número de hilos en todas las instancias de ParallelCompressedWriteBuffer que actualmente están esperando a que el búfer esté disponible para escribir CurrentMetric_TotalTemporaryFiles (Int64) — Número de archivos temporales creados

(Int64) — Número de archivos temporales creados CurrentMetric_TemporaryFilesForSort (Int64) — Número de archivos temporales creados para la ordenación externa

(Int64) — Número de archivos temporales creados para la ordenación externa CurrentMetric_TemporaryFilesForAggregation (Int64) — Número de archivos temporales creados para la agregación externa

(Int64) — Número de archivos temporales creados para la agregación externa CurrentMetric_TemporaryFilesForJoin (Int64) — Número de archivos temporales creados para JOIN

(Int64) — Número de archivos temporales creados para JOIN CurrentMetric_TemporaryFilesForMerge (Int64) — Número de archivos temporales para vertical merge

(Int64) — Número de archivos temporales para vertical merge CurrentMetric_TemporaryFilesUnknown (Int64) — Número de archivos temporales creados sin un propósito conocido

(Int64) — Número de archivos temporales creados sin un propósito conocido CurrentMetric_Read (Int64) — Número de llamadas al sistema de lectura (read, pread, io_getevents, etc.) en curso

(Int64) — Número de llamadas al sistema de lectura (read, pread, io_getevents, etc.) en curso CurrentMetric_RemoteRead (Int64) — Número de operaciones de lectura remota en curso

(Int64) — Número de operaciones de lectura remota en curso CurrentMetric_Write (Int64) — Número de llamadas al sistema de escritura (write, pwrite, io_getevents, etc.) en curso

(Int64) — Número de llamadas al sistema de escritura (write, pwrite, io_getevents, etc.) en curso CurrentMetric_NetworkReceive (Int64) — Número de hilos que reciben datos de la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.

(Int64) — Número de hilos que reciben datos de la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros. CurrentMetric_NetworkSend (Int64) — Número de hilos que envían datos a la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.

(Int64) — Número de hilos que envían datos a la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros. CurrentMetric_SendScalars (Int64) — Número de conexiones que están enviando datos de escalares a servidores remotos.

(Int64) — Número de conexiones que están enviando datos de escalares a servidores remotos. CurrentMetric_SendExternalTables (Int64) — Número de conexiones que están enviando datos de tablas externas a servidores remotos. Las tablas externas se usan para implementar los operadores GLOBAL IN y GLOBAL JOIN con subconsultas distribuidas.

(Int64) — Número de conexiones que están enviando datos de tablas externas a servidores remotos. Las tablas externas se usan para implementar los operadores GLOBAL IN y GLOBAL JOIN con subconsultas distribuidas. CurrentMetric_QueryThread (Int64) — Número de hilos de procesamiento de consultas

(Int64) — Número de hilos de procesamiento de consultas CurrentMetric_ReadonlyReplica (Int64) — Número de tablas Replicated que actualmente están en estado de solo lectura debido a una reinicialización tras la pérdida de la sesión de ZooKeeper o al arranque sin ZooKeeper configurado.

(Int64) — Número de tablas Replicated que actualmente están en estado de solo lectura debido a una reinicialización tras la pérdida de la sesión de ZooKeeper o al arranque sin ZooKeeper configurado. CurrentMetric_ReplicaReady (Int64) — Indica si la réplica está lista para consultas: 0 = no, 1 = sí

(Int64) — Indica si la réplica está lista para consultas: 0 = no, 1 = sí CurrentMetric_MemoryTracking (Int64) — Cantidad total de memoria (bytes) asignada por el servidor.

(Int64) — Cantidad total de memoria (bytes) asignada por el servidor. CurrentMetric_MemoryTrackingUncorrected (Int64) — Cantidad total de memoria (bytes) asignada por el servidor sin corregir por RSS.

(Int64) — Cantidad total de memoria (bytes) asignada por el servidor sin corregir por RSS. CurrentMetric_MergesMutationsMemoryTracking (Int64) — Cantidad total de memoria (bytes) asignada por tareas en segundo plano (merges y mutations).

(Int64) — Cantidad total de memoria (bytes) asignada por tareas en segundo plano (merges y mutations). CurrentMetric_EphemeralNode (Int64) — Número de nodos efímeros mantenidos en ZooKeeper.

(Int64) — Número de nodos efímeros mantenidos en ZooKeeper. CurrentMetric_MaxAllocatedEphemeralLockSequentialNumber (Int64) — Número secuencial máximo asignado a los znodes de bloqueo efímero en ZooKeeper. Está influido principalmente por los números de bloque.

(Int64) — Número secuencial máximo asignado a los znodes de bloqueo efímero en ZooKeeper. Está influido principalmente por los números de bloque. CurrentMetric_ZooKeeperSession (Int64) — Número de sesiones (conexiones) a ZooKeeper. No debería ser superior a una, porque usar más de una conexión a ZooKeeper puede provocar errores debido a la falta de linealizabilidad (lecturas obsoletas) que permite el modelo de consistencia de ZooKeeper.

(Int64) — Número de sesiones (conexiones) a ZooKeeper. No debería ser superior a una, porque usar más de una conexión a ZooKeeper puede provocar errores debido a la falta de linealizabilidad (lecturas obsoletas) que permite el modelo de consistencia de ZooKeeper. CurrentMetric_ZooKeeperSessionExpired (Int64) — Número de sesiones globales de ZooKeeper expiradas.

(Int64) — Número de sesiones globales de ZooKeeper expiradas. CurrentMetric_ZooKeeperConnectionLossStartedTimestampSeconds (Int64) — Timestamp Unix en segundos de cuándo se perdió la conexión con ZooKeeper, o 0 si la conexión se estableció correctamente.

(Int64) — Timestamp Unix en segundos de cuándo se perdió la conexión con ZooKeeper, o 0 si la conexión se estableció correctamente. CurrentMetric_ZooKeeperWatch (Int64) — Número de watches (suscripciones a eventos) en ZooKeeper.

(Int64) — Número de watches (suscripciones a eventos) en ZooKeeper. CurrentMetric_ZooKeeperRequest (Int64) — Número de solicitudes a ZooKeeper en curso.

(Int64) — Número de solicitudes a ZooKeeper en curso. CurrentMetric_DelayedInserts (Int64) — Número de consultas INSERT cuya tasa está limitada debido al elevado número de partes de datos activas para una partición en una tabla MergeTree.

(Int64) — Número de consultas INSERT cuya tasa está limitada debido al elevado número de partes de datos activas para una partición en una tabla MergeTree. CurrentMetric_ContextLockWait (Int64) — Número de hilos en espera de un bloqueo en Context. Es un bloqueo global.

(Int64) — Número de hilos en espera de un bloqueo en Context. Es un bloqueo global. CurrentMetric_StorageBufferRows (Int64) — Número de filas en los búferes de las tablas Buffer

(Int64) — Número de filas en los búferes de las tablas Buffer CurrentMetric_StorageBufferBytes (Int64) — Número de bytes en los búferes de las tablas Buffer

(Int64) — Número de bytes en los búferes de las tablas Buffer CurrentMetric_DictCacheRequests (Int64) — Número de solicitudes en curso a fuentes de datos de diccionarios de tipo caché.

(Int64) — Número de solicitudes en curso a fuentes de datos de diccionarios de tipo caché. CurrentMetric_Revision (Int64) — Revisión del servidor. Es un número que se incrementa con cada release o release candidate, excepto en las versiones de parche.

(Int64) — Revisión del servidor. Es un número que se incrementa con cada release o release candidate, excepto en las versiones de parche. CurrentMetric_VersionInteger (Int64) — Versión del servidor como un único número entero en base 1000. Por ejemplo, la versión 11.22.33 se traduce a 11022033.

(Int64) — Versión del servidor como un único número entero en base 1000. Por ejemplo, la versión 11.22.33 se traduce a 11022033. CurrentMetric_RWLockWaitingReaders (Int64) — Número de hilos en espera de un bloqueo de lectura en un RWLock de tabla.

(Int64) — Número de hilos en espera de un bloqueo de lectura en un RWLock de tabla. CurrentMetric_RWLockWaitingWriters (Int64) — Número de hilos en espera de un bloqueo de escritura en un RWLock de tabla.

(Int64) — Número de hilos en espera de un bloqueo de escritura en un RWLock de tabla. CurrentMetric_RWLockActiveReaders (Int64) — Número de hilos que mantienen un bloqueo de lectura en un RWLock de tabla.

(Int64) — Número de hilos que mantienen un bloqueo de lectura en un RWLock de tabla. CurrentMetric_RWLockActiveWriters (Int64) — Número de hilos que mantienen un bloqueo de escritura en un RWLock de tabla.

(Int64) — Número de hilos que mantienen un bloqueo de escritura en un RWLock de tabla. CurrentMetric_GlobalThread (Int64) — Número de hilos en el grupo global de hilos.

(Int64) — Número de hilos en el grupo global de hilos. CurrentMetric_GlobalThreadActive (Int64) — Número de hilos en el grupo global de hilos que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el grupo global de hilos que ejecutan una tarea. CurrentMetric_GlobalThreadScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo global de hilos.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo global de hilos. CurrentMetric_LocalThread (Int64) — Obsoleto. Número de hilos en los grupos locales de hilos. Los hilos de los grupos locales de hilos se toman del grupo global de hilos.

(Int64) — Obsoleto. Número de hilos en los grupos locales de hilos. Los hilos de los grupos locales de hilos se toman del grupo global de hilos. CurrentMetric_LocalThreadActive (Int64) — Obsoleto. Número de hilos en los grupos locales de hilos que ejecutan una tarea.

(Int64) — Obsoleto. Número de hilos en los grupos locales de hilos que ejecutan una tarea. CurrentMetric_LocalThreadScheduled (Int64) — Obsoleto. Número de trabajos en cola o activos en los grupos locales de hilos.

(Int64) — Obsoleto. Número de trabajos en cola o activos en los grupos locales de hilos. CurrentMetric_MergeTreeDataSelectExecutorThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos MergeTreeDataSelectExecutor.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos MergeTreeDataSelectExecutor. CurrentMetric_MergeTreeDataSelectExecutorThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos MergeTreeDataSelectExecutor que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos MergeTreeDataSelectExecutor que ejecutan una tarea. CurrentMetric_MergeTreeDataSelectExecutorThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos MergeTreeDataSelectExecutor.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos MergeTreeDataSelectExecutor. CurrentMetric_BackupsThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos de BACKUP.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos de BACKUP. CurrentMetric_BackupsThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos de BACKUP que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos de BACKUP que ejecutan una tarea. CurrentMetric_BackupsThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos para BACKUP.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos para BACKUP. CurrentMetric_RestoreThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para RESTORE.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para RESTORE. CurrentMetric_RestoreThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para RESTORE ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para RESTORE ejecutando una tarea. CurrentMetric_RestoreThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos para RESTORE.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos para RESTORE. CurrentMetric_MarksLoaderThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para cargar marcas.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para cargar marcas. CurrentMetric_MarksLoaderThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para cargar marcas ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para cargar marcas ejecutando una tarea. CurrentMetric_MarksLoaderThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para cargar marcas.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para cargar marcas. CurrentMetric_IOPrefetchThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos de precarga de E/S.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos de precarga de E/S. CurrentMetric_IOPrefetchThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos de precarga de E/S ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos de precarga de E/S ejecutando una tarea. CurrentMetric_IOPrefetchThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de precarga de E/S.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de precarga de E/S. CurrentMetric_IOWriterThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos del escritor de E/S.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos del escritor de E/S. CurrentMetric_IOWriterThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos del escritor de E/S ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos del escritor de E/S ejecutando una tarea. CurrentMetric_IOWriterThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos del escritor de E/S.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos del escritor de E/S. CurrentMetric_IOThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos de E/S.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos de E/S. CurrentMetric_IOThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos de E/S ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos de E/S ejecutando una tarea. CurrentMetric_IOThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de E/S.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de E/S. CurrentMetric_CompressionThread (Int64) — Número de hilos en los pools de hilos de compresión.

(Int64) — Número de hilos en los pools de hilos de compresión. CurrentMetric_CompressionThreadActive (Int64) — Número de hilos en los pools de hilos de compresión ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de hilos en los pools de hilos de compresión ejecutando una tarea. CurrentMetric_CompressionThreadScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en los pools de hilos de compresión.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en los pools de hilos de compresión. CurrentMetric_ThreadPoolRemoteFSReaderThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para remote_filesystem_read_method=threadpool.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para remote_filesystem_read_method=threadpool. CurrentMetric_ThreadPoolRemoteFSReaderThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para remote_filesystem_read_method=threadpool ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para remote_filesystem_read_method=threadpool ejecutando una tarea. CurrentMetric_ThreadPoolRemoteFSReaderThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para remote_filesystem_read_method=threadpool.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para remote_filesystem_read_method=threadpool. CurrentMetric_ThreadPoolFSReaderThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para local_filesystem_read_method=threadpool.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para local_filesystem_read_method=threadpool. CurrentMetric_ThreadPoolFSReaderThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para local_filesystem_read_method=threadpool ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para local_filesystem_read_method=threadpool ejecutando una tarea. CurrentMetric_ThreadPoolFSReaderThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para local_filesystem_read_method=threadpool.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para local_filesystem_read_method=threadpool. CurrentMetric_ObjectStorageQueueShutdownThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de cierre de la cola de almacenamiento de objetos.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de cierre de la cola de almacenamiento de objetos. CurrentMetric_ObjectStorageQueueShutdownThreadsActive (Int64) — Número de hilos en ejecución de tareas en el grupo de cierre de la cola de almacenamiento de objetos.

(Int64) — Número de hilos en ejecución de tareas en el grupo de cierre de la cola de almacenamiento de objetos. CurrentMetric_ObjectStorageQueueShutdownThreadsScheduled (Int64) — Número de jobs en cola o activos en el grupo de cierre de la cola de almacenamiento de objetos.

(Int64) — Número de jobs en cola o activos en el grupo de cierre de la cola de almacenamiento de objetos. CurrentMetric_ObjectStorageQueueMetadataCacheSizeBytes (Int64) — Tamaño en bytes de la caché de metadatos de ObjectStorageQueue.

(Int64) — Tamaño en bytes de la caché de metadatos de ObjectStorageQueue. CurrentMetric_ObjectStorageQueueMetadataCacheSizeElements (Int64) — Tamaño en elementos de la caché de metadatos de ObjectStorageQueue.

(Int64) — Tamaño en elementos de la caché de metadatos de ObjectStorageQueue. CurrentMetric_DeltaLakeSnapshotCacheSizeElements (Int64) — Tamaño en elementos de la caché de snapshots de DeltaLake.

(Int64) — Tamaño en elementos de la caché de snapshots de DeltaLake. CurrentMetric_BackupsIOThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos BackupsIO.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos BackupsIO. CurrentMetric_BackupsIOThreadsActive (Int64) — Número de hilos que ejecutan una tarea en el grupo de hilos BackupsIO.

(Int64) — Número de hilos que ejecutan una tarea en el grupo de hilos BackupsIO. CurrentMetric_BackupsIOThreadsScheduled (Int64) — Número de jobs en cola o activos en el grupo de hilos BackupsIO.

(Int64) — Número de jobs en cola o activos en el grupo de hilos BackupsIO. CurrentMetric_DiskObjectStorageAsyncThreads (Int64) — Métrica obsoleta, no muestra nada.

(Int64) — Métrica obsoleta, no muestra nada. CurrentMetric_DiskObjectStorageAsyncThreadsActive (Int64) — Métrica obsoleta, no muestra nada.

(Int64) — Métrica obsoleta, no muestra nada. CurrentMetric_StorageHiveThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos StorageHive.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos StorageHive. CurrentMetric_StorageHiveThreadsActive (Int64) — Número de hilos que ejecutan una tarea en el grupo de hilos StorageHive.

(Int64) — Número de hilos que ejecutan una tarea en el grupo de hilos StorageHive. CurrentMetric_StorageHiveThreadsScheduled (Int64) — Número de jobs en cola o activos en el grupo de hilos StorageHive.

(Int64) — Número de jobs en cola o activos en el grupo de hilos StorageHive. CurrentMetric_TablesLoaderBackgroundThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos en segundo plano del cargador de tablas.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos en segundo plano del cargador de tablas. CurrentMetric_TablesLoaderBackgroundThreadsActive (Int64) — Número de hilos que ejecutan una tarea en el grupo de hilos en segundo plano del cargador de tablas.

(Int64) — Número de hilos que ejecutan una tarea en el grupo de hilos en segundo plano del cargador de tablas. CurrentMetric_TablesLoaderBackgroundThreadsScheduled (Int64) — Número de jobs en cola o activos en el grupo de hilos en segundo plano del cargador de tablas.

(Int64) — Número de jobs en cola o activos en el grupo de hilos en segundo plano del cargador de tablas. CurrentMetric_TablesLoaderForegroundThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos en primer plano del cargador de tablas.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos en primer plano del cargador de tablas. CurrentMetric_TablesLoaderForegroundThreadsActive (Int64) — Número de hilos que ejecutan una tarea en el grupo de hilos en primer plano del cargador de tablas.

(Int64) — Número de hilos que ejecutan una tarea en el grupo de hilos en primer plano del cargador de tablas. CurrentMetric_TablesLoaderForegroundThreadsScheduled (Int64) — Número de jobs en cola o activos en el grupo de hilos en primer plano del cargador de tablas.

(Int64) — Número de jobs en cola o activos en el grupo de hilos en primer plano del cargador de tablas. CurrentMetric_DatabaseOnDiskThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos DatabaseOnDisk.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos DatabaseOnDisk. CurrentMetric_DatabaseOnDiskThreadsActive (Int64) — Número de hilos que ejecutan una tarea en el grupo de hilos DatabaseOnDisk.

(Int64) — Número de hilos que ejecutan una tarea en el grupo de hilos DatabaseOnDisk. CurrentMetric_DatabaseOnDiskThreadsScheduled (Int64) — Número de jobs en cola o activos en el grupo de hilos DatabaseOnDisk.

(Int64) — Número de jobs en cola o activos en el grupo de hilos DatabaseOnDisk. CurrentMetric_DatabaseBackupThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos DatabaseBackup.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos DatabaseBackup. CurrentMetric_DatabaseBackupThreadsActive (Int64) — Número de hilos que ejecutan una tarea en el grupo de hilos DatabaseBackup.

(Int64) — Número de hilos que ejecutan una tarea en el grupo de hilos DatabaseBackup. CurrentMetric_DatabaseBackupThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos DatabaseBackup.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos DatabaseBackup. CurrentMetric_DatabaseCatalogThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos DatabaseCatalog.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos DatabaseCatalog. CurrentMetric_DatabaseCatalogThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos DatabaseCatalog que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos DatabaseCatalog que ejecutan una tarea. CurrentMetric_DatabaseCatalogThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos DatabaseCatalog.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos DatabaseCatalog. CurrentMetric_DestroyAggregatesThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para destruir estados de agregación.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para destruir estados de agregación. CurrentMetric_DestroyAggregatesThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para destruir estados de agregación que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para destruir estados de agregación que ejecutan una tarea. CurrentMetric_DestroyAggregatesThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para destruir estados de agregación.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para destruir estados de agregación. CurrentMetric_ConcurrentHashJoinPoolThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para concurrent hash join.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para concurrent hash join. CurrentMetric_ConcurrentHashJoinPoolThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para concurrent hash join que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos para concurrent hash join que ejecutan una tarea. CurrentMetric_ConcurrentHashJoinPoolThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para concurrent hash join.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para concurrent hash join. CurrentMetric_HashedDictionaryThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos HashedDictionary.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos HashedDictionary. CurrentMetric_HashedDictionaryThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos HashedDictionary que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos HashedDictionary que ejecutan una tarea. CurrentMetric_HashedDictionaryThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos HashedDictionary.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos HashedDictionary. CurrentMetric_CacheDictionaryThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos CacheDictionary.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos CacheDictionary. CurrentMetric_CacheDictionaryThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos CacheDictionary que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos CacheDictionary que ejecutan una tarea. CurrentMetric_CacheDictionaryThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos CacheDictionary.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos CacheDictionary. CurrentMetric_ParallelFormattingOutputFormatThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos ParallelFormattingOutputFormatThreads.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos ParallelFormattingOutputFormatThreads. CurrentMetric_ParallelFormattingOutputFormatThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos ParallelFormattingOutputFormatThreads que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos ParallelFormattingOutputFormatThreads que ejecutan una tarea. CurrentMetric_ParallelFormattingOutputFormatThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos ParallelFormattingOutputFormatThreads.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos ParallelFormattingOutputFormatThreads. CurrentMetric_MergeTreeBackgroundExecutorThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos MergeTreeBackgroundExecutor.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos MergeTreeBackgroundExecutor. CurrentMetric_MergeTreeBackgroundExecutorThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos MergeTreeBackgroundExecutor que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos MergeTreeBackgroundExecutor que ejecutan una tarea. CurrentMetric_MergeTreeBackgroundExecutorThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos MergeTreeBackgroundExecutor.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos MergeTreeBackgroundExecutor. CurrentMetric_AsynchronousInsertThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos AsynchronousInsert.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos AsynchronousInsert. CurrentMetric_AsynchronousInsertThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos AsynchronousInsert que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos AsynchronousInsert que ejecutan una tarea. CurrentMetric_AsynchronousInsertThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos AsynchronousInsert.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos AsynchronousInsert. CurrentMetric_AsynchronousInsertQueueSize (Int64) — Número de tareas pendientes en la cola AsynchronousInsert.

(Int64) — Número de tareas pendientes en la cola AsynchronousInsert. CurrentMetric_AsynchronousInsertQueueBytes (Int64) — Número de bytes pendientes en la cola AsynchronousInsert.

(Int64) — Número de bytes pendientes en la cola AsynchronousInsert. CurrentMetric_StartupSystemTablesThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos StartupSystemTables.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos StartupSystemTables. CurrentMetric_StartupSystemTablesThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos StartupSystemTables que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos StartupSystemTables que ejecutan una tarea. CurrentMetric_StartupSystemTablesThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos StartupSystemTables.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos StartupSystemTables. CurrentMetric_AggregatorThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos Aggregator.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos Aggregator. CurrentMetric_AggregatorThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos Aggregator que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos Aggregator que ejecutan una tarea. CurrentMetric_AggregatorThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos Aggregator.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos Aggregator. CurrentMetric_DDLWorkerThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos DDLWorker para consultas ON CLUSTER.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos DDLWorker para consultas ON CLUSTER. CurrentMetric_DDLWorkerThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos DDLWORKER para consultas ON CLUSTER que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos DDLWORKER para consultas ON CLUSTER que ejecutan una tarea. CurrentMetric_DDLWorkerThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos DDLWORKER para consultas ON CLUSTER.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos DDLWORKER para consultas ON CLUSTER. CurrentMetric_StorageDistributedThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos StorageDistributed.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos StorageDistributed. CurrentMetric_StorageDistributedThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos StorageDistributed que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos StorageDistributed que ejecutan una tarea. CurrentMetric_StorageDistributedThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos StorageDistributed.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos StorageDistributed. CurrentMetric_DistributedInsertThreads (Int64) — Número de hilos utilizados para INSERT en Distributed.

(Int64) — Número de hilos utilizados para INSERT en Distributed. CurrentMetric_DistributedInsertThreadsActive (Int64) — Número de hilos utilizados para INSERT en Distributed que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos utilizados para INSERT en Distributed que ejecutan una tarea. CurrentMetric_DistributedInsertThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos utilizados para INSERT en Distributed.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos utilizados para INSERT en Distributed. CurrentMetric_StorageS3Threads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos StorageS3.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos StorageS3. CurrentMetric_StorageS3ThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos StorageS3 que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos StorageS3 que ejecutan una tarea. CurrentMetric_StorageS3ThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos StorageS3.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos StorageS3. CurrentMetric_ObjectStorageS3Threads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos S3ObjectStorage.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos S3ObjectStorage. CurrentMetric_ObjectStorageS3ThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos S3ObjectStorage que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos S3ObjectStorage que ejecutan una tarea. CurrentMetric_ObjectStorageS3ThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos S3ObjectStorage.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos S3ObjectStorage. CurrentMetric_StorageObjectStorageThreads (Int64) — Número de hilos en los pools de hilos de los motores de tabla remotos.

(Int64) — Número de hilos en los pools de hilos de los motores de tabla remotos. CurrentMetric_StorageObjectStorageThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos de los motores de tabla remotos que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos de los motores de tabla remotos que ejecutan una tarea. CurrentMetric_StorageObjectStorageThreadsScheduled (Int64) — Número de jobs en cola o activos en el pool de subprocesos de los motores de tablas remotas.

(Int64) — Número de jobs en cola o activos en el pool de subprocesos de los motores de tablas remotas. CurrentMetric_ObjectStorageAzureThreads (Int64) — Número de subprocesos en el pool de subprocesos de AzureObjectStorage.

(Int64) — Número de subprocesos en el pool de subprocesos de AzureObjectStorage. CurrentMetric_ObjectStorageAzureThreadsActive (Int64) — Número de subprocesos del pool de AzureObjectStorage que están ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de subprocesos del pool de AzureObjectStorage que están ejecutando una tarea. CurrentMetric_ObjectStorageAzureThreadsScheduled (Int64) — Número de jobs en cola o activos en el pool de subprocesos de AzureObjectStorage.

(Int64) — Número de jobs en cola o activos en el pool de subprocesos de AzureObjectStorage. CurrentMetric_BuildVectorSimilarityIndexThreads (Int64) — Número de subprocesos en el pool de subprocesos de creación del índice de similitud vectorial.

(Int64) — Número de subprocesos en el pool de subprocesos de creación del índice de similitud vectorial. CurrentMetric_BuildVectorSimilarityIndexThreadsActive (Int64) — Número de subprocesos del pool de creación del índice de similitud vectorial que están ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de subprocesos del pool de creación del índice de similitud vectorial que están ejecutando una tarea. CurrentMetric_BuildVectorSimilarityIndexThreadsScheduled (Int64) — Número de jobs en cola o activos en el pool de subprocesos de creación del índice de similitud vectorial.

(Int64) — Número de jobs en cola o activos en el pool de subprocesos de creación del índice de similitud vectorial. CurrentMetric_DistributedIndexAnalysisThreads (Int64) — Número de subprocesos en el pool de subprocesos para el análisis distribuido de índices.

(Int64) — Número de subprocesos en el pool de subprocesos para el análisis distribuido de índices. CurrentMetric_DistributedIndexAnalysisThreadsActive (Int64) — Número de subprocesos del pool para el análisis distribuido de índices que están ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de subprocesos del pool para el análisis distribuido de índices que están ejecutando una tarea. CurrentMetric_DistributedIndexAnalysisThreadsScheduled (Int64) — Número de jobs en cola o activos en el pool de subprocesos para el análisis distribuido de índices.

(Int64) — Número de jobs en cola o activos en el pool de subprocesos para el análisis distribuido de índices. CurrentMetric_ObjectStorageQueueRegisteredServers (Int64) — Número de servidores registrados en StorageS3(Azure)Queue

(Int64) — Número de servidores registrados en StorageS3(Azure)Queue CurrentMetric_IcebergCatalogThreads (Int64) — Número de subprocesos en el pool de subprocesos de IcebergCatalog.

(Int64) — Número de subprocesos en el pool de subprocesos de IcebergCatalog. CurrentMetric_IcebergCatalogThreadsActive (Int64) — Número de subprocesos del pool de IcebergCatalog que están ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de subprocesos del pool de IcebergCatalog que están ejecutando una tarea. CurrentMetric_IcebergCatalogThreadsScheduled (Int64) — Número de jobs en cola o activos en el pool de subprocesos de IcebergCatalog.

(Int64) — Número de jobs en cola o activos en el pool de subprocesos de IcebergCatalog. CurrentMetric_IcebergSchedulePoolTask (Int64) — Número de tareas en el pool de programación en segundo plano para tablas Iceberg.

(Int64) — Número de tareas en el pool de programación en segundo plano para tablas Iceberg. CurrentMetric_IcebergSchedulePoolSize (Int64) — Límite del número de tareas en el pool de programación en segundo plano para tablas Iceberg.

(Int64) — Límite del número de tareas en el pool de programación en segundo plano para tablas Iceberg. CurrentMetric_ParallelWithQueryThreads (Int64) — Número de subprocesos en el threadpool para procesar consultas PARALLEL WITH.

(Int64) — Número de subprocesos en el threadpool para procesar consultas PARALLEL WITH. CurrentMetric_ParallelWithQueryActiveThreads (Int64) — Número de subprocesos activos en el threadpool para procesar consultas PARALLEL WITH.

(Int64) — Número de subprocesos activos en el threadpool para procesar consultas PARALLEL WITH. CurrentMetric_ParallelWithQueryScheduledThreads (Int64) — Número de jobs en cola o activos en el threadpool para procesar consultas PARALLEL WITH.

(Int64) — Número de jobs en cola o activos en el threadpool para procesar consultas PARALLEL WITH. CurrentMetric_DiskPlainRewritableAzureDirectoryMapSize (Int64) — Número de entradas de rutas locales a remotas en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de AzureObjectStorage.

(Int64) — Número de entradas de rutas locales a remotas en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de AzureObjectStorage. CurrentMetric_DiskPlainRewritableAzureFileCount (Int64) — Número de entradas de archivo en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de AzureObjectStorage.

(Int64) — Número de entradas de archivo en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de AzureObjectStorage. CurrentMetric_DiskPlainRewritableLocalDirectoryMapSize (Int64) — Número de entradas de rutas locales a remotas en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de LocalObjectStorage.

(Int64) — Número de entradas de rutas locales a remotas en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de LocalObjectStorage. CurrentMetric_DiskPlainRewritableLocalFileCount (Int64) — Número de entradas de archivo en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de LocalObjectStorage.

(Int64) — Número de entradas de archivo en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de LocalObjectStorage. CurrentMetric_DiskPlainRewritableS3DirectoryMapSize (Int64) — Número de entradas de rutas locales a remotas en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de S3ObjectStorage.

(Int64) — Número de entradas de rutas locales a remotas en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de S3ObjectStorage. CurrentMetric_DiskPlainRewritableS3FileCount (Int64) — Número de entradas de archivo en el mapa en memoria plain_rewritable de S3ObjectStorage.

(Int64) — Número de entradas de archivo en el mapa en memoria de S3ObjectStorage. CurrentMetric_MergeTreeFetchPartitionThreads (Int64) — Número de hilos para ALTER TABLE FETCH PARTITION

(Int64) — Número de hilos para ALTER TABLE FETCH PARTITION CurrentMetric_MergeTreeFetchPartitionThreadsActive (Int64) — Número de hilos para ALTER TABLE FETCH PARTITION que están recuperando una parte

(Int64) — Número de hilos para ALTER TABLE FETCH PARTITION que están recuperando una parte CurrentMetric_MergeTreeFetchPartitionThreadsScheduled (Int64) — Número de recuperaciones de partes en cola o activas en ALTER TABLE FETCH PARTITION

(Int64) — Número de recuperaciones de partes en cola o activas en ALTER TABLE FETCH PARTITION CurrentMetric_MergeTreePartsLoaderThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del cargador de partes de MergeTree.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del cargador de partes de MergeTree. CurrentMetric_MergeTreePartsLoaderThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del cargador de partes de MergeTree que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del cargador de partes de MergeTree que ejecutan una tarea. CurrentMetric_MergeTreePartsLoaderThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos del cargador de partes de MergeTree.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos del cargador de partes de MergeTree. CurrentMetric_MergeTreeOutdatedPartsLoaderThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos para cargar partes de datos obsoletas. CurrentMetric_MergeTreeOutdatedPartsLoaderThreadsActive (Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

(Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para cargar partes de datos obsoletas. CurrentMetric_MergeTreeOutdatedPartsLoaderThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para cargar partes de datos obsoletas. CurrentMetric_MergeTreeUnexpectedPartsLoaderThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos para cargar partes de datos inesperadas.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos para cargar partes de datos inesperadas. CurrentMetric_MergeTreeUnexpectedPartsLoaderThreadsActive (Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para cargar partes de datos inesperadas.

(Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para cargar partes de datos inesperadas. CurrentMetric_MergeTreeUnexpectedPartsLoaderThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para cargar partes de datos inesperadas.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para cargar partes de datos inesperadas. CurrentMetric_MergeTreePartsCleanerThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del limpiador de partes de MergeTree.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del limpiador de partes de MergeTree. CurrentMetric_MergeTreePartsCleanerThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del limpiador de partes de MergeTree que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del limpiador de partes de MergeTree que ejecutan una tarea. CurrentMetric_MergeTreePartsCleanerThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos del limpiador de partes de MergeTree.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos del limpiador de partes de MergeTree. CurrentMetric_DatabaseReplicatedCreateTablesThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos para la creación de tablas en DatabaseReplicated.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos para la creación de tablas en DatabaseReplicated. CurrentMetric_DatabaseReplicatedCreateTablesThreadsActive (Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para la creación de tablas en DatabaseReplicated.

(Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para la creación de tablas en DatabaseReplicated. CurrentMetric_DatabaseReplicatedCreateTablesThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para la creación de tablas en DatabaseReplicated.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para la creación de tablas en DatabaseReplicated. CurrentMetric_IDiskCopierThreads (Int64) — Número de hilos para copiar datos entre discos de distintos tipos.

(Int64) — Número de hilos para copiar datos entre discos de distintos tipos. CurrentMetric_IDiskCopierThreadsActive (Int64) — Número de hilos para copiar datos entre discos de distintos tipos que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos para copiar datos entre discos de distintos tipos que ejecutan una tarea. CurrentMetric_IDiskCopierThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos para copiar datos entre discos de distintos tipos.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos para copiar datos entre discos de distintos tipos. CurrentMetric_SystemReplicasThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos de system.replicas.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos de system.replicas. CurrentMetric_SystemDatabaseReplicasThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos de system.database_replicas.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos de system.database_replicas. CurrentMetric_SystemReplicasThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos de system.replicas que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos de system.replicas que ejecutan una tarea. CurrentMetric_SystemDatabaseReplicasThreadsActive (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos system.database_replicas que están ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos system.database_replicas que están ejecutando una tarea. CurrentMetric_SystemReplicasThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos system.replicas.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos system.replicas. CurrentMetric_SystemDatabaseReplicasThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos system.database_replicas.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos system.database_replicas. CurrentMetric_RestartReplicaThreads (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos RESTART REPLICA.

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos RESTART REPLICA. CurrentMetric_RestartReplicaThreadsActive (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos RESTART REPLICA que están ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos RESTART REPLICA que están ejecutando una tarea. CurrentMetric_RestartReplicaThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos RESTART REPLICA.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos RESTART REPLICA. CurrentMetric_QueryPipelineExecutorThreads (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos PipelineExecutor.

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos PipelineExecutor. CurrentMetric_QueryPipelineExecutorThreadsActive (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos PipelineExecutor que están ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos PipelineExecutor que están ejecutando una tarea. CurrentMetric_QueryPipelineExecutorThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos PipelineExecutor.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos PipelineExecutor. CurrentMetric_ParquetEncoderThreads (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos ParquetBlockOutputFormat.

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos ParquetBlockOutputFormat. CurrentMetric_ParquetEncoderThreadsActive (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos ParquetBlockOutputFormat que están ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos ParquetBlockOutputFormat que están ejecutando una tarea. CurrentMetric_ParquetEncoderThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos ParquetBlockOutputFormat.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos ParquetBlockOutputFormat. CurrentMetric_MergeTreeSubcolumnsReaderThreads (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos usado para leer subcolumnas en MergeTree.

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos usado para leer subcolumnas en MergeTree. CurrentMetric_MergeTreeSubcolumnsReaderThreadsActive (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos usado para leer subcolumnas en MergeTree que están ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos usado para leer subcolumnas en MergeTree que están ejecutando una tarea. CurrentMetric_MergeTreeSubcolumnsReaderThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos usado para leer subcolumnas en MergeTree.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos usado para leer subcolumnas en MergeTree. CurrentMetric_FormatParsingThreads (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos usado para analizar la entrada.

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos usado para analizar la entrada. CurrentMetric_FormatParsingThreadsActive (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos usado para analizar la entrada que están ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos usado para analizar la entrada que están ejecutando una tarea. CurrentMetric_FormatParsingThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos usado para analizar la entrada.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos usado para analizar la entrada. CurrentMetric_OutdatedPartsLoadingThreads (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos para cargar partes de datos obsoletas. CurrentMetric_OutdatedPartsLoadingThreadsActive (Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

(Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para cargar partes de datos obsoletas. CurrentMetric_OutdatedPartsLoadingThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para cargar partes de datos obsoletas. CurrentMetric_FreezePartThreads (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos para congelar partes de datos.

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos para congelar partes de datos. CurrentMetric_FreezePartThreadsActive (Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para congelar partes de datos.

(Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para congelar partes de datos. CurrentMetric_FreezePartThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para congelar partes de datos.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para congelar partes de datos. CurrentMetric_PolygonDictionaryThreads (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos para diccionarios de polígonos.

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos para diccionarios de polígonos. CurrentMetric_PolygonDictionaryThreadsActive (Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para diccionarios poligonales.

(Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para diccionarios poligonales. CurrentMetric_PolygonDictionaryThreadsScheduled (Int64) — Número de tareas en cola o activas en el grupo de hilos para diccionarios poligonales.

(Int64) — Número de tareas en cola o activas en el grupo de hilos para diccionarios poligonales. CurrentMetric_KeeperReadThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos para lecturas del servidor Keeper.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos para lecturas del servidor Keeper. CurrentMetric_KeeperReadThreadsActive (Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para lecturas del servidor Keeper.

(Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para lecturas del servidor Keeper. CurrentMetric_KeeperReadThreadsScheduled (Int64) — Número de tareas en cola o activas en el grupo de hilos para lecturas del servidor Keeper. Es una métrica sin sentido; las tareas reales de lectura de este grupo de hilos se programan mediante un mecanismo diferente.

(Int64) — Número de tareas en cola o activas en el grupo de hilos para lecturas del servidor Keeper. Es una métrica sin sentido; las tareas reales de lectura de este grupo de hilos se programan mediante un mecanismo diferente. CurrentMetric_DistributedBytesToInsert (Int64) — Número de bytes pendientes de procesar para la inserción asíncrona en tablas Distributed. Se suma el número de bytes de cada segmento.

(Int64) — Número de bytes pendientes de procesar para la inserción asíncrona en tablas Distributed. Se suma el número de bytes de cada segmento. CurrentMetric_BrokenDistributedBytesToInsert (Int64) — Número de bytes para la inserción asíncrona en tablas Distributed que se han marcado como defectuosos. Se suma el número de bytes de cada segmento.

(Int64) — Número de bytes para la inserción asíncrona en tablas Distributed que se han marcado como defectuosos. Se suma el número de bytes de cada segmento. CurrentMetric_DistributedFilesToInsert (Int64) — Número de archivos pendientes de procesar para la inserción asíncrona en tablas Distributed. Se suma el número de archivos de cada segmento.

(Int64) — Número de archivos pendientes de procesar para la inserción asíncrona en tablas Distributed. Se suma el número de archivos de cada segmento. CurrentMetric_BrokenDistributedFilesToInsert (Int64) — Número de archivos para la inserción asíncrona en tablas Distributed que se han marcado como defectuosos. Se suma el número de archivos de cada segmento.

(Int64) — Número de archivos para la inserción asíncrona en tablas Distributed que se han marcado como defectuosos. Se suma el número de archivos de cada segmento. CurrentMetric_TablesToDropQueueSize (Int64) — Número de tablas eliminadas que están esperando la eliminación de datos en segundo plano.

(Int64) — Número de tablas eliminadas que están esperando la eliminación de datos en segundo plano. CurrentMetric_MaxDDLEntryID (Int64) — ID máximo de entrada DDL procesada por DDLWorker.

(Int64) — ID máximo de entrada DDL procesada por DDLWorker. CurrentMetric_MaxPushedDDLEntryID (Int64) — ID máximo de entrada DDL de DDLWorker enviado a ZooKeeper.

(Int64) — ID máximo de entrada DDL de DDLWorker enviado a ZooKeeper. CurrentMetric_PartsTemporary (Int64) — La parte se está generando en este momento; no está en la lista data_parts.

(Int64) — La parte se está generando en este momento; no está en la lista data_parts. CurrentMetric_PartsPreCommitted (Int64) — Obsoleto. Consulte PartsPreActive.

(Int64) — Obsoleto. Consulte PartsPreActive. CurrentMetric_PartsCommitted (Int64) — Obsoleto. Consulte PartsActive.

(Int64) — Obsoleto. Consulte PartsActive. CurrentMetric_PartsPreActive (Int64) — La parte está en data_parts, pero no se usa para SELECTs.

(Int64) — La parte está en data_parts, pero no se usa para SELECTs. CurrentMetric_PartsActive (Int64) — Parte de datos activa, usada por los SELECTs actuales y futuros.

(Int64) — Parte de datos activa, usada por los SELECTs actuales y futuros. CurrentMetric_AttachedDatabase (Int64) — Bases de datos activas.

(Int64) — Bases de datos activas. CurrentMetric_AttachedTable (Int64) — Tablas activas.

(Int64) — Tablas activas. CurrentMetric_AttachedReplicatedTable (Int64) — Tablas replicadas activas.

(Int64) — Tablas replicadas activas. CurrentMetric_AttachedView (Int64) — Vistas activas.

(Int64) — Vistas activas. CurrentMetric_AttachedDictionary (Int64) — Diccionarios activos.

(Int64) — Diccionarios activos. CurrentMetric_PartsOutdated (Int64) — Parte de datos no activa, pero que aún podría ser utilizada solo por los SELECTs actuales; podría eliminarse cuando terminen los SELECTs.

(Int64) — Parte de datos no activa, pero que aún podría ser utilizada solo por los SELECTs actuales; podría eliminarse cuando terminen los SELECTs. CurrentMetric_PartsDeleting (Int64) — Parte de datos no activa con un contador de referencias de identidad; un limpiador la está eliminando en este momento.

(Int64) — Parte de datos no activa con un contador de referencias de identidad; un limpiador la está eliminando en este momento. CurrentMetric_PartsDeleteOnDestroy (Int64) — La parte se movió a otro disco y debe eliminarse en su propio destructor.

(Int64) — La parte se movió a otro disco y debe eliminarse en su propio destructor. CurrentMetric_PartsWide (Int64) — Partes wide.

(Int64) — Partes wide. CurrentMetric_PartsCompact (Int64) — Partes compactas.

(Int64) — Partes compactas. CurrentMetric_MMappedFiles (Int64) — Número total de archivos mapeados en memoria.

(Int64) — Número total de archivos mapeados en memoria. CurrentMetric_MMappedFileBytes (Int64) — Tamaño total de las regiones de archivos mapeadas en memoria.

(Int64) — Tamaño total de las regiones de archivos mapeadas en memoria. CurrentMetric_AsynchronousReadWait (Int64) — Número de hilos en espera de lectura asíncrona.

(Int64) — Número de hilos en espera de lectura asíncrona. CurrentMetric_PendingAsyncInsert (Int64) — Número de inserciones asíncronas que están esperando el volcado.

(Int64) — Número de inserciones asíncronas que están esperando el volcado. CurrentMetric_KafkaConsumers (Int64) — Número de consumidores de Kafka activos

(Int64) — Número de consumidores de Kafka activos CurrentMetric_KafkaConsumersWithAssignment (Int64) — Número de consumidores de Kafka activos que tienen particiones asignadas.

(Int64) — Número de consumidores de Kafka activos que tienen particiones asignadas. CurrentMetric_KafkaProducers (Int64) — Número de productores de Kafka activos

(Int64) — Número de productores de Kafka activos CurrentMetric_KafkaLibrdkafkaThreads (Int64) — Número de hilos de librdkafka activos

(Int64) — Número de hilos de librdkafka activos CurrentMetric_KafkaBackgroundReads (Int64) — Número de lecturas en segundo plano actualmente en ejecución (rellenando vistas materializadas desde Kafka)

(Int64) — Número de lecturas en segundo plano actualmente en ejecución (rellenando vistas materializadas desde Kafka) CurrentMetric_KafkaConsumersInUse (Int64) — Número de consumidores que actualmente usan las lecturas directas o en segundo plano

(Int64) — Número de consumidores que actualmente usan las lecturas directas o en segundo plano CurrentMetric_KafkaWrites (Int64) — Número de inserciones en Kafka actualmente en ejecución

(Int64) — Número de inserciones en Kafka actualmente en ejecución CurrentMetric_KafkaAssignedPartitions (Int64) — Número de particiones asignadas actualmente a las tablas Kafka

(Int64) — Número de particiones asignadas actualmente a las tablas Kafka CurrentMetric_FilesystemCacheReadBuffers (Int64) — Número de búferes de caché activos

(Int64) — Número de búferes de caché activos CurrentMetric_CacheFileSegments (Int64) — Número de segmentos de archivo de la caché existentes

(Int64) — Número de segmentos de archivo de la caché existentes CurrentMetric_CacheDetachedFileSegments (Int64) — Número de segmentos de archivo separados de la caché existentes

(Int64) — Número de segmentos de archivo separados de la caché existentes CurrentMetric_FilesystemCacheSize (Int64) — Tamaño de la caché del sistema de archivos en bytes

(Int64) — Tamaño de la caché del sistema de archivos en bytes CurrentMetric_FilesystemCacheSizeLimit (Int64) — Límite de tamaño de la caché del sistema de archivos en bytes

(Int64) — Límite de tamaño de la caché del sistema de archivos en bytes CurrentMetric_FilesystemCacheElements (Int64) — Elementos de la caché del sistema de archivos (segmentos de archivo)

(Int64) — Elementos de la caché del sistema de archivos (segmentos de archivo) CurrentMetric_FilesystemCachePriorityQueueElements (Int64) — Número total de entradas en la cola de prioridad de la caché del sistema de archivos, incluidas las entradas invalidadas pendientes de eliminación

(Int64) — Número total de entradas en la cola de prioridad de la caché del sistema de archivos, incluidas las entradas invalidadas pendientes de eliminación CurrentMetric_FilesystemCacheInvalidatedElements (Int64) — Número de entradas invalidadas (de tamaño cero, pendientes de eliminación) en la cola de prioridad de la caché del sistema de archivos

(Int64) — Número de entradas invalidadas (de tamaño cero, pendientes de eliminación) en la cola de prioridad de la caché del sistema de archivos CurrentMetric_FilesystemCacheDownloadQueueElements (Int64) — Elementos de la caché del sistema de archivos en la cola de descarga

(Int64) — Elementos de la caché del sistema de archivos en la cola de descarga CurrentMetric_FilesystemCacheDelayedCleanupElements (Int64) — Elementos de la caché del sistema de archivos en la cola de limpieza en segundo plano

(Int64) — Elementos de la caché del sistema de archivos en la cola de limpieza en segundo plano CurrentMetric_FilesystemCacheHoldFileSegments (Int64) — Segmentos de archivo de la caché del sistema de archivos que actualmente se mantienen como no liberables

(Int64) — Segmentos de archivo de la caché del sistema de archivos que actualmente se mantienen como no liberables CurrentMetric_FilesystemCacheKeys (Int64) — Número de claves en la caché del sistema de archivos

(Int64) — Número de claves en la caché del sistema de archivos CurrentMetric_FilesystemCacheReserveThreads (Int64) — Número de hilos que intentan reservar espacio en la caché

(Int64) — Número de hilos que intentan reservar espacio en la caché CurrentMetric_AsyncInsertCacheSize (Int64) — Número de ID hash de async insert en caché

(Int64) — Número de ID hash de async insert en caché CurrentMetric_IcebergMetadataFilesCacheBytes (Int64) — Tamaño de la caché de metadatos de Iceberg en bytes

(Int64) — Tamaño de la caché de metadatos de Iceberg en bytes CurrentMetric_IcebergMetadataFilesCacheFiles (Int64) — Número de archivos en caché en la caché de metadatos de Iceberg

(Int64) — Número de archivos en caché en la caché de metadatos de Iceberg CurrentMetric_ParquetMetadataCacheBytes (Int64) — Tamaño de la caché de metadatos de Parquet en bytes

(Int64) — Tamaño de la caché de metadatos de Parquet en bytes CurrentMetric_ParquetMetadataCacheFiles (Int64) — Número de archivos en caché en la caché de metadatos de Parquet

(Int64) — Número de archivos en caché en la caché de metadatos de Parquet CurrentMetric_AvroSchemaCacheBytes (Int64) — Tamaño de la caché de esquemas de Avro en bytes

(Int64) — Tamaño de la caché de esquemas de Avro en bytes CurrentMetric_AvroSchemaCacheCells (Int64) — Número de esquemas de Avro en caché

(Int64) — Número de esquemas de Avro en caché CurrentMetric_AvroSchemaRegistryCacheBytes (Int64) — Tamaño de la caché del registro de esquemas de Avro en bytes

(Int64) — Tamaño de la caché del registro de esquemas de Avro en bytes CurrentMetric_AvroSchemaRegistryCacheCells (Int64) — Número de entradas en la caché del registro de esquemas de Avro

(Int64) — Número de entradas en la caché del registro de esquemas de Avro CurrentMetric_HiveFilesCacheBytes (Int64) — Tamaño de la caché de Hive en bytes

(Int64) — Tamaño de la caché de Hive en bytes CurrentMetric_HiveFilesCacheFiles (Int64) — Número de archivos en caché en la caché de Hive

(Int64) — Número de archivos en caché en la caché de Hive CurrentMetric_HiveMetadataFilesCacheBytes (Int64) — Tamaño de la caché de metadatos de Hive en bytes

(Int64) — Tamaño de la caché de metadatos de Hive en bytes CurrentMetric_HiveMetadataFilesCacheFiles (Int64) — Número de archivos en caché en la caché de metadatos de Hive

(Int64) — Número de archivos en caché en la caché de metadatos de Hive CurrentMetric_VectorSimilarityIndexCacheBytes (Int64) — Tamaño de la caché del índice de similitud vectorial en bytes

(Int64) — Tamaño de la caché del índice de similitud vectorial en bytes CurrentMetric_VectorSimilarityIndexCacheCells (Int64) — Número de entradas en la caché del índice de similitud vectorial

(Int64) — Número de entradas en la caché del índice de similitud vectorial CurrentMetric_TextIndexTokensCacheBytes (Int64) — Tamaño de la caché de tokens del índice de texto en bytes

(Int64) — Tamaño de la caché de tokens del índice de texto en bytes CurrentMetric_TextIndexTokensCacheCells (Int64) — Número de entradas en la caché de tokens del índice de texto

(Int64) — Número de entradas en la caché de tokens del índice de texto CurrentMetric_TextIndexHeaderCacheBytes (Int64) — Tamaño de la caché del encabezado del índice de texto en bytes

(Int64) — Tamaño de la caché del encabezado del índice de texto en bytes CurrentMetric_TextIndexHeaderCacheCells (Int64) — Número de entradas en la caché del encabezado del índice de texto

(Int64) — Número de entradas en la caché del encabezado del índice de texto CurrentMetric_TextIndexPostingsCacheBytes (Int64) — Tamaño de la caché de listas de postings del índice de texto en bytes

(Int64) — Tamaño de la caché de listas de postings del índice de texto en bytes CurrentMetric_TextIndexPostingsCacheCells (Int64) — Número de entradas en la caché de listas de postings del índice de texto

(Int64) — Número de entradas en la caché de listas de postings del índice de texto CurrentMetric_DNSHostsCacheBytes (Int64) — Tamaño de la caché de hosts DNS en bytes

(Int64) — Tamaño de la caché de hosts DNS en bytes CurrentMetric_DNSHostsCacheSize (Int64) — Número de hosts DNS en caché

(Int64) — Número de hosts DNS en caché CurrentMetric_DNSAddressesCacheBytes (Int64) — Tamaño de la caché de direcciones DNS en bytes

(Int64) — Tamaño de la caché de direcciones DNS en bytes CurrentMetric_DNSAddressesCacheSize (Int64) — Número de direcciones DNS en caché

(Int64) — Número de direcciones DNS en caché CurrentMetric_MarkCacheBytes (Int64) — Tamaño total de la caché de marcas en bytes

(Int64) — Tamaño total de la caché de marcas en bytes CurrentMetric_MarkCacheFiles (Int64) — Número total de archivos de marcas almacenados en caché en la caché de marcas

(Int64) — Número total de archivos de marcas almacenados en caché en la caché de marcas CurrentMetric_NamedCollection (Int64) — Número de colecciones nombradas

(Int64) — Número de colecciones nombradas CurrentMetric_PrimaryIndexCacheBytes (Int64) — Tamaño total de la caché del índice primario en bytes

(Int64) — Tamaño total de la caché del índice primario en bytes CurrentMetric_PrimaryIndexCacheFiles (Int64) — Número total de archivos de índice almacenados en caché en la caché del índice primario

(Int64) — Número total de archivos de índice almacenados en caché en la caché del índice primario CurrentMetric_PageCacheBytes (Int64) — Tamaño total de la caché de páginas en espacio de usuario en bytes

(Int64) — Tamaño total de la caché de páginas en espacio de usuario en bytes CurrentMetric_PageCacheCells (Int64) — Número total de entradas en la caché de páginas en espacio de usuario

(Int64) — Número total de entradas en la caché de páginas en espacio de usuario CurrentMetric_UncompressedCacheBytes (Int64) — Tamaño total de la caché sin comprimir en bytes. La caché sin comprimir no suele mejorar el rendimiento y, por lo general, debe evitarse

(Int64) — Tamaño total de la caché sin comprimir en bytes. La caché sin comprimir no suele mejorar el rendimiento y, por lo general, debe evitarse CurrentMetric_UncompressedCacheCells (Int64) — Número total de entradas en la caché sin comprimir. Cada entrada representa un bloque de datos descomprimido. La caché sin comprimir no suele mejorar el rendimiento y, por lo general, debe evitarse

(Int64) — Número total de entradas en la caché sin comprimir. Cada entrada representa un bloque de datos descomprimido. La caché sin comprimir no suele mejorar el rendimiento y, por lo general, debe evitarse CurrentMetric_IndexMarkCacheBytes (Int64) — Tamaño total de la caché de marcas para índices secundarios en bytes

(Int64) — Tamaño total de la caché de marcas para índices secundarios en bytes CurrentMetric_IndexMarkCacheFiles (Int64) — Número total de archivos de marcas almacenados en caché en la caché de marcas para índices secundarios

(Int64) — Número total de archivos de marcas almacenados en caché en la caché de marcas para índices secundarios CurrentMetric_IndexUncompressedCacheBytes (Int64) — Tamaño total de la caché sin comprimir para índices secundarios en bytes. La caché sin comprimir no suele mejorar el rendimiento y, por lo general, debe evitarse

(Int64) — Tamaño total de la caché sin comprimir para índices secundarios en bytes. La caché sin comprimir no suele mejorar el rendimiento y, por lo general, debe evitarse CurrentMetric_IndexUncompressedCacheCells (Int64) — Número total de entradas en la caché sin comprimir para índices secundarios. Cada entrada representa un bloque de datos descomprimido. La caché sin comprimir no suele mejorar el rendimiento y, por lo general, debe evitarse

(Int64) — Número total de entradas en la caché sin comprimir para índices secundarios. Cada entrada representa un bloque de datos descomprimido. La caché sin comprimir no suele mejorar el rendimiento y, por lo general, debe evitarse CurrentMetric_MMapCacheCells (Int64) — Número de archivos abiertos con mmap (mapeados en memoria). Se usa para consultas con la configuración local_filesystem_read_method establecida en mmap . Los archivos abiertos con mmap se mantienen en la caché para evitar costosos vaciados de la TLB.

(Int64) — Número de archivos abiertos con (mapeados en memoria). Se usa para consultas con la configuración establecida en . Los archivos abiertos con se mantienen en la caché para evitar costosos vaciados de la TLB. CurrentMetric_QueryCacheBytes (Int64) — Tamaño total de la caché de consultas en bytes

(Int64) — Tamaño total de la caché de consultas en bytes CurrentMetric_QueryCacheEntries (Int64) — Número total de entradas en la caché de consultas

(Int64) — Número total de entradas en la caché de consultas CurrentMetric_QueryConditionCacheBytes (Int64) — Tamaño total de la caché de condiciones de consulta en bytes

(Int64) — Tamaño total de la caché de condiciones de consulta en bytes CurrentMetric_QueryConditionCacheEntries (Int64) — Número total de entradas en la caché de condiciones de consulta

(Int64) — Número total de entradas en la caché de condiciones de consulta CurrentMetric_CompiledExpressionCacheBytes (Int64) — Total de bytes usados por la caché de código compilado con JIT

(Int64) — Total de bytes usados por la caché de código compilado con JIT CurrentMetric_CompiledExpressionCacheCount (Int64) — Número total de entradas en la caché de código compilado con JIT

(Int64) — Número total de entradas en la caché de código compilado con JIT CurrentMetric_SerializationCacheBytesInMemoryAllocated (Int64) — Tamaño total de la caché de serialización en bytes, incluidas las claves y la sobrecarga de los slots vacíos

(Int64) — Tamaño total de la caché de serialización en bytes, incluidas las claves y la sobrecarga de los slots vacíos CurrentMetric_SerializationCacheBytesInMemory (Int64) — Tamaño total de la caché de serialización en bytes, incluidos solo los valores

(Int64) — Tamaño total de la caché de serialización en bytes, incluidos solo los valores CurrentMetric_SerializationCacheCount (Int64) — Número total de entradas en la caché de serialización

(Int64) — Número total de entradas en la caché de serialización CurrentMetric_MergeJoinBlocksCacheBytes (Int64) — Total de bytes usados por los bloques almacenados en caché en MergeJoin

(Int64) — Total de bytes usados por los bloques almacenados en caché en MergeJoin CurrentMetric_MergeJoinBlocksCacheCount (Int64) — Número total de bloques almacenados en caché en MergeJoin

(Int64) — Número total de bloques almacenados en caché en MergeJoin CurrentMetric_BcryptCacheBytes (Int64) — Tamaño total de la caché de autenticación bcrypt en bytes

(Int64) — Tamaño total de la caché de autenticación bcrypt en bytes CurrentMetric_BcryptCacheSize (Int64) — Número total de entradas en la caché de autenticación bcrypt

(Int64) — Número total de entradas en la caché de autenticación bcrypt CurrentMetric_ColumnsDescriptionsCacheSize (Int64) — Tamaño de la caché ColumnsDescriptions (caché por tabla)

(Int64) — Tamaño de la caché ColumnsDescriptions (caché por tabla) CurrentMetric_S3Requests (Int64) — Número de solicitudes a S3

(Int64) — Número de solicitudes a S3 CurrentMetric_KeeperAliveConnections (Int64) — Número de conexiones activas

(Int64) — Número de conexiones activas CurrentMetric_KeeperOutstandingRequests (Int64) — Número de solicitudes pendientes

(Int64) — Número de solicitudes pendientes CurrentMetric_ThreadsInOvercommitTracker (Int64) — Número de hilos en espera dentro de OvercommitTracker

(Int64) — Número de hilos en espera dentro de OvercommitTracker CurrentMetric_IOUringPendingEvents (Int64) — Número de SQE de io_uring en espera de enviarse

(Int64) — Número de SQE de io_uring en espera de enviarse CurrentMetric_IOUringInFlightEvents (Int64) — Número de SQE de io_uring en curso

(Int64) — Número de SQE de io_uring en curso CurrentMetric_ReadTaskRequestsSent (Int64) — Número actual de solicitudes de callback en curso desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la función de tabla s3Cluster y similares). Se mide en el lado del servidor remoto.

(Int64) — Número actual de solicitudes de callback en curso desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la función de tabla s3Cluster y similares). Se mide en el lado del servidor remoto. CurrentMetric_MergeTreeReadTaskRequestsSent (Int64) — Número actual de solicitudes de callback en curso desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Se mide en el lado del servidor remoto.

(Int64) — Número actual de solicitudes de callback en curso desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Se mide en el lado del servidor remoto. CurrentMetric_MergeTreeAllRangesAnnouncementsSent (Int64) — Número actual de anuncios en curso enviados desde el servidor remoto al servidor iniciador sobre el conjunto de partes de datos (para tablas MergeTree). Se mide en el lado del servidor remoto.

(Int64) — Número actual de anuncios en curso enviados desde el servidor remoto al servidor iniciador sobre el conjunto de partes de datos (para tablas MergeTree). Se mide en el lado del servidor remoto. CurrentMetric_CreatedTimersInQueryProfiler (Int64) — Número de temporizadores locales por hilo creados en QueryProfiler

(Int64) — Número de temporizadores locales por hilo creados en QueryProfiler CurrentMetric_ActiveTimersInQueryProfiler (Int64) — Número de temporizadores locales por hilo activos en QueryProfiler

(Int64) — Número de temporizadores locales por hilo activos en QueryProfiler CurrentMetric_RefreshableViews (Int64) — Número de vistas materializadas con actualización periódica (REFRESH)

(Int64) — Número de vistas materializadas con actualización periódica (REFRESH) CurrentMetric_RefreshingViews (Int64) — Número de vistas materializadas que están ejecutando una actualización en este momento

(Int64) — Número de vistas materializadas que están ejecutando una actualización en este momento CurrentMetric_StorageBufferFlushThreads (Int64) — Número de hilos para flushes en segundo plano en StorageBuffer

(Int64) — Número de hilos para flushes en segundo plano en StorageBuffer CurrentMetric_StorageBufferFlushThreadsActive (Int64) — Número de hilos para flushes en segundo plano en StorageBuffer que ejecutan una tarea

(Int64) — Número de hilos para flushes en segundo plano en StorageBuffer que ejecutan una tarea CurrentMetric_StorageBufferFlushThreadsScheduled (Int64) — Número de hilos en cola o activos para flushes en segundo plano en StorageBuffer

(Int64) — Número de hilos en cola o activos para flushes en segundo plano en StorageBuffer CurrentMetric_SharedMergeTreeThreads (Int64) — Número de hilos en los grupos de hilos de los componentes internos de SharedMergeTree

(Int64) — Número de hilos en los grupos de hilos de los componentes internos de SharedMergeTree CurrentMetric_SharedMergeTreeThreadsActive (Int64) — Número de hilos en los grupos de hilos de los componentes internos de SharedMergeTree que ejecutan una tarea

(Int64) — Número de hilos en los grupos de hilos de los componentes internos de SharedMergeTree que ejecutan una tarea CurrentMetric_SharedMergeTreeThreadsScheduled (Int64) — Número de hilos en cola o activos en los grupos de hilos de los componentes internos de SharedMergeTree

(Int64) — Número de hilos en cola o activos en los grupos de hilos de los componentes internos de SharedMergeTree CurrentMetric_SharedMergeTreeFetch (Int64) — Número de fetches en curso

(Int64) — Número de fetches en curso CurrentMetric_SharedMergeTreeAssignedCurrentParts (Int64) — Número de partes bloqueadas por merge o mutation

(Int64) — Número de partes bloqueadas por merge o mutation CurrentMetric_SharedMergeTreeOutdatedPartsInKeeper (Int64) — Número de registros de partes obsoletas almacenados en Keeper

(Int64) — Número de registros de partes obsoletas almacenados en Keeper CurrentMetric_SharedMergeTreeCondemnedPartsInKeeper (Int64) — Cuántos registros de partes marcadas para eliminación se almacenan en Keeper

(Int64) — Cuántos registros de partes marcadas para eliminación se almacenan en Keeper CurrentMetric_SharedMergeTreeBrokenCondemnedPartsInKeeper (Int64) — Cuántos registros dañados de partes marcadas para eliminación se almacenan en Keeper

(Int64) — Cuántos registros dañados de partes marcadas para eliminación se almacenan en Keeper CurrentMetric_SharedMergeTreeMaxActiveReplicas (Int64) — El número máximo de réplicas activas registradas en Keeper

(Int64) — El número máximo de réplicas activas registradas en Keeper CurrentMetric_SharedMergeTreeMaxInactiveReplicas (Int64) — El número máximo de réplicas inactivas registradas en Keeper

(Int64) — El número máximo de réplicas inactivas registradas en Keeper CurrentMetric_SharedMergeTreeMaxReplicas (Int64) — El número máximo de réplicas registradas en Keeper en todas las tablas. Tenga en cuenta que puede no ser la suma de SharedMergeTreeMaxActiveReplicas y SharedMergeTreeMaxInactiveReplicas

(Int64) — El número máximo de réplicas registradas en Keeper en todas las tablas. Tenga en cuenta que puede no ser la suma de SharedMergeTreeMaxActiveReplicas y SharedMergeTreeMaxInactiveReplicas CurrentMetric_SharedMergeTreeMinActiveReplicas (Int64) — El número mínimo de réplicas activas registradas en Keeper

(Int64) — El número mínimo de réplicas activas registradas en Keeper CurrentMetric_SharedMergeTreeMinInactiveReplicas (Int64) — El número mínimo de réplicas inactivas registradas en Keeper

(Int64) — El número mínimo de réplicas inactivas registradas en Keeper CurrentMetric_SharedMergeTreeMinReplicas (Int64) — El número mínimo de réplicas registradas en Keeper en todas las tablas. Tenga en cuenta que puede no ser la suma de SharedMergeTreeMinActiveReplicas y SharedMergeTreeMinInactiveReplicas

(Int64) — El número mínimo de réplicas registradas en Keeper en todas las tablas. Tenga en cuenta que puede no ser la suma de SharedMergeTreeMinActiveReplicas y SharedMergeTreeMinInactiveReplicas CurrentMetric_SharedMergeTreeMinPartitions (Int64) — El número mínimo de particiones registradas en Keeper en todas las tablas SharedMergeTree

(Int64) — El número mínimo de particiones registradas en Keeper en todas las tablas SharedMergeTree CurrentMetric_SharedMergeTreeMaxPartitions (Int64) — El número máximo de particiones registradas en Keeper en todas las tablas SharedMergeTree

(Int64) — El número máximo de particiones registradas en Keeper en todas las tablas SharedMergeTree CurrentMetric_CacheWarmerBytesInProgress (Int64) — Tamaño total de los segmentos de archivo remotos que están esperando para cargarse de forma asíncrona en la caché del sistema de archivos.

(Int64) — Tamaño total de los segmentos de archivo remotos que están esperando para cargarse de forma asíncrona en la caché del sistema de archivos. CurrentMetric_DistrCacheOpenedConnections (Int64) — Número de conexiones abiertas a Distributed Cache

(Int64) — Número de conexiones abiertas a Distributed Cache CurrentMetric_DistrCacheSharedLimitCount (Int64) — Número de conexiones abiertas según DistributedCache::ConnectionPool::SharedLimit

(Int64) — Número de conexiones abiertas según DistributedCache::ConnectionPool::SharedLimit CurrentMetric_DistrCacheUsedConnections (Int64) — Número de conexiones actualmente en uso con Distributed Cache

(Int64) — Número de conexiones actualmente en uso con Distributed Cache CurrentMetric_DistrCacheAllocatedConnections (Int64) — Número de conexiones actualmente asignadas al grupo de conexiones de Distributed Cache

(Int64) — Número de conexiones actualmente asignadas al grupo de conexiones de Distributed Cache CurrentMetric_DistrCacheBorrowedConnections (Int64) — Número de conexiones actualmente tomadas en préstamo del grupo de conexiones de Distributed Cache

(Int64) — Número de conexiones actualmente tomadas en préstamo del grupo de conexiones de Distributed Cache CurrentMetric_DistrCacheReadRequests (Int64) — Número de solicitudes de lectura ejecutadas en Distributed Cache

(Int64) — Número de solicitudes de lectura ejecutadas en Distributed Cache CurrentMetric_DistrCacheWriteRequests (Int64) — Número de solicitudes de escritura ejecutadas en Distributed Cache

(Int64) — Número de solicitudes de escritura ejecutadas en Distributed Cache CurrentMetric_DistrCacheWriteBuffers (Int64) — Número de búferes de escritura de Distributed Cache

(Int64) — Número de búferes de escritura de Distributed Cache CurrentMetric_DistrCacheReadBuffers (Int64) — Número de búferes de lectura de Distributed Cache

(Int64) — Número de búferes de lectura de Distributed Cache CurrentMetric_DistrCacheServerConnections (Int64) — Número de conexiones abiertas al servidor de ClickHouse desde Distributed Cache

(Int64) — Número de conexiones abiertas al servidor de ClickHouse desde Distributed Cache CurrentMetric_DistrCacheRegisteredServers (Int64) — Número de servidores registrados en Distributed Cache

(Int64) — Número de servidores registrados en Distributed Cache CurrentMetric_DistrCacheRegisteredServersCurrentAZ (Int64) — Número de servidores registrados en Distributed Cache en la AZ actual

(Int64) — Número de servidores registrados en Distributed Cache en la AZ actual CurrentMetric_DistrCacheServerS3CachedClients (Int64) — Número de clients de S3 en caché en Distributed Cache

(Int64) — Número de clients de S3 en caché en Distributed Cache CurrentMetric_DistrCacheServerRegistryConnections (Int64) — Número de conexiones activas al servidor de ClickHouse desde Distributed Cache (no marcadas como canceladas debido al límite)

(Int64) — Número de conexiones activas al servidor de ClickHouse desde Distributed Cache (no marcadas como canceladas debido al límite) CurrentMetric_SchedulerIOReadScheduled (Int64) — Número de lecturas de IO que se están programando actualmente

(Int64) — Número de lecturas de IO que se están programando actualmente CurrentMetric_SchedulerIOWriteScheduled (Int64) — Número de escrituras de IO que se están programando actualmente

(Int64) — Número de escrituras de IO que se están programando actualmente CurrentMetric_StorageConnectionsStored (Int64) — Recuento total de sesiones almacenadas en el grupo de sesiones para almacenamientos

(Int64) — Recuento total de sesiones almacenadas en el grupo de sesiones para almacenamientos CurrentMetric_StorageConnectionsTotal (Int64) — Recuento total de todas las sesiones para almacenamientos: almacenadas en el grupo y en uso activo en este momento

(Int64) — Recuento total de todas las sesiones para almacenamientos: almacenadas en el grupo y en uso activo en este momento CurrentMetric_DiskConnectionsStored (Int64) — Recuento total de sesiones almacenadas en el grupo de sesiones para discos

(Int64) — Recuento total de sesiones almacenadas en el grupo de sesiones para discos CurrentMetric_DiskConnectionsTotal (Int64) — Recuento total de todas las sesiones para discos: almacenadas en el grupo y en uso activo en este momento

(Int64) — Recuento total de todas las sesiones para discos: almacenadas en el grupo y en uso activo en este momento CurrentMetric_BlobKillerThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del proceso en segundo plano de eliminación del disco de almacenamiento de objetos

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del proceso en segundo plano de eliminación del disco de almacenamiento de objetos CurrentMetric_BlobKillerThreadsActive (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos del proceso en segundo plano de eliminación del disco de almacenamiento de objetos que están ejecutando una tarea

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos del proceso en segundo plano de eliminación del disco de almacenamiento de objetos que están ejecutando una tarea CurrentMetric_BlobKillerThreadsScheduled (Int64) — Número de tareas en cola o activas en el grupo de hilos del proceso en segundo plano de eliminación del disco de almacenamiento de objetos

(Int64) — Número de tareas en cola o activas en el grupo de hilos del proceso en segundo plano de eliminación del disco de almacenamiento de objetos CurrentMetric_BlobCopierThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del proceso en segundo plano de replicación del disco de almacenamiento de objetos

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del proceso en segundo plano de replicación del disco de almacenamiento de objetos CurrentMetric_BlobCopierThreadsActive (Int64) — Número de hilos del grupo de hilos del proceso en segundo plano de replicación del disco de almacenamiento de objetos que están ejecutando una tarea

(Int64) — Número de hilos del grupo de hilos del proceso en segundo plano de replicación del disco de almacenamiento de objetos que están ejecutando una tarea CurrentMetric_BlobCopierThreadsScheduled (Int64) — Número de tareas en cola o activas en el grupo de hilos del proceso en segundo plano de replicación del disco de almacenamiento de objetos

(Int64) — Número de tareas en cola o activas en el grupo de hilos del proceso en segundo plano de replicación del disco de almacenamiento de objetos CurrentMetric_HTTPConnectionsStored (Int64) — Recuento total de sesiones almacenadas en el grupo de sesiones para hosts HTTP

(Int64) — Recuento total de sesiones almacenadas en el grupo de sesiones para hosts HTTP CurrentMetric_HTTPConnectionsTotal (Int64) — Recuento total de todas las sesiones para hosts HTTP: almacenadas en el grupo y en uso activo en este momento

(Int64) — Recuento total de todas las sesiones para hosts HTTP: almacenadas en el grupo y en uso activo en este momento CurrentMetric_AddressesActive (Int64) — Recuento total de direcciones que se usan para crear conexiones con grupos de conexiones

(Int64) — Recuento total de direcciones que se usan para crear conexiones con grupos de conexiones CurrentMetric_AddressesBanned (Int64) — Recuento total de direcciones vetadas por ser defectuosas para crear conexiones con grupos de conexiones

(Int64) — Recuento total de direcciones vetadas por ser defectuosas para crear conexiones con grupos de conexiones CurrentMetric_FilteringMarksWithPrimaryKey (Int64) — Número de hilos que actualmente filtran rangos de marcas por la clave primaria

(Int64) — Número de hilos que actualmente filtran rangos de marcas por la clave primaria CurrentMetric_FilteringMarksWithSecondaryKeys (Int64) — Número de hilos que actualmente filtran rangos de marcas por claves secundarias

(Int64) — Número de hilos que actualmente filtran rangos de marcas por claves secundarias CurrentMetric_ConcurrencyControlScheduled (Int64) — Número total de solicitudes de CPU slots que se están programando actualmente

(Int64) — Número total de solicitudes de CPU slots que se están programando actualmente CurrentMetric_ConcurrencyControlAcquired (Int64) — Número total de CPU slots adquiridos

(Int64) — Número total de CPU slots adquiridos CurrentMetric_ConcurrencyControlAcquiredNonCompeting (Int64) — Número total de CPU slots adquiridos que no se consideran en competencia (el primer hilo si se usa el scheduler fair_round_robin)

(Int64) — Número total de CPU slots adquiridos que no se consideran en competencia (el primer hilo si se usa el scheduler fair_round_robin) CurrentMetric_ConcurrencyControlSoftLimit (Int64) — Valor del límite flexible del número de CPU slots

(Int64) — Valor del límite flexible del número de CPU slots CurrentMetric_ConcurrencyControlPreempted (Int64) — Número total de hilos interrumpidos que esperan un CPU slot

(Int64) — Número total de hilos interrumpidos que esperan un CPU slot CurrentMetric_ConcurrentQueryScheduled (Int64) — Número total de solicitudes de slots de consulta que se están programando actualmente

(Int64) — Número total de solicitudes de slots de consulta que se están programando actualmente CurrentMetric_ConcurrentQueryAcquired (Int64) — Número total de slots de consulta adquiridos

(Int64) — Número total de slots de consulta adquiridos CurrentMetric_DiskS3NoSuchKeyErrors (Int64) — El número de errores NoSuchKey que se producen al leer datos desde el almacenamiento en la nube de S3 a través de los discos de ClickHouse.

(Int64) — El número de errores que se producen al leer datos desde el almacenamiento en la nube de S3 a través de los discos de ClickHouse. CurrentMetric_SharedCatalogStateApplicationThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos para la aplicación del estado en Shared Catalog.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos para la aplicación del estado en Shared Catalog. CurrentMetric_SharedCatalogStateApplicationThreadsActive (Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para la aplicación del estado en Shared Catalog.

(Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para la aplicación del estado en Shared Catalog. CurrentMetric_SharedCatalogStateApplicationThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para la aplicación del estado en Shared Catalog.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para la aplicación del estado en Shared Catalog. CurrentMetric_SharedCatalogDropLocalThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos para la eliminación de tablas locales en Shared Catalog.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos para la eliminación de tablas locales en Shared Catalog. CurrentMetric_SharedCatalogDropLocalThreadsActive (Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para la eliminación de tablas locales en Shared Catalog.

(Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para la eliminación de tablas locales en Shared Catalog. CurrentMetric_SharedCatalogDropLocalThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para la eliminación de tablas locales en Shared Catalog.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para la eliminación de tablas locales en Shared Catalog. CurrentMetric_SharedCatalogDropZooKeeperThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos para la eliminación de objetos en ZooKeeper en Shared Catalog.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos para la eliminación de objetos en ZooKeeper en Shared Catalog. CurrentMetric_SharedCatalogDropZooKeeperThreadsActive (Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para la eliminación de objetos en ZooKeeper en Shared Catalog.

(Int64) — Número de hilos activos en el grupo de hilos para la eliminación de objetos en ZooKeeper en Shared Catalog. CurrentMetric_SharedCatalogDropZooKeeperThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para la eliminación de objetos en ZooKeeper en Shared Catalog.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos para la eliminación de objetos en ZooKeeper en Shared Catalog. CurrentMetric_CoordinatedMergesCoordinatorRunningMerges (Int64) — Número de merges en ejecución visibles para el coordinador de merges.

(Int64) — Número de merges en ejecución visibles para el coordinador de merges. CurrentMetric_CoordinatedMergesCoordinatorAssignedMerges (Int64) — Número de merges asignados en el estado del coordinador de merges.

(Int64) — Número de merges asignados en el estado del coordinador de merges. CurrentMetric_CoordinatedMergesWorkerAssignedMerges (Int64) — Número de merges asignados en el estado del worker de merges.

(Int64) — Número de merges asignados en el estado del worker de merges. CurrentMetric_SharedDatabaseCatalogTablesInLocalDropDetachQueue (Int64) — Número de tablas en la cola para drop o detach local en Shared Catalog.

(Int64) — Número de tablas en la cola para drop o detach local en Shared Catalog. CurrentMetric_SharedCatalogDropDetachLocalTablesErrors (Int64) — Número de errores que se produjeron al intentar hacer drop o detach de tablas locales en Shared Catalog.

(Int64) — Número de errores que se produjeron al intentar hacer drop o detach de tablas locales en Shared Catalog. CurrentMetric_SharedCatalogNumberOfObjectsInState (Int64) — Número de objetos en el estado actual de Shared Catalog.

(Int64) — Número de objetos en el estado actual de Shared Catalog. CurrentMetric_MetadataFromKeeperCacheObjects (Int64) — Número de objetos en la caché de metadatos del disco.

(Int64) — Número de objetos en la caché de metadatos del disco. CurrentMetric_LicenseRemainingSeconds (Int64) — Segundos restantes del período de validez de la licencia.

(Int64) — Segundos restantes del período de validez de la licencia. CurrentMetric_StartupScriptsExecutionState (Int64) — Estado de la ejecución de los scripts de inicio: 0 = no finalizado, 1 = éxito, 2 = fallo.

(Int64) — Estado de la ejecución de los scripts de inicio: 0 = no finalizado, 1 = éxito, 2 = fallo. CurrentMetric_IsServerShuttingDown (Int64) — Indica si el servidor se está apagando: 0 = no, 1 = sí

(Int64) — Indica si el servidor se está apagando: 0 = no, 1 = sí CurrentMetric_StatelessWorkerThreads (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del stateless worker.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del stateless worker. CurrentMetric_StatelessWorkerThreadsActive (Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del stateless worker que ejecutan una tarea.

(Int64) — Número de hilos en el grupo de hilos del stateless worker que ejecutan una tarea. CurrentMetric_StatelessWorkerThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos del stateless worker.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el grupo de hilos del stateless worker. CurrentMetric_ReadonlyDisks (Int64) — Número de discos que se marcaron como de solo lectura durante la comprobación del disco.

(Int64) — Número de discos que se marcaron como de solo lectura durante la comprobación del disco. CurrentMetric_BrokenDisks (Int64) — Número de discos que se marcaron como dañados durante la comprobación del disco.

(Int64) — Número de discos que se marcaron como dañados durante la comprobación del disco. CurrentMetric_TaskTrackerThreads (Int64) — Número de hilos usados por el rastreador remoto de tareas de consultas distribuidas.

(Int64) — Número de hilos usados por el rastreador remoto de tareas de consultas distribuidas. CurrentMetric_TaskTrackerThreadsActive (Int64) — Número de hilos del pool de hilos del rastreador remoto de tareas de consultas distribuidas que están ejecutando una tarea.

(Int64) — Número de hilos del pool de hilos del rastreador remoto de tareas de consultas distribuidas que están ejecutando una tarea. CurrentMetric_TaskTrackerThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos del rastreador remoto de tareas de consultas distribuidas.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos del rastreador remoto de tareas de consultas distribuidas. CurrentMetric_DropDistributedCacheThreads (Int64) — Número de hilos en el pool de hilos de la consulta drop distributed cache.

(Int64) — Número de hilos en el pool de hilos de la consulta drop distributed cache. CurrentMetric_DropDistributedCacheThreadsActive (Int64) — Número de hilos activos en el pool de hilos de la consulta drop distributed cache.

(Int64) — Número de hilos activos en el pool de hilos de la consulta drop distributed cache. CurrentMetric_DropDistributedCacheThreadsScheduled (Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para drop distributed cache.

(Int64) — Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para drop distributed cache. CurrentMetric_S3CachedCredentialsProviders (Int64) — Número total de proveedores de credenciales en caché

(Int64) — Número total de proveedores de credenciales en caché CurrentMetric_MergeTreeSnapshotCommitThreads (Int64) — Número de hilos usados para hacer commit de la instantánea

(Int64) — Número de hilos usados para hacer commit de la instantánea CurrentMetric_MergeTreeSnapshotCommitThreadsActive (Int64) — Número de hilos activos usados para hacer commit de la instantánea

(Int64) — Número de hilos activos usados para hacer commit de la instantánea CurrentMetric_MergeTreeSnapshotCommitThreadsScheduled (Int64) — Número de hilos programados usados para hacer commit de la instantánea

SELECT * FROM system . metric_log LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Row 1: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal event_date: 2020-09-05 event_time: 2020-09-05 16:22:33 event_time_microseconds: 2020-09-05 16:22:33.196807 milliseconds: 196 ProfileEvent_Query: 0 ProfileEvent_SelectQuery: 0 ProfileEvent_InsertQuery: 0 ProfileEvent_FailedQuery: 0 ProfileEvent_FailedSelectQuery: 0 ... ... CurrentMetric_Revision: 54439 CurrentMetric_VersionInteger: 20009001 CurrentMetric_RWLockWaitingReaders: 0 CurrentMetric_RWLockWaitingWriters: 0 CurrentMetric_RWLockActiveReaders: 0 CurrentMetric_RWLockActiveWriters: 0 CurrentMetric_GlobalThread: 74 CurrentMetric_GlobalThreadActive: 26 CurrentMetric_LocalThread: 0 CurrentMetric_LocalThreadActive: 0 CurrentMetric_DistributedFilesToInsert: 0

Esquema Esta tabla puede configurarse con distintos tipos de esquema mediante la etiqueta XML <schema_type> . El tipo de esquema predeterminado es wide , donde cada métrica o evento de perfil se almacena en una columna independiente. Este esquema ofrece el mejor rendimiento y es el más eficiente para lecturas de una sola columna.

El esquema transposed almacena los datos en un formato similar a system.asynchronous_metric_log , donde las métricas y los eventos se almacenan como filas. Este esquema resulta útil en configuraciones con pocos recursos porque reduce el consumo de recursos durante las fusiones.

Histogramas

Cada fila también contiene una instantánea de cada métrica de histograma registrada en una columna histograms de tipo Nested con los campos metric , labels , histogram , count y sum . Los recuentos de los buckets son acumulativos desde el inicio del servidor. De forma predeterminada, los histogramas cuyo count total es cero no se emiten, y los buckets con contador cero dentro de un histograma emitido se omiten del mapa histogram ; establezca system_metric_log_show_zero_values_in_histograms = 1 (en el perfil del usuario default ) para conservar todos los histogramas y todos los buckets.

Consulta de ejemplo:

SELECT h . metric , h . labels , h . histogram , h . count , h . sum FROM system . metric_log ARRAY JOIN histograms AS h WHERE h . metric = 'keeper_response_time_ms' AND h . labels ['operation_type'] = 'readonly' ORDER BY event_time DESC LIMIT 1 ;

​ Véase también