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Contiene registros con información sobre los archivos procesados por el motor AzureQueue. Se puede truncar o eliminar esta tabla de forma segura en cualquier momento. Columnas:
  • hostname (LowCardinality(String)) — Nombre de host
  • event_date (Date) — Fecha del evento en el que se escribió esta fila de log
  • event_time (DateTime) — Hora del evento en el que se escribió esta fila de log
  • database (String) — El nombre de la base de datos donde reside la tabla de cola (S3Queue o AzureQueue).
  • table (String) — El nombre de la tabla de cola (S3Queue o AzureQueue).
  • uuid (String) — El UUID de la tabla de cola (S3Queue o AzureQueue).
  • file_name (String) — Nombre del archivo que se está procesando.
  • rows_processed (UInt64) — Número de filas procesadas.
  • status (Enum8(‘Processed’ = 0, ‘Failed’ = 1)) — Estado del archivo en procesamiento.
  • processing_start_time (Nullable(DateTime)) — Hora de inicio del procesamiento del archivo.
  • processing_end_time (Nullable(DateTime)) — Hora de finalización del procesamiento del archivo.
  • exception (String) — Mensaje de la excepción, si se produjo.
  • commit_id (UInt64) — ID de la transacción en la que se confirmó este archivo.
  • commit_time (DateTime) — Hora de confirmación del archivo en Keeper (ya sea como fallido o procesado).
  • transaction_start_time (DateTime) — Hora en que comenzó toda la transacción de procesamiento.
  • get_object_time_ms (UInt64) — Tiempo que tomó encontrar el objeto en el almacenamiento de objetos.
Última modificación el 3 de julio de 2026