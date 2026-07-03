Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información sobre los spans de traza de las consultas ejecutadas.
Descripción
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — El hostname donde se registró este span.
trace_id(UUID) — ID de la traza de la consulta ejecutada.
span_id(UInt64) — ID del span de traza.
parent_span_id(UInt64) — ID del span de traza principal.
operation_name(LowCardinality(String)) — El nombre de la operación.
kind(Enum8(‘INTERNAL’ = 0, ‘SERVER’ = 1, ‘CLIENT’ = 2, ‘PRODUCER’ = 3, ‘CONSUMER’ = 4)) — El SpanKind del span. INTERNAL — Indica que el span representa una operación interna dentro de una aplicación. SERVER — Indica que el span cubre el procesamiento, del lado del servidor, de una RPC síncrona u otra solicitud remota. CLIENT — Indica que el span describe una solicitud a algún servicio remoto. PRODUCER — Indica que el span describe a los iniciadores de una solicitud asíncrona. Este span principal a menudo terminará antes que el span hijo CONSUMER correspondiente, posiblemente incluso antes de que comience el span hijo. CONSUMER - Indica que el span describe un hijo de una solicitud PRODUCER asíncrona.
start_time_us(UInt64) — La hora de inicio del span de traza (en microsegundos).
finish_time_us(UInt64) — La hora de finalización del span de traza (en microsegundos).
finish_date(Date) — La fecha de finalización del span de traza.
status_code(Enum8(‘UNSET’ = 0, ‘OK’ = 1, ‘ERROR’ = 2)) — El código de estado del span.
status_message(LowCardinality(String)) — Mensaje de error.
attribute(Map(LowCardinality(String), String)) — Atributos en función del span de traza. Se completan de acuerdo con las recomendaciones del estándar OpenTelemetry.
attribute.names— Alias de
mapKeys(attribute).
attribute.values— Alias de
mapValues(attribute).
Ejemplo
Query
SELECT * FROM system.opentelemetry_span_log LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
trace_id: cdab0847-0d62-61d5-4d38-dd65b19a1914
span_id: 701487461015578150
parent_span_id: 2991972114672045096
operation_name: DB::Block DB::InterpreterSelectQuery::getSampleBlockImpl()
kind: INTERNAL
start_time_us: 1612374594529090
finish_time_us: 1612374594529108
finish_date: 2021-02-03
attribute.names: []
attribute.values: []