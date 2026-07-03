La tabla contiene información sobre los movimientos de partes de datos en curso en tablas MergeTree. Cada movimiento de una parte de datos se representa con una sola fila.
Descripción
Columnas
database(String) — Nombre de la base de datos.
table(String) — Nombre de la tabla que contiene la parte de datos en movimiento.
elapsed(Float64) — Tiempo transcurrido (en segundos) desde que comenzó el movimiento de la parte de datos.
target_disk_name(String) — Nombre del disco al que se está moviendo la parte de datos.
target_disk_path(String) — Ruta del punto de montaje del disco en el sistema de archivos.
part_name(String) — Nombre de la parte de datos que se está moviendo.
part_size(UInt64) — Tamaño de la parte de datos.
thread_id(UInt64) — Identificador del hilo que realiza el movimiento.
Ejemplo
SELECT * FROM system.moves
┌─database─┬─table─┬─────elapsed─┬─target_disk_name─┬─target_disk_path─┬─part_name─┬─part_size─┬─thread_id─┐
│ default │ test2 │ 1.668056039 │ s3 │ ./disks/s3/ │ all_3_3_0 │ 136 │ 296146 │
└──────────┴───────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
Véase también
- motor de tabla MergeTree
- Uso de varios dispositivos de bloque para el almacenamiento de datos
- comando ALTER TABLE … MOVE PART