Contiene información sobre los valores máximos para todos los intervalos de todas las cuotas. A una cuota puede corresponderle cualquier número de filas, o ninguna.
Descripción
Columnas
quota_name(String) — Nombre de la cuota.
duration(UInt32) — Duración del intervalo de tiempo para calcular el consumo de recursos, en segundos.
is_randomized_interval(UInt8) — Valor booleano. Indica si el intervalo está aleatorizado. Si no está aleatorizado, el intervalo siempre comienza en el mismo momento. Por ejemplo, un intervalo de 1 minuto siempre comienza en un minuto exacto (es decir, puede comenzar a las 11:20:00, pero nunca a las 11:20:01); un intervalo de un día siempre comienza a la medianoche UTC. Si el intervalo está aleatorizado, el primer intervalo comienza en un momento aleatorio y los intervalos posteriores comienzan uno tras otro. Valores: 0 — El intervalo no está aleatorizado, 1 — El intervalo está aleatorizado.
max_queries(Nullable(UInt64)) — El número máximo permitido de consultas de cualquier tipo que pueden ejecutarse.
max_query_selects(Nullable(UInt64)) — El número máximo permitido de consultas SELECT que pueden ejecutarse.
max_query_inserts(Nullable(UInt64)) — El número máximo permitido de consultas INSERT que pueden ejecutarse.
max_errors(Nullable(UInt64)) — El número máximo permitido de consultas que dieron como resultado un error dentro del período de tiempo especificado.
max_result_rows(Nullable(UInt64)) — El número total máximo permitido de filas en el conjunto de resultados de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado.
max_result_bytes(Nullable(UInt64)) — El número total máximo permitido de bytes en el conjunto de resultados de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado.
max_read_rows(Nullable(UInt64)) — El número máximo permitido de filas que se pueden leer durante la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado.
max_read_bytes(Nullable(UInt64)) — El número máximo permitido de bytes que se pueden leer durante la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado.
max_execution_time(Nullable(Float64)) — La cantidad máxima de tiempo (en nanosegundos) permitida para la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado
max_written_bytes(Nullable(UInt64)) — El número máximo permitido de bytes que se pueden escribir durante la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado.
max_failed_sequential_authentications(Nullable(UInt64)) — El número máximo permitido de fallos consecutivos de authentication dentro del período de tiempo especificado.
max_queries_per_normalized_hash(Nullable(UInt64)) — El número máximo permitido de ejecuciones de una misma consulta normalizada dentro del período de tiempo especificado.