Contiene información para la introspección del binario
Descripción
clickhouse. Para acceder a ella, se requiere el privilegio de introspección.
Esta tabla solo es útil para expertos en C++ y los ingenieros de ClickHouse.
Columnas
symbol(String) — Nombre del símbolo en el binario. Está con name mangling. Puede usar demangle(symbol) para obtener un nombre legible.
address_begin(UInt64) — Dirección de inicio del símbolo en el binario.
address_end(UInt64) — Dirección final del símbolo en el binario.
Ejemplo
SELECT * FROM system.symbols WHERE function_id IS NOT NULL LIMIT 5 SETTINGS allow_introspection_functions = 1
Row 1:
──────
symbol: _Z15isClickhouseAppNSt3__117basic_string_viewIcNS_11char_traitsIcEEEERNS_6vectorIPcNS_9allocatorIS5_EEEE
symbol_demangled: isClickhouseApp(std::__1::basic_string_view<char, std::__1::char_traits<char>>, std::__1::vector<char*, std::__1::allocator<char*>>&)
function_id: 1
address_begin: 219229312 -- 219.23 million
address_end: 219231408 -- 219.23 million
Row 2:
──────
symbol: main
symbol_demangled: main
function_id: 2
address_begin: 219231872 -- 219.23 million
address_end: 219233485 -- 219.23 million
Row 3:
──────
symbol: _ZN12_GLOBAL__N_19printHelpEiPPc
symbol_demangled: (anonymous namespace)::printHelp(int, char**)
function_id: 3
address_begin: 219233536 -- 219.23 million
address_end: 219233902 -- 219.23 million
Row 4:
──────
symbol: _ZNSt3__110filesystem4pathC2B8se210105IPcvEERKT_NS1_6formatE
symbol_demangled: std::__1::filesystem::path::path[abi:se210105]<char*, void>(char* const&, std::__1::filesystem::path::format)
function_id: 4
address_begin: 219234496 -- 219.23 million
address_end: 219234620 -- 219.23 million
Row 5:
──────
symbol: _ZNSt3__113unordered_setINS_17basic_string_viewIcNS_11char_traitsIcEEEENS_4hashIS4_EENS_8equal_toIS4_EENS_9allocatorIS4_EEEC2ESt16initializer_listIS4_E
symbol_demangled: std::__1::unordered_set<std::__1::basic_string_view<char, std::__1::char_traits<char>>, std::__1::hash<std::__1::basic_string_view<char, std::__1::char_traits<char>>>, std::__1::equal_to<std::__1::basic_string_view<char, std::__1::char_traits<char>>>, std::__1::allocator<std::__1::basic_string_view<char, std::__1::char_traits<char>>>>::unordered_set(std::initializer_list<std::__1::basic_string_view<char, std::__1::char_traits<char>>>)
function_id: 5
address_begin: 219235584 -- 219.24 million
address_end: 219235708 -- 219.24 million