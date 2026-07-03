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Descripción

Contiene información para la introspección del binario clickhouse. Para acceder a ella, se requiere el privilegio de introspección. Esta tabla solo es útil para expertos en C++ y los ingenieros de ClickHouse.

Columnas

  • symbol (String) — Nombre del símbolo en el binario. Está con name mangling. Puede usar demangle(symbol) para obtener un nombre legible.
  • address_begin (UInt64) — Dirección de inicio del símbolo en el binario.
  • address_end (UInt64) — Dirección final del símbolo en el binario.

Ejemplo

Última modificación el 3 de julio de 2026