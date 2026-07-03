Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene los valores históricos de
Descripción
system.asynchronous_metrics, que se guardan una vez por intervalo de tiempo (un segundo de forma predeterminada). Está habilitada de forma predeterminada.
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Hostname del servidor que ejecuta la consulta.
event_date(Date) — Fecha del evento.
event_time(DateTime) — Hora del evento.
metric(LowCardinality(String)) — Nombre de la métrica.
value(Float64) — Valor de la métrica.
Ejemplo
SELECT * FROM system.asynchronous_metric_log LIMIT 3 \G
Vea también
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2023-11-14
event_time: 2023-11-14 14:39:07
metric: AsynchronousHeavyMetricsCalculationTimeSpent
value: 0.001
Row 2:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2023-11-14
event_time: 2023-11-14 14:39:08
metric: AsynchronousHeavyMetricsCalculationTimeSpent
value: 0
Row 3:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2023-11-14
event_time: 2023-11-14 14:39:09
metric: AsynchronousHeavyMetricsCalculationTimeSpent
value: 0
- asynchronous_metric_log setting — Activación y desactivación de la configuración.
- system.asynchronous_metrics — Contiene métricas calculadas periódicamente en segundo plano.
- system.metric_log — Contiene el historial de los valores de las métricas de las tablas
system.metricsy
system.events, que se vuelcan periódicamente a disco.