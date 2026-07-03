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Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

Contiene los valores históricos de system.asynchronous_metrics, que se guardan una vez por intervalo de tiempo (un segundo de forma predeterminada). Está habilitada de forma predeterminada.

Columnas

Ejemplo

Vea también
Última modificación el 3 de julio de 2026