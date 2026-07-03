Tabla del sistema que contiene valores históricos de system.asynchronous_metrics , que se guardan una vez en cada intervalo de tiempo (un segundo de forma predeterminada)

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Contiene los valores históricos de system.asynchronous_metrics , que se guardan una vez por intervalo de tiempo (un segundo de forma predeterminada). Está habilitada de forma predeterminada.

hostname (LowCardinality(String)) — Hostname del servidor que ejecuta la consulta.

(LowCardinality(String)) — Hostname del servidor que ejecuta la consulta. event_date (Date) — Fecha del evento.

(Date) — Fecha del evento. event_time (DateTime) — Hora del evento.

(DateTime) — Hora del evento. metric (LowCardinality(String)) — Nombre de la métrica.

(LowCardinality(String)) — Nombre de la métrica. value (Float64) — Valor de la métrica.

SELECT * FROM system . asynchronous_metric_log LIMIT 3 \G

Row 1: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal event_date: 2023-11-14 event_time: 2023-11-14 14:39:07 metric: AsynchronousHeavyMetricsCalculationTimeSpent value: 0.001 Row 2: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal event_date: 2023-11-14 event_time: 2023-11-14 14:39:08 metric: AsynchronousHeavyMetricsCalculationTimeSpent value: 0 Row 3: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal event_date: 2023-11-14 event_time: 2023-11-14 14:39:09 metric: AsynchronousHeavyMetricsCalculationTimeSpent value: 0

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