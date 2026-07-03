Contiene información sobre las partes separadas de las tablas MergeTree. La columna
Descripción
reason especifica por qué se separó la parte.
En el caso de las partes separadas por el usuario, el motivo está vacío. Estas partes pueden adjuntarse con el comando ALTER TABLE ATTACH PARTITION|PART.
Para ver la descripción de las demás columnas, consulte system.parts.
Si el nombre de la parte no es válido, los valores de algunas columnas pueden ser
NULL. Estas partes pueden eliminarse con ALTER TABLE DROP DETACHED PART.
Columnas
database(String) — El nombre de la base de datos a la que pertenece esta parte.
table(String) — El nombre de la tabla a la que pertenece esta parte.
partition_id(Nullable(String)) — El identificador de la partición a la que pertenece esta parte.
name(String) — El nombre de la parte.
bytes_on_disk(UInt64) — El tamaño total en bytes de todos los archivos de la parte de datos.
modification_time(DateTime) — La hora a la que se modificó el directorio que contiene la parte de datos. Esto suele corresponder al momento en que se ejecutó
detach.
disk(String) — El nombre del disco que almacena esta parte de datos.
path(String) — La ruta en el disco al archivo de esta parte de datos.
reason(Nullable(String)) — La explicación de por qué esta parte se separó.
min_block_number(Nullable(Int64)) — El número mínimo de partes de datos que componen la parte actual después de la fusión.
max_block_number(Nullable(Int64)) — El número máximo de partes de datos que componen la parte actual después de la fusión.
level(Nullable(UInt32)) — Profundidad del árbol de fusiones. Cero significa que la parte actual se creó mediante
inserty no por la fusión de otras partes.