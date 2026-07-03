hostname(LowCardinality(String)) — El nombre de host donde se ejecutó la transacción.
type(Enum8(‘Begin’ = 1, ‘Commit’ = 2, ‘Rollback’ = 3, ‘AddPart’ = 10, ‘LockPart’ = 11, ‘UnlockPart’ = 12)) — El tipo de transacción. Valores posibles: Begin, Commit, Rollback, AddPart, LockPart, UnlockPart.
event_date(Date) — Fecha del evento.
event_time(DateTime64(6)) — Hora del evento
thread_id(UInt64) — El identificador de un hilo.
query_id(String) — El ID de una consulta ejecutada en el ámbito de una transacción.
tid(Tuple(UInt64, UInt64, UUID)) — El identificador de una transacción.
tid_hash(UInt64) — El hash del identificador.
csn(UInt64) — El número de secuencia de commit
database(String) — El nombre de la base de datos en la que se ejecutó la transacción.
table(String) — El nombre de la tabla en la que se ejecutó la transacción.
uuid(UUID) — El UUID de la tabla en la que se ejecutó la transacción.
part(String) — El nombre de la parte que participó en la transacción.
system.transactions_info_log
Contiene información sobre todas las transacciones ejecutadas en el servidor actual. Es seguro truncar o eliminar esta tabla en cualquier momento.
Contiene información sobre todas las transacciones ejecutadas en el servidor actual. Es seguro truncar o eliminar esta tabla en cualquier momento. Columnas:
Última modificación el 3 de julio de 2026
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