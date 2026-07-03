Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información sobre los discos definidos en la configuración del servidor.
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre de un disco en la configuración del servidor.
path(String) — Ruta al punto de montaje en el sistema de archivos.
free_space(UInt64) — Espacio libre en el disco, en bytes.
total_space(UInt64) — Capacidad del disco, en bytes.
unreserved_space(UInt64) — Espacio libre no ocupado por reservas (
free_spacemenos el tamaño de las reservas tomadas por fusiones, inserciones y otras operaciones de escritura en disco que se están ejecutando actualmente).
keep_free_space(UInt64) — Cantidad de espacio en disco que debe permanecer libre, en bytes. Se define en el parámetro
keep_free_space_bytesde la configuración del disco.
type(String) — Tipo de disco, que indica dónde almacena los datos: RAM, unidad local o almacenamiento remoto.
object_storage_type(String) — Tipo de almacenamiento de objetos si el tipo de disco es
object_storage
metadata_type(String) — Tipo de almacenamiento de metadatos si el tipo de disco es
object_storage
is_encrypted(UInt8) — Indicador que muestra si este disco cifra los datos subyacentes.
is_read_only(UInt8) — Indicador que señala que con este disco solo se pueden realizar operaciones de lectura.
is_write_once(UInt8) — Indicador que señala si el disco es de una sola escritura. Esto significa que admite BACKUP en este disco, pero no admite INSERT en una tabla MergeTree de este disco.
is_remote(UInt8) — Indicador que señala qué operaciones con este disco implican interacción de red.
is_broken(UInt8) — Indicador que señala si el disco está dañado. Los discos dañados tendrán 0 de espacio y no se podrán usar.
cache_path(String) — Ruta al directorio de caché en la unidad local si el disco admite caché.
Ejemplo
SELECT * FROM system.disks;
┌─name────┬─path─────────────────┬───free_space─┬──total_space─┬─keep_free_space─┐
│ default │ /var/lib/clickhouse/ │ 276392587264 │ 490652508160 │ 0 │
└─────────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────────┘
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