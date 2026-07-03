Contiene una lista de todos los combinadores de funciones de agregación disponibles, que se pueden aplicar a las funciones de agregación para cambiar su funcionamiento.
Descripción
Columnas
name(String) — El nombre del combinador.
is_internal(UInt8) — Indica si este combinador es solo para uso interno.
description(String) — Una descripción general de lo que hace el combinador.
syntax(String) — Cómo se aplica el combinador al nombre de una función de agregación.
examples(String) — Ejemplos de uso.
introduced_in(String) — La versión de ClickHouse en la que se introdujo por primera vez el combinador, en el formato major.minor.
related(Array(String)) — Los nombres de los combinadores relacionados.