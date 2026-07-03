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Descripción

Contiene una lista de todos los combinadores de funciones de agregación disponibles, que se pueden aplicar a las funciones de agregación para cambiar su funcionamiento.

Columnas

  • name (String) — El nombre del combinador.
  • is_internal (UInt8) — Indica si este combinador es solo para uso interno.
  • description (String) — Una descripción general de lo que hace el combinador.
  • syntax (String) — Cómo se aplica el combinador al nombre de una función de agregación.
  • examples (String) — Ejemplos de uso.
  • introduced_in (String) — La versión de ClickHouse en la que se introdujo por primera vez el combinador, en el formato major.minor.
  • related (Array(String)) — Los nombres de los combinadores relacionados.
Última modificación el 3 de julio de 2026