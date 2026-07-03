Tabla del sistema que contiene información sobre archivos locales que se encuentran en la cola para enviarse a los segmentos.

Contiene información sobre los archivos locales que están en cola para enviarse a los segmentos. Estos archivos locales contienen nuevas partes que se crean al insertar nuevos datos en la tabla Distributed en modo asíncrono.

database (String) — Nombre de la base de datos.

(String) — Nombre de la base de datos. table (String) — Nombre de la tabla.

(String) — Nombre de la tabla. data_path (String) — Ruta a la carpeta con archivos locales.

(String) — Ruta a la carpeta con archivos locales. is_blocked (UInt8) — El indicador señala si el envío de archivos locales al servidor está bloqueado.

(UInt8) — El indicador señala si el envío de archivos locales al servidor está bloqueado. error_count (UInt64) — Número de errores.

(UInt64) — Número de errores. data_files (UInt64) — Número de archivos locales en la carpeta.

(UInt64) — Número de archivos locales en la carpeta. data_compressed_bytes (UInt64) — Tamaño de los datos comprimidos en los archivos locales, en bytes.

(UInt64) — Tamaño de los datos comprimidos en los archivos locales, en bytes. broken_data_files (UInt64) — Número de archivos marcados como dañados (debido a un error).

(UInt64) — Número de archivos marcados como dañados (debido a un error). broken_data_compressed_bytes (UInt64) — Tamaño de los datos comprimidos en los archivos dañados, en bytes.

(UInt64) — Tamaño de los datos comprimidos en los archivos dañados, en bytes. last_exception (String) — Mensaje de texto sobre el último error ocurrido (si lo hubo).

(String) — Mensaje de texto sobre el último error ocurrido (si lo hubo). last_exception_time (DateTime) — Momento en que ocurrió la última excepción.

SELECT * FROM system . distribution_queue LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Row 1: ────── database: default table: dist data_path: ./store/268/268bc070-3aad-4b1a-9cf2-4987580161af/default@127%2E0%2E0%2E2:9000/ is_blocked: 1 error_count: 0 data_files: 1 data_compressed_bytes: 499 last_exception: