Contiene información sobre los archivos locales que están en cola para enviarse a los segmentos. Estos archivos locales contienen nuevas partes que se crean al insertar nuevos datos en la tabla Distributed en modo asíncrono.
Descripción
Columnas
database(String) — Nombre de la base de datos.
table(String) — Nombre de la tabla.
data_path(String) — Ruta a la carpeta con archivos locales.
is_blocked(UInt8) — El indicador señala si el envío de archivos locales al servidor está bloqueado.
error_count(UInt64) — Número de errores.
data_files(UInt64) — Número de archivos locales en la carpeta.
data_compressed_bytes(UInt64) — Tamaño de los datos comprimidos en los archivos locales, en bytes.
broken_data_files(UInt64) — Número de archivos marcados como dañados (debido a un error).
broken_data_compressed_bytes(UInt64) — Tamaño de los datos comprimidos en los archivos dañados, en bytes.
last_exception(String) — Mensaje de texto sobre el último error ocurrido (si lo hubo).
last_exception_time(DateTime) — Momento en que ocurrió la última excepción.
Ejemplo
SELECT * FROM system.distribution_queue LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: default
table: dist
data_path: ./store/268/268bc070-3aad-4b1a-9cf2-4987580161af/default@127%2E0%2E0%2E2:9000/
is_blocked: 1
error_count: 0
data_files: 1
data_compressed_bytes: 499
last_exception: