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Descripción

Contiene información sobre los archivos locales que están en cola para enviarse a los segmentos. Estos archivos locales contienen nuevas partes que se crean al insertar nuevos datos en la tabla Distributed en modo asíncrono.

Columnas

  • database (String) — Nombre de la base de datos.
  • table (String) — Nombre de la tabla.
  • data_path (String) — Ruta a la carpeta con archivos locales.
  • is_blocked (UInt8) — El indicador señala si el envío de archivos locales al servidor está bloqueado.
  • error_count (UInt64) — Número de errores.
  • data_files (UInt64) — Número de archivos locales en la carpeta.
  • data_compressed_bytes (UInt64) — Tamaño de los datos comprimidos en los archivos locales, en bytes.
  • broken_data_files (UInt64) — Número de archivos marcados como dañados (debido a un error).
  • broken_data_compressed_bytes (UInt64) — Tamaño de los datos comprimidos en los archivos dañados, en bytes.
  • last_exception (String) — Mensaje de texto sobre el último error ocurrido (si lo hubo).
  • last_exception_time (DateTime) — Momento en que ocurrió la última excepción.

Ejemplo

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026