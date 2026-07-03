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Descripción

Muestra los watches activos que este servidor de ClickHouse tiene registrados en nodos de ZooKeeper (incluidos los ZooKeepers auxiliares). Cada fila representa un watch.

Columnas

  • zookeeper_name (String) — Nombre de la conexión a ZooKeeper (default para la conexión principal o el nombre auxiliar).
  • create_time (DateTime) — Hora en que se creó el watch.
  • create_time_microseconds (DateTime64) — Hora en que se creó el watch con precisión de microsegundos.
  • path (String) — Ruta de ZooKeeper que se está vigilando.
  • session_id (Int64) — ID de sesión de la conexión que registró el watch.
  • request_xid (Int64) — XID de la solicitud que creó el watch.
  • op_num (Enum) — Tipo de la solicitud que creó el watch.
  • watch_type (Enum8) — Tipo de watch. Posibles valores:
    • Children — vigila cambios en la lista de nodos hijos (establecido por operaciones List).
    • Exists — vigila la creación o eliminación de nodos.
    • Data — vigila cambios en los datos del nodo (establecido por operaciones Get).
Ejemplo:
Véase también
Última modificación el 3 de julio de 2026