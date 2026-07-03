Muestra los watches activos que este servidor de ClickHouse tiene registrados en nodos de ZooKeeper (incluidos los ZooKeepers auxiliares). Cada fila representa un watch.
Descripción
Columnas
zookeeper_name(String) — Nombre de la conexión a ZooKeeper (
defaultpara la conexión principal o el nombre auxiliar).
create_time(DateTime) — Hora en que se creó el watch.
create_time_microseconds(DateTime64) — Hora en que se creó el watch con precisión de microsegundos.
path(String) — Ruta de ZooKeeper que se está vigilando.
session_id(Int64) — ID de sesión de la conexión que registró el watch.
request_xid(Int64) — XID de la solicitud que creó el watch.
op_num(Enum) — Tipo de la solicitud que creó el watch.
watch_type(Enum8) — Tipo de watch. Posibles valores:
Children— vigila cambios en la lista de nodos hijos (establecido por operaciones
List).
Exists— vigila la creación o eliminación de nodos.
Data— vigila cambios en los datos del nodo (establecido por operaciones
Get).
-
SELECT * FROM system.zookeeper_watches FORMAT Vertical;
Véase también
Row 1:
──────
zookeeper_name: default
create_time: 2026-03-16 12:00:00
create_time_microseconds: 2026-03-16 12:00:00.123456
path: /clickhouse/task_queue/ddl
session_id: 106662742089334927
request_xid: 10858
op_num: List
watch_type: Children