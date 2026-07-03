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Descripción

Contiene información sobre los archivos de datos almacenados en discos remotos (p. ej., S3, Azure Blob Storage), incluida la correspondencia entre las rutas de metadatos locales y las rutas de blobs remotos. Cada fila representa un objeto blob remoto asociado a un archivo de datos.

Columnas

  • disk_name (String) — Nombre del disco.
  • path (String) — Ruta del disco.
  • cache_base_path (String) — Directorio base de los archivos de caché.
  • local_path (String) — Ruta del archivo de ClickHouse, que también se usa como ruta de metadatos.
  • remote_path (String) — Ruta del blob en el almacenamiento de objetos, a la que está asociado el archivo de ClickHouse.
  • size (UInt64) — Tamaño del archivo (comprimido).
  • common_prefix_for_blobs (String) — Prefijo común de los blobs en el almacenamiento de objetos.
  • cache_paths (Array(String)) — Archivos de caché del blob correspondiente.

Ejemplo

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026