Tabla del sistema que contiene información sobre los archivos de datos almacenados en discos remotos como S3 o Azure Blob Storage.

Contiene información sobre los archivos de datos almacenados en discos remotos (p. ej., S3, Azure Blob Storage), incluida la correspondencia entre las rutas de metadatos locales y las rutas de blobs remotos.

Cada fila representa un objeto blob remoto asociado a un archivo de datos.

disk_name (String) — Nombre del disco.

(String) — Nombre del disco. path (String) — Ruta del disco.

(String) — Ruta del disco. cache_base_path (String) — Directorio base de los archivos de caché.

(String) — Directorio base de los archivos de caché. local_path (String) — Ruta del archivo de ClickHouse, que también se usa como ruta de metadatos.

(String) — Ruta del archivo de ClickHouse, que también se usa como ruta de metadatos. remote_path (String) — Ruta del blob en el almacenamiento de objetos, a la que está asociado el archivo de ClickHouse.

(String) — Ruta del blob en el almacenamiento de objetos, a la que está asociado el archivo de ClickHouse. size (UInt64) — Tamaño del archivo (comprimido).

(UInt64) — Tamaño del archivo (comprimido). common_prefix_for_blobs (String) — Prefijo común de los blobs en el almacenamiento de objetos.

(String) — Prefijo común de los blobs en el almacenamiento de objetos. cache_paths (Array(String)) — Archivos de caché del blob correspondiente.

SELECT * FROM system . remote_data_paths LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Row 1: ────── disk_name: s3 path: /var/lib/clickhouse/disks/s3/ cache_base_path: /var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/ local_path: store/123/1234abcd-1234-1234-1234-1234abcd1234/all_0_0_0/data.bin remote_path: abc123/all_0_0_0/data.bin size: 1048576 common_prefix_for_blobs: cache_paths: ['/var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/a1/b2/c3d4e5f6']