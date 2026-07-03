Contiene información sobre los archivos de datos almacenados en discos remotos (p. ej., S3, Azure Blob Storage), incluida la correspondencia entre las rutas de metadatos locales y las rutas de blobs remotos. Cada fila representa un objeto blob remoto asociado a un archivo de datos.
Descripción
Columnas
disk_name(String) — Nombre del disco.
path(String) — Ruta del disco.
cache_base_path(String) — Directorio base de los archivos de caché.
local_path(String) — Ruta del archivo de ClickHouse, que también se usa como ruta de metadatos.
remote_path(String) — Ruta del blob en el almacenamiento de objetos, a la que está asociado el archivo de ClickHouse.
size(UInt64) — Tamaño del archivo (comprimido).
common_prefix_for_blobs(String) — Prefijo común de los blobs en el almacenamiento de objetos.
cache_paths(Array(String)) — Archivos de caché del blob correspondiente.
Ejemplo
SELECT * FROM system.remote_data_paths LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
disk_name: s3
path: /var/lib/clickhouse/disks/s3/
cache_base_path: /var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/
local_path: store/123/1234abcd-1234-1234-1234-1234abcd1234/all_0_0_0/data.bin
remote_path: abc123/all_0_0_0/data.bin
size: 1048576
common_prefix_for_blobs:
cache_paths: ['/var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/a1/b2/c3d4e5f6']