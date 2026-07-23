Tabla del sistema que contiene métricas calculadas periódicamente en segundo plano. Por ejemplo, la cantidad de RAM utilizada.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Contiene métricas que se calculan periódicamente en segundo plano. Por ejemplo, la cantidad de RAM utilizada.

metric (String) — Nombre de la métrica.

(String) — Nombre de la métrica. value (Float64) — Valor de la métrica.

(Float64) — Valor de la métrica. description (String - Descripción de la métrica)

SELECT * FROM system . asynchronous_metrics LIMIT 10

┌─metric──────────────────────────────────┬──────value─┬─description────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ AsynchronousMetricsCalculationTimeSpent │ 0.00179053 │ Time in seconds spent for calculation of asynchronous metrics (this is the overhead of asynchronous metrics). │ │ NumberOfDetachedByUserParts │ 0 │ The total number of parts detached from MergeTree tables by users with the `ALTER TABLE DETACH` query (as opposed to unexpected, broken or ignored parts). The server does not care about detached parts and they can be removed. │ │ NumberOfDetachedParts │ 0 │ The total number of parts detached from MergeTree tables. A part can be detached by a user with the `ALTER TABLE DETACH` query or by the server itself it the part is broken, unexpected or unneeded. The server does not care about detached parts and they can be removed. │ │ TotalRowsOfMergeTreeTables │ 2781309 │ Total amount of rows (records) stored in all tables of MergeTree family. │ │ TotalBytesOfMergeTreeTables │ 7741926 │ Total amount of bytes (compressed, including data and indices) stored in all tables of MergeTree family. │ │ NumberOfTables │ 93 │ Total number of tables summed across the databases on the server, excluding the databases that cannot contain MergeTree tables. The excluded database engines are those who generate the set of tables on the fly, like `Lazy`, `MySQL`, `PostgreSQL`, `SQlite`. │ │ NumberOfDatabases │ 6 │ Total number of databases on the server. │ │ MaxPartCountForPartition │ 6 │ Maximum number of parts per partition across all partitions of all tables of MergeTree family. Values larger than 300 indicates misconfiguration, overload, or massive data loading. │ │ ReplicasSumMergesInQueue │ 0 │ Sum of merge operations in the queue (still to be applied) across Replicated tables. │ │ ReplicasSumInsertsInQueue │ 0 │ Sum of INSERT operations in the queue (still to be replicated) across Replicated tables. │ └─────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

​ Descripción de las métricas

Las descripciones siguientes se generan a partir del código fuente en C++ mediante utils/generate-async-metrics-docs . La fuente única de referencia es la cadena literal que aparece junto al registro de cada métrica en src/Common/AsynchronousMetrics.cpp , src/Interpreters/ServerAsynchronousMetrics.cpp y src/Coordination/KeeperAsynchronousMetrics.cpp . Los nombres de las métricas que incluyen un sufijo variable (por disco, por CPU, por interfaz, …) se muestran con un marcador de posición *name* ; el servidor en ejecución los informa con el sufijo concreto sustituido.

Tiempo, en segundos, dedicado al cálculo de métricas pesadas asíncronas (relacionadas con tablas) (esta es la sobrecarga de las métricas asíncronas).

Intervalo de actualización de métricas pesadas relacionadas con tablas

Tiempo en segundos dedicado al cálculo de las métricas asíncronas (esta es la sobrecarga de las métricas asíncronas).

Intervalo de actualización de métricas

Número de mensajes asíncronos en cola, pendientes de registro en este canal

/sys/block . Consulte Tiempo en segundos durante el cual el dispositivo de bloques tuvo las solicitudes de E/S en cola. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina anfitriona, no solo clickhouse-server. Fuente:. Consulte https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

Similar a las métricas BlockActiveTime , pero el valor se divide entre el número de operaciones de IO para calcular el tiempo por operación.

clickhouse-server . Fuente: /sys/block . Consulte Número de bytes descartados en el dispositivo de bloques. Estas operaciones son relevantes en las unidades SSD. ClickHouse no utiliza operaciones de descarte, pero otros procesos del sistema sí pueden usarlas. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo. Fuente:. Consulte https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

clickhouse-server . Fuente: /sys/block . Consulte Número de operaciones de descarte solicitadas al dispositivo de bloques y fusionadas por el planificador de E/S del sistema operativo. Estas operaciones son relevantes en SSD. ClickHouse no utiliza operaciones de descarte, pero pueden ser utilizadas por otros procesos del sistema. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo. Fuente:. Consulte https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

clickhouse-server . Fuente: /sys/block . Consulte Número de operaciones de descarte solicitadas al dispositivo de bloques. Estas operaciones son relevantes en SSD. ClickHouse no utiliza operaciones de descarte, pero otros procesos del sistema sí pueden hacerlo. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos del host, no solo. Fuente:. Consulte https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

clickhouse-server . Fuente: /sys/block . Consulte Tiempo en segundos dedicado a las operaciones de descarte solicitadas al dispositivo de bloques, sumado entre todas las operaciones. Estas operaciones son relevantes para las SSD. ClickHouse no utiliza operaciones de descarte, pero otros procesos del sistema sí pueden hacerlo. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo. Fuente:. Consulte https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

/sys/block . Consulta Este valor cuenta el número de solicitudes de E/S que se han enviado al controlador del dispositivo, pero que aún no se han completado. No incluye las solicitudes de E/S que están en la cola, pero que todavía no se han enviado al controlador del dispositivo. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server. Fuente:. Consulta https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

/sys/block . Consulte Este valor contabiliza la cantidad de milisegundos que las solicitudes de E/S han permanecido en espera en este dispositivo de bloques. Si hay varias solicitudes de E/S en espera, este valor aumentará según el producto del número de milisegundos por el número de solicitudes en espera. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server. Fuente:. Consulte https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

Similar a las métricas BlockQueueTime , pero el valor se divide por el número de operaciones de IO para calcular el tiempo por operación.

/sys/block . Consulte Número de bytes leídos del dispositivo de bloques. Puede ser inferior al número de bytes leídos del sistema de archivos debido al uso de la caché de páginas del sistema operativo, que reduce la E/S. Se trata de una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server. Fuente:. Consulte https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

/sys/block . Consulte Número de operaciones de lectura solicitadas al dispositivo de bloques y combinadas por el planificador de E/S del SO. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos del equipo host, no solo clickhouse-server. Fuente:. Consulte https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

clickhouse-server . Fuente: /sys/block . Consulte Número de operaciones de lectura solicitadas al dispositivo de bloques. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina anfitriona, no solo. Fuente:. Consulte https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

/sys/block . Consulte Tiempo en segundos empleado en las operaciones de lectura solicitadas al dispositivo de bloques, acumulado entre todas las operaciones. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server. Fuente:. Consulte https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

clickhouse-server . Fuente: /sys/block . Consulte Número de bytes escritos en el dispositivo de bloques. Puede ser inferior al número de bytes escritos en el sistema de archivos debido al uso de la caché de páginas del SO, que reduce la E/S. Una escritura en el dispositivo de bloques puede producirse más tarde que la escritura correspondiente en el sistema de archivos debido a la caché write-through. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo. Fuente:. Consulte https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

/sys/block . Consulte Número de operaciones de escritura solicitadas al dispositivo de bloques y agrupadas por el planificador de E/S del sistema operativo. Es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server. Fuente:. Consulte https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

clickhouse-server . Fuente: /sys/block . Consulte Número de operaciones de escritura solicitadas al dispositivo de bloques. Esta es una métrica de todo el sistema: incluye todos los procesos del host, no solo. Fuente:. Consulte https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

/sys/block . Consulte Tiempo en segundos empleado en las operaciones de escritura solicitadas al dispositivo de bloques, acumulado entre todas las operaciones. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server. Fuente:. Consulte https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

El número máximo de núcleos de CPU según los CGroups.

La cantidad total de memoria del cgroup, en bytes. Si se indica como cero, el límite es el mismo que OSMemoryTotal.

La cantidad de memoria usada en el cgroup, en bytes. En cgroup v2, esto corresponde a anon + sock + la memoria no reclamable del kernel; en cgroup v1, esto es RSS. En ambos casos, se excluye la caché de páginas del sistema operativo del kernel (caché respaldada por archivos).

La cantidad de memoria utilizada en cgroup , en bytes, excluida la caché de páginas en espacio de usuario de ClickHouse. Se calcula como CGroupMemoryUsed menos el tamaño de la caché de páginas en espacio de usuario. Cuando la caché de páginas en espacio de usuario está deshabilitada, este valor equivale a CGroupMemoryUsed.

La proporción de tiempo durante la que el núcleo de la CPU estuvo ejecutando código del kernel del sistema operativo (system).

El valor es similar a CGroupSystemTime , pero se divide entre el número de núcleos de CPU disponibles para medirse en el intervalo [0..1], independientemente del número de núcleos. Esto permite promediar los valores de esta métrica entre varios servidores de un clúster, incluso si el número de núcleos no es uniforme, y seguir obteniendo la métrica media de utilización de recursos. Si se especifica, puede usarse la cuota de CPU de cgroup dividida por su período en lugar del número real de núcleos de CPU, y en ese caso el valor de esta métrica puede superar 1 en determinados momentos.

La proporción de tiempo durante la cual el núcleo de la CPU estuvo ejecutando código en espacio de usuario. Esto también incluye el tiempo durante el cual la CPU estuvo infrautilizada por razones internas de la propia CPU (cargas de memoria, paradas de la canalización, predicciones erróneas de bifurcación, ejecución de otro núcleo SMT).

El valor es similar a CGroupUserTime , pero se divide por el número de CPU cores disponibles para que se mida en el intervalo [0..1], independientemente de cuántos núcleos haya. Esto permite promediar los valores de esta métrica entre varios servidores de un clúster, incluso si el número de núcleos no es uniforme, y seguir obteniendo la métrica media de utilización de recursos. Si se especifica, puede usarse la Cgroup CPU quota dividida por su período en lugar del número real de CPU cores, y en ese caso el valor de esta métrica puede superar 1 en determinados momentos.

La frecuencia actual de la CPU, en MHz. La mayoría de las CPU modernas ajustan la frecuencia de forma dinámica para ahorrar energía y aprovechar Turbo Boost.

El retraso máximo (en segundos) en la actualización del diccionario

Número de errores desde la última carga exitosa en todos los diccionarios.

Bytes disponibles en el disco (sistema de archivos virtual). Los sistemas de archivos remotos pueden no proporcionar esta información y mostrar un valor elevado, como 16 EiB.

Número de solicitudes GetObject que pueden emitirse actualmente sin alcanzar el límite de throttling del disco (sistema de archivos virtual). Es posible que los sistemas de archivos locales no proporcionen esta información.

Límite de solicitudes GetObject por segundo en el disco (sistema de archivos virtual). Es posible que los sistemas de archivos locales no proporcionen esta información.

Número de solicitudes PutObject que pueden emitirse actualmente sin alcanzar el límite de throttling del disco (sistema de archivos virtual). Es posible que los sistemas de archivos locales no proporcionen esta información.

Límite de throttling de solicitudes PutObject en el disco, en solicitudes por segundo (sistema de archivos virtual). Es posible que los sistemas de archivos locales no proporcionen esta información.

El tamaño total del disco (sistema de archivos virtual), en bytes. Es posible que los sistemas de archivos remotos no proporcionen esta información y puedan mostrar un valor elevado, como 16 EiB.

Bytes disponibles en el disco (sistema de archivos virtual) sin contar las reservas para merges, fetches y moves. Es posible que los sistemas de archivos remotos no proporcionen esta información y muestren un valor muy grande, como 16 EiB.

Bytes usados en el disco (sistema de archivos virtual). Los sistemas de archivos remotos no siempre proporcionan esta información.

Número de errores de memoria ECC corregibles. Un valor alto de este indicador señala una RAM defectuosa que debe sustituirse de inmediato, ya que, en presencia de una gran cantidad de errores corregidos, también pueden producirse errores silenciosos, lo que provoca corrupción de datos. Fuente: /sys/devices/system/edac/mc/

El número de errores de memoria ECC no corregibles. Un valor distinto de cero indica que la RAM está defectuosa y debe sustituirse de inmediato, ya que puede provocar corrupción de datos. Fuente: /sys/devices/system/edac/mc/

Suma del tamaño del conjunto residente (VmRSS) de todos los procesos en ejecución de las funciones definidas por el usuario executable y executable_pool , y de sus procesos descendientes, en bytes. Se incluyen los workers inactivos de executable_pool . Las páginas compartidas se contabilizan una vez por proceso, por lo que la suma constituye un límite superior y puede superar la huella única de memoria física de los procesos UDF.

Número de procesos en ejecución iniciados para las funciones definidas por el usuario de tipo executable y executable_pool, incluidos los procesos descendientes.

Total de bytes en el sistema de archivos virtual cache . Esta caché se almacena en disco.

Capacidad total en el sistema de archivos virtual cache . Esta caché se almacena en disco.

Número total de segmentos de archivo almacenados en caché en el sistema de archivos virtual cache . Esta caché se almacena en disco.

Bytes disponibles en el volumen en el que está montada la ruta de logs de ClickHouse. Si este valor se aproxima a cero, debe ajustar la rotación de logs en el archivo de configuración.

El número de inodos disponibles en el volumen en el que está montada la ruta de logs de ClickHouse.

El tamaño, en bytes, del volumen en el que está montada la ruta de logs de ClickHouse. Se recomienda disponer de al menos 10 GB para los logs.

El número total de inodos en el volumen donde está montada la ruta de los logs de ClickHouse.

Bytes usados en el volumen donde está montada la ruta de logs de ClickHouse.

El número de inodos en uso en el volumen donde está montada la ruta de logs de ClickHouse.

Bytes disponibles en el volumen en el que está montada la ruta principal de ClickHouse.

La cantidad de inodos disponibles en el volumen donde está montada la ruta principal de ClickHouse. Si está cerca de cero, indica una configuración incorrecta y aparecerá el error ‘no space left on device’ incluso cuando el disco no esté lleno.

El tamaño, en bytes, del volumen donde está montada la ruta principal de ClickHouse.

El número total de inodos del volumen donde está montada la ruta principal de ClickHouse. Si es inferior a 25 millones, indica una mala configuración.

Bytes en uso en el volumen donde está montada la ruta principal de ClickHouse.

El número de inodos en uso en el volumen donde está montada la ruta principal de ClickHouse. Este valor corresponde, en su mayor parte, al número de archivos.

Número de conexiones rechazadas del protocolo GRPC.

Número de hilos del servidor del protocolo GRPC.

La cantidad de entradas en la caché de tamaños de las tablas hash. La caché de tamaños de las tablas hash se utiliza para la optimización predictiva de GROUP BY.

Número de veces en que fue correcta la predicción del tamaño de una tabla hash.

Número de veces que la predicción del tamaño de una tabla hash fue incorrecta.

Memoria total del búfer de recepción TCP del kernel ( sk_rmem_alloc ) en todos los sockets del grupo de conexiones HTTP.

Memoria total del búfer de transmisión TCP del kernel ( sk_wmem_alloc ) en todos los sockets del grupo de conexiones HTTP.

Número de conexiones rechazadas en la interfaz HTTP (sin TLS).

Número de conexiones rechazadas de la interfaz HTTPS.

Número de hilos del servidor de la interfaz HTTPS.

Número de hilos del servidor de la interfaz HTTP (sin TLS).

Número de conexiones rechazadas del protocolo de comunicación entre réplicas (sin TLS).

Número de conexiones rechazadas del protocolo de comunicación entre réplicas (con TLS).

Número de hilos del servidor del protocolo de comunicación entre réplicas (con TLS).

Número de hilos del servidor del protocolo de comunicación entre réplicas (sin TLS).

Métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Un número interno de actualización incremental de las estadísticas de jemalloc (el asignador de memoria de Jason Evans), que se utiliza en todas las demás métricas de jemalloc .

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Bytes activos en la arena dedicada de jemalloc para MergeTree. Contiene el estado de heap de MergeTree de larga duración: metadatos por parte ( NamesAndTypesList , SerializationInfoByName , el mapa serializations , column_name_to_position , el árbol MergeTreeDataPartChecksums , los delegados Poco::LRUCache<String, ColumnSize> dentro de cada IMergeTreeDataPart , los mapas ColumnSize / IndexSize por parte, MinMaxIndex , VersionMetadataOnDisk y el propio objeto MergeTreeDataPart{Compact,Wide} ), además de metadatos por tabla (los clones de StorageInMemoryMetadata / ColumnsDescription / VirtualColumnsDescription creados por setProperties , la agregación serialization_hints y columns_descriptions_cache ). Contribuyen tanto las partes activas como las partes obsoletas pendientes de limpieza. Es independiente de la arena de caché y de la arena JIT. Las columnas por parte system.parts.primary_key_bytes_in_memory[_allocated] y system.parts.index_granularity_bytes_in_memory[_allocated] son subconjuntos de esta métrica (cuando sus valores no son cero; también pueden residir en PrimaryIndexCacheBytes , que está en la arena de caché y no se contabiliza aquí).

Bytes sucios en la arena de MergeTree que pueden purgarse y devolverse al SO.

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

Una métrica interna del asignador de memoria de bajo nivel (jemalloc). Consulte https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

La diferencia de tiempo entre el momento en que estaba previsto que se despertara el hilo encargado de calcular las métricas asíncronas y el momento en que efectivamente se despertó. Un indicador indirecto de la latencia general y de la capacidad de respuesta del sistema.

El tamaño aproximado de los datos en ClickHouse Keeper, en bytes.

Latencia media de las solicitudes de ClickHouse Keeper.

Número de entradas almacenadas en la caché en memoria para los siguientes logs pendientes de ser confirmados

Tamaño total de la caché en memoria para los próximos logs pendientes de commit

La cantidad de nodos efímeros en ClickHouse Keeper.

El número de nodos follower de ClickHouse Keeper.

1 si ClickHouse Keeper está superando el límite blando de memoria; 0 en caso contrario.

1 si ClickHouse Keeper es un follower, 0 en caso contrario.

1 si ClickHouse Keeper es leader, 0 en caso contrario.

1 si ClickHouse Keeper es un observador; 0 en caso contrario.

1 si ClickHouse Keeper está en modo independiente; 0 en caso contrario.

El tamaño en bytes del área de memoria para las claves en ClickHouse Keeper.

Índice del último log confirmado en ClickHouse Keeper.

Índice del último log almacenado en ClickHouse Keeper.

Término de Raft del último registro almacenado en ClickHouse Keeper.

Índice del último log presente en la última instantánea creada.

Número de entradas almacenadas en la caché en memoria de los logs más recientes

Tamaño total de la caché en memoria de los logs más recientes

El tamaño en bytes, sin comprimir, de la instantánea más reciente creada por ClickHouse Keeper.

El número máximo de descriptores de archivo abiertos en ClickHouse Keeper.

Latencia máxima de solicitud de ClickHouse Keeper.

Latencia mínima de las solicitudes de ClickHouse Keeper.

El número de descriptores de archivo abiertos en ClickHouse Keeper.

Número de paquetes recibidos por ClickHouse Keeper.

Número de paquetes enviados por ClickHouse Keeper.

El número de paths distintos observados por los Clients de ClickHouse Keeper.

El número de sesiones de Client en ClickHouse Keeper que tienen watches.

La cantidad de followers de ClickHouse Keeper que también están sincronizados.

Índice hasta el cual se puede hacer commit de los logs en ClickHouse Keeper.

Número de conexiones rechazadas del protocolo TCP de Keeper (sin TLS).

Número de conexiones rechazadas del protocolo TCP de Keeper (con TLS).

Número de hilos en el servidor del protocolo TCP de Keeper (con TLS).

Número de hilos en el servidor del protocolo TCP de Keeper (sin TLS).

La cantidad de watches en ClickHouse Keeper.

El número de nodos (entradas de datos) de ClickHouse Keeper.

El número de identificación de la transacción actual (zxid) en ClickHouse Keeper.

La carga de todo el sistema, promediada mediante suavizado exponencial durante 1 minuto. La carga representa el número de hilos de todos los procesos (las entidades de planificación del kernel del sistema operativo) que en ese momento se están ejecutando en la CPU, están esperando E/S, o están listos para ejecutarse pero no se les está asignando tiempo de CPU. Este número incluye todos los procesos, no solo clickhouse-server. Puede ser mayor que el número de núcleos de CPU si el sistema está sobrecargado y hay muchos procesos listos para ejecutarse, pero esperando CPU o E/S.

La carga de todo el sistema, promediada mediante suavizado exponencial durante 15 minutos. La carga representa el número de hilos de todos los procesos (las entidades de planificación del kernel del sistema operativo) que en ese momento se están ejecutando en la CPU, están esperando E/S, o están listos para ejecutarse pero no se les está asignando tiempo de CPU. Este número incluye todos los procesos, no solo clickhouse-server. Puede ser mayor que el número de núcleos de CPU si el sistema está sobrecargado y hay muchos procesos listos para ejecutarse, pero esperando CPU o E/S.

La carga de todo el sistema, promediada mediante suavizado exponencial durante 5 minutos. La carga representa el número de hilos de todos los procesos (las entidades de planificación del kernel del sistema operativo) que en ese momento se están ejecutando en la CPU, están esperando E/S, o están listos para ejecutarse pero no se les está asignando tiempo de CPU. Este número incluye todos los procesos, no solo clickhouse-server. Puede ser mayor que el número de núcleos de CPU si el sistema está sobrecargado y hay muchos procesos listos para ejecutarse, pero esperando CPU o E/S.

Tiempo transcurrido, en segundos, del merge en segundo plano actualmente en ejecución que más tiempo lleva ejecutándose.

Número máximo de partes por partición en el conjunto de todas las particiones de todas las tablas de la familia MergeTree. Los valores superiores a 300 indican una configuración incorrecta, sobrecarga o una carga masiva de datos.

La cantidad de memoria virtual mapeada para las páginas de código de máquina del proceso del servidor, en bytes.

La cantidad de memoria virtual mapeada para usar como pila y para la memoria asignada, en bytes. No se especifica si incluye las pilas por hilo ni la mayor parte de la memoria asignada con la llamada al sistema ‘mmap’. Esta métrica existe solo por razones de exhaustividad. Recomiendo usar la métrica MemoryResident para la monitorización.

Cantidad de memoria física utilizada por el proceso del servidor, en bytes.

Cantidad máxima de memoria física que utiliza el proceso del servidor, en bytes.

La cantidad de memoria física utilizada por el proceso del servidor, excluida la caché de páginas en espacio de usuario, en bytes. Esto proporciona una visión más precisa del uso real de memoria cuando se utiliza la caché de páginas en espacio de usuario. Cuando la caché de páginas en espacio de usuario está deshabilitada, este valor es igual a MemoryResident.

La cantidad de memoria utilizada por el proceso del servidor que también se comparte con otros procesos, en bytes. ClickHouse no utiliza memoria compartida, pero el sistema operativo puede marcar parte de la memoria como compartida por sus propios motivos. No tiene mucho sentido vigilar esta métrica y existe solo por completitud.

El tamaño del espacio de direcciones virtual asignado por el proceso del servidor, en bytes. El tamaño del espacio de direcciones virtual suele ser mucho mayor que el consumo de memoria física y no debe usarse como referencia para estimar el consumo de memoria. Los valores altos de esta métrica son totalmente normales y solo tienen significado técnico.

Número de conexiones rechazadas del protocolo de compatibilidad de MySQL.

Número de hilos en el servidor del protocolo de compatibilidad con MySQL.

Número de bytes recibidos a través de la interfaz de red. Es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server.

Número de bytes de paquetes descartados durante la recepción a través de la interfaz de red. Es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server .

Número de veces que se produjo un error al recibir datos a través de la interfaz de red. Es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server.

Número de paquetes de red recibidos a través de la interfaz de red. Es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server.

Número de bytes enviados a través de la interfaz de red. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server.

Número de veces que se descartó un packed mientras se enviaba a través de la interfaz de red. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server .

Número de veces que se produjo un error (p. ej., una retransmisión TCP) al enviar a través de la interfaz de red. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server.

Número de paquetes de red enviados a través de la interfaz de red. Es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server .

Tamaño total de las colas de recepción de los sockets de red utilizados en el servidor para TCPv4 y TCPv6.

Número total de direcciones remotas únicas de los sockets de red utilizados en el servidor, tanto en TCPv4 como en TCPv6.

Número total de sockets de red utilizados en el servidor en TCPv4 y TCPv6, en todos los estados.

Número total de sockets de red del servidor en el estado especificado, entre TCPv4 y TCPv6.

Tamaño total de las colas de transmisión de los sockets de red utilizados por el servidor en TCPv4 y TCPv6.

Tamaño total de las retransmisiones actuales (aún no recuperadas en este momento) de los sockets de red utilizados en el servidor a través de TCPv4 y TCPv6.

Número total de bases de datos en el servidor.

El número total de partes separadas de tablas MergeTree por los usuarios mediante la consulta ALTER TABLE DETACH (a diferencia de las partes inesperadas, dañadas o ignoradas). El servidor no tiene en cuenta las partes separadas y pueden eliminarse.

El número total de partes separadas de las tablas MergeTree. Un usuario puede separar una parte con la consulta ALTER TABLE DETACH , o el propio servidor puede hacerlo si la parte está dañada, es inesperada o no es necesaria. El servidor no tiene en cuenta las partes separadas y se pueden eliminar.

El número total de mutaciones que quedan pendientes de aplicar.

El número total de mutaciones con partes de datos pendientes de mutación que superan la configuración max_pending_mutations_execution_time_to_warn especificada.

Número total de tablas sumado en todas las bases de datos del servidor, excluidas las bases de datos que no pueden contener tablas MergeTree. Los motores de base de datos excluidos son aquellos que generan el conjunto de tablas sobre la marcha, como Lazy , MySQL , PostgreSQL , SQlite .

Número total de tablas de la base de datos del sistema en el servidor, almacenadas en tablas de la familia MergeTree.

El número de cambios de contexto que se produjeron en el sistema de la máquina host. Es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server .

Déficit relativo de CPU, calculado de la siguiente manera: cuántos hilos están esperando CPU en relación con el número de hilos que están usando la CPU. Si es mayor que cero, el servidor se beneficiaría de más CPU. Si es significativamente mayor que cero, el servidor podría dejar de responder. La métrica se acumula entre las actualizaciones de las métricas asíncronas.

La proporción de tiempo dedicado a ejecutar una CPU virtual para sistemas operativos invitados bajo el control del kernel de Linux, cuando un invitado se configuró con una prioridad más alta (consulte man procfs ). Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server . Esta métrica no es relevante para ClickHouse, pero sigue existiendo por motivos de exhaustividad. El valor para un único núcleo de CPU estará en el intervalo [0..1]. El valor para todos los núcleos de CPU se calcula como la suma de todos ellos [0..num cores].

El valor es similar a OSGuestNiceTime , pero se divide entre el número de núcleos de CPU para que se mida en el intervalo [0..1], independientemente de cuántos núcleos haya. Esto permite promediar los valores de esta métrica entre varios servidores de un clúster, incluso si el número de núcleos no es uniforme, y aun así obtener la métrica de utilización media de recursos. Si se especifica, puede utilizarse la cuota de CPU del cgroup dividida entre su período en lugar del número real de núcleos de CPU y, en ese caso, el valor de esta métrica puede superar 1 en determinados momentos.

La proporción de tiempo dedicada a ejecutar una CPU virtual para sistemas operativos invitados bajo el control del kernel de Linux (consulte man procfs ). Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server . Esta métrica no es relevante para ClickHouse, pero sigue existiendo por exhaustividad. El valor para un solo núcleo de CPU estará en el intervalo [0..1]. El valor para todos los núcleos de CPU se calcula como la suma de todos ellos [0..num cores].

El valor es similar a OSGuestTime , pero se divide por el número de núcleos de CPU para que se mida en el intervalo [0..1], independientemente de cuántos núcleos haya. Esto permite promediar los valores de esta métrica entre varios servidores de un clúster, aunque el número de núcleos no sea uniforme, y aun así obtener la métrica promedio de utilización de recursos. Si se especifica, puede usarse la cuota de CPU de Cgroup dividida por su período en lugar del número real de núcleos de CPU, y en ese caso el valor de esta métrica puede superar 1 en determinados momentos.

La proporción de tiempo durante la cual el núcleo de la CPU estuvo inactivo (sin siquiera estar preparado para ejecutar un proceso en espera de E/S) desde el punto de vista del kernel del sistema operativo. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server . Esto no incluye el tiempo en que la CPU estuvo infrautilizada por razones internas de la propia CPU (cargas de memoria, detenciones del pipeline, predicciones erróneas de saltos, ejecución de otro núcleo SMT). El valor de un único núcleo de CPU estará en el intervalo [0..1]. El valor para todos los núcleos de CPU se calcula como la suma de sus valores [0..num cores].

El valor es similar a OSIdleTime , pero se divide entre el número de núcleos de CPU para medirse en el intervalo [0..1], independientemente de cuántos núcleos haya. Esto permite promediar los valores de esta métrica entre varios servidores de un clúster, aunque el número de núcleos no sea uniforme, y aun así obtener la métrica promedio de utilización de recursos. Si se especifica, puede usarse la cuota de CPU del cgroup dividida por su período en lugar del número real de núcleos de CPU, y en ese caso el valor de esta métrica puede superar 1 en determinados momentos.

​ Interrupciones del sistema operativo

El número de interrupciones en el host. Se trata de una métrica de todo el sistema: incluye todos los procesos del host, no solo clickhouse-server .

La proporción de tiempo durante la cual el núcleo de la CPU no estaba ejecutando código, pero el kernel del SO no ejecutaba ningún otro proceso en esta CPU, porque los procesos estaban esperando operaciones de E/S. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server. El valor para un solo núcleo de CPU estará en el intervalo [0..1]. El valor para todos los núcleos de CPU se calcula como la suma de todos ellos [0..num cores].

El valor es similar a OSIOWaitTime , pero se divide entre el número de núcleos de CPU para medirse en el intervalo [0..1], independientemente de cuántos núcleos haya. Esto permite promediar los valores de esta métrica entre varios servidores de un clúster, incluso si el número de núcleos no es uniforme, y aun así obtener la métrica de utilización promedio de recursos. Si se especifica, puede usarse la cuota de CPU de Cgroup dividida por su período en lugar del número real de núcleos de CPU, y en ese caso el valor de esta métrica puede superar 1 en determinados momentos.

La proporción de tiempo empleada en ejecutar solicitudes de interrupción de hardware en la CPU. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server. Un valor alto de esta métrica puede indicar una configuración incorrecta del hardware o una carga de red muy elevada. El valor para un único núcleo de CPU estará en el intervalo [0..1]. El valor para todos los núcleos de CPU se calcula como la suma de todos ellos [0..num cores].

El valor es similar a OSIrqTime , pero se divide entre el número de núcleos de CPU para medirse en el intervalo [0..1], independientemente de cuántos núcleos haya. Esto permite promediar los valores de esta métrica entre varios servidores de un clúster, incluso si el número de núcleos no es uniforme, y seguir obteniendo la métrica promedio de utilización de recursos. Si se especifica, puede usarse la cuota de CPU de Cgroup dividida por su período en lugar del número real de núcleos de CPU, y en ese caso el valor de esta métrica puede superar 1 en determinados momentos.

La cantidad de memoria disponible para que los programas la utilicen, en bytes. Es muy similar a la métrica OSMemoryFreePlusCached . Es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server .

La cantidad de memoria utilizada por los búferes del kernel del sistema operativo, en bytes. Normalmente debería ser baja, y los valores elevados pueden indicar una configuración incorrecta del sistema operativo. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server.

La cantidad de memoria que usa la caché de páginas del sistema operativo, en bytes. Normalmente, casi toda la memoria disponible la usa la caché de páginas del sistema operativo; los valores altos de esta métrica son normales y esperables. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server.

La cantidad de memoria libre más la memoria de la caché de páginas del sistema operativo en el host, en bytes. Esta memoria está disponible para que la utilicen los programas. El valor debería ser muy similar a OSMemoryAvailable . Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server.

OSMemoryAvailable . Para mayor comodidad, también proporcionamos la métrica OSMemoryFreePlusCached , que debería ser más o menos similar a OSMemoryAvailable. Consulte también La cantidad de memoria libre del sistema host, en bytes. No incluye la memoria utilizada por la caché de páginas del SO. La memoria de la caché de páginas también está disponible para los programas, por lo que el valor de esta métrica puede resultar confuso. Consulte en su lugar la métrica. Para mayor comodidad, también proporcionamos la métrica, que debería ser más o menos similar a OSMemoryAvailable. Consulte también https://www.linuxatemyram.com/ . Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server.

La cantidad de memoria en swap que también se cargó en RAM. El swap debe estar deshabilitado en los sistemas de producción. Si el valor de esta métrica es alto, indica una configuración incorrecta. Es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server.

​ Memoria total del SO

La cantidad total de memoria del sistema host, en bytes.

La proporción de tiempo durante la cual el núcleo de la CPU estuvo ejecutando código en espacio de usuario con una prioridad más alta. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server . El valor para un único núcleo de CPU estará en el intervalo [0..1]. El valor para todos los núcleos de CPU se calcula como la suma de todos ellos [0..num cores].

El valor es similar a OSNiceTime , pero se divide entre el número de núcleos de CPU para medirse en el intervalo [0..1], independientemente del número de núcleos. Esto permite promediar los valores de esta métrica entre varios servidores de un clúster, aunque el número de núcleos no sea uniforme, y aun así obtener la métrica de uso promedio de recursos. Si se especifica, puede usarse la cuota de CPU del cgroup dividida por su período en lugar del número real de núcleos de CPU, y en ese caso el valor de esta métrica puede superar 1 en determinados momentos.

El número total de archivos abiertos en el host. Es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos del host, no solo clickhouse-server .

Número de hilos bloqueados en espera de que finalice la E/S ( man procfs ). Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server.

El número de procesos creados. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server.

El número de hilos en ejecución (ejecutándose o listos para ejecutarse) del sistema operativo. Es una métrica de todo el sistema: incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server .

La proporción del tiempo dedicado a ejecutar solicitudes de interrupción de software en la CPU. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server . Un valor alto de esta métrica puede indicar que se está ejecutando software ineficiente en el sistema. El valor para un solo núcleo de CPU estará en el intervalo [0..1]. El valor para todos los núcleos de CPU se calcula como la suma de todos ellos [0..num cores].

El valor es similar a OSSoftIrqTime , pero se divide por el número de núcleos de CPU para que se mida en el intervalo [0..1], independientemente del número de núcleos. Esto permite promediar los valores de esta métrica entre varios servidores de un clúster, incluso si el número de núcleos no es uniforme, y seguir obteniendo una métrica de utilización media de recursos. Si se especifica, puede usarse la cuota de CPU del cgroup dividida por su período en lugar del número real de núcleos de CPU, y en ese caso el valor de esta métrica puede superar 1 en determinados momentos.

La proporción de tiempo que la CPU dedica a otros sistemas operativos cuando se ejecuta en un entorno virtualizado. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server . No todos los entornos virtualizados exponen esta métrica, y la mayoría no lo hace. El valor para un solo núcleo de CPU estará en el intervalo [0..1]. El valor para todos los núcleos de CPU se calcula como la suma de todos ellos [0..num cores].

El valor es similar a OSStealTime , pero se divide por el número de núcleos de CPU para que se mida en el intervalo [0..1], independientemente del número de núcleos. Esto permite promediar los valores de esta métrica entre varios servidores de un clúster, aunque el número de núcleos no sea uniforme, y aun así obtener la métrica promedio de utilización de recursos. Si se especifica, puede usarse la cuota de CPU del cgroup dividida por su período en lugar del número real de núcleos de CPU, y en ese caso el valor de esta métrica puede superar 1 en determinados momentos.

La proporción de tiempo durante la que el núcleo de la CPU estuvo ejecutando código del kernel del sistema operativo (sistema). Se trata de una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server. El valor de un único núcleo de CPU estará en el intervalo [0..1]. El valor de todos los núcleos de CPU se calcula como la suma de todos ellos [0..num cores].

El valor es similar a OSSystemTime , pero se divide por el número de núcleos de CPU para medirse en el intervalo [0..1], independientemente del número de núcleos. Esto permite promediar los valores de esta métrica entre varios servidores de un clúster, incluso si el número de núcleos no es uniforme, y seguir obteniendo la métrica promedio de uso de recursos. Si se especifica, puede usarse la cuota de CPU de Cgroup dividida por su período en lugar del número real de núcleos de CPU, y en ese caso el valor de esta métrica puede superar 1 en determinados momentos.

El número total de hilos «listos para ejecutarse», según los ve el planificador del kernel del sistema operativo.

El número total de hilos, según lo ve el planificador del kernel del sistema operativo.

El tiempo de actividad del host (la máquina en la que se ejecuta ClickHouse), en segundos.

La proporción de tiempo durante la cual el núcleo de la CPU estuvo ejecutando código en espacio de usuario. Esta es una métrica de todo el sistema; incluye todos los procesos de la máquina host, no solo clickhouse-server . Esto también incluye el tiempo durante el cual la CPU estuvo infrautilizada por razones internas de la propia CPU (cargas de memoria, paradas de la canalización, predicciones erróneas de bifurcación, ejecución de otro núcleo SMT). El valor de un único núcleo de la CPU estará en el intervalo [0..1]. El valor para todos los núcleos de la CPU se calcula como la suma entre ellos [0..num cores].

El valor es similar a OSUserTime , pero se divide por el número de núcleos de CPU para medirse en el intervalo [0..1], independientemente del número de núcleos. Esto permite promediar los valores de esta métrica entre varios servidores de un clúster, incluso si el número de núcleos no es uniforme, y aun así obtener la métrica de uso promedio de recursos. Si se especifica, puede usarse la cuota de CPU de Cgroup dividida por su período en lugar del número real de núcleos de CPU y, en ese caso, el valor de esta métrica puede superar 1 en determinados momentos.

Límite actual del tamaño de la caché de páginas en espacio de usuario, expresado en bytes.

Número de conexiones rechazadas del protocolo de compatibilidad de PostgreSQL.

Número de hilos del servidor del protocolo de compatibilidad con PostgreSQL.

Límite total de la cola de señales (cuando alcanza ProcessSignalQueueSize, puede que se produzcan errores CANNOT_CREATE_TIMER)

Tamaño de la cola de señales (señales pendientes, temporizadores para el perfilado de consultas)

Número de conexiones rechazadas del endpoint de Prometheus. Nota: los endpoints de Prometheus también se pueden usar a través de los puertos HTTP/HTTPS habituales.

Número de hilos en el servidor del endpoint de Prometheus. Nota: los endpoints de Prometheus también pueden usarse a través de los puertos HTTP/HTTPS habituales.

Microsegundos de tiempo de bloqueo desde la última medición. La documentación upstream sobre las métricas y cómo interpretarlas está disponible en https://docs.kernel.org/accounting/psi.html

Memoria total utilizada actualmente por todas las consultas en ejecución en el servidor, en bytes. Sirve para atribuir la presión sobre la memoria a la carga de consultas concurrentes.

Suma de los picos de memoria de las consultas por usuario de todos los usuarios registrados en ProcessList , en bytes. El pico de cada usuario es la marca máxima de su rastreador de memoria, que se restablece cuando el usuario no tiene consultas en ejecución. Por lo tanto, se trata de un agregado de los picos por usuario registrados actualmente, no de un único pico de todo el servidor correspondiente a todas las consultas desde el inicio.

Diferencia máxima en segundos entre la parte replicada más reciente y la parte de datos más reciente que aún está pendiente de replicarse, en las tablas Replicated. Un valor muy alto indica una réplica sin datos.

Número máximo de operaciones INSERT en cola (pendientes de replicarse) en las tablas Replicated.

Número máximo de operaciones de merge en la cola (aún pendientes de aplicarse) en las tablas Replicated.

Tamaño máximo de la cola (expresado en número de operaciones como get y merge) en las tablas Replicated.

Diferencia máxima entre el retraso de una réplica y el de la réplica más actualizada de la misma tabla, en tablas Replicated.

Suma de operaciones INSERT en cola (pendientes de replicación) en las tablas Replicated.

Suma de las operaciones de merge en cola (pendientes de aplicarse) en las tablas Replicated.

Tamaño total de la cola (en número de operaciones como get y merge) en las tablas Replicated.

Número de conexiones TCP rechazadas (sin TLS).

Número de conexiones rechazadas del protocolo TCP (con TLS).

Número de hilos del servidor para el protocolo TCP (con TLS).

Número de hilos del servidor para el protocolo TCP (sin TLS).

La temperatura del dispositivo correspondiente en ℃. Un sensor puede devolver un valor poco realista. Fuente: /sys/class/thermal

La temperatura indicada por el monitor de hardware correspondiente, en ℃. Un sensor puede devolver un valor poco realista. Fuente: /sys/class/hwmon

La temperatura indicada por el monitor de hardware correspondiente y por el sensor correspondiente, en ℃. Un sensor puede devolver un valor poco realista. Fuente: /sys/class/hwmon

Cantidad total de bytes (comprimidos, incluidos los datos y los índices) almacenados en todas las tablas de la familia MergeTree.

Cantidad total de bytes (comprimidos, incluidos los datos y los índices) almacenados en las tablas de la familia MergeTree en la base de datos del sistema.

La cantidad total de memoria (en bytes) utilizada por los gránulos de índice (solo se tienen en cuenta las partes activas).

La cantidad total de memoria (en bytes) reservada para los gránulos del índice (solo se tienen en cuenta las partes activas).

Cantidad total de partes de datos en todas las tablas de la familia MergeTree. Los valores superiores a 10 000 afectarán negativamente al tiempo de arranque del servidor y pueden indicar una elección poco adecuada de la clave de partición.

Cantidad total de partes de datos en las tablas de la familia MergeTree de la base de datos del sistema.

La cantidad total de memoria (en bytes) utilizada por los valores de la clave primaria (solo considera las partes activas).

La cantidad total de memoria (en bytes) reservada para los valores de la clave primaria (solo se tienen en cuenta las partes activas).

La cantidad total de memoria (en bytes) consumida por la granularidad del índice de proyección (solo se tienen en cuenta las partes activas).

La cantidad total de memoria (en bytes) reservada para la granularidad del índice de proyección (solo se tienen en cuenta las partes activas).

La cantidad total de memoria (en bytes) utilizada por los valores de la clave primaria de la proyección (solo se tienen en cuenta las partes activas).

La cantidad total de memoria (en bytes) reservada para los valores de la clave primaria de la proyección (solo se tienen en cuenta las partes activas).

Cantidad total de filas (registros) almacenadas en todas las tablas de la familia MergeTree.

Cantidad total de filas (registros) almacenadas en las tablas de la familia MergeTree de la base de datos del sistema.

Cantidad total de bytes sin comprimir, según se indica en las sumas de comprobación de las partes, almacenados en todas las tablas de la familia MergeTree. Procede de la misma fuente que la columna total_bytes_uncompressed de system.tables y no incluye los archivos almacenados sin comprimir, como las marcas y los índices de clave primaria.

Cantidad total de bytes sin comprimir, según las sumas de comprobación de las partes, almacenados en tablas de la familia MergeTree de la base de datos del sistema. Es la misma fuente que la columna total_bytes_uncompressed de system.tables y no incluye los archivos que se almacenan sin comprimir, como las marcas y los índices de clave primaria.

Memoria registrada por ClickHouse (debería coincidir con la métrica MemoryTracking), en bytes.

​ Tiempo de actividad

El tiempo de actividad del servidor, en segundos. Incluye el tiempo dedicado a la inicialización del servidor antes de que acepte conexiones.

El número máximo de mapeos de memoria que puede tener un proceso (/proc/sys/vm/max_map_count).

El número actual de mapeos de memoria del proceso (/proc/self/maps). Si está cerca del máximo (VMMaxMapCount), debe aumentar el valor límite de vm.max_map_count en /etc/sysctl.conf

El último ZXID observado por la sesión actual del Client de ZooKeeper. Este valor aumenta de forma monótona a medida que el Client observa transacciones de ZooKeeper.

Véase también