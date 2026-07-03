Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Esta tabla del sistema puede utilizarse para obtener una visión general del uso de memoria y de los ProfileEvents de los usuarios.
Descripción
Columnas
user(String) — Nombre de usuario.
memory_usage(Int64) — Suma de la RAM utilizada por todos los procesos del usuario. Es posible que no incluya algunos tipos de memoria dedicada. Consulte la configuración max_memory_usage.
peak_memory_usage(Int64) — Pico de uso de memoria del usuario. Puede restablecerse cuando no se ejecutan consultas para ese usuario.
ProfileEvents(Map(LowCardinality(String), UInt64)) — Resumen de los ProfileEvents que miden distintas métricas del usuario. Su descripción puede encontrarse en la tabla system.events
Ejemplo
SELECT * FROM system.user_processes LIMIT 10 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
user: default
memory_usage: 9832
peak_memory_usage: 9832
ProfileEvents: {'Query':5,'SelectQuery':5,'QueriesWithSubqueries':38,'SelectQueriesWithSubqueries':38,'QueryTimeMicroseconds':842048,'SelectQueryTimeMicroseconds':842048,'ReadBufferFromFileDescriptorRead':6,'ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes':234,'IOBufferAllocs':3,'IOBufferAllocBytes':98493,'ArenaAllocChunks':283,'ArenaAllocBytes':1482752,'FunctionExecute':670,'TableFunctionExecute':16,'DiskReadElapsedMicroseconds':19,'NetworkSendElapsedMicroseconds':684,'NetworkSendBytes':139498,'SelectedRows':6076,'SelectedBytes':685802,'ContextLock':1140,'RWLockAcquiredReadLocks':193,'RWLockReadersWaitMilliseconds':4,'RealTimeMicroseconds':1585163,'UserTimeMicroseconds':889767,'SystemTimeMicroseconds':13630,'SoftPageFaults':1947,'OSCPUWaitMicroseconds':6,'OSCPUVirtualTimeMicroseconds':903251,'OSReadChars':28631,'OSWriteChars':28888,'QueryProfilerRuns':3,'LogTrace':79,'LogDebug':24}
1 row in set. Elapsed: 0.010 sec.