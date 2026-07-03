Esta tabla contiene información sobre las columnas de las partes de proyección de las tablas de la familia MergeTree.
Descripción
Columnas
partition(String) — El nombre de la partición.
name(String) — Nombre de la parte de datos.
part_type(String) — El formato de almacenamiento de la parte de datos.
parent_name(String) — El nombre de la parte de datos de origen (padre).
parent_uuid(UUID) — El UUID de la parte de datos de origen (padre).
parent_part_type(String) — El formato de almacenamiento de la parte de datos de origen (padre).
active(UInt8) — Indicador que indica si la parte de datos está activa
marks(UInt64) — El número de marcas.
rows(UInt64) — El número de filas.
bytes_on_disk(UInt64) — Tamaño total de todos los archivos de la parte de datos en bytes.
data_compressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos comprimidos de la parte de datos. No se incluyen los archivos auxiliares (por ejemplo, los archivos con marcas).
data_uncompressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos sin comprimir de la parte de datos. No se incluyen los archivos auxiliares (por ejemplo, los archivos con marcas).
marks_bytes(UInt64) — El tamaño del archivo con marcas.
parent_marks(UInt64) — El número de marcas en la parte de origen (padre).
parent_rows(UInt64) — El número de filas en la parte de origen (padre).
parent_bytes_on_disk(UInt64) — Tamaño total de todos los archivos de la parte de datos de origen (padre) en bytes.
parent_data_compressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos comprimidos en la parte de datos de origen (padre).
parent_data_uncompressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos sin comprimir en la parte de datos de origen (padre).
parent_marks_bytes(UInt64) — El tamaño del archivo con marcas en la parte de datos de origen (padre).
modification_time(DateTime) — La hora en que se modificó el directorio que contiene la parte de datos. Esto suele corresponder al momento de creación de la parte de datos.
remove_time(DateTime) — La hora en que la parte de datos quedó inactiva.
refcount(UInt32) — El número de lugares en los que se usa la parte de datos. Un valor superior a 2 indica que la parte de datos se usa en consultas o fusiones.
min_date(Date) — El valor mínimo de la columna Date si está incluida en la clave de partición.
max_date(Date) — El valor máximo de la columna Date si está incluida en la clave de partición.
min_time(DateTime) — El valor mínimo de la columna DateTime si está incluida en la clave de partición.
max_time(DateTime) — El valor máximo de la columna DateTime si está incluida en la clave de partición.
partition_id(String) — ID de la partición.
min_block_number(Int64) — El número mínimo de partes de datos que componen la parte actual después de la fusión.
max_block_number(Int64) — El número máximo de partes de datos que componen la parte actual después de la fusión.
level(UInt32) — Profundidad del árbol de fusiones. Cero significa que la parte actual se creó mediante una inserción y no por la fusión de otras partes.
data_version(UInt64) — Número que se utiliza para determinar qué mutaciones deben aplicarse a la parte de datos (mutaciones con una versión superior a data_version).
primary_key_bytes_in_memory(UInt64) — La cantidad de memoria (en bytes) utilizada por los valores de la clave primaria.
primary_key_bytes_in_memory_allocated(UInt64) — La cantidad de memoria (en bytes) reservada para los valores de la clave primaria.
database(String) — Nombre de la base de datos.
table(String) — Nombre de la tabla.
engine(String) — Nombre del motor de tabla sin parámetros.
disk_name(String) — Nombre del disco que almacena la parte de datos.
path(String) — Ruta absoluta a la carpeta con los archivos de la parte de datos.
column(String) — Nombre de la columna.
type(String) — Tipo de la columna.
column_position(UInt64) — Posición ordinal de una columna en una tabla, empezando por 1.
default_kind(String) — Tipo de expresión (DEFAULT, MATERIALIZED, ALIAS) para el valor predeterminado, o una cadena vacía si no está definido.
default_expression(String) — Expresión para el valor predeterminado, o una cadena vacía si no está definida.
column_bytes_on_disk(UInt64) — Tamaño total de la columna en bytes.
column_data_compressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos comprimidos de la columna, en bytes.
column_data_uncompressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos descomprimidos de la columna, en bytes.
column_marks_bytes(UInt64) — Tamaño de la columna con marcas, en bytes.
column_modification_time(Nullable(DateTime)) — Fecha y hora de la última modificación de la columna.