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Descripción

Esta tabla contiene información sobre las columnas de las partes de proyección de las tablas de la familia MergeTree.

Columnas

  • partition (String) — El nombre de la partición.
  • name (String) — Nombre de la parte de datos.
  • part_type (String) — El formato de almacenamiento de la parte de datos.
  • parent_name (String) — El nombre de la parte de datos de origen (padre).
  • parent_uuid (UUID) — El UUID de la parte de datos de origen (padre).
  • parent_part_type (String) — El formato de almacenamiento de la parte de datos de origen (padre).
  • active (UInt8) — Indicador que indica si la parte de datos está activa
  • marks (UInt64) — El número de marcas.
  • rows (UInt64) — El número de filas.
  • bytes_on_disk (UInt64) — Tamaño total de todos los archivos de la parte de datos en bytes.
  • data_compressed_bytes (UInt64) — Tamaño total de los datos comprimidos de la parte de datos. No se incluyen los archivos auxiliares (por ejemplo, los archivos con marcas).
  • data_uncompressed_bytes (UInt64) — Tamaño total de los datos sin comprimir de la parte de datos. No se incluyen los archivos auxiliares (por ejemplo, los archivos con marcas).
  • marks_bytes (UInt64) — El tamaño del archivo con marcas.
  • parent_marks (UInt64) — El número de marcas en la parte de origen (padre).
  • parent_rows (UInt64) — El número de filas en la parte de origen (padre).
  • parent_bytes_on_disk (UInt64) — Tamaño total de todos los archivos de la parte de datos de origen (padre) en bytes.
  • parent_data_compressed_bytes (UInt64) — Tamaño total de los datos comprimidos en la parte de datos de origen (padre).
  • parent_data_uncompressed_bytes (UInt64) — Tamaño total de los datos sin comprimir en la parte de datos de origen (padre).
  • parent_marks_bytes (UInt64) — El tamaño del archivo con marcas en la parte de datos de origen (padre).
  • modification_time (DateTime) — La hora en que se modificó el directorio que contiene la parte de datos. Esto suele corresponder al momento de creación de la parte de datos.
  • remove_time (DateTime) — La hora en que la parte de datos quedó inactiva.
  • refcount (UInt32) — El número de lugares en los que se usa la parte de datos. Un valor superior a 2 indica que la parte de datos se usa en consultas o fusiones.
  • min_date (Date) — El valor mínimo de la columna Date si está incluida en la clave de partición.
  • max_date (Date) — El valor máximo de la columna Date si está incluida en la clave de partición.
  • min_time (DateTime) — El valor mínimo de la columna DateTime si está incluida en la clave de partición.
  • max_time (DateTime) — El valor máximo de la columna DateTime si está incluida en la clave de partición.
  • partition_id (String) — ID de la partición.
  • min_block_number (Int64) — El número mínimo de partes de datos que componen la parte actual después de la fusión.
  • max_block_number (Int64) — El número máximo de partes de datos que componen la parte actual después de la fusión.
  • level (UInt32) — Profundidad del árbol de fusiones. Cero significa que la parte actual se creó mediante una inserción y no por la fusión de otras partes.
  • data_version (UInt64) — Número que se utiliza para determinar qué mutaciones deben aplicarse a la parte de datos (mutaciones con una versión superior a data_version).
  • primary_key_bytes_in_memory (UInt64) — La cantidad de memoria (en bytes) utilizada por los valores de la clave primaria.
  • primary_key_bytes_in_memory_allocated (UInt64) — La cantidad de memoria (en bytes) reservada para los valores de la clave primaria.
  • database (String) — Nombre de la base de datos.
  • table (String) — Nombre de la tabla.
  • engine (String) — Nombre del motor de tabla sin parámetros.
  • disk_name (String) — Nombre del disco que almacena la parte de datos.
  • path (String) — Ruta absoluta a la carpeta con los archivos de la parte de datos.
  • column (String) — Nombre de la columna.
  • type (String) — Tipo de la columna.
  • column_position (UInt64) — Posición ordinal de una columna en una tabla, empezando por 1.
  • default_kind (String) — Tipo de expresión (DEFAULT, MATERIALIZED, ALIAS) para el valor predeterminado, o una cadena vacía si no está definido.
  • default_expression (String) — Expresión para el valor predeterminado, o una cadena vacía si no está definida.
  • column_bytes_on_disk (UInt64) — Tamaño total de la columna en bytes.
  • column_data_compressed_bytes (UInt64) — Tamaño total de los datos comprimidos de la columna, en bytes.
  • column_data_uncompressed_bytes (UInt64) — Tamaño total de los datos descomprimidos de la columna, en bytes.
  • column_marks_bytes (UInt64) — Tamaño de la columna con marcas, en bytes.
  • column_modification_time (Nullable(DateTime)) — Fecha y hora de la última modificación de la columna.
Última modificación el 3 de julio de 2026