Contiene información sobre las restricciones existentes en todas las tablas. Las restricciones definidas en las tablas temporales solo son visibles en
Descripción
system.constraints dentro de la sesión en la que se crearon. Se muestran con el campo
database vacío.
Columnas
database(String) — Nombre de la base de datos.
table(String) — Nombre de la tabla.
name(String) — Nombre de la restricción.
type(Enum8(‘CHECK’ = 0, ‘ASSUME’ = 1)) — Tipo de restricción.
expression(String) — Expresión de la restricción.
Ejemplo
SELECT * FROM system.constraints LIMIT 2 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: default
table: hits
name: check_hits
type: CHECK
expression: CounterID > 0
Row 2:
──────
database: default
table: hits
name: assume_positive
type: ASSUME
expression: WatchID > 0