Contiene información sobre las partes de las tablas MergeTree eliminadas, obtenida de system.dropped_tables El esquema de esta tabla es el mismo que el de system.parts
Descripción
Columnas
partition(String) — Identificador de la partición (representación textual derivada de la expresión de la clave de partición de la tabla).
name(String) — Nombre de la parte de datos. La estructura de nomenclatura de la parte puede usarse para determinar muchos aspectos de los datos, así como los patrones de ingesta y fusión. El formato de nomenclatura de la parte es el siguiente:
<partition_id>_<minimum_block_number>_<maximum_block_number>_<level>_<data_version>
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Definiciones:
partition_id- identifica la clave de partición
minimum_block_number- identifica el número mínimo de bloque en la parte. ClickHouse siempre fusiona bloques continuos
maximum_block_number- identifica el número máximo de bloque en la parte
level- se incrementa en uno con cada fusión adicional de la parte. Un nivel de 0 indica que se trata de una parte nueva que no se ha fusionado. Es importante recordar que todas las partes de ClickHouse son siempre inmutables
data_version- valor opcional que se incrementa cuando una parte se modifica mediante una mutación (de nuevo, los datos mutados siempre se escriben solo en una parte nueva, ya que las partes son inmutables)
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uuid(UUID) — El UUID de la parte de datos.
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part_type(String) — El formato de almacenamiento de la parte de datos. Posibles valores:
Wide— cada columna se almacena en un archivo independiente,
Compact— todas las columnas se almacenan en un solo archivo. El formato de almacenamiento de los datos se controla mediante los ajustes
min_bytes_for_wide_party
min_rows_for_wide_partde la tabla MergeTree.
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active(UInt8) — Indicador que señala si la parte de datos está activa. Si una parte de datos está activa, se usa en una tabla. De lo contrario, está a punto de eliminarse. Las partes de datos inactivas aparecen después de operaciones de fusión y mutación.
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marks(UInt64) — El número de marks. Para obtener el número aproximado de filas de una parte de datos, multiplique los marks por la granularidad del índice (normalmente 8192) (esta indicación no funciona con granularidad adaptativa).
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rows(UInt64) — El número de filas.
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files(UInt64) — El número de archivos de la parte de datos.
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bytes_on_disk(UInt64) — Tamaño total, en bytes, de todos los archivos de la parte de datos.
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data_compressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos comprimidos de la parte de datos. No se incluyen los archivos auxiliares (por ejemplo, los archivos con marks).
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data_uncompressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos sin comprimir de la parte de datos. No se incluyen los archivos auxiliares (por ejemplo, los archivos con marks).
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primary_key_size(UInt64) — La cantidad de memoria (en bytes) usada por los valores de la clave primaria en el archivo primary.idx/cidx del disco.
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marks_bytes(UInt64) — El tamaño del archivo con marks.
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secondary_indices_compressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos comprimidos de los índices secundarios en la parte de datos. No se incluyen los archivos auxiliares (por ejemplo, los archivos con marks).
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secondary_indices_uncompressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos sin comprimir de los índices secundarios en la parte de datos. No se incluyen los archivos auxiliares (por ejemplo, los archivos con marks).
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secondary_indices_marks_bytes(UInt64) — El tamaño del archivo con marks de los índices secundarios.
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modification_time(DateTime) — La hora a la que se modificó el directorio de la parte de datos. Esto suele corresponder al momento de creación de la parte de datos.
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remove_time(DateTime) — La hora en la que la parte de datos pasó a estar inactiva.
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refcount(UInt32) — El número de lugares en los que se usa la parte de datos. Un valor superior a 2 indica que la parte de datos se usa en consultas o fusiones.
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min_date(Date) — El valor mínimo de la clave de fecha en la parte de datos.
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max_date(Date) — El valor máximo de la clave de fecha en la parte de datos.
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min_time(DateTime) — El valor mínimo de la clave de fecha y hora en la parte de datos.
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max_time(DateTime) — El valor máximo de la clave de fecha y hora en la parte de datos.
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partition_id(String) — ID de la partición.
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min_block_number(Int64) — El número mínimo de partes de datos que componen la parte actual después de la fusión.
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max_block_number(Int64) — El número máximo de partes de datos que componen la parte actual después de la fusión.
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level(UInt32) — Profundidad del árbol de fusión. Cero significa que la parte actual se creó mediante insert en lugar de mediante la fusión de otras partes.
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data_version(UInt64) — Número utilizado para determinar qué mutaciones deben aplicarse a la parte de datos (mutaciones con una versión superior a data_version).
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primary_key_bytes_in_memory(UInt64) — La cantidad de memoria (en bytes) utilizada por los valores de la clave primaria. Será 0 cuando
primary_key_lazy_loadesté habilitado y la clave no esté cargada. Cuando no es cero, los bytes residen en la propia parte y se contabilizan dentro de
jemalloc.mergetree_arena.active_bytes. NUNCA se contabilizan en
PrimaryIndexCacheBytes— son mutuamente excluyentes por parte: un índice reside o bien en la parte (esta métrica) o bien en el
PrimaryIndexCachecompartido (la otra), según
primary_key_lazy_loady
use_primary_key_cache.
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primary_key_bytes_in_memory_allocated(UInt64) — La cantidad de memoria (en bytes) reservada para los valores de la clave primaria. Será 0 cuando
primary_key_lazy_loadesté habilitado y la clave no esté cargada. Cuando no es cero, se incluye en
jemalloc.mergetree_arena.active_bytes. Consulte la nota sobre
primary_key_bytes_in_memorypara ver la relación con
PrimaryIndexCacheBytes.
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index_granularity_bytes_in_memory(UInt64) — La cantidad de memoria (en bytes) utilizada por los valores de granularidad del índice (será 0 en caso de primary_key_lazy_load=1 y use_primary_key_cache=1). Cuando no es cero, los bytes pertenecen a la parte y se contabilizan dentro de
jemalloc.mergetree_arena.active_bytes.
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index_granularity_bytes_in_memory_allocated(UInt64) — La cantidad de memoria (en bytes) reservada para los valores de granularidad del índice (será 0 en caso de primary_key_lazy_load=1 y use_primary_key_cache=1). Cuando no es cero, se incluye en
jemalloc.mergetree_arena.active_bytes.
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is_frozen(UInt8) — Indicador que muestra que existe una copia de seguridad de una partición de datos. 1, la copia de seguridad existe. 0, la copia de seguridad no existe. Para más detalles, consulte FREEZE PARTITION.
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database(String) — Nombre de la base de datos.
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table(String) — Nombre de la tabla.
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engine(String) — Nombre del motor de la tabla sin parámetros.
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disk_name(String) — Nombre del disco que almacena la parte de datos.
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path(String) — Ruta absoluta a la carpeta que contiene los archivos de la parte de datos.
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hash_of_all_files(String) — sipHash128 de los archivos comprimidos.
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hash_of_uncompressed_files(String) — sipHash128 de los archivos sin comprimir (archivos con marks, archivo de índice, etc.).
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uncompressed_hash_of_compressed_files(String) — sipHash128 de los datos de los archivos comprimidos como si estuvieran sin comprimir.
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delete_ttl_info_min(DateTime) — El valor mínimo de la clave de fecha y hora para la regla TTL DELETE.
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delete_ttl_info_max(DateTime) — El valor máximo de la clave de fecha y hora para la regla TTL DELETE.
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move_ttl_info.expression(Array(String)) — Array de expresiones. Cada expresión define una regla TTL MOVE.
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move_ttl_info.min(Array(DateTime)) — Array de valores de fecha y hora. Cada elemento describe el valor mínimo de la clave para una regla TTL MOVE.
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move_ttl_info.max(Array(DateTime)) — Array de valores de fecha y hora. Cada elemento describe el valor máximo de la clave para una regla TTL MOVE.
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default_compression_codec(String) — El nombre del codec utilizado para comprimir esta parte de datos (cuando no hay un codec explícito para las columnas).
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recompression_ttl_info.expression(Array(String)) — La expresión TTL.
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recompression_ttl_info.min(Array(DateTime)) — El valor mínimo de la expresión TTL calculada dentro de esta parte. Se utiliza para determinar si tenemos al menos una fila con TTL vencido.
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recompression_ttl_info.max(Array(DateTime)) — El valor máximo de la expresión TTL calculada en esta parte. Se usa para determinar si todas las filas tienen el TTL vencido.
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group_by_ttl_info.expression(Array(String)) — La expresión TTL.
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group_by_ttl_info.min(Array(DateTime)) — El valor mínimo de la expresión TTL calculada en esta parte. Se usa para determinar si al menos una fila tiene el TTL vencido.
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group_by_ttl_info.max(Array(DateTime)) — El valor máximo de la expresión TTL calculada en esta parte. Se usa para determinar si todas las filas tienen el TTL vencido.
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rows_where_ttl_info.expression(Array(String)) — La expresión TTL.
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rows_where_ttl_info.min(Array(DateTime)) — El valor mínimo de la expresión TTL calculada en esta parte. Se usa para determinar si al menos una fila tiene el TTL vencido.
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rows_where_ttl_info.max(Array(DateTime)) — El valor máximo de la expresión TTL calculada en esta parte. Se usa para determinar si todas las filas tienen el TTL vencido.
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projections(Array(String)) — La lista de nombres de las proyecciones calculadas para esta parte.
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visible(UInt8) — Indicador que indica si esta parte es visible para las consultas SELECT.
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creation_tid(Tuple(UInt64, UInt64, UUID)) — ID de la transacción que ha creado o está intentando crear este objeto.
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removal_tid_lock(UInt64) — Hash de removal_tid, usado para bloquear un objeto para su eliminación.
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removal_tid(Tuple(UInt64, UInt64, UUID)) — ID de la transacción que ha eliminado o está intentando eliminar este objeto
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creation_csn(UInt64) — CSN de la transacción que ha creado este objeto
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removal_csn(UInt64) — CSN de la transacción que ha eliminado este objeto
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has_lightweight_delete(UInt8) — Indicador que indica si la parte tiene una máscara de eliminación ligera.
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last_removal_attempt_time(DateTime) — La última vez que el servidor intentó eliminar esta parte.
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removal_state(String) — El estado actual del proceso de eliminación de esta parte.