Contiene información sobre todas las entradas de la caché del sistema de archivos para objetos remotos.
Descripción
Columnas
cache_name(String) — Nombre del objeto de caché. Se puede usar en los comandos
SYSTEM DESCRIBE FILESYSTEM CACHE <name>y
SYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE <name>
cache_base_path(String) — Ruta al directorio base donde se almacenan todos los archivos de caché (de una caché identificada por
cache_name).
cache_path(String) — Ruta a un archivo de caché concreto, correspondiente a un segmento de archivo en un archivo de origen
key(String) — Clave de caché del segmento de archivo
file_segment_range_begin(UInt64) — Desplazamiento correspondiente al inicio del rango del segmento de archivo
file_segment_range_end(UInt64) — Desplazamiento correspondiente al final (incluido) del rango del segmento de archivo
size(UInt64) — Tamaño del segmento de archivo
state(String) — Estado del segmento de archivo (DOWNLOADED, DOWNLOADING, PARTIALLY_DOWNLOADED, …)
finished_download_time(DateTime) — Hora a la que terminó de descargarse el segmento de archivo.
cache_hits(UInt64) — Número de aciertos de caché del segmento de archivo correspondiente
references(UInt64) — Número de referencias al segmento de archivo correspondiente. El valor 1 significa que nadie lo está usando en este momento (la única referencia existente está en el propio almacenamiento de caché)
downloaded_size(UInt64) — Tamaño descargado del segmento de archivo
kind(String) — Tipo del segmento de archivo (se usa para distinguir entre segmentos de archivo añadidos como parte de ‘Datos temporales en caché’)
unbound(UInt8) — indicador interno de implementación
user_id(String) — Id. del usuario que creó el segmento de archivo
segment_type(String) — Tipo del segmento. Se usa para separar los archivos de datos(
.json,
.txt, etc.) de los archivos de datos(
.bin, archivos de marcas).
file_size(Nullable(UInt64)) — Tamaño del archivo al que pertenece el segmento de archivo actual