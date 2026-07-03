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Descripción

Contiene información sobre todas las entradas de la caché del sistema de archivos para objetos remotos.

Columnas

  • cache_name (String) — Nombre del objeto de caché. Se puede usar en los comandos SYSTEM DESCRIBE FILESYSTEM CACHE <name> y SYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE <name>
  • cache_base_path (String) — Ruta al directorio base donde se almacenan todos los archivos de caché (de una caché identificada por cache_name).
  • cache_path (String) — Ruta a un archivo de caché concreto, correspondiente a un segmento de archivo en un archivo de origen
  • key (String) — Clave de caché del segmento de archivo
  • file_segment_range_begin (UInt64) — Desplazamiento correspondiente al inicio del rango del segmento de archivo
  • file_segment_range_end (UInt64) — Desplazamiento correspondiente al final (incluido) del rango del segmento de archivo
  • size (UInt64) — Tamaño del segmento de archivo
  • state (String) — Estado del segmento de archivo (DOWNLOADED, DOWNLOADING, PARTIALLY_DOWNLOADED, …)
  • finished_download_time (DateTime) — Hora a la que terminó de descargarse el segmento de archivo.
  • cache_hits (UInt64) — Número de aciertos de caché del segmento de archivo correspondiente
  • references (UInt64) — Número de referencias al segmento de archivo correspondiente. El valor 1 significa que nadie lo está usando en este momento (la única referencia existente está en el propio almacenamiento de caché)
  • downloaded_size (UInt64) — Tamaño descargado del segmento de archivo
  • kind (String) — Tipo del segmento de archivo (se usa para distinguir entre segmentos de archivo añadidos como parte de ‘Datos temporales en caché’)
  • unbound (UInt8) — indicador interno de implementación
  • user_id (String) — Id. del usuario que creó el segmento de archivo
  • segment_type (String) — Tipo del segmento. Se usa para separar los archivos de datos(.json, .txt, etc.) de los archivos de datos(.bin, archivos de marcas).
  • file_size (Nullable(UInt64)) — Tamaño del archivo al que pertenece el segmento de archivo actual
Última modificación el 3 de julio de 2026