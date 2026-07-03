Tabla del sistema que contiene información sobre las tablas replicadas ubicadas en el servidor local y su estado. Útil para la monitorización.

Contiene información sobre el estado de las tablas replicadas que se encuentran en el servidor local. Esta tabla puede utilizarse para tareas de monitorización. Contiene una fila por cada tabla Replicated*.

database (String) — Nombre de la base de datos.

(String) — Nombre de la base de datos. table (String) — Nombre de la tabla.

(String) — Nombre de la tabla. uuid (UUID) — UUID de la tabla.

(UUID) — UUID de la tabla. engine (String) — Nombre del motor de la tabla.

(String) — Nombre del motor de la tabla. is_leader (UInt8) — Indica si la réplica es la líder. Varias réplicas pueden ser líderes al mismo tiempo. Se puede impedir que una réplica se convierta en líder mediante la configuración de merge_tree replicated_can_become_leader. Los líderes son responsables de programar las fusiones en segundo plano. Tenga en cuenta que las escrituras pueden realizarse en cualquier réplica que esté disponible y tenga una sesión en ZK, independientemente de si es líder.

(UInt8) — Indica si la réplica es la líder. Varias réplicas pueden ser líderes al mismo tiempo. Se puede impedir que una réplica se convierta en líder mediante la configuración de merge_tree replicated_can_become_leader. Los líderes son responsables de programar las fusiones en segundo plano. Tenga en cuenta que las escrituras pueden realizarse en cualquier réplica que esté disponible y tenga una sesión en ZK, independientemente de si es líder. can_become_leader (UInt8) — Indica si la réplica puede ser líder.

(UInt8) — Indica si la réplica puede ser líder. is_readonly (UInt8) — Indica si la réplica está en modo de solo lectura. Este modo se activa si la configuración no tiene secciones con ClickHouse Keeper, si se produjo un error desconocido al reinicializar sesiones en ClickHouse Keeper y durante la reinicialización de sesiones en ClickHouse Keeper.

(UInt8) — Indica si la réplica está en modo de solo lectura. Este modo se activa si la configuración no tiene secciones con ClickHouse Keeper, si se produjo un error desconocido al reinicializar sesiones en ClickHouse Keeper y durante la reinicialización de sesiones en ClickHouse Keeper. readonly_start_time (Nullable(DateTime)) — La marca de tiempo en la que la réplica pasó al modo readonly. NULL si la réplica no está en modo readonly.

(Nullable(DateTime)) — La marca de tiempo en la que la réplica pasó al modo readonly. NULL si la réplica no está en modo readonly. is_session_expired (UInt8) — Indica si la sesión con ClickHouse Keeper ha expirado. Básicamente, es lo mismo que is_readonly .

(UInt8) — Indica si la sesión con ClickHouse Keeper ha expirado. Básicamente, es lo mismo que . future_parts (UInt32) — El número de partes de datos que aparecerán como resultado de INSERTs o fusiones que aún no se han realizado.

(UInt32) — El número de partes de datos que aparecerán como resultado de INSERTs o fusiones que aún no se han realizado. parts_to_check (UInt32) — El número de partes de datos en la cola para verificación. Una parte se coloca en la cola de verificación si se sospecha que podría estar dañada.

(UInt32) — El número de partes de datos en la cola para verificación. Una parte se coloca en la cola de verificación si se sospecha que podría estar dañada. zookeeper_name (String) — El nombre del clúster [Zoo]Keeper (posiblemente uno auxiliar) donde se almacenan los metadatos de la tabla

(String) — El nombre del clúster [Zoo]Keeper (posiblemente uno auxiliar) donde se almacenan los metadatos de la tabla zookeeper_path (String) — Ruta a los datos de la tabla en ClickHouse Keeper.

(String) — Ruta a los datos de la tabla en ClickHouse Keeper. replica_name (String) — Nombre de la réplica en ClickHouse Keeper. Las distintas réplicas de la misma tabla tienen nombres diferentes.

(String) — Nombre de la réplica en ClickHouse Keeper. Las distintas réplicas de la misma tabla tienen nombres diferentes. replica_path (String) — Ruta a los datos de la réplica en ClickHouse Keeper. Es lo mismo que concatenar ‘zookeeper_path/replicas/replica_path’.

(String) — Ruta a los datos de la réplica en ClickHouse Keeper. Es lo mismo que concatenar ‘zookeeper_path/replicas/replica_path’. columns_version (Int32) — Número de versión de la estructura de la tabla. Indica cuántas veces se ejecutó ALTER. Si las réplicas tienen versiones distintas, significa que algunas réplicas aún no han aplicado todos los ALTER.

(Int32) — Número de versión de la estructura de la tabla. Indica cuántas veces se ejecutó ALTER. Si las réplicas tienen versiones distintas, significa que algunas réplicas aún no han aplicado todos los ALTER. queue_size (UInt32) — Tamaño de la cola de operaciones pendientes de realizar. Las operaciones incluyen la inserción de bloques de datos, fusiones y otras acciones. Normalmente coincide con future_parts.

(UInt32) — Tamaño de la cola de operaciones pendientes de realizar. Las operaciones incluyen la inserción de bloques de datos, fusiones y otras acciones. Normalmente coincide con future_parts. inserts_in_queue (UInt32) — Número de inserciones de bloques de datos que deben realizarse. Las inserciones suelen replicarse con bastante rapidez. Si este número es grande, significa que algo va mal.

(UInt32) — Número de inserciones de bloques de datos que deben realizarse. Las inserciones suelen replicarse con bastante rapidez. Si este número es grande, significa que algo va mal. merges_in_queue (UInt32) — El número de fusiones pendientes de realizar. A veces las fusiones son prolongadas, por lo que este valor puede ser mayor que cero durante mucho tiempo.

(UInt32) — El número de fusiones pendientes de realizar. A veces las fusiones son prolongadas, por lo que este valor puede ser mayor que cero durante mucho tiempo. part_mutations_in_queue (UInt32) — El número de mutaciones pendientes de realizar.

(UInt32) — El número de mutaciones pendientes de realizar. queue_oldest_time (DateTime) — Si queue_size es mayor que 0, muestra cuándo se añadió a la cola la operación más antigua.

(DateTime) — Si es mayor que 0, muestra cuándo se añadió a la cola la operación más antigua. inserts_oldest_time (DateTime) — Consulte queue_oldest_time .

(DateTime) — Consulte . merges_oldest_time (DateTime) — Consulte queue_oldest_time .

(DateTime) — Consulte . part_mutations_oldest_time (DateTime) — Consulte queue_oldest_time .

(DateTime) — Consulte . oldest_part_to_get (String) — El nombre de la parte que se debe recuperar de otras réplicas, obtenido de la entrada GET_PARTS más antigua de la cola de replicación.

(String) — El nombre de la parte que se debe recuperar de otras réplicas, obtenido de la entrada GET_PARTS más antigua de la cola de replicación. oldest_part_to_merge_to (String) — El nombre de la parte resultante de la fusión, obtenido de la entrada MERGE_PARTS más antigua de la cola de replicación.

(String) — El nombre de la parte resultante de la fusión, obtenido de la entrada MERGE_PARTS más antigua de la cola de replicación. oldest_part_to_mutate_to (String) — El nombre de la parte resultante de la mutación, obtenido de la entrada MUTATE_PARTS más antigua de la cola de replicación.

(String) — El nombre de la parte resultante de la mutación, obtenido de la entrada MUTATE_PARTS más antigua de la cola de replicación. log_max_index (UInt64) — Número máximo de entrada en el registro de actividad general. Esta columna y las tres siguientes ( log_pointer , total_replicas , active_replicas ) tienen un valor distinto de cero solo cuando hay una sesión activa con ClickHouse Keeper.

(UInt64) — Número máximo de entrada en el registro de actividad general. Esta columna y las tres siguientes ( , , ) tienen un valor distinto de cero solo cuando hay una sesión activa con ClickHouse Keeper. log_pointer (UInt64) — Número máximo de entrada en el registro de actividad general que la réplica copió a su cola de ejecución, más uno. Si log_pointer es mucho menor que log_max_index, algo no va bien.

(UInt64) — Número máximo de entrada en el registro de actividad general que la réplica copió a su cola de ejecución, más uno. Si log_pointer es mucho menor que log_max_index, algo no va bien. last_queue_update (DateTime) — Cuándo se actualizó la cola por última vez.

(DateTime) — Cuándo se actualizó la cola por última vez. absolute_delay (UInt64) — El retraso, en segundos, de la réplica actual.

(UInt64) — El retraso, en segundos, de la réplica actual. total_replicas (UInt32) — El número total de réplicas conocidas de esta tabla.

(UInt32) — El número total de réplicas conocidas de esta tabla. active_replicas (UInt32) — El número de réplicas de esta tabla que tienen una sesión en ClickHouse Keeper (es decir, el número de réplicas en funcionamiento).

(UInt32) — El número de réplicas de esta tabla que tienen una sesión en ClickHouse Keeper (es decir, el número de réplicas en funcionamiento). lost_part_count (UInt64) — El número total de partes de datos perdidas en la tabla por todas las réplicas desde la creación de la tabla. El valor se conserva en ClickHouse Keeper y solo puede aumentar.

(UInt64) — El número total de partes de datos perdidas en la tabla por todas las réplicas desde la creación de la tabla. El valor se conserva en ClickHouse Keeper y solo puede aumentar. last_queue_update_exception (String) — Cuando la cola contiene entradas dañadas. Esto es especialmente importante cuando ClickHouse rompe la compatibilidad con versiones anteriores entre versiones y las entradas de registro escritas por versiones más recientes no pueden ser analizadas por versiones antiguas.

(String) — Cuando la cola contiene entradas dañadas. Esto es especialmente importante cuando ClickHouse rompe la compatibilidad con versiones anteriores entre versiones y las entradas de registro escritas por versiones más recientes no pueden ser analizadas por versiones antiguas. zookeeper_exception (String) — El último mensaje de excepción, obtenido si el error se produjo al recuperar la información de ClickHouse Keeper.

(String) — El último mensaje de excepción, obtenido si el error se produjo al recuperar la información de ClickHouse Keeper. replica_is_active (Map(String, UInt8)) — Mapa entre el nombre de la réplica y si la réplica está activa.

SELECT * FROM system . replicas WHERE table = 'test_table' FORMAT Vertical