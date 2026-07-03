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Descripción

Contiene la lista de los tipos de índices de omisión de datos compatibles con el servidor, junto con la documentación incorporada de cada tipo. Un tipo de índice de omisión de datos se especifica en el TYPE de una declaración INDEX en una consulta CREATE TABLE y permite a ClickHouse omitir gránulos que no pueden satisfacer la condición de una consulta. Tenga en cuenta que esta tabla enumera los tipos de índices disponibles, mientras que system.data_skipping_indices enumera las instancias de índices definidas en tablas existentes.

Columnas

  • name (String) — El nombre del tipo de índice de omisión de datos, tal como se especifica en el TYPE de una declaración de INDEX.
  • description (String) — Una descripción general de lo que hace el tipo de índice de omisión de datos.
  • syntax (String) — Cómo se declara el índice en una cláusula INDEX de una consulta CREATE TABLE.
  • examples (String) — Ejemplos de uso.
  • introduced_in (String) — La versión de ClickHouse en la que se introdujo por primera vez el tipo de índice, en el formato major.minor.
  • related (Array(String)) — Los nombres de tipos relacionados de índices de omisión de datos.

Ejemplo

Query
Response

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026