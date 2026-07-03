Contiene la lista de los tipos de índices de omisión de datos compatibles con el servidor, junto con la documentación incorporada de cada tipo. Un tipo de índice de omisión de datos se especifica en el
Descripción
TYPE de una declaración
INDEX en una consulta
CREATE TABLE y permite a ClickHouse omitir gránulos que no pueden satisfacer la condición de una consulta.
Tenga en cuenta que esta tabla enumera los tipos de índices disponibles, mientras que
system.data_skipping_indices enumera las instancias de índices definidas en tablas existentes.
Columnas
name(String) — El nombre del tipo de índice de omisión de datos, tal como se especifica en el TYPE de una declaración de INDEX.
description(String) — Una descripción general de lo que hace el tipo de índice de omisión de datos.
syntax(String) — Cómo se declara el índice en una cláusula INDEX de una consulta CREATE TABLE.
examples(String) — Ejemplos de uso.
introduced_in(String) — La versión de ClickHouse en la que se introdujo por primera vez el tipo de índice, en el formato major.minor.
related(Array(String)) — Los nombres de tipos relacionados de índices de omisión de datos.
Ejemplo
Query
SELECT name, syntax
FROM system.data_skipping_index_types
WHERE name IN ('minmax', 'set')
ORDER BY name
Response
┌─name───┬─syntax───────────────────────────────────────┐
│ minmax │ INDEX name expr TYPE minmax GRANULARITY n │
│ set │ INDEX name expr TYPE set(max_rows) GRANULARITY n │
└────────┴──────────────────────────────────────────────┘
Véase también
- Índices de omisión de datos — Información sobre los índices de omisión de datos.
system.data_skipping_indices— Las instancias de índice definidas en las tablas existentes.