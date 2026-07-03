Tabla del sistema que contiene una lista de los tipos de índices de omisión de datos que admite el servidor, junto con su documentación incorporada.

Contiene la lista de los tipos de índices de omisión de datos compatibles con el servidor, junto con la documentación incorporada de cada tipo. Un tipo de índice de omisión de datos se especifica en el TYPE de una declaración INDEX en una consulta CREATE TABLE y permite a ClickHouse omitir gránulos que no pueden satisfacer la condición de una consulta.

Tenga en cuenta que esta tabla enumera los tipos de índices disponibles, mientras que system.data_skipping_indices enumera las instancias de índices definidas en tablas existentes.

name (String) — El nombre del tipo de índice de omisión de datos, tal como se especifica en el TYPE de una declaración de INDEX.

(String) — El nombre del tipo de índice de omisión de datos, tal como se especifica en el TYPE de una declaración de INDEX. description (String) — Una descripción general de lo que hace el tipo de índice de omisión de datos.

(String) — Una descripción general de lo que hace el tipo de índice de omisión de datos. syntax (String) — Cómo se declara el índice en una cláusula INDEX de una consulta CREATE TABLE.

(String) — Cómo se declara el índice en una cláusula INDEX de una consulta CREATE TABLE. examples (String) — Ejemplos de uso.

(String) — Ejemplos de uso. introduced_in (String) — La versión de ClickHouse en la que se introdujo por primera vez el tipo de índice, en el formato major.minor.

(String) — La versión de ClickHouse en la que se introdujo por primera vez el tipo de índice, en el formato major.minor. related (Array(String)) — Los nombres de tipos relacionados de índices de omisión de datos.

Query SELECT name , syntax FROM system . data_skipping_index_types WHERE name IN ( 'minmax' , 'set' ) ORDER BY name

Response ┌─name───┬─syntax───────────────────────────────────────┐ │ minmax │ INDEX name expr TYPE minmax GRANULARITY n │ │ set │ INDEX name expr TYPE set(max_rows) GRANULARITY n │ └────────┴──────────────────────────────────────────────┘

​ Véase también