Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
La tabla
Descripción
system.iceberg_metadata_log registra eventos de acceso a metadatos y de análisis para las tablas Iceberg leídas por ClickHouse. Proporciona información detallada sobre cada archivo de metadatos o entrada procesados, lo que resulta útil para tareas de depuración, auditoría y para comprender la evolución de la estructura de las tablas Iceberg.
Esta tabla registra cada archivo de metadatos y cada entrada leídos de tablas Iceberg, incluidos los archivos de metadatos raíz, las listas de manifiestos y las entradas de manifiesto. Ayuda a los usuarios a seguir cómo ClickHouse interpreta los metadatos de las tablas Iceberg y a diagnosticar problemas relacionados con la evolución del esquema, la resolución de archivos o la planificación de consultas.
Esta tabla está pensada principalmente para tareas de depuración.
Puede controlar qué eventos de metadatos se registran mediante la configuración
Control de la verbosidad del registro
iceberg_metadata_log_level.
Para registrar todos los metadatos utilizados en la consulta actual:
Para registrar únicamente el archivo JSON raíz de metadatos utilizado en la consulta actual:
SELECT * FROM my_iceberg_table SETTINGS iceberg_metadata_log_level = 'manifest_file_entry';
SYSTEM FLUSH LOGS iceberg_metadata_log;
SELECT content_type, file_path, row_in_file
FROM system.iceberg_metadata_log
WHERE query_id = '{previous_query_id}';
Consulte la descripción de la configuración
SELECT * FROM my_iceberg_table SETTINGS iceberg_metadata_log_level = 'metadata';
SYSTEM FLUSH LOGS iceberg_metadata_log;
SELECT content_type, file_path, row_in_file
FROM system.iceberg_metadata_log
WHERE query_id = '{previous_query_id}';
iceberg_metadata_log_level para obtener más información.
Conviene saberlo
- Use
iceberg_metadata_log_levela nivel de consulta solo cuando necesite investigar su tabla Iceberg en detalle. De lo contrario, podría llenar la tabla de registro con una cantidad excesiva de metadatos y sufrir una degradación del rendimiento.
- La tabla contiene entradas duplicadas, ya que está pensada principalmente para depuración y no garantiza la unicidad por entidad. Filas independientes almacenan el contenido y el estado de poda porque se recopilan en momentos distintos del programa. El contenido se recopila cuando se leen los metadatos; el estado de poda se recopila cuando se comprueban los metadatos para determinar si se pueden podar. Nunca confíe en la propia tabla para la deduplicación.
- Si usa un
content_typemás detallado que
ManifestListMetadata, la caché de metadatos de Iceberg se desactiva para las listas de manifiestos.
- Del mismo modo, si usa un
content_typemás detallado que
ManifestFileMetadata, la caché de metadatos de Iceberg se desactiva para los archivos de manifiesto.
- Si la consulta SELECT se canceló o falló, la tabla de registro aún puede contener entradas de metadatos procesados antes del fallo, pero no contendrá información sobre las entidades de metadatos que no se hayan procesado.
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Nombre del host del servidor que ejecuta la consulta.
event_date(Date) — Fecha de la entrada.
event_time(DateTime) — Hora del evento.
query_id(String) — ID de la consulta.
content_type(Enum8(‘None’ = 0, ‘Metadata’ = 1, ‘ManifestListMetadata’ = 2, ‘ManifestListEntry’ = 3, ‘ManifestFileMetadata’ = 4, ‘ManifestFileEntry’ = 5)) — Tipo de contenido.
table_path(String) — Ruta de la tabla.
file_path(String) — Ruta del archivo.
content(String) — Contenido en formato JSON (contenido de archivo JSON, metadatos de Avro o entrada de Avro).
row_in_file(Nullable(UInt64)) — Fila del archivo.
pruning_status(Nullable(Enum8(‘NotPruned’ = 0, ‘PartitionPruned’ = 1, ‘MinMaxIndexPruned’ = 2))) — Estado de la poda de particiones o de la poda del índice min-max para el archivo.
Valores de
content_type
None: Sin contenido.
Metadata: Archivo de metadatos raíz.
ManifestListMetadata: Metadatos de la lista de manifiestos.
ManifestListEntry: Entrada en la lista de manifiestos.
ManifestFileMetadata: Metadatos del archivo de manifiesto.
ManifestFileEntry: Entrada en el archivo de manifiesto.