Tabla del sistema que contiene información sobre archivos de metadatos leídos de tablas Iceberg. Cada entrada representa un archivo raíz de metadatos, metadatos extraídos de un archivo Avro o una entrada de un archivo Avro.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

La tabla system.iceberg_metadata_log registra eventos de acceso a metadatos y de análisis para las tablas Iceberg leídas por ClickHouse. Proporciona información detallada sobre cada archivo de metadatos o entrada procesados, lo que resulta útil para tareas de depuración, auditoría y para comprender la evolución de la estructura de las tablas Iceberg.

Esta tabla registra cada archivo de metadatos y cada entrada leídos de tablas Iceberg, incluidos los archivos de metadatos raíz, las listas de manifiestos y las entradas de manifiesto. Ayuda a los usuarios a seguir cómo ClickHouse interpreta los metadatos de las tablas Iceberg y a diagnosticar problemas relacionados con la evolución del esquema, la resolución de archivos o la planificación de consultas.

Esta tabla está pensada principalmente para tareas de depuración.

​ Control de la verbosidad del registro

Puede controlar qué eventos de metadatos se registran mediante la configuración iceberg_metadata_log_level

Para registrar todos los metadatos utilizados en la consulta actual:

SELECT * FROM my_iceberg_table SETTINGS iceberg_metadata_log_level = 'manifest_file_entry' ; SYSTEM FLUSH LOGS iceberg_metadata_log; SELECT content_type, file_path, row_in_file FROM system . iceberg_metadata_log WHERE query_id = '{previous_query_id}' ;

Para registrar únicamente el archivo JSON raíz de metadatos utilizado en la consulta actual:

SELECT * FROM my_iceberg_table SETTINGS iceberg_metadata_log_level = 'metadata' ; SYSTEM FLUSH LOGS iceberg_metadata_log; SELECT content_type, file_path, row_in_file FROM system . iceberg_metadata_log WHERE query_id = '{previous_query_id}' ;

Consulte la descripción de la configuración iceberg_metadata_log_level para obtener más información.

​ Conviene saberlo

Use iceberg_metadata_log_level a nivel de consulta solo cuando necesite investigar su tabla Iceberg en detalle. De lo contrario, podría llenar la tabla de registro con una cantidad excesiva de metadatos y sufrir una degradación del rendimiento.

a nivel de consulta solo cuando necesite investigar su tabla Iceberg en detalle. De lo contrario, podría llenar la tabla de registro con una cantidad excesiva de metadatos y sufrir una degradación del rendimiento. La tabla contiene entradas duplicadas, ya que está pensada principalmente para depuración y no garantiza la unicidad por entidad. Filas independientes almacenan el contenido y el estado de poda porque se recopilan en momentos distintos del programa. El contenido se recopila cuando se leen los metadatos; el estado de poda se recopila cuando se comprueban los metadatos para determinar si se pueden podar. Nunca confíe en la propia tabla para la deduplicación.

Si usa un content_type más detallado que ManifestListMetadata , la caché de metadatos de Iceberg se desactiva para las listas de manifiestos.

más detallado que , la caché de metadatos de Iceberg se desactiva para las listas de manifiestos. Del mismo modo, si usa un content_type más detallado que ManifestFileMetadata , la caché de metadatos de Iceberg se desactiva para los archivos de manifiesto.

más detallado que , la caché de metadatos de Iceberg se desactiva para los archivos de manifiesto. Si la consulta SELECT se canceló o falló, la tabla de registro aún puede contener entradas de metadatos procesados antes del fallo, pero no contendrá información sobre las entidades de metadatos que no se hayan procesado.

​ Valores de content_type

None : Sin contenido.

: Sin contenido. Metadata : Archivo de metadatos raíz.

: Archivo de metadatos raíz. ManifestListMetadata : Metadatos de la lista de manifiestos.

: Metadatos de la lista de manifiestos. ManifestListEntry : Entrada en la lista de manifiestos.

: Entrada en la lista de manifiestos. ManifestFileMetadata : Metadatos del archivo de manifiesto.

: Metadatos del archivo de manifiesto. ManifestFileEntry : Entrada en el archivo de manifiesto.