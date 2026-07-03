Base de datos del sistema que proporciona una vista casi estandarizada e independiente del SGBD de los metadatos de los objetos de la base de datos.

INFORMATION_SCHEMA (o information_schema ) es una base de datos del sistema que proporciona una INFORMATION_SCHEMA son menos completas que las tablas del sistema normales, pero las herramientas pueden usarlas para obtener información básica de forma transversal entre distintos SGBD. Se espera que la estructura y el contenido de las vistas de INFORMATION_SCHEMA evolucionen de forma retrocompatible; es decir, solo se añade funcionalidad nueva, pero la funcionalidad existente no se modifica ni se elimina. En cuanto a la implementación interna, las vistas de INFORMATION_SCHEMA suelen corresponder a tablas del sistema normales como system.databases y system.tables. (o) es una base de datos del sistema que proporciona una vista independiente del SGBD de los metadatos de los objetos de la base de datos, de forma casi estandarizada. Por lo general, las vistas deson menos completas que las tablas del sistema normales, pero las herramientas pueden usarlas para obtener información básica de forma transversal entre distintos SGBD. Se espera que la estructura y el contenido de las vistas deevolucionen de forma retrocompatible; es decir, solo se añade funcionalidad nueva, pero la funcionalidad existente no se modifica ni se elimina. En cuanto a la implementación interna, las vistas desuelen corresponder a tablas del sistema normales como system.columns

SHOW TABLES FROM INFORMATION_SCHEMA; -- or: SHOW TABLES FROM information_schema;

┌─name────────────────────┐ │ COLUMNS │ │ KEY_COLUMN_USAGE │ │ REFERENTIAL_CONSTRAINTS │ │ SCHEMATA │ | STATISTICS | │ TABLES │ │ VIEWS │ │ columns │ │ key_column_usage │ │ referential_constraints │ │ schemata │ | statistics | │ tables │ │ views │ └─────────────────────────┘

INFORMATION_SCHEMA contiene las siguientes vistas:

Se ofrecen vistas equivalentes que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, INFORMATION_SCHEMA.columns , por motivos de compatibilidad con otras bases de datos. Lo mismo se aplica a todas las columnas de estas vistas: se ofrecen variantes tanto en minúsculas (por ejemplo, table_name ) como en mayúsculas ( TABLE_NAME ).

NULL ), pero que el estándar exige. Contiene las columnas leídas de la tabla del sistema system.columns y columnas no compatibles con ClickHouse o que no tienen sentido (siempre), pero que el estándar exige.

Columnas:

table_catalog (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. table_schema (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. table_name (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. non_unique (Int32) — Actualmente no se utiliza.

(Int32) — Actualmente no se utiliza. index_schema (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. index_name (Nullable(String)) — Actualmente no se utiliza.

(Nullable(String)) — Actualmente no se utiliza. seq_in_index (UInt32) — Actualmente no se utiliza.

(UInt32) — Actualmente no se utiliza. column_name (Nullable(String)) — Actualmente no se utiliza.

(Nullable(String)) — Actualmente no se utiliza. collation (Nullable(String)) — Actualmente no se utiliza.

(Nullable(String)) — Actualmente no se utiliza. cardinality (Nullable(Int64)) — Actualmente no se utiliza.

(Nullable(Int64)) — Actualmente no se utiliza. sub_part (Nullable(Int64)) — Actualmente no se utiliza.

(Nullable(Int64)) — Actualmente no se utiliza. packed (Nullable(String)) — Actualmente no se utiliza.

(Nullable(String)) — Actualmente no se utiliza. nullable (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. index_type (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. comment (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. index_comment (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. is_visible (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. expression (Nullable(String)) — Actualmente no se utiliza.

Ejemplo

Query SELECT table_catalog, table_schema, table_name, column_name, ordinal_position, column_default, is_nullable, data_type, character_maximum_length, character_octet_length, numeric_precision, numeric_precision_radix, numeric_scale, datetime_precision, character_set_catalog, character_set_schema, character_set_name, collation_catalog, collation_schema, collation_name, domain_catalog, domain_schema, domain_name, column_comment, column_type FROM INFORMATION_SCHEMA . COLUMNS WHERE (table_schema = currentDatabase() OR table_schema = '' ) AND table_name NOT LIKE '%inner%' LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Response Row 1: ────── table_catalog: default table_schema: default table_name: describe_example column_name: id ordinal_position: 1 column_default: is_nullable: 0 data_type: UInt64 character_maximum_length: ᴺᵁᴸᴸ character_octet_length: ᴺᵁᴸᴸ numeric_precision: 64 numeric_precision_radix: 2 numeric_scale: 0 datetime_precision: ᴺᵁᴸᴸ character_set_catalog: ᴺᵁᴸᴸ character_set_schema: ᴺᵁᴸᴸ character_set_name: ᴺᵁᴸᴸ collation_catalog: ᴺᵁᴸᴸ collation_schema: ᴺᵁᴸᴸ collation_name: ᴺᵁᴸᴸ domain_catalog: ᴺᵁᴸᴸ domain_schema: ᴺᵁᴸᴸ domain_name: ᴺᵁᴸᴸ

NULL ), pero que el estándar requiere. Contiene columnas leídas de la tabla del sistema system.databases y columnas que no son compatibles con ClickHouse o que no tienen sentido (siempre), pero que el estándar requiere.

Columnas:

catalog_name (String) — El nombre de la base de datos.

(String) — El nombre de la base de datos. schema_name (String) — El nombre de la base de datos.

(String) — El nombre de la base de datos. schema_owner (String) — Nombre del propietario del esquema, siempre 'default' .

(String) — Nombre del propietario del esquema, siempre . default_character_set_catalog (Nullable(String)) — NULL , no se admite.

(Nullable(String)) — , no se admite. default_character_set_schema (Nullable(String)) — NULL , no se admite.

(Nullable(String)) — , no se admite. default_character_set_name (Nullable(String)) — NULL , no se admite.

(Nullable(String)) — , no se admite. sql_path (Nullable(String)) — NULL , no se admite.

Ejemplo

Query SELECT catalog_name, schema_name, schema_owner, default_character_set_catalog, default_character_set_schema, default_character_set_name, sql_path FROM information_schema . schemata WHERE schema_name ILIKE 'information_schema' LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Response Row 1: ────── catalog_name: INFORMATION_SCHEMA schema_name: INFORMATION_SCHEMA schema_owner: default default_character_set_catalog: ᴺᵁᴸᴸ default_character_set_schema: ᴺᵁᴸᴸ default_character_set_name: ᴺᵁᴸᴸ sql_path: ᴺᵁᴸᴸ

Contiene las columnas leídas de la tabla del sistema system.tables

Columnas:

table_catalog (String) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla.

(String) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla. table_schema (String) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla.

(String) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla. table_name (String) — Nombre de la tabla.

(String) — Nombre de la tabla. table_type (String) — Tipo de tabla. Valores posibles: BASE TABLE VIEW FOREIGN TABLE LOCAL TEMPORARY SYSTEM VIEW

(String) — Tipo de tabla. Valores posibles: table_rows (Nullable(UInt64)) — El número total de filas. NULL si no se pudo determinar.

(Nullable(UInt64)) — El número total de filas. NULL si no se pudo determinar. data_length (Nullable(UInt64)) — El tamaño de los datos en disco. NULL si no se pudo determinar.

(Nullable(UInt64)) — El tamaño de los datos en disco. NULL si no se pudo determinar. index_length (Nullable(UInt64)) — El tamaño total de la clave primaria, los índices secundarios y todas las marcas.

(Nullable(UInt64)) — El tamaño total de la clave primaria, los índices secundarios y todas las marcas. table_collation (Nullable(String)) — La intercalación predeterminada de la tabla. Siempre utf8mb4_0900_ai_ci .

(Nullable(String)) — La intercalación predeterminada de la tabla. Siempre . table_comment (Nullable(String)) — El comentario utilizado al crear la tabla.

Ejemplo

Query SELECT table_catalog, table_schema, table_name, table_type, table_collation, table_comment FROM INFORMATION_SCHEMA . TABLES WHERE (table_schema = currentDatabase() OR table_schema = '' ) AND table_name NOT LIKE '%inner%' LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Response Row 1: ────── table_catalog: default table_schema: default table_name: describe_example table_type: BASE TABLE table_collation: utf8mb4_0900_ai_ci table_comment:

Contiene las columnas leídas de la tabla del sistema system.tables cuando se utiliza el motor de tabla View

Columnas:

table_catalog (String) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla.

(String) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla. table_schema (String) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla.

(String) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla. table_name (String) — Nombre de la tabla.

(String) — Nombre de la tabla. view_definition (String) — consulta SELECT de la vista.

(String) — consulta de la vista. check_option (String) — NONE , sin comprobación.

(String) — , sin comprobación. is_updatable (Enum8) — NO , la vista no es actualizable.

(Enum8) — , la vista no es actualizable. is_insertable_into (Enum8) — Indica si la vista creada está materializada. Valores posibles: NO — La vista creada no está materializada. YES — La vista creada está materializada.

(Enum8) — Indica si la vista creada está materializada. Valores posibles: is_trigger_updatable (Enum8) — NO , el trigger no es actualizable.

(Enum8) — , el trigger no es actualizable. is_trigger_deletable (Enum8) — NO , el trigger no se elimina.

(Enum8) — , el trigger no se elimina. is_trigger_insertable_into (Enum8) — NO , no se insertan datos en el trigger.

Ejemplo

Query CREATE VIEW v (n Nullable(Int32), f Float64) AS SELECT n, f FROM t; CREATE MATERIALIZED VIEW mv ENGINE = Null AS SELECT * FROM system . one ; SELECT table_catalog, table_schema, table_name, view_definition, check_option, is_updatable, is_insertable_into, is_trigger_updatable, is_trigger_deletable, is_trigger_insertable_into FROM information_schema . views WHERE table_schema = currentDatabase() LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Response Row 1: ────── table_catalog: default table_schema: default table_name: mv view_definition: SELECT * FROM system.one check_option: NONE is_updatable: NO is_insertable_into: YES is_trigger_updatable: NO is_trigger_deletable: NO is_trigger_insertable_into: NO

Contiene columnas de la tabla del sistema system.tables que están restringidas por restricciones.

Columnas:

constraint_catalog (String) — Actualmente no se usa. Siempre es def .

(String) — Actualmente no se usa. Siempre es . constraint_schema (String) — El nombre del esquema (base de datos) al que pertenece la restricción.

(String) — El nombre del esquema (base de datos) al que pertenece la restricción. constraint_name (Nullable(String)) — El nombre de la restricción.

(Nullable(String)) — El nombre de la restricción. table_catalog (String) — Actualmente no se usa. Siempre es def .

(String) — Actualmente no se usa. Siempre es . table_schema (String) — El nombre del esquema (base de datos) al que pertenece la tabla.

(String) — El nombre del esquema (base de datos) al que pertenece la tabla. table_name (String) — El nombre de la tabla que tiene la restricción.

(String) — El nombre de la tabla que tiene la restricción. column_name (Nullable(String)) — El nombre de la columna que tiene la restricción.

(Nullable(String)) — El nombre de la columna que tiene la restricción. ordinal_position (UInt32) — Actualmente no se usa. Siempre es 1 .

(UInt32) — Actualmente no se usa. Siempre es . position_in_unique_constraint (Nullable(UInt32)) — Actualmente no se usa. Siempre es NULL .

(Nullable(UInt32)) — Actualmente no se usa. Siempre es . referenced_table_schema (Nullable(String)) — Actualmente no se usa. Siempre es NULL.

(Nullable(String)) — Actualmente no se usa. Siempre es NULL. referenced_table_name (Nullable(String)) — Actualmente no se usa. Siempre es NULL.

(Nullable(String)) — Actualmente no se usa. Siempre es NULL. referenced_column_name (Nullable(String)) — Actualmente no se usa. Siempre es NULL.

Ejemplo

Query CREATE TABLE test (i UInt32, s String) ENGINE MergeTree ORDER BY i; SELECT constraint_catalog, constraint_schema, constraint_name, table_catalog, table_schema, table_name, column_name, ordinal_position, position_in_unique_constraint, referenced_table_schema, referenced_table_name, referenced_column_name FROM information_schema . key_column_usage WHERE table_name = 'test' FORMAT Vertical;

Response Row 1: ────── constraint_catalog: def constraint_schema: default constraint_name: PRIMARY table_catalog: def table_schema: default table_name: test column_name: i ordinal_position: 1 position_in_unique_constraint: ᴺᵁᴸᴸ referenced_table_schema: ᴺᵁᴸᴸ referenced_table_name: ᴺᵁᴸᴸ referenced_column_name: ᴺᵁᴸᴸ

Contiene información sobre claves foráneas. Actualmente devuelve un resultado vacío (sin filas), suficiente para ofrecer compatibilidad con herramientas de terceros como Tableau Online.

Columnas:

constraint_catalog (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. constraint_schema (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. constraint_name (Nullable(String)) — Actualmente no se utiliza.

(Nullable(String)) — Actualmente no se utiliza. unique_constraint_catalog (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. unique_constraint_schema (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. unique_constraint_name (Nullable(String)) — Actualmente no se utiliza.

(Nullable(String)) — Actualmente no se utiliza. match_option (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. update_rule (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. delete_rule (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. table_name (String) — Actualmente no se utiliza.

(String) — Actualmente no se utiliza. referenced_table_name (String) — Actualmente no se utiliza.

Proporciona información sobre los índices de la tabla. Actualmente devuelve un resultado vacío (sin filas), lo justo para ofrecer compatibilidad con herramientas de terceros como Tableau Online.