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Descripción

Contiene información sobre cada tabla en estado desvinculado.

Columnas

  • database (String) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla.
  • table (String) — Nombre de la tabla.
  • uuid (UUID) — UUID de la tabla (base de datos Atomic).
  • metadata_path (String) — Ruta de los metadatos de la tabla en el sistema de archivos.
  • is_permanently (UInt8) — La tabla quedó desvinculada de forma permanente.

Ejemplo

Última modificación el 3 de julio de 2026