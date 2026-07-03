Contiene información sobre cada tabla en estado desvinculado.
Descripción
Columnas
database(String) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla.
table(String) — Nombre de la tabla.
uuid(UUID) — UUID de la tabla (base de datos Atomic).
metadata_path(String) — Ruta de los metadatos de la tabla en el sistema de archivos.
is_permanently(UInt8) — La tabla quedó desvinculada de forma permanente.
Ejemplo
SELECT * FROM system.detached_tables FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: base
table: t1
uuid: 81b1c20a-b7c6-4116-a2ce-7583fb6b6736
metadata_path: /var/lib/clickhouse/store/461/461cf698-fd0b-406d-8c01-5d8fd5748a91/t1.sql
is_permanently: 1