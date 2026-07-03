Tablas del sistema system.detached_tables Tabla del sistema que contiene información sobre cada tabla desvinculada.

​ Descripción Contiene información sobre cada tabla en estado desvinculado. ​ Columnas database (String) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla.

(String) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla. table (String) — Nombre de la tabla.

(String) — Nombre de la tabla. uuid (UUID) — UUID de la tabla (base de datos Atomic).

(UUID) — UUID de la tabla (base de datos Atomic). metadata_path (String) — Ruta de los metadatos de la tabla en el sistema de archivos.

(String) — Ruta de los metadatos de la tabla en el sistema de archivos. is_permanently (UInt8) — La tabla quedó desvinculada de forma permanente. ​ Ejemplo SELECT * FROM system . detached_tables FORMAT Vertical; Row 1: ────── database: base table: t1 uuid: 81b1c20a-b7c6-4116-a2ce-7583fb6b6736 metadata_path: /var/lib/clickhouse/store/461/461cf698-fd0b-406d-8c01-5d8fd5748a91/t1.sql is_permanently: 1

Última modificación el 3 de julio de 2026

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