Contiene información sobre la configuración de las tablas S3Queue. Disponible a partir de la versión
Descripción
24.10 del servidor.
Columnas
database(String) — Base de datos de la tabla con el motor S3Queue.
table(String) — Nombre de la tabla con el motor S3Queue.
name(String) — Nombre de la configuración.
value(String) — Valor de la configuración.
type(String) — Tipo de configuración (valor de cadena específico de la implementación).
changed(UInt8) — 1 si la configuración se definió explícitamente en el archivo de configuración o se modificó explícitamente.
description(String) — Descripción de la configuración.
alterable(UInt8) — Indica si el usuario actual puede cambiar la configuración mediante ALTER TABLE MODIFY SETTING: 0 — El usuario actual no puede cambiar la configuración, 1 — El usuario actual puede cambiar la configuración.