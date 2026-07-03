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Descripción

Contiene información sobre la configuración de las tablas S3Queue. Disponible a partir de la versión 24.10 del servidor.

Columnas

  • database (String) — Base de datos de la tabla con el motor S3Queue.
  • table (String) — Nombre de la tabla con el motor S3Queue.
  • name (String) — Nombre de la configuración.
  • value (String) — Valor de la configuración.
  • type (String) — Tipo de configuración (valor de cadena específico de la implementación).
  • changed (UInt8) — 1 si la configuración se definió explícitamente en el archivo de configuración o se modificó explícitamente.
  • description (String) — Descripción de la configuración.
  • alterable (UInt8) — Indica si el usuario actual puede cambiar la configuración mediante ALTER TABLE MODIFY SETTING: 0 — El usuario actual no puede cambiar la configuración, 1 — El usuario actual puede cambiar la configuración.
Última modificación el 3 de julio de 2026