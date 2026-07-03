Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información sobre las fusiones y las mutaciones de partes actualmente en curso en las tablas de la familia MergeTree.
Descripción
Columnas
database(String) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla.
table(String) — El nombre de la tabla.
elapsed(Float64) — El tiempo transcurrido (en segundos) desde que comenzó la fusión.
progress(Float64) — El porcentaje de trabajo completado, de 0 a 1.
num_parts(UInt64) — El número de partes que se van a fusionar.
source_part_names(Array(String)) — La lista de nombres de las partes de origen.
result_part_name(String) — El nombre de la parte que se formará como resultado de la fusión.
source_part_paths(Array(String)) — La lista de rutas de cada parte de origen.
result_part_path(String) — La ruta de la parte que se formará como resultado de la fusión.
partition_id(String) — El identificador de la partición donde se está realizando la fusión.
partition(String) — El nombre de la partición
is_mutation(UInt8) — 1 si este proceso es una mutación de parte.
total_size_bytes_compressed(UInt64) — El tamaño total de los datos comprimidos en los fragmentos fusionados.
total_size_bytes_uncompressed(UInt64) — El tamaño total de los datos sin comprimir en los fragmentos fusionados.
total_size_marks(UInt64) — El número total de marcas en las partes fusionadas.
bytes_read_uncompressed(UInt64) — Número de bytes leídos, sin comprimir.
rows_read(UInt64) — Número de filas leídas.
bytes_written_uncompressed(UInt64) — Número de bytes escritos, sin comprimir.
rows_written(UInt64) — Número de filas escritas.
columns_written(UInt64) — Número de columnas escritas (para el algoritmo de fusión vertical).
memory_usage(UInt64) — Consumo de memoria del proceso de fusión.
thread_id(UInt64) — ID del hilo del proceso de fusión.
merge_type(String) — El tipo de fusión actual. Vacío si es una mutación.
merge_algorithm(String) — El algoritmo utilizado en la fusión actual. Vacío si es una mutación.
current_projection(String) — El nombre de la proyección que se está fusionando o reconstruyendo actualmente. Vacío si no está en la etapa de fusión de proyecciones.
current_projection_progress(Float64) — El progreso de la fusión de la proyección actual, de 0 a 1.
current_projection_parts_merging(UInt64) — El número de partes de la proyección que se están fusionando actualmente.
current_projection_parts_remaining(UInt64) — El número de partes de la proyección actual que quedan por fusionar.
projections_completed(Array(String)) — La lista de proyecciones que se han fusionado o reconstruido hasta el momento.
projections_remaining(Array(String)) — La lista de proyecciones que todavía deben fusionarse o reconstruirse.