Muestra todos los stemmers disponibles. Se pueden usar en la función stem.
Descripción
Columnas:
Disponibilidad
system.stemmers solo está presente en las compilaciones de ClickHouse compiladas con la dependencia
libstemmer (
USE_LIBSTEMMER). En las compilaciones que no la incluyen, la tabla no existe y las consultas sobre ella fallarán con
UNKNOWN_TABLE. Puede comprobar si su compilación la tiene habilitada con:
SELECT value FROM system.build_options WHERE name = 'USE_LIBSTEMMER';
name(String) — Identificador del stemmer de Snowball (idioma/algoritmo)
Ejemplo
SELECT * FROM system.stemmers;
┌─name───────┐
│ arabic │
│ armenian │
│ basque │
│ catalan │
│ danish │
│ dutch │
│ english │
│ [...] │
└────────────┘