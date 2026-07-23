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Descripción

Muestra todos los stemmers disponibles. Se pueden usar en la función stem.
Disponibilidadsystem.stemmers solo está presente en las compilaciones de ClickHouse compiladas con la dependencia libstemmer (USE_LIBSTEMMER). En las compilaciones que no la incluyen, la tabla no existe y las consultas sobre ella fallarán con UNKNOWN_TABLE. Puede comprobar si su compilación la tiene habilitada con:
Columnas:
  • name (String) — Identificador del stemmer de Snowball (idioma/algoritmo)

Ejemplo

Última modificación el 23 de julio de 2026