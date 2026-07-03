Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información sobre todos los esquemas de archivo almacenados en caché.
Descripción
Columnas
storage(String) — Nombre del almacenamiento: File, URL, S3 o HDFS.
source(String) — Origen del archivo.
format(String) — Nombre del formato.
additional_format_info(String) — Información adicional necesaria para identificar el esquema. Por ejemplo, ajustes específicos del formato.
registration_time(DateTime) — Marca temporal de cuándo se añadió el esquema a la caché.
schema(Nullable(String)) — Esquema almacenado en caché.
number_of_rows(Nullable(UInt64)) — Número de filas del archivo en el formato indicado. Se usa para almacenar en caché el
count()trivial de los archivos de datos y el número de filas de los metadatos durante la inferencia de esquema.
schema_inference_mode(Nullable(String)) — Modo de inferencia de esquema.
Supongamos que tenemos un archivo
Ejemplo
data.jsonl con este contenido:
Abre
{"id" : 1, "age" : 25, "name" : "Josh", "hobbies" : ["football", "cooking", "music"]}
{"id" : 2, "age" : 19, "name" : "Alan", "hobbies" : ["tennis", "art"]}
{"id" : 3, "age" : 32, "name" : "Lana", "hobbies" : ["fitness", "reading", "shopping"]}
{"id" : 4, "age" : 47, "name" : "Brayan", "hobbies" : ["movies", "skydiving"]}
clickhouse-client y ejecuta la consulta
DESCRIBE:
DESCRIBE file('data.jsonl') SETTINGS input_format_try_infer_integers=0;
Veamos el contenido de la tabla
┌─name────┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ id │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │
│ age │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │
│ name │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ hobbies │ Array(Nullable(String)) │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
system.schema_inference_cache:
SELECT *
FROM system.schema_inference_cache
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
storage: File
source: /home/droscigno/user_files/data.jsonl
format: JSONEachRow
additional_format_info: schema_inference_hints=, max_rows_to_read_for_schema_inference=25000, schema_inference_make_columns_nullable=true, try_infer_integers=false, try_infer_dates=true, try_infer_datetimes=true, try_infer_numbers_from_strings=true, read_bools_as_numbers=true, try_infer_objects=false
registration_time: 2022-12-29 17:49:52
schema: id Nullable(Float64), age Nullable(Float64), name Nullable(String), hobbies Array(Nullable(String))